Україна та Іспанія розпочали переговори щодо укладення двосторонньої безпекової угоди
Заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква розпочав переговори з Іспанією щодо укладення двосторонньої безпекової угоди.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу Офісу президента України.
"За дорученням Президента України Володимира Зеленського та керівника Офісу Глави держави Андрія Єрмака й на виконання Спільної декларації G7 про підтримку України заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква розпочав переговори з Іспанією щодо укладення двосторонньої безпекової угоди", - ідеться в повідомленні.
Як зазначається, було обговорено структуру майбутньої угоди та узгоджено графік подальших перемовин.
Нагадаємо, Україна підписала вже сім угод про гарантії безпеки з іншими країнами: Великою Британією, Німеччиною, Нідерландами, Францією, Данією, Канадою, Італією.
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Ні, дурні, не кинули. Вся інформація про ці беспекові Харантії - є у мережі
І звідти зрозуміло , що це - фількіна грамота. Лише для глядачів великого марафону
Те,що представляє Україну якийсь поза дипломатичний клерк,-певне приниження для професійних дипломатів Іспанії.
Зрештою,чому не призначений Зєлєнскім посол Погорєльцев ?
Може ,хоч по ділу поїхав.Нерухомість якусь пригледіти....
Скоро будем з Іраном і Пів.Кореєю підписувати.....
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А європейські гаранти зраділи - і замість озброєння папірці підписують.
Вони там всі нопольони #обані...
- Во всяком случае, не повредит! (с)