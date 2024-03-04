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Новини Війна
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Умєров і Сирський проінформували голову Пентагону Остіна про ситуацію на фронті

сирський,умєров

Міністр оборони України Рустем Умєров та головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провели телефонну розмову з міністром оборони США Ллойдом Остіном.

Про це Умєров повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Разом із Головнокомандувачем, генерал-полковником Сирським, поінформували міністра оборони про поточну ситуацію на фронті та обговорили зміни на найважливіших напрямках.

Працюємо разом над забезпеченням потреб ЗСУ та нарощуванням спроможностей української армії", - зазначив очільник Міноборони.

Також читайте: Остін: "Якщо Україна впаде, НАТО буде воювати з Росією"

Автор: 

Міноборони (7417) США (23085) Сирський Олександр (628) Остін Ллойд (521) Умєров Рустем (618)


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Топ коментарі
+15
Я не довіряю цим людям
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04.03.2024 23:07
+12
А українці беруть яку-небудь участь в управлінні? Чи лише в окопах
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04.03.2024 23:13
+8
А чому Умєров постійно усміхнений?! Є нагода?! Чи ,,раденький що дурненький"?!
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04.03.2024 23:27
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Я не довіряю цим людям
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04.03.2024 23:07 Відповісти
Я теж - усім трьом.
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04.03.2024 23:09 Відповісти
Ваша думка дуже важлива. Залишайтесь на лінії і головне не підійматесь з дивану. 😆
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05.03.2024 05:02 Відповісти
А хто їм довіряє? Остін? Навряд чи.
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05.03.2024 07:00 Відповісти
А українці беруть яку-небудь участь в управлінні? Чи лише в окопах
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04.03.2024 23:13 Відповісти
Тільки в окопах єврей кацап та татарінна пів єврей все порішають.
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04.03.2024 23:30 Відповісти
73 відсотки взяли участь...
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05.03.2024 05:04 Відповісти
Спасибі, мр. Остін ща підтримку!

ЗСУ + Пентагон= Перемога.
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04.03.2024 23:15 Відповісти
👊ГОЛОБУЦЬКИЙ: Єрмак провалив ПЕРЕГОВОРИ для ЗЕЛЕНСЬКОГО! Банкова "ТОПИТЬ" ЗСУ? Серед нас НОВІ КРОТИ
Як влада Зеленського саботує призов й веде країну до перемовин - страшно це все
https://www.youtube.com/watch?v=f5Kr9nG7x0Q
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05.03.2024 01:47 Відповісти
Кулеба начищає свою лопату та їде послом у Лондон , Жовква з-під ОПУ Єрмака йде в міністри
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05.03.2024 01:51 Відповісти
І чим підтримує мр. Остін американців?
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05.03.2024 08:36 Відповісти
а дєрьмак та зєлёний проінформували *****, про що тварожніков з уморою проінформували остіна.
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04.03.2024 23:15 Відповісти
Цікаво, ви хоч самі собі здатні пояснити чим відрізняєтесь від кремлеботів коли глузуєте з керівництва ЗСУ??? 😒
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05.03.2024 05:10 Відповісти
Нє ну на фото нехватає тільки пляшки горілки.... Просто один затятий алкаш, інший ше по вигляду просто собутильник, які в суботу вечерком в чат рулетку зайшли....
На їхні рожі глянеш плакати хочеться
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04.03.2024 23:15 Відповісти
А одного Сирського уже не випускають інформувати Західних Партнерів!
Єрмак повинен усе знати, через отих умерових соглядатаїв… Оманщина, ставить усіх виконавців на місця.МАЛЮК з КОСТІНИМ…???
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04.03.2024 23:21 Відповісти
А чому Умєров постійно усміхнений?! Є нагода?! Чи ,,раденький що дурненький"?!
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04.03.2024 23:27 Відповісти
Як розмовляли, через Google- перекладач?
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04.03.2024 23:30 Відповісти
через умєрова
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05.03.2024 01:58 Відповісти
потужна ху***та
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04.03.2024 23:34 Відповісти
...гнать пинками и подзатыльниками..Где Вы этих взяли ???
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04.03.2024 23:37 Відповісти
А чого всі так переживають за чужі бабки?! Невже свої вже швидесенько забули?! Чи дайте, дайте , дайте, Днях, Аружія, ну і канзфєту малому...
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04.03.2024 23:39 Відповісти
Умеров и ситуация на фронте. Два несовместимых понятия. Это не его функция.
Умеров даже не знает, что у него с закупками по договорам.
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04.03.2024 23:43 Відповісти
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04.03.2024 23:56 Відповісти
Все рівно навпаки. Остін ,розклав по поличка ситуацію на фронті.
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05.03.2024 00:29 Відповісти
Я думав, що він головнокомандувач, а не інформатор. Впевнений, що голова пентагону і без побрехеньок знає, що відбувається на фронті, він же не лох, як інші
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05.03.2024 02:01 Відповісти
Два пакємона.Знову розповідали що то комбриги неправильно ЗСУ командують.
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05.03.2024 02:54 Відповісти
Для чего проинформировали, чтобы очередной Рамштайн оганичил поставку оружия, которое не поставляется??
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05.03.2024 03:37 Відповісти
Звітувати голові Пентагону з нашого боку зараз можуть тільки покидьки !
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05.03.2024 06:58 Відповісти
Цим поцам давно ніхто не вірить...
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05.03.2024 07:04 Відповісти
 
 