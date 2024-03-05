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Новини Війна
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Держдеп США про ядерні погрози Путіна: Безвідповідальна та недоречна риторика

міллер,метью

У Держдепі США не вважають, що РФ готова застосувати ядерну зброю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив речник Держдепу Метью Міллер.

"Ця риторика безвідповідальна та недоречна для ядерної держави й несумісна з тим, як будь-яка ядерна держава має публічно говорити про використання такої зброї", - зазначив він.

Міллер наголосив, що США не бачать причини змінювати позицію своїх ядерних сил.

"І я б просто зазначив, як я завжди наголошую, як ясно дав зрозуміти президент, ми не відправляємо солдатів в Україну", - додав він.

Також читайте: Путіну вигідне зволікання Конгресу США щодо підтримки України, - Кірбі

Нагадаємо, російський диктатор Путін 29 лютого 2023 року під час звернення до Федеральних Зборів РФ після слів президента Франції Емманюеля Макрона пригрозив трагічними наслідками країнам, які наважаться відправити в Україну своїх військових.

Крім того, Путін повідомив, що стратегічні ядерні сили РФ перебувають у стані повної готовності до гарантованого застосування. А також він розповів про розробки нового озброєння, яке використовується у війні проти України, зокрема про лазерні системи "Пересвіт".

Читайте: Держдеп прокоментував ситуацію в Придністров’ї: США твердо підтримують територіальну цілісність Молдови

Автор: 

Держдепартамент США (1640) Міллер Метью (157) путін володимир (23900) ядерна зброя (1157)


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Топ коментарі
+7
"Безвідповідальна" та "недоречна" це риторика для дитячого садочку. Вони навіть на словах сцуть щось різьке сказати.

Тьху!
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05.03.2024 09:28
+6
Насправді це у США безвідповідальна і недоречна не тільки риторика а і дії! Починаючи з 2014 року суцільне умиротворення агресора, що тільки погіршує ситуацію з кожним днем.
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05.03.2024 10:07
+5
Не. Безвидповидально и недоречно ведут себя сейчас США. А террорист ***** просто видя ето совсем оборзел от безнаказанности.
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05.03.2024 09:03
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Не. Безвидповидально и недоречно ведут себя сейчас США. А террорист ***** просто видя ето совсем оборзел от безнаказанности.
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05.03.2024 09:03 Відповісти
Если в США не возьмутся за голову и не наведут порядок, не зачистят свою власть от предателей и кремлевских агентов то скоро ***** с Трампом будут на столе в Вашингтоне голыми танцевать и срать на американскую Конституцию
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05.03.2024 09:06 Відповісти
Така безкарність, що х#йло вже отримало сотні тисяч трупів рашистів. Хай борзіє і далі, поки йому везуть цинкові труни вбиті західними снарядами
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05.03.2024 09:07 Відповісти
для нього це не проблема , на московії кацап то є витратник , там немає нації
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05.03.2024 09:23 Відповісти
Проблема, бо цей витратник не бажає здихати та х#йла та олігархів.
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05.03.2024 09:48 Відповісти
..."безвідповідальна риторика", капець. Просто ******* п@дораса і зануртесь в своє солодке болото виборів. Решту ми з Макроном порішаєм. Слизняки ,блд!
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05.03.2024 09:12 Відповісти
пиня правильно визначив характер західних дрочерів: сцикливі двуликі потвори, що власний комфорт цінують більше за все інше, а людське життя для них цінність виключно в тому випадку, якщо це їхнє особисте життя
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05.03.2024 09:14 Відповісти
Що пуцину показують при докладах його хенерали? "Крім того, Путін повідомив, що перебувають у стані повної готовності до гарантованого застосування. А також він розповів про розробки нового озброєння, яке використовується у війні проти України, зокрема про лазерні системи "Пересвіт". Джерело:
ККадри з Лукасовських "Зоряних воєн"? 🤔 І що це ща ступінь готовності "повна готовність до гарантованого застосування"? Нема такого! Є "повна бойова готовність". Саме ця ступінь передує нанесенню удару. Дід марить.
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05.03.2024 09:14 Відповісти
Куйло сказаним про ядерну зброю.хотів отримати відповідьСША ПО УКРАЇНІ -ВІН ЇЇ І ОТРИМАВ-"І я б просто зазначив, як я завжди наголошую, як ясно дав зрозуміти президент, ми не відправляємо солдатів в Україну", - додав він.
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05.03.2024 09:19 Відповісти
Питання - Чому )(уйло (він же путін), котре ще з 2014 року ОСОБИСТО запевняло своїх співгромадян та світ у тому що в Україні "фактично воює з НАТО", так став перейматися ЧУТКАМИ про МОЖЛИВІСТЬ прибуття ДЕЯКИХ підрозділів ДЕЯКИХ країн для НАВЧАННЯ українських бійців на території України, а не десь за межами нашої держави?! Невже воно на стільки тупе що не бачить у такій своїй реакції відверте підтвердження його брехні у попередні роки?!
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05.03.2024 09:43 Відповісти
А може ПРИСУТНІСТЬ німців для КОНТРОЛЮ по яких цілях буде використовуватись їх зброя щоб НЕ ЗАСТОСОВУВАЛАСЬ по території Московії (т.з. "роССії") так налякала )(уйла (він же путін0?! Дивно, бо це якраз гарантія того що воно може спати спокійно і не побачить як по його бункеру "постукає" TAURUS!
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05.03.2024 09:47 Відповісти
взагалі-то вчора лякав ядеркою не *****, а алкоДімон, але це одне і те ж сміття.

