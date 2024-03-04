УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5521 відвідувач онлайн
Новини Війна
784 2

Росіяни упродовж дня обстріляли 11 громад на Сумщині: застосовували ракети, міномети, артилерію, скидали з БпЛА боєприпаси ВОГ

сумщина

Протягом 04 березня російська армія здійснила 44 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 228 вибухів.

Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема були обстріляні:

  • Дружбівська громада: здійснено пуск ракет з літака (4 вибухи).
  • Юнаківська громада: зафіксовано скидання ВОГ з БПЛА (8 вибухів) та артобстріли (15 вибухів).
  • Есманьська громада: ворог бив з мінометів (11 вибухів) та артилерії (1 вибух).
  • Великописарівська громада: 25 мін скинули росіяни на територію громади.
  • Середино-Будська громада: здійснено мінометні обстріли (24 вибухів), артобстріли (28 вибухів), обстріл з РСЗВ (15 вибухів).
  • Хотінська громада: були мінометні обстріли (23 вибухи) та артобстріл (2 вибухи).
  • Миропільська громада: зафіксовано мінометні обстріли (10 вибухів). Внаслідок одного з обстрілів отримав поранення мешканець громади. Крім того, здійснено обстріл з РСЗВ (12 вибухів).
  • Шалигинська громада: ворог вдарив з мінометів (11 вибухів).
  • Свеська громада: здійснено пуск ракет (4 вибухи).
  • Білопільська громада: відбулися удари FPV дронами (4 вибухи), артобстріл (1 вибух), мінометний обстріл (4 вибухи).
  • Краснопільська громада: 12 мін скинули росіяни на територію громади. Також був артилерійський обстріл (13 вибухів).

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": ​На Сумщині виявлено схрон з боєприпасами російських військових, - ДБР. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстріл (28717) Сумська область (3728)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Скоро буде "асіметрична" відповідь Зелєгундоса😱😵😫😬
показати весь коментар
04.03.2024 22:36 Відповісти
Не буде. Він цим вже не заморочується. А тим часом усі прикордонні села розбиті вщент
показати весь коментар
05.03.2024 08:54 Відповісти
 
 