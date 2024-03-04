У Білому домі прокоментували витік розмови офіцерів ВПС Німеччини: Росіяни намагаються продемонструвати, ніби Захід розділений
Російська пропаганда намагається створити хибне враження про нібито розколотість Заходу щодо підтримки України.
Про це розповів радник Білого дому з питань комунікацій у сфері нацбезпеки Джон Кірбі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Це доводить лише те, що росіяни хочуть посіяти розкол і розбрат та намагаються продемонструвати, ніби Захід розділений. Звісно, це жодним чином не відповідає дійсності", - сказав він.
Кірбі зазначив, що росіяни хочуть створити видимість, буцімто не тільки серед країн Заходу, а й в уряді Німеччини немає єдності в підтримці України. Але, продовжив він, німецька сторона підтвердила, що є "ключовим другом, союзником і партнером" у цих зусиллях.
"Вони (Німеччина - Ред.) дійсно посилили активність у підтримці України. Ми вдячні їм за це, ми вдячні канцлеру Шольцу за його лідерство", - підкреслив представник Білого дому.
За його словами, РФ також хоче нав’язати світові думку, нібито в Україні точиться війна між Росією та Заходом, зокрема НАТО.
"Путін хоче, щоб саме це думали люди, замість того, що сталося насправді в лютому два роки тому, коли він вирішив вдертися в сусідню країну, яка не становила загрози ні йому, ні комусь іншому", - резюмував Кірбі.
Нагадаємо, інтернет-конференція високопоставлених офіцерів ВПС, яку, ймовірно, підслухали росіяни 19 лютого, стосувалася підготовки 30-хвилинного брифінгу для міністра оборони Бориса Пісторіуса щодо можливості проведення місії Taurus в Україні. Офіцери відкрито говорять, серед іншого, про те, що американські та британські військовослужбовці діють на території України, і обговорюють можливості підготовки українського персоналу в Німеччині для місії Taurus.
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"Так, ми знаємо про плани офіцерів Бундесверу здійснити удар по Кримському мосту, і ми всіляко підтримуємо їх у цьому. Дана споруда не лише збудована на українській території з повним порушенням законів України, а ще й є важливою логістичною артерією під час вторгнення росії до України -- отже, є законною воєнною ціллю. Ми будемо здіснювати всіляке сприяння Бундесверу, а зі свого боку допоможемо американськими далекобійними ракетами особливо великої вибухової потужності."
З паралельної реальності.
Мгм...
Нібито...
Половина Заходу хочет прекратить помощь Украине, а вторая половина - продолжать помогать, но помощь сократить ДО НУЛЯ.
Шмульц ТАУРУСОВ не даст, бо тупые укры могут неправильно нацелить и влучить в Газпром, а где тогда им с Шредером и Меркельшей зарплату получать?
А байден вопит о поддержке, но не дает даже того,что УЖЕ ДОЛЖНО БЫТЬ в Украине : 4,3 млрд. И не даст бо "мы можем потерять комфорт" (С) Спикер Пентагона
ШО НЭЯСНО? (С) Лэсь.
Искандеров тогда не было, но на голову сыпалось не конфетти через пару лет.