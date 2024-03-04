У Білому домі прокоментували витік розмови офіцерів ВПС Німеччини: Росіяни намагаються продемонструвати, ніби Захід розділений

Російська пропаганда намагається створити хибне враження про нібито розколотість Заходу щодо підтримки України.

Про це розповів радник Білого дому з питань комунікацій у сфері нацбезпеки Джон Кірбі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Це доводить лише те, що росіяни хочуть посіяти розкол і розбрат та намагаються продемонструвати, ніби Захід розділений. Звісно, це жодним чином не відповідає дійсності", - сказав він.

Кірбі зазначив, що росіяни хочуть створити видимість, буцімто не тільки серед країн Заходу, а й в уряді Німеччини немає єдності в підтримці України. Але, продовжив він, німецька сторона підтвердила, що є "ключовим другом, союзником і партнером" у цих зусиллях.

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"Вони (Німеччина - Ред.) дійсно посилили активність у підтримці України. Ми вдячні їм за це, ми вдячні канцлеру Шольцу за його лідерство", - підкреслив представник Білого дому.

За його словами, РФ також хоче нав’язати світові думку, нібито в Україні точиться війна між Росією та Заходом, зокрема НАТО.

"Путін хоче, щоб саме це думали люди, замість того, що сталося насправді в лютому два роки тому, коли він вирішив вдертися в сусідню країну, яка не становила загрози ні йому, ні комусь іншому", - резюмував Кірбі.

Нагадаємо, інтернет-конференція високопоставлених офіцерів ВПС, яку, ймовірно, підслухали росіяни 19 лютого, стосувалася підготовки 30-хвилинного брифінгу для міністра оборони Бориса Пісторіуса щодо можливості проведення місії Taurus в Україні. Офіцери відкрито говорять, серед іншого, про те, що американські та британські військовослужбовці діють на території України, і обговорюють можливості підготовки українського персоналу в Німеччині для місії Taurus.

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