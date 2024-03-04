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У Білому домі прокоментували витік розмови офіцерів ВПС Німеччини: Росіяни намагаються продемонструвати, ніби Захід розділений

джон,кірбі

Російська пропаганда намагається створити хибне враження про нібито розколотість Заходу щодо підтримки України.

Про це розповів радник Білого дому з питань комунікацій у сфері нацбезпеки Джон Кірбі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Це доводить лише те, що росіяни хочуть посіяти розкол і розбрат та намагаються продемонструвати, ніби Захід розділений. Звісно, це жодним чином не відповідає дійсності", - сказав він.

Кірбі зазначив, що росіяни хочуть створити видимість, буцімто не тільки серед країн Заходу, а й в уряді Німеччини немає єдності в підтримці України. Але, продовжив він, німецька сторона підтвердила, що є "ключовим другом, союзником і партнером" у цих зусиллях.

Читайте: Пісторіус про витік розмови офіцерів ВПС Німеччини: Частина інформаційної війни Путіна

"Вони (Німеччина - Ред.) дійсно посилили активність у підтримці України. Ми вдячні їм за це, ми вдячні канцлеру Шольцу за його лідерство", - підкреслив представник Білого дому.

За його словами, РФ також хоче нав’язати світові думку, нібито в Україні точиться війна між Росією та Заходом, зокрема НАТО.

"Путін хоче, щоб саме це думали люди, замість того, що сталося насправді в лютому два роки тому, коли він вирішив вдертися в сусідню країну, яка не становила загрози ні йому, ні комусь іншому", - резюмував Кірбі.

Нагадаємо, інтернет-конференція високопоставлених офіцерів ВПС, яку, ймовірно, підслухали росіяни 19 лютого, стосувалася підготовки 30-хвилинного брифінгу для міністра оборони Бориса Пісторіуса щодо можливості проведення місії Taurus в Україні. Офіцери відкрито говорять, серед іншого, про те, що американські та британські військовослужбовці діють на території України, і обговорюють можливості підготовки українського персоналу в Німеччині для місії Taurus.

Читайте також: МЗС РФ викликало посла Німеччини через витік розмови офіцерів ВПС про постачання Taurus Україні

Автор: 

Німеччина (7398) шпигунство (999) Кірбі Джон (526)


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Топ коментарі
+4
"Ніби захід розділений" заявило США, яке через Джонсона не може(а може просто і не хоче) погодити допомогу Україні, де Байден не може розбачити величезну кількість снарядів і передати їх вже та і зразу. Імпотенти срані, ескалації бояться, поки Іран з Пів. Кореєєю забезапечуть парашку всім необхідним.
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05.03.2024 00:06
+1
ГОСПОДИ...ЯКІ Ж ВОНИ ТУПІ ЯК КАЗАВ ЗАДОРНОВ - тисячі людей і міліарди баксів на аналітику РФ протягом десятків років. Хоча все просто - рф розуміє лиш силу, а побачить слабкість - загризе
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05.03.2024 00:02
+1
Перекатуванн яєць з демократичного кута в республіканський дає наснагу тоталітарній пропаганді висвітлювати захід як недолугих йолопів загрузлих у власному болоті…
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05.03.2024 00:05
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У білому домі прокоментували:

"Так, ми знаємо про плани офіцерів Бундесверу здійснити удар по Кримському мосту, і ми всіляко підтримуємо їх у цьому. Дана споруда не лише збудована на українській території з повним порушенням законів України, а ще й є важливою логістичною артерією під час вторгнення росії до України -- отже, є законною воєнною ціллю. Ми будемо здіснювати всіляке сприяння Бундесверу, а зі свого боку допоможемо американськими далекобійними ракетами особливо великої вибухової потужності."

З паралельної реальності.
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05.03.2024 00:01 Відповісти
ГОСПОДИ...ЯКІ Ж ВОНИ ТУПІ ЯК КАЗАВ ЗАДОРНОВ - тисячі людей і міліарди баксів на аналітику РФ протягом десятків років. Хоча все просто - рф розуміє лиш силу, а побачить слабкість - загризе
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05.03.2024 00:02 Відповісти
Перекатуванн яєць з демократичного кута в республіканський дає наснагу тоталітарній пропаганді висвітлювати захід як недолугих йолопів загрузлих у власному болоті…
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05.03.2024 00:05 Відповісти
"Ніби захід розділений" заявило США, яке через Джонсона не може(а може просто і не хоче) погодити допомогу Україні, де Байден не може розбачити величезну кількість снарядів і передати їх вже та і зразу. Імпотенти срані, ескалації бояться, поки Іран з Пів. Кореєєю забезапечуть парашку всім необхідним.
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05.03.2024 00:06 Відповісти
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05.03.2024 00:08 Відповісти
Російська пропаганда намагається створити хибне враження про нібито розколотість Заходу щодо підтримки України

Мгм...
Нібито...

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05.03.2024 00:34 Відповісти
Так розколотисть и есть !
Половина Заходу хочет прекратить помощь Украине, а вторая половина - продолжать помогать, но помощь сократить ДО НУЛЯ.
Шмульц ТАУРУСОВ не даст, бо тупые укры могут неправильно нацелить и влучить в Газпром, а где тогда им с Шредером и Меркельшей зарплату получать?
А байден вопит о поддержке, но не дает даже того,что УЖЕ ДОЛЖНО БЫТЬ в Украине : 4,3 млрд. И не даст бо "мы можем потерять комфорт" (С) Спикер Пентагона
ШО НЭЯСНО? (С) Лэсь.
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05.03.2024 07:47 Відповісти
*Захід* веде себе гірше страуса.
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05.03.2024 03:09 Відповісти
Было уже. "Я привез вам мир" (С)
Искандеров тогда не было, но на голову сыпалось не конфетти через пару лет.
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05.03.2024 07:40 Відповісти
Вони хочуть в черговий раз продемонструвати мілітарну дисфункцію Заходу. Точніше відсутність волі до використання військового потенціалу для захисту задекларованих свого часу так званих гуманістичних принципів.
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05.03.2024 03:38 Відповісти
 
 