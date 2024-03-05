Держдеп США про ядерні погрози Путіна: Безвідповідальна та недоречна риторика

У Держдепі США не вважають, що РФ готова застосувати ядерну зброю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив речник Держдепу Метью Міллер.

"Ця риторика безвідповідальна та недоречна для ядерної держави й несумісна з тим, як будь-яка ядерна держава має публічно говорити про використання такої зброї", - зазначив він.

Міллер наголосив, що США не бачать причини змінювати позицію своїх ядерних сил.

"І я б просто зазначив, як я завжди наголошую, як ясно дав зрозуміти президент, ми не відправляємо солдатів в Україну", - додав він.

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Нагадаємо, російський диктатор Путін 29 лютого 2023 року під час звернення до Федеральних Зборів РФ після слів президента Франції Емманюеля Макрона пригрозив трагічними наслідками країнам, які наважаться відправити в Україну своїх військових.

Крім того, Путін повідомив, що стратегічні ядерні сили РФ перебувають у стані повної готовності до гарантованого застосування. А також він розповів про розробки нового озброєння, яке використовується у війні проти України, зокрема про лазерні системи "Пересвіт".

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