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Нардеп Столар задекларував оренду квартири в Монако та пентхаусу в Еміратах за перший рік повномасштабного вторгнення, - Bihus.Info

столар,вадим

Народний депутат від забороненої судом партії "Опозиційна платформа - За життя" Вадим Столар вніс до річної декларації за 2022 рік оренду квартири в Монако та пентхаусу в ОАЕ.

Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться в матеріалі Bihus.Info.

За даними журналістів, нардеп виїхав з України ще до початку повномасштабного вторгнення росії. Згодом журналіст "Української правди" Михайло Ткач заявив, що знайшов депутата на Лазуровому узбережжі Франції. Там Столар, як стверджували журналісти, орендував маєток.

Однак у декларації за 2022 рік згадки про цей маєток немає, проте є інформація про оренду квартири на майже 600 квадратних метрів у Монако. Як з’ясував Bihus.Info, апартаменти зі схожою площею коштують 130 тисяч євро на місяць.

Крім того, в матеріалі зазначається, що родина Столара орендувала пентхаус в Об’єднаних Арабських Еміратах. Схожі за площею апартаменти в Дубаї коштують від 800 тисяч до 1 млн доларів на рік. Це 60-80 тисяч доларів на місяць.

Також вже колишня дружина депутата Інна Майструк у 2022-му стала власницею аж шести нових компаній в ОАЕ. Дві з них мають назву, що ідентична до української будівельної компанії ENSO. Раніше Bihus.Info розповідав про зв’язки Столара та ENSO.

Як випливає зі сайту і сторінок Linkedin обох дубайських ENSO, компанії розміщуються у хмарочосі Boulevard plaza 2. Ціна на оренду невеликого офісу в цій будівлі стартує від 300 тисяч доларів на рік.

Читайте також: В офісі Микитася знайшли картину з ним, Кличком та Столаром. ФОТО

Автор: 

декларація (1426) розслідування (2273) Столар Вадим (65)


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Топ коментарі
+30
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05.03.2024 01:47
+19
Скандально известный "Слуга народа" Богдан Торохтий задекларировал сразу два Мерседеса 2020 года выпуска, которые купил всего лишь по 10 000 грн!!! Это при том, что рыночная цена такого авто сейчас составляет около 150 000$. Но Богдан Торохтий купил их по 250$!!!! Самым интересным является то, что эти два "кубика" были куплены в 2022, то есть, в разгар нападения россии!
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05.03.2024 01:04
+17
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05.03.2024 01:08
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05.03.2024 00:58 Відповісти
Який життєрадісний зайчик
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05.03.2024 01:02 Відповісти
черешня піднімає настрій.
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05.03.2024 01:05 Відповісти
НОВІЄ ЛІТСА , **** ....
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05.03.2024 08:01 Відповісти
Золотые яйца, золотые яблоки, золотая черешня ...
Зеленский: "У нас все чисто".
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05.03.2024 01:41 Відповісти
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05.03.2024 01:47 Відповісти
Нардеп Столар де на фото ?
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05.03.2024 08:39 Відповісти
він не входить до монобільшості, так... можно сказать - "... і прімкнувшій к нім зіновьєвстолар"
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05.03.2024 10:39 Відповісти
він не входить до чого на фото ???
Нардеп Столар де на фото ?

агласите весь список ...
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05.03.2024 16:07 Відповісти
Плюс на ринок ходить завжди з своїм пакетом.
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05.03.2024 06:41 Відповісти
все чисто...
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05.03.2024 01:00 Відповісти
Скандально известный "Слуга народа" Богдан Торохтий задекларировал сразу два Мерседеса 2020 года выпуска, которые купил всего лишь по 10 000 грн!!! Это при том, что рыночная цена такого авто сейчас составляет около 150 000$. Но Богдан Торохтий купил их по 250$!!!! Самым интересным является то, что эти два "кубика" были куплены в 2022, то есть, в разгар нападения россии!
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05.03.2024 01:04 Відповісти
На таких "хитрозадих", при нормальному керівництві, держава ЛЕГКО може знайти управу..... конфіскувати авто на потреби ЗСУ з виплатою компенсації у розміри 200% вартості - 20000 грн., й хай потім "радіє" який він "розумний".
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05.03.2024 01:14 Відповісти
Ні, не може. Бо вони зараз і є держава. До того ж допомагають армії:



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05.03.2024 01:30 Відповісти
куда донатити, куда скидати бабло нужденним????

