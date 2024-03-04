Минулого року ЄС імпортував з РФ 18 млн кубометрів скрапленого газу

Імпорт газу з Росії до ЄС зменшився на 71% з 2021 року. Скорочення відбулось за рахунок газу, що надходив трубопроводами. Постачання скрапленого російського газу залишається стабільним.

Про це заявила єврокомісар Кадрі Сімсон, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Європа сьогодні є стабільною, програма RePowerEU протягом двох років принесла свої результати. Торік на російський газ припадали 15% загального обсягу від імпорту газу, у порівнянні із 24% у 2022 році та 45% за рік до початку війни. Імпорт газу з Росії до ЄС зменшився на 71% з 2021 року. Ціни суттєво знизилися, і перебувають на відносно стабільному рівні. Минулого тижня вони становили 25 євро за мегават/год - і це той рівень який існував до початку війни", - розповіла вона.

СІмсон зауважила, що країни ЄС впевнено підходять до завершення опалювального сезону із заповненням газових сховищ на 62%. За оцінками, до початку нового циклу закачування газу цей показник становитиме 45-55%. Нині ЄС може покладатися на цілу низку надійних постачальників, головними серед яких залишаються Норвегія і США.

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За словами Сімсон, міністри ЄС на пропозицію Литви також обговорили можливість подальшого скорочення імпорту скрапленого російського газу, але поки не дійшли згоди в цьому питанні. Його остаточне вирішення залежатиме від політичної волі країн-членів та врахування всіх наслідків такого кроку, а також від готовності поширити санкції ЄС на газову промисловість Росії.

"З погляду обсягів, імпорт російського LNG залишається стабільним. Минулого року він становив 18 мільйонів кубометрів, які були імпортовані європейськими компаніями. Але ми не можемо дозволити Росії компенсувати через LNG ті обсяги, які були за одноосібним рішенням скорочені у постачанні трубопровідного газу. Газовий пакет, погоджений минулого року, передбачає відмову від російського або білоруського газу за певних умов. Його остаточне голосування в Європарламенті має відбутися наприкінці квітня", - підсумувала єврокомісар.

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