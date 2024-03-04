Умєров і Сирський проінформували голову Пентагону Остіна про ситуацію на фронті

Міністр оборони України Рустем Умєров та головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провели телефонну розмову з міністром оборони США Ллойдом Остіном.

Про це Умєров повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Разом із Головнокомандувачем, генерал-полковником Сирським, поінформували міністра оборони про поточну ситуацію на фронті та обговорили зміни на найважливіших напрямках.

Працюємо разом над забезпеченням потреб ЗСУ та нарощуванням спроможностей української армії", - зазначив очільник Міноборони.

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