😡😡😡😡***** БЛД!!!!
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05.03.2024 06:18 Відповісти
Наскільки я знаю здавати квартири в Монако нелегально.
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05.03.2024 01:08 Відповісти
Он купил ее на одну из фирм и арендует сам у себя
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05.03.2024 03:28 Відповісти
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05.03.2024 01:08 Відповісти
То він спеціально купив, щоб піцу розвозити глухонімим дітям.
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05.03.2024 06:31 Відповісти
ніт, сліпоглухонімим виборцям.
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05.03.2024 06:41 Відповісти
І не піцу…
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05.03.2024 07:03 Відповісти
Не перемайтеся!
Він під цю аренду ще й соц допомогу з Стефанчука виб'є.
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05.03.2024 01:10 Відповісти
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05.03.2024 01:15 Відповісти
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05.03.2024 01:36 Відповісти
Понятно, за какое бабло они бьются.
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05.03.2024 01:44 Відповісти
ну і шо?
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05.03.2024 02:06 Відповісти
Яка ж то "нерухомість"?! То "блокпости" "Монакської" і "Об'єднаної Еміратської" бригад!
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05.03.2024 02:12 Відповісти
тварюка
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05.03.2024 02:15 Відповісти
які жлобськи ненажерливі потвори
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05.03.2024 02:16 Відповісти
Вкрав...випив....в Емірати. А роботяги-в окоп.
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05.03.2024 02:28 Відповісти
Все б було чікі-пукі, але хто обирав усіх цих покидьків? Не український народ?
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05.03.2024 04:01 Відповісти
То почалося з того,що з перших днів вторгнення«нардепи»удвічі собі зарплати підвищили.Народ схавав бо було не до того.А треба було ще тоді щось робити.
А потім президент нагородив орденами весь особистий склад батальону 95 квартал,теж промовчали.Значить,можна робити все,що заманеться,народ мовчатиме.
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05.03.2024 04:08 Відповісти
ЕЩЁ ЛЕТ ПЯТЬ НАЗАД БЫЛО ПОНЯТНО ЧТО ОН ВРАГ !!!
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05.03.2024 06:24 Відповісти
Для Путлера таки як він на вагу золота !
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05.03.2024 07:09 Відповісти
Вже традиційно в українського олігарха-патріота має бути рахунок в офшорах, вілла в Іспанії, розумні дітки в Англії і тільки вишиванка в шафі вдома.
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05.03.2024 06:36 Відповісти
Самий потужний батальон у нас в Монако !
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05.03.2024 07:07 Відповісти
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05.03.2024 07:18 Відповісти
І прізвище у нього патріотичне.
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05.03.2024 07:47 Відповісти
Українці, схаменіться! Ворог сидит в хаті.
Слава Захисникам України тамїх Родинам!
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05.03.2024 08:16 Відповісти
"Так єто другоє, ві нє пнімаєтє". Армію збезпечують волонтери, бабусі, дідусі і навіть діти збирать по копійці, а ці упирі, дорвавшися до влади грабують і мародерать, вони ж прості слуги. Вони мародерать не американські гроші, а свій бюджет. Про це навіть Херпіду розповідав представникам США. Своїх мона.
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05.03.2024 08:19 Відповісти
Голодранець! Даж на халупу в Монако не накрав.
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05.03.2024 09:00 Відповісти
🔺️США відмовляються надавати кошти та допомогу

Ну ок, тв.арі! Ми ж тут воюємо і за Європу, вірно? Що сталося зі світом?

Ніякої зради нема. Від слова «взагалі». Єдиною зрадою є факт, що на відміну від вкраїнчиків, представники законодавчої влади США (які не складаються з Безуглих, фотографів і тамадів на утриманні Бєні) вміють читати.

І що ж такого прочитали ці безсердечні люди? А прочитали вони додаток третій до бюджету України на 2024 рік (який будь-який українець може переглянути на сайті мінфіну). Це видатки держ бюджету. Заінтриговані?

Поїхали:
При тому, що Бюджет України на 50% складається з допомоги. (Так, половину вашої пенсії і половину дороги, яку стелять на сусідній вулиці заплатили іноземні платники податків) заплановано наступні видатки:

1. 18 мільярдів на утримання селфі-макаки, яка робить мужні фоточки перед знищенням наших воїнів і здачею їх в полон;

2. Два лярди на Верховний суд! Вони там вироки на золотих скрижалях друкують?

3. 15 лярдів на офіс Гепрокурора (не ловити ж йому Червінського на подачки).

4. Вісім! Су.ка, 8 мільярдів на міністерство закордонних справ! Яке годує на постах консулів дружбанів Макаки (літати в Аргентину в компанії 70 бакланів не дешево).

5. Десять! Блть! Десять лярдів на апарат міністерства у справах ветеранів (хтось чув, що воно хоч колись робило)?

6. Два лярди на держагенство управління зоною відчуження! Не на дрони, а на апарат, який звітує про рівень радіації коло Чорнобиля!

7. Сім лярдів на міністерство молоді та спорту. Це шо? Це у нас така війна?

8. Десять! Десять лярдів Мінкультури!!!! Щоби шо?????!!!! Аби Лєнка Кравець мала на шоу, квартал - на серіали, а два бегемота - на Євробачення???!!!

Там ще дуже багато цікавих видатків для воюючої країни. Почитайте, тільки обережно, бо можуть очі з орбіт вилізти.

