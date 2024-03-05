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Російські мілітарні телеграм-канали повідомляють, що Україна потопила патрульний корабель "Сергій Котов" у Чорному морі. ВIДЕО

У ніч на 5 березня у тимчасово окупованому Криму, зокрема у Феодосії та Керчі, було чути гучні вибухи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцевий телеграм-канал. 

"Кримський міст досі закритий: Спроба обстрілу. Працює ППО. Також безекіпажні катери намагаються атакувати кораблі Чорноморського флоту", - пише телеграм-канал "ЧП Севастополь".

Тим часом, низка російських мілітарних телеграм-каналів повідомляють, що Україна, ймовірно, потопила ще один корабель ЧФ РФ. Йдеться про ворожий патрульний корабель "Сергій Котов". 

Своєю чергою, пропагандистський телеграм-канал "Поздняков" публікує відео, на якому, як стверджується, зафіксовано момент уражання "Сергія Котова".

Сергій Котов
Сергій Котов

Також читайте: Авіабазу росіян в окупованому Криму атакували ракетами: три військовослужбовці РФ дістали поранення, - росЗМІ

Цю інформацію також підтверджує проукраїнський телеграм-канал "Крымский ветер" із посиланням на власні джерела. Офіційного підтвердження наразі немає. 

Як пише телеграм-канал BRIEF, рух поїздів Кримським мостом тимчасово перекрито, зупинено 9 поїздів – 4 з Криму та 5 до Криму.

Автор: 

вибух (4487) корабель (1613) Крим (14176)


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Топ коментарі
+68
Дохлих кацапських кораблів багато не буває.
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05.03.2024 07:40
+65
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05.03.2024 08:12
+60
"*******"!!!!
Тут ще одна цікава інформація: Італія виводить з Словаччини свій ЗРК Пояснила що "іншій державі він потрібніший"! Комплекси "Петріот" були звідти виведені ще раніше
Фіцо почав "метать ікру" : "Хто буде прикривать наші стратегічні об"єкти?!!!"
Варто йому нагадать його висловлювання: "В Києві війни нема! Це - мирне місто!" Та й з РОсією він "цілується в ясна" - тому Словаччині немає ніякої загрози!
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05.03.2024 08:01
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«Минувшей ночью он ("Сергей Котов" - прим.) снова отбивался от БЭКов. Экипаж героически бился до последнего <…>
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05.03.2024 09:57 Відповісти
Все таки любят кацапы всякое мордобитие, есть с лопаты, водные процедуры
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05.03.2024 09:58 Відповісти
Дякую любих захисників за такий гарний подарунок. Слава ЗСУ!
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05.03.2024 09:59 Відповісти
Що це за БЭК ? Боєкомплект чи щось інше ?
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05.03.2024 10:14 Відповісти
Бєз Екіпажний Корабєль (кацапське)
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05.03.2024 10:41 Відповісти
і двох років не проплавола ******** кацапська
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05.03.2024 10:16 Відповісти
Нехай турки відкривають для орків Босфор, Магурам вже немає що топити.
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05.03.2024 10:17 Відповісти
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05.03.2024 10:30 Відповісти
Яка чудова новина
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05.03.2024 21:25 Відповісти
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