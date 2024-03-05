Українське МВС не допускає потрапляння зброї із зони бойових дій в ЄС, - єврокомісарка Йогансон

Співпраця Європейської комісії з МВС України не дозволяє зброї із зони бойових дій не потрапляти в руки злочинців на території Євросоюзу.

Про це у Брюсселі, під час пресконференції за підсумками Ради міністрів ЄС з питань юстиції та внутрішніх справ, заявила єврокомісарка Ілва Йоганссон, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Вони дуже тісно працюють разом з нами, щоб захистити і нас, щоб до ЄС не потрапляла зброя, яка зараз є в Україні, в руках українців. Це поліцейське співробітництво є чудовим, і його результат є чудовим. Українці зареєстрували всю стрілецьку зброю, і ми не бачимо нічого, жодної вогнепальної зброї, яка б потрапляла з України в руки кримінальних груп", - розповіла вона.

Йоганссон подякувала главі МВС України та його команді за відданість справі, за високий рівень співробітництва, та наголосила, що ситуація вимагає від сторін залишатися пильними, продовжуючи співпрацю у цій сфері.

"Я думаю, це дійсно безпрецедентно, - те, що роблять українці. Як вони б’ються, щоб захистити свій суверенітет, свободу і країну. А також щоб захистити всіх нас, наші спільні цінності. Вони є настільки сильними, вони є настільки відданими, і, безумовно, вони приносять жертву, з якою ми не можемо зрівнятися. Але ми маємо забезпечити, що будемо стояли поряд з Україною та українцями, так довго, як буде необхідним", - підкреслила єврокомісарка.

Вона вказала на важливість рішення Європейської ради, яким у бюджеті ЄС на 2024-2027 роки створено Український фонд в обсязі 50 мільярдів євро.

"В той час, коли українці б’ються на цій війні, проти вторгнення Росії, вони також досягають справжнього прогресу на шляху вступу до ЄС. Особливо у моїй сфері, у дуже важкій сфері боротьби з корупцією. Вони досягають у цьому дуже багато прогресу", - додала вона.

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