‼️Україна в очах цивілізованого світу виглядає як сусід біженець, якому ви даєте гроші, купили їжу, вдягаєте його дітей, платите за лікування його мамі, а він просить вас давати трохи більше, бо не вистачає на виплату кредиту за новий Мерседес (а на чомусь дешевшому соромно по вечорах їздити в ресторан La Casa Argentina, де готують найсмачніші стейки).

Можна скільки завгодно писати на стінах заклики до світу і возити по Європі розстріляний автомобіль швидкої допомоги, але допоки від нас пахне дорогим віскі, духмяним стейком, ніхто не кине грошей в руку жебрака, на якій надітий годинник Patek Philippe.
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05.03.2024 09:01 Відповісти
Нардепушко ти наш, недобитий...
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05.03.2024 09:21 Відповісти
Якщо ходять в вишиванках можна і пробачити
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05.03.2024 10:49 Відповісти
"Нардеп Столар задекларував..." "Я честньій Вор" (С)
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05.03.2024 12:24 Відповісти
Зеленский со своим коррупционным окружением делать ничего не будет, его все устраивает, вспомните как всем ОП спасали рядового Татарова, который шил дела на активистов майдана при Януковиче, рядового Резникова, Резниченко-Хланту, Трухина, Баканова, и оставили правки Лозового в действии яркий тому пример, а эти 5 менеджеров выстроили коррупционную вертикаль, которую президента устраивает, ни кто не видит как Дерьмак с Татаровым уберегли от санкций некоторые активы Медведчука и Кушнира (Киевгорстрой), а именно 2 частных самолета, а также некоторые активы Медведчука были переписаны на фунта Ермака - Колюбаева (https://www.epravda.com.ua/news/2023/01/24/696280/) , так же как и ничего не будет с любителями русского мира ОПЗЖ, они же Видновлення Украины, для примера главный столичный региАнал депутат Столар проживающий по 10 месяцев в году в Монако спокойно продает свой 33 этажный бизнес-центр в Киеве за 100 миллионов долларов (https://www.epravda.com.ua/rus/news/2023/12/1/707251/) и свою усадьбу 1000 метров на гектаре земли в столице за 6 миллионов долларов ( https://dom.ria.com/uk/realty-prodaja-dom-kiev-darnitskiy-zavalnaya-ulitsa-23616252.html?utm_medium=referral&utm_source=flatfy.ua&utm_term=391711888 ), вот она пропасть и контраст. Раньше Зеленский с кварталом обслуживал региАналов как шоумен, а сейчас обслуживает их как политик, а мы на дроны донатим пока Арахамия раскидывает в покер с завхозом Януковича Кравцем в логове региАналов в ресторане Ишак (были зафиксированы на камеру журналистом УП Ткачем https://www.youtube.com/watch?v=d0Y-ss-qVT4 ), а сын Кравца являясь замом главы постоянной земельной комиссии в Киев совете распоряжается столичной землей, пока наши пацаны воюют за каждую посадку, а друг Кравца региАнал и глава Киевгорстроя Кушнир побрил с женой холдинг на миллиарды (Для примера пару судебных решений Справа № 752/17629/20 Кримінальне провадження №42019110000000371 від 04.12.2019 року, Справа № 761/28150/19 Кримінальне провадження № 22017000000000423 від 23 листопада 2018 ( https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/court-document/83200613/?fbclid=IwAR0hExZHM6E3A1MMiTfKCoDxajxWoeue0S65CGUU_ATKDSh7rxjQWo_cZwU ) ( https://opendatabot.ua/court/91562437-d78eb2276742956613b3e1279df9b15a?fbclid=IwAR0h_rB5KdLxZGXzA0kD4mEVafdkfXGpTSqdB9FoHShGePBittUcTmSyNDE ), ( https://court.opendatabot.ua/cause/752%2F17629%2F20?fbclid=IwAR1UY8VGNwQCGoC-aQw7xMNDl6y1uNfulbVo45ZCkdGqgcaqPLwhOgya7Ec ) ( https://opendatabot.ua/court/92270101-94db190dcf1a1c788d8163c52069f410?fbclid=IwAR1wa9P18tFEOaffc4B9NrCAnoM3f7gjqn_XtYCaWKRY2ZpkBmibJ4B33SM ), ну тут на спиленое бабло Кушниры купили усадьбу за 20 млн евро ( https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/07/3/7409693/ ) а тут Кушниры с Кравцем немного подвывели и вложились в бизнес центры в Европе ( https://www.radiosvoboda.org/a/news-skhemy-kravets-kushnir-vilnius/31119951.html ) и сейчас разворованный Кушниром Киевгорстрой просит у кабмина 2 миллиарда гривен, которые очень нужны для нужд армии, Имеем на схемах все тех же прихвостней Януковича и его главы администрации Левочкина под крышеванием Дерьмака с Татаровым
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05.03.2024 13:29 Відповісти
 
 