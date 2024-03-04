Росіяни упродовж дня обстріляли 11 громад на Сумщині: застосовували ракети, міномети, артилерію, скидали з БпЛА боєприпаси ВОГ
Протягом 04 березня російська армія здійснила 44 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 228 вибухів.
Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація, передає Цензор.НЕТ.
Зокрема були обстріляні:
- Дружбівська громада: здійснено пуск ракет з літака (4 вибухи).
- Юнаківська громада: зафіксовано скидання ВОГ з БПЛА (8 вибухів) та артобстріли (15 вибухів).
- Есманьська громада: ворог бив з мінометів (11 вибухів) та артилерії (1 вибух).
- Великописарівська громада: 25 мін скинули росіяни на територію громади.
- Середино-Будська громада: здійснено мінометні обстріли (24 вибухів), артобстріли (28 вибухів), обстріл з РСЗВ (15 вибухів).
- Хотінська громада: були мінометні обстріли (23 вибухи) та артобстріл (2 вибухи).
- Миропільська громада: зафіксовано мінометні обстріли (10 вибухів). Внаслідок одного з обстрілів отримав поранення мешканець громади. Крім того, здійснено обстріл з РСЗВ (12 вибухів).
- Шалигинська громада: ворог вдарив з мінометів (11 вибухів).
- Свеська громада: здійснено пуск ракет (4 вибухи).
- Білопільська громада: відбулися удари FPV дронами (4 вибухи), артобстріл (1 вибух), мінометний обстріл (4 вибухи).
- Краснопільська громада: 12 мін скинули росіяни на територію громади. Також був артилерійський обстріл (13 вибухів).
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Alex K #531926
показати весь коментар04.03.2024 22:36 Відповісти Мені подобається 1
Оксана Фесенко #582011
показати весь коментар05.03.2024 08:54 Відповісти Мені подобається 0
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