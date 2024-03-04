Умєров і Сирський проінформували голову Пентагону Остіна про ситуацію на фронті
Міністр оборони України Рустем Умєров та головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провели телефонну розмову з міністром оборони США Ллойдом Остіном.
Про це Умєров повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Разом із Головнокомандувачем, генерал-полковником Сирським, поінформували міністра оборони про поточну ситуацію на фронті та обговорили зміни на найважливіших напрямках.
Працюємо разом над забезпеченням потреб ЗСУ та нарощуванням спроможностей української армії", - зазначив очільник Міноборони.
Топ коментарі
+15 Vik Tor #521724
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+12 tanix pristavka
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+8 Olena Teslenko
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ЗСУ + Пентагон= Перемога.
Як влада Зеленського саботує призов й веде країну до перемовин - страшно це все
https://www.youtube.com/watch?v=f5Kr9nG7x0Q
На їхні рожі глянеш плакати хочеться
Єрмак повинен усе знати, через отих умерових соглядатаїв… Оманщина, ставить усіх виконавців на місця.МАЛЮК з КОСТІНИМ…???
Умеров даже не знает, что у него с закупками по договорам.