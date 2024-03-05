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Сили оборони про нічну атаку "Шахедами" на Одещину: дрони маневрували над житловими і промисловими районами, є влучання. ФОТОрепортаж

Вночі ворог знов підступно атакував Південь України ударними дронами типу "Shahed-131/136".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сил оборони Півдня України.

Як зазначається, повторення злочинної тактики маневрів над житловими і промисловими районами Одеси й передмістя, створювало реальну загрозу мирним мешканцям, водночас ускладнюючи роботу ППО. 18 баражуючих снарядів були збиті.

"На жаль, не вдалось уникнути влучань. В Одеському районі пошкоджено будівлі рекреаційного об'єкту. Сталося займання, але пожежу було оперативно ліквідовано. Оздоровча установа не функціонує від початку повномасштабного вторгнення", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Атака РФ на Одесу: Люди несуть квіти та іграшки до зруйнованої багатоповерхівки, де загинуло 5 дітей. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Також в рекреаційній зоні зафіксовано пошкодження приватного будинку з причалом і господарськими спорудами. За попередніми даними, постраждалих немає.

Наслідки атаки на Одещину
Наслідки атаки на Одещину
Наслідки атаки на Одещину
Наслідки атаки на Одещину
Наслідки атаки на Одещину
Наслідки атаки на Одещину

Раніше повідомлялося, що у ніч на 5 березня під час ворожої атаки з використанням БПЛА в Одесі було чути вибухи. Напередодні Повітряні сили інформували, що "Шахеди" з Чорного моря рухаються в напрямку Одещини.

Автор: 

обстріл (28725) Одеса (5476) Одеська область (3244) дрони (4776)