https://www.ponomaroleg.com/medvedev-igraet-rol-zlogo-sledovatelya/ Олег Пономарь : "Выступление Медведева - ничего нового. Сказал, что война будет продолжаться, Украины не будет и тд. Пугал Запад ядерным оружием и тд. Медведев играет роль злого следователя. Вчера прозвучали призывы к переговорам от Турции и Китая - это добрые следователи. И Медведев создает такой фон, чтобы переговоры казались для украинцев не самым худшим вариантом."
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05.03.2024 09:24 Відповісти
Ми своіх солдат в Украіну не відправляєм -- у путіна слова ругатєльні - просим іх до нас не приміняти
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05.03.2024 09:25 Відповісти
"Безвідповідальна" та "недоречна" це риторика для дитячого садочку. Вони навіть на словах сцуть щось різьке сказати.

Тьху!
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05.03.2024 09:28 Відповісти
А сказати що теж пальнуть у відповідь слабо? Та де, це ж ескалація!
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05.03.2024 09:30 Відповісти
А коли це )(уйло (він же путін) було "відповідальним"?! Дивуватись його безвідповідальності та недоречності це все одно що дивуватись тому що гадюка має отруту. До того ж мова погроз є не чимось рідкісним, а якраз нормою для риторики московських нацистів і дуже багато років що з приводу, що без нього, достатньо згадати бряцання АНАЛОговнетною зброєю з вуст кремлівського недопалка, висловлювання алкаша Медведєва про "Апокаліпсис" та заяви штатних московських пропагандонів про "радіаційний попіл"!!! Тож не переймайтесь там у Вашингтоні, ніщо реальне вам не загрожує, а лише чергове залякування НА СЛОВАХ!
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05.03.2024 09:37 Відповісти
С гопником не так нужно разговаривать!! нужно четко дать сигнал что он будет анигилирован причем три раза еще до попытки применения своих тухлых ядерок...
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05.03.2024 09:56 Відповісти
Після такої риторики щораз більше країн будуть розвивати свої ядерні програми, бо ваша реакція на заяви пуйла "Безвідповідальна та недоречна риторика", зовсім не виглядає на заяву країни, яка має гарантувати безпеку "партнерам" в тому чи іншому обсязі, а виглядає що США під загрозою застосування ЯЗ з боку інших країн таких як РФ чи Китай, швидше відмовляться від безпекових гарантій щодо свої "партнерів" просто їх злиють..., аніж будуть їх захищати ризикуючи бути втягненими війну з застосування ЯЗ... отож реальна гарантія для інших країн це ну пусті безпекові "гарантії" США, а лише наявність власної ЯЗ, та чітка доктрина її застосування.
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05.03.2024 10:01 Відповісти
Насправді це у США безвідповідальна і недоречна не тільки риторика а і дії! Починаючи з 2014 року суцільне умиротворення агресора, що тільки погіршує ситуацію з кожним днем.
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05.03.2024 10:07 Відповісти
... що в черговий раз підтверджує те, що такі утворення, як ця вигрібна *********, не мають права володіти ядерною зброєю.
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05.03.2024 10:08 Відповісти
Від такої грізної заяви держдепа - навіть соловйов спітнів .
Чому американці дозволяють так знущатися з себе якомусь ***** .? Що трапилось з вами , США ??
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05.03.2024 10:16 Відповісти
Так завжди буває, коли до влади дориваються схиблені на ліберальних цінностях збоченці. Вони доводять все до абсурду. Вони перед усіма вибачаються (на колінах), вони скрізь говорять про небезпеку кліматичних змін (хоча це далеко не найголовніша проблема людства), вони заграють з тоталітарними режимами (це проявляється у повній пасивності і відсутності реакції на збройні провокації), вони агресивно нав'язують більшості думку меншості.
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05.03.2024 10:34 Відповісти
Ти ета, таво, нє бєзобразнічай..(с)
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05.03.2024 10:42 Відповісти
После такого БЛЕЯНИЯ и слюнявых "заявлений" госдепа США, уже НЕ думаю что Трамп будет хуже для Украины чем маразматик Байден. Кстати война началась именно при Байдене. И поставки оружия по Ленд Лизу (за который проголосовал Конгрес) тоже Байден провалил.
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05.03.2024 10:45 Відповісти
 
 