"Шахеди" з Чорного моря рухаються в напрямку Одещини, - Повітряні сили ЗСУ

Ворог запустив кілька груп ударних безпілотників в напрямку Одеської області.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Групи ударних ворожих БпЛА з Чорного моря на півночі Одеси, рухаються у західному напрямку.

Ще БпЛА в акваторії Чорного моря, рухаються тим же курсом на Одесу у напрям Фонтанки", - попередили у ПС.

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