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Новини Війна
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"Шахеди" з Чорного моря рухаються в напрямку Одещини, - Повітряні сили ЗСУ

шахеди

Ворог запустив кілька груп ударних безпілотників в напрямку Одеської області.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Групи ударних ворожих БпЛА з Чорного моря на півночі Одеси, рухаються у західному напрямку.

Ще БпЛА в акваторії Чорного моря, рухаються тим же курсом на Одесу у напрям Фонтанки", - попередили у ПС.

Також читайте: У Росії заявили про атаку на Крим: нібито збили 38 безпілотників

Автор: 

безпілотник (4220) Одеса (5476) Одеська область (3244) Повітряні сили (2680)


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Топ коментарі
+8
Русня теж не спить!

"Жители Керчи сообщают о громких взрывах над городом, Крымский мост в эти минуты временно перекрыт. Предварительно, работает ПВО.

По информации SHOT, звуки взрывов начали раздаваться примерно в половине первого ночи, по словам очевидцев из разных районов города было слышно от трëх до пяти мощных хлопков. Официальной информации пока нет."
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05.03.2024 00:00
+7
Скоріше за все в чорному морі мінуснули російське корито "Сергей Котов"

Очікуємо офіційного підтвердження.
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05.03.2024 02:14
+4
А шось рухаеться в напрямку курська , брянська, воронежа, белгорода?
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04.03.2024 23:59
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А шось рухаеться в напрямку курська , брянська, воронежа, белгорода?
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04.03.2024 23:59 Відповісти
да - відосики. А реально - ви думаєте Ермак там шоб РФ програла чи шо?
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05.03.2024 00:00 Відповісти
росію потрібно знищувати з середини..
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04.03.2024 23:59 Відповісти
Русня теж не спить!

"Жители Керчи сообщают о громких взрывах над городом, Крымский мост в эти минуты временно перекрыт. Предварительно, работает ПВО.

По информации SHOT, звуки взрывов начали раздаваться примерно в половине первого ночи, по словам очевидцев из разных районов города было слышно от трëх до пяти мощных хлопков. Официальной информации пока нет."
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05.03.2024 00:00 Відповісти
Кацапи знову ціляться на Одесу ,
будьте прокляті , кацапури , та дайте нам спокій 😡
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05.03.2024 00:09 Відповісти
Куме - не рвіть собі серце!

З тим самим успіхом можно звертатись до тарганів або шакалів ( і хай пробачать мене за таке порівняння ці створіння, набагато миліші у порівнянні з руснею!).
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05.03.2024 00:25 Відповісти
Скайнекси на баржах вже чатують на підльоті?
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05.03.2024 00:11 Відповісти
Скоріше за все в чорному морі мінуснули російське корито "Сергей Котов"

Очікуємо офіційного підтвердження.
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05.03.2024 02:14 Відповісти
🔥Пішов на дно: у ГУР підтвердили знищення корабля "Сергій Котов" ударом по Криму, повідомили джерела OBOZ.UA у ГУР

«Вибух був настільки сильний, що корабель знищений і про відновлення не може йти мова».
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05.03.2024 08:01 Відповісти
не хрен котяре в нашем море шастать
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05.03.2024 08:03 Відповісти
Над Одессой этой ночью сбили 18 "Шахедов", но есть и попадания

По предварительным данным пострадавших нет.
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05.03.2024 08:07 Відповісти
есть Бог на небе , но в росии правит сатана
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05.03.2024 08:08 Відповісти
 
 