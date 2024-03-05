Нардеп Столар задекларував оренду квартири в Монако та пентхаусу в Еміратах за перший рік повномасштабного вторгнення, - Bihus.Info
Народний депутат від забороненої судом партії "Опозиційна платформа - За життя" Вадим Столар вніс до річної декларації за 2022 рік оренду квартири в Монако та пентхаусу в ОАЕ.
Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться в матеріалі Bihus.Info.
За даними журналістів, нардеп виїхав з України ще до початку повномасштабного вторгнення росії. Згодом журналіст "Української правди" Михайло Ткач заявив, що знайшов депутата на Лазуровому узбережжі Франції. Там Столар, як стверджували журналісти, орендував маєток.
Однак у декларації за 2022 рік згадки про цей маєток немає, проте є інформація про оренду квартири на майже 600 квадратних метрів у Монако. Як з’ясував Bihus.Info, апартаменти зі схожою площею коштують 130 тисяч євро на місяць.
Крім того, в матеріалі зазначається, що родина Столара орендувала пентхаус в Об’єднаних Арабських Еміратах. Схожі за площею апартаменти в Дубаї коштують від 800 тисяч до 1 млн доларів на рік. Це 60-80 тисяч доларів на місяць.
Також вже колишня дружина депутата Інна Майструк у 2022-му стала власницею аж шести нових компаній в ОАЕ. Дві з них мають назву, що ідентична до української будівельної компанії ENSO. Раніше Bihus.Info розповідав про зв’язки Столара та ENSO.
Як випливає зі сайту і сторінок Linkedin обох дубайських ENSO, компанії розміщуються у хмарочосі Boulevard plaza 2. Ціна на оренду невеликого офісу в цій будівлі стартує від 300 тисяч доларів на рік.
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Зеленский: "У нас все чисто".
зіновьєвстолар"
Нардеп Столар де на фото ?
агласите весь список ...
😡😡😡😡***** БЛД!!!!
Він під цю аренду ще й соц допомогу з Стефанчука виб'є.
А потім президент нагородив орденами весь особистий склад батальону 95 квартал,теж промовчали.Значить,можна робити все,що заманеться,народ мовчатиме.
Слава Захисникам України тамїх Родинам!
Ну ок, тв.арі! Ми ж тут воюємо і за Європу, вірно? Що сталося зі світом?
Ніякої зради нема. Від слова «взагалі». Єдиною зрадою є факт, що на відміну від вкраїнчиків, представники законодавчої влади США (які не складаються з Безуглих, фотографів і тамадів на утриманні Бєні) вміють читати.
І що ж такого прочитали ці безсердечні люди? А прочитали вони додаток третій до бюджету України на 2024 рік (який будь-який українець може переглянути на сайті мінфіну). Це видатки держ бюджету. Заінтриговані?
Поїхали:
При тому, що Бюджет України на 50% складається з допомоги. (Так, половину вашої пенсії і половину дороги, яку стелять на сусідній вулиці заплатили іноземні платники податків) заплановано наступні видатки:
1. 18 мільярдів на утримання селфі-макаки, яка робить мужні фоточки перед знищенням наших воїнів і здачею їх в полон;
2. Два лярди на Верховний суд! Вони там вироки на золотих скрижалях друкують?
3. 15 лярдів на офіс Гепрокурора (не ловити ж йому Червінського на подачки).
4. Вісім! Су.ка, 8 мільярдів на міністерство закордонних справ! Яке годує на постах консулів дружбанів Макаки (літати в Аргентину в компанії 70 бакланів не дешево).
5. Десять! Блть! Десять лярдів на апарат міністерства у справах ветеранів (хтось чув, що воно хоч колись робило)?
6. Два лярди на держагенство управління зоною відчуження! Не на дрони, а на апарат, який звітує про рівень радіації коло Чорнобиля!
7. Сім лярдів на міністерство молоді та спорту. Це шо? Це у нас така війна?
8. Десять! Десять лярдів Мінкультури!!!! Щоби шо?????!!!! Аби Лєнка Кравець мала на шоу, квартал - на серіали, а два бегемота - на Євробачення???!!!
Там ще дуже багато цікавих видатків для воюючої країни. Почитайте, тільки обережно, бо можуть очі з орбіт вилізти.
‼️Україна в очах цивілізованого світу виглядає як сусід біженець, якому ви даєте гроші, купили їжу, вдягаєте його дітей, платите за лікування його мамі, а він просить вас давати трохи більше, бо не вистачає на виплату кредиту за новий Мерседес (а на чомусь дешевшому соромно по вечорах їздити в ресторан La Casa Argentina, де готують найсмачніші стейки).
Можна скільки завгодно писати на стінах заклики до світу і возити по Європі розстріляний автомобіль швидкої допомоги, але допоки від нас пахне дорогим віскі, духмяним стейком, ніхто не кине грошей в руку жебрака, на якій надітий годинник Patek Philippe.