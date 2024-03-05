Сили оборони про нічну атаку "Шахедами" на Одещину: дрони маневрували над житловими і промисловими районами, є влучання. ФОТОрепортаж
Вночі ворог знов підступно атакував Південь України ударними дронами типу "Shahed-131/136".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сил оборони Півдня України.
Як зазначається, повторення злочинної тактики маневрів над житловими і промисловими районами Одеси й передмістя, створювало реальну загрозу мирним мешканцям, водночас ускладнюючи роботу ППО. 18 баражуючих снарядів були збиті.
"На жаль, не вдалось уникнути влучань. В Одеському районі пошкоджено будівлі рекреаційного об'єкту. Сталося займання, але пожежу було оперативно ліквідовано. Оздоровча установа не функціонує від початку повномасштабного вторгнення", - йдеться у повідомленні.
Також в рекреаційній зоні зафіксовано пошкодження приватного будинку з причалом і господарськими спорудами. За попередніми даними, постраждалих немає.
Раніше повідомлялося, що у ніч на 5 березня під час ворожої атаки з використанням БПЛА в Одесі було чути вибухи. Напередодні Повітряні сили інформували, що "Шахеди" з Чорного моря рухаються в напрямку Одещини.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Вночі ворог знов підступно атакував Південь України ударними дронами типу "Shahed-131/136".
Ви що до сих пір не зрозуміли, що це війна а противник росія, яка завжди була, є і буде такою, як вона є? Тобто брехливою, підступною, людиноненависницькою. І взагалі, коли і де війни велися по-джентельменському. Може в романах Дюма. Де, дебіли ви всрані, наші шахеди. Чому наші не маневрують над Москвою і не палять їх так само підступно? По дронах ми мали перевагу а тепер все це просрали. Де наші лінії Суровікіна? Чому ворог на нашій території їх побудував і будує далі а ми на своїй території їх не маємо а лише граємося в тендери і закладаємо в планах їх побудову аж до 2025 року. І коню зрозуміло, що нічого побудованого не буде і скоріше всього до того часу і України не буде. Все просто чудово: або осел здохне або султан помре а виділені гроші можна переправити в офшори. Всі наші президенти клали з прибором на нашу державу і інші країни роблять так само. Ситуація на нашій західній границі та з ************ яскраве цьому підтвердження. В власне з країною дебілів інакше бути і не могло.