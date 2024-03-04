"Шахеди" з Чорного моря рухаються в напрямку Одещини, - Повітряні сили ЗСУ
Ворог запустив кілька груп ударних безпілотників в напрямку Одеської області.
Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
"Групи ударних ворожих БпЛА з Чорного моря на півночі Одеси, рухаються у західному напрямку.
Ще БпЛА в акваторії Чорного моря, рухаються тим же курсом на Одесу у напрям Фонтанки", - попередили у ПС.
Топ коментарі
+8 Only
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+7 Я ОДЕССИТ
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+4 MahnoSpirit
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"Жители Керчи сообщают о громких взрывах над городом, Крымский мост в эти минуты временно перекрыт. Предварительно, работает ПВО.
По информации SHOT, звуки взрывов начали раздаваться примерно в половине первого ночи, по словам очевидцев из разных районов города было слышно от трëх до пяти мощных хлопков. Официальной информации пока нет."
будьте прокляті , кацапури , та дайте нам спокій 😡
З тим самим успіхом можно звертатись до тарганів або шакалів ( і хай пробачать мене за таке порівняння ці створіння, набагато миліші у порівнянні з руснею!).
Очікуємо офіційного підтвердження.
«Вибух був настільки сильний, що корабель знищений і про відновлення не може йти мова».
По предварительным данным пострадавших нет.