На Авдіївському напрямку відбито 28 атак, на Новопавлівському - ворог 22 рази намагався прорвати нашу оборону. За добу - 74 боєзіткнення, - Генштаб

Протягом минулої доби відбулося 74 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 5 ракетних та 66 авіаційних ударів, здійснив 108 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Обстріли України

Як зазначається, внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти цивільної інфраструктури.

Генштаб нагадує, що вночі, російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 22 БпЛА типу "Shahed". Силами та засобами протиповітряної оборони України 18 ударних БпЛА було знищено.

Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Чуйківка Сумської області та Липці, Варварівка, Нестерне, Колодязне, Кислівка, Митрофанівка, Петропавлівка Харківської області; Твердохлібове, Новоєгорівка, Білогорівка Луганської області; Терни, Новоселівка, Верхньокам’янське, Костянтинівка, Нью-Йорк, Дружба, Північне, Семенівка, Новоселівка Перша, Яснобродівка, Нетайлове, Калинове, Новомихайлівка, Костянтинівка, Водяне, Старомайорське Донецької області; Новодарівка, Малинівка, Новоданилівка, Роботине Запорізької області.

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Під артилерійським вогнем опинилися понад 140 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Обстановка на Півночі

В зоні відповідальності ОСУВ "Північ" на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

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Обстановка на Сході

В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку ворог здійснив 7 атак в районах населених пунктів Синьківка та Табаївка Харківської області, намагаючись покращити своє тактичне положення.

На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 4 атаки противника в районах населених пунктів Терни Донецької області та Білогорівка Луганської області.

На Бахмутському напрямку, силами оборони відбито 6 атак противника в районах населених пунктів Андріївка, Іванівське та Кліщіївка Донецької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 28 атак ворога в районах населених пунктів Новоселівка, Бердичі, Тоненьке, Первомайське, Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Новомихайлівки, Водяного, Пречистівки та Урожайного Донецької області, де ворог, 22 рази намагався прорвати оборону наших військ.

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Обстановка на Півдні

На Оріхівському напрямку ворог здійснив 1 атаку в районі населеного пункту Роботине Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують утримання позицій. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби противник здійснив 2 безуспішні штурмові дії.

Удари по ворогу

Водночас, наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Протягом минулої доби авіація сил оборони завдала ударів по 8 районах зосередження особового складу та 1 наземній станції управління БпЛА противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59.

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Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 3 районах зосередження особового складу, 1 засобу протиповітряної оборони та 6 артилерійських засобах противника.