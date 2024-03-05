Сили оборони про нічну атаку "Шахедами" на Одещину: дрони маневрували над житловими і промисловими районами, є влучання. ФОТОрепортаж

Вночі ворог знов підступно атакував Південь України ударними дронами типу "Shahed-131/136".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сил оборони Півдня України.

Як зазначається, повторення злочинної тактики маневрів над житловими і промисловими районами Одеси й передмістя, створювало реальну загрозу мирним мешканцям, водночас ускладнюючи роботу ППО. 18 баражуючих снарядів були збиті.

"На жаль, не вдалось уникнути влучань. В Одеському районі пошкоджено будівлі рекреаційного об'єкту. Сталося займання, але пожежу було оперативно ліквідовано. Оздоровча установа не функціонує від початку повномасштабного вторгнення", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Атака РФ на Одесу: Люди несуть квіти та іграшки до зруйнованої багатоповерхівки, де загинуло 5 дітей. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Також в рекреаційній зоні зафіксовано пошкодження приватного будинку з причалом і господарськими спорудами. За попередніми даними, постраждалих немає.













Раніше повідомлялося, що у ніч на 5 березня під час ворожої атаки з використанням БПЛА в Одесі було чути вибухи. Напередодні Повітряні сили інформували, що "Шахеди" з Чорного моря рухаються в напрямку Одещини.