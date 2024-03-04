Україна та Іспанія розпочали переговори щодо укладення двосторонньої безпекової угоди

Заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква розпочав переговори з Іспанією щодо укладення двосторонньої безпекової угоди.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу Офісу президента України.

"За дорученням Президента України Володимира Зеленського та керівника Офісу Глави держави Андрія Єрмака й на виконання Спільної декларації G7 про підтримку України заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква розпочав переговори з Іспанією щодо укладення двосторонньої безпекової угоди", - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, було обговорено структуру майбутньої угоди та узгоджено графік подальших перемовин.

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Нагадаємо, Україна підписала вже сім угод про гарантії безпеки з іншими країнами: Великою Британією, Німеччиною, Нідерландами, Францією, Данією, Канадою, Італією.