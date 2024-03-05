Російські мілітарні телеграм-канали повідомляють, що Україна потопила патрульний корабель "Сергій Котов" у Чорному морі. ВIДЕО

У ніч на 5 березня у тимчасово окупованому Криму, зокрема у Феодосії та Керчі, було чути гучні вибухи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцевий телеграм-канал.

"Кримський міст досі закритий: Спроба обстрілу. Працює ППО. Також безекіпажні катери намагаються атакувати кораблі Чорноморського флоту", - пише телеграм-канал "ЧП Севастополь".

Тим часом, низка російських мілітарних телеграм-каналів повідомляють, що Україна, ймовірно, потопила ще один корабель ЧФ РФ. Йдеться про ворожий патрульний корабель "Сергій Котов".

Своєю чергою, пропагандистський телеграм-канал "Поздняков" публікує відео, на якому, як стверджується, зафіксовано момент уражання "Сергія Котова".





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Цю інформацію також підтверджує проукраїнський телеграм-канал "Крымский ветер" із посиланням на власні джерела. Офіційного підтвердження наразі немає.

Як пише телеграм-канал BRIEF, рух поїздів Кримським мостом тимчасово перекрито, зупинено 9 поїздів – 4 з Криму та 5 до Криму.