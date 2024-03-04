УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5521 відвідувач онлайн
Новини
685 10

Україна та Іспанія розпочали переговори щодо укладення двосторонньої безпекової угоди

іспанія

Заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква розпочав переговори з Іспанією щодо укладення двосторонньої безпекової угоди.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу Офісу президента України.

"За дорученням Президента України Володимира Зеленського та керівника Офісу Глави держави Андрія Єрмака й на виконання Спільної декларації G7 про підтримку України заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква розпочав переговори з Іспанією щодо укладення двосторонньої безпекової угоди", - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, було обговорено структуру майбутньої угоди та узгоджено графік подальших перемовин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рютте про безпекову угоду: Нідерланди разом з Україною не тільки в оборонній співпраці. ФОТОрепортаж

Нагадаємо, Україна підписала вже сім угод про гарантії безпеки з іншими країнами: Великою Британією, Німеччиною, Нідерландами, Францією, Данією, Канадою, Італією.

Автор: 

безпека (936) Іспанія (914)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+3
А потім нащадки будуть розповідати , що їх знов кинули

Ні, дурні, не кинули. Вся інформація про ці беспекові Харантії - є у мережі

І звідти зрозуміло , що це - фількіна грамота. Лише для глядачів великого марафону
показати весь коментар
04.03.2024 22:19
+2
Хтось мені може пояснити сутність цих переговорів? Ні зброї ні амуніції,тільки бла бла бла.Вступає в дію тільки після повної перемоги.Війну без зброї ******** як виграти? Тобто шах мат ,простий папірець.
показати весь коментар
04.03.2024 22:26
+2
В мене таке враження, що ця "влада" обкладається якимись "гарантіями" - які всім сподобались.
Скоро будем з Іраном і Пів.Кореєю підписувати.....
....................................................
А європейські гаранти зраділи - і замість озброєння папірці підписують.
показати весь коментар
04.03.2024 22:57
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А потім нащадки будуть розповідати , що їх знов кинули

Ні, дурні, не кинули. Вся інформація про ці беспекові Харантії - є у мережі

І звідти зрозуміло , що це - фількіна грамота. Лише для глядачів великого марафону
показати весь коментар
04.03.2024 22:19 Відповісти
Хтось мені може пояснити сутність цих переговорів? Ні зброї ні амуніції,тільки бла бла бла.Вступає в дію тільки після повної перемоги.Війну без зброї ******** як виграти? Тобто шах мат ,простий папірець.
показати весь коментар
04.03.2024 22:26 Відповісти
Навіть не про користь того папірця йдеться.
Те,що представляє Україну якийсь поза дипломатичний клерк,-певне приниження для професійних дипломатів Іспанії.
Зрештою,чому не призначений Зєлєнскім посол Погорєльцев ?
показати весь коментар
04.03.2024 22:44 Відповісти
Це для того щоб при перемовинах про капітуляцію України можна було відмовиться від вступу в нато, мовляв у нас беспекові гарантіі з усіма країнами і нато не треба. Хитра задумка.
показати весь коментар
05.03.2024 00:57 Відповісти
Заступник Єрмака привезе нікчемний папірець.
Може ,хоч по ділу поїхав.Нерухомість якусь пригледіти....
показати весь коментар
04.03.2024 22:37 Відповісти
Мені цікаво, а тут хтось розуміє що в Іспанії зараз криза?! Там з ареною житла взагалі проблема, а уряд с дня на день не зможе виконувати свої обов'язки. Їм точно не до нас. Просто перечитайте місцеві пабліки😑
показати весь коментар
04.03.2024 22:53 Відповісти
В мене таке враження, що ця "влада" обкладається якимись "гарантіями" - які всім сподобались.
Скоро будем з Іраном і Пів.Кореєю підписувати.....
....................................................
А європейські гаранти зраділи - і замість озброєння папірці підписують.
показати весь коментар
04.03.2024 22:57 Відповісти
Кловани срати хотіли на усі протоколи!
Вони там всі нопольони #обані...
показати весь коментар
04.03.2024 23:46 Відповісти
- Ребе! А оно поможет?
- Во всяком случае, не повредит! (с)
показати весь коментар
05.03.2024 00:26 Відповісти
Ще один нічого не вартий папірець підписаний нікчемою Це "перемога"
показати весь коментар
05.03.2024 07:50 Відповісти
 
 