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Топ коментарі
+11
Рузке треба знищувати по всій планеті один по одному хоч нас будуть зупиняти і ЕСовці і Сша з їх "перезагрузками". Або вони так виріжуть нас. ВСЕ ПРОСТО
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05.03.2024 07:12
+11
Каароч, кацапы нащупали путь для пару-тройку шахедов за каждый раз и так еще с до нового года, со стороны моря , шахеды идут параллельно одной из центральных улиц, или пересекают ее и дальше следуют над домами, на север Одессы. Так вот первые 2 ппошки встречают ,но все время мажут, бо город слепит огнями. Затем шахед выходит из зоны ппо и летит где ППО нет...Но вот в чем штука...Выхожу в одно и то же место и стопудово летят надо мной и я подсвечиваю их, бо в этом месте нет ни одного поста с мощными фонарями. Дык, вот ранее, двух подсвеченых мной сбили. Сегодня - нет. Думаю, что поздно подсветил , шахед дальше от ППОшников улетел и за домами те его не увидели. Вывод, по городу поставить погуще хотя бы фонарщиков, чтобы когда подсвеченный шахед вынырнет из мертвой зоны был замечен очередным постом ППО и был сбит. Бо как минимум 3 поста по тому шахеду отработали , но он прошел, (не вовремя замечали неподсвеченный шахед).
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05.03.2024 07:45
+6
Ждунів потрібно шукати з маячками, знайдете маячки - знайдете ждунів.
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05.03.2024 08:40
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Рузке треба знищувати по всій планеті один по одному хоч нас будуть зупиняти і ЕСовці і Сша з їх "перезагрузками". Або вони так виріжуть нас. ВСЕ ПРОСТО
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05.03.2024 07:12 Відповісти
Каароч, кацапы нащупали путь для пару-тройку шахедов за каждый раз и так еще с до нового года, со стороны моря , шахеды идут параллельно одной из центральных улиц, или пересекают ее и дальше следуют над домами, на север Одессы. Так вот первые 2 ппошки встречают ,но все время мажут, бо город слепит огнями. Затем шахед выходит из зоны ппо и летит где ППО нет...Но вот в чем штука...Выхожу в одно и то же место и стопудово летят надо мной и я подсвечиваю их, бо в этом месте нет ни одного поста с мощными фонарями. Дык, вот ранее, двух подсвеченых мной сбили. Сегодня - нет. Думаю, что поздно подсветил , шахед дальше от ППОшников улетел и за домами те его не увидели. Вывод, по городу поставить погуще хотя бы фонарщиков, чтобы когда подсвеченный шахед вынырнет из мертвой зоны был замечен очередным постом ППО и был сбит. Бо как минимум 3 поста по тому шахеду отработали , но он прошел, (не вовремя замечали неподсвеченный шахед).
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05.03.2024 07:45 Відповісти
Фонарщиков лучше снабдить инфракрасной оптикой.
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05.03.2024 07:56 Відповісти
фонарщиків краще забезпечити хоча б калашниковим. замість штикножа - ліхтар. збив би - грошей трохи б отримав. Будь-який патріот-пенсіонер може стати таким мисливцем за шахедами. У мене слава богу над головою не літають. Але на перепідготовці тридцять років тому я відстрілявся непогано. Ті ж мисливці мають досить непоганий досвід стрільби по летючим цілям.
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05.03.2024 09:21 Відповісти
Подяка Вам за допомогу обороні!
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05.03.2024 09:23 Відповісти
Деякі FPV-дрони мають швидкість до 170 км/год и більше. Це більше, чим швидкість шахеда і дозволяє його наздогнати. Раша масово виробляє шахеди, і в великій кількості ще й закуповує, тому ця зброя ще довго буде основною для нападів на наші міста. Тому доречно б було на базі FPV-дрона камікадзе розробити ще й FPV-дрон камікадзе - нічний винищувач, оснащений камерою нічного бачення і з максимально досяжною швидкістю. А бойові мобільні групи доповнити операторами БПЛА і відпрацювати тактику знищення їми шахедів.
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05.03.2024 09:27 Відповісти
це треба не на цензорі писать, а стукати у всі владні двері
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05.03.2024 09:44 Відповісти
Посты фонарщиков обустраивать на крышах домов, по всему городу...
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05.03.2024 16:06 Відповісти
...чтобы деревья, свет от строительных объектов, свет от самих домов не мешали видеть шахеды, даже во время комендантского часа , когда уличное освещение - в блэкауте.
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05.03.2024 23:05 Відповісти
Ждунів потрібно шукати з маячками, знайдете маячки - знайдете ждунів.
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05.03.2024 08:40 Відповісти
Не розумію посилу

Вночі ворог знов підступно атакував Південь України ударними дронами типу "Shahed-131/136".

Ви що до сих пір не зрозуміли, що це війна а противник росія, яка завжди була, є і буде такою, як вона є? Тобто брехливою, підступною, людиноненависницькою. І взагалі, коли і де війни велися по-джентельменському. Може в романах Дюма. Де, дебіли ви всрані, наші шахеди. Чому наші не маневрують над Москвою і не палять їх так само підступно? По дронах ми мали перевагу а тепер все це просрали. Де наші лінії Суровікіна? Чому ворог на нашій території їх побудував і будує далі а ми на своїй території їх не маємо а лише граємося в тендери і закладаємо в планах їх побудову аж до 2025 року. І коню зрозуміло, що нічого побудованого не буде і скоріше всього до того часу і України не буде. Все просто чудово: або осел здохне або султан помре а виділені гроші можна переправити в офшори. Всі наші президенти клали з прибором на нашу державу і інші країни роблять так само. Ситуація на нашій західній границі та з ************ яскраве цьому підтвердження. В власне з країною дебілів інакше бути і не могло.
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05.03.2024 10:53 Відповісти
Ваши линии сруковикина - на казлабаде, так шо нюхай в том направлении. З цапорилими впораемося попри все.
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05.03.2024 16:14 Відповісти
Ну вот, опять началось в Одессе.
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05.03.2024 23:19 Відповісти
 
 