Держдеп США про ядерні погрози Путіна: Безвідповідальна та недоречна риторика
У Держдепі США не вважають, що РФ готова застосувати ядерну зброю.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив речник Держдепу Метью Міллер.
"Ця риторика безвідповідальна та недоречна для ядерної держави й несумісна з тим, як будь-яка ядерна держава має публічно говорити про використання такої зброї", - зазначив він.
Міллер наголосив, що США не бачать причини змінювати позицію своїх ядерних сил.
"І я б просто зазначив, як я завжди наголошую, як ясно дав зрозуміти президент, ми не відправляємо солдатів в Україну", - додав він.
Нагадаємо, російський диктатор Путін 29 лютого 2023 року під час звернення до Федеральних Зборів РФ після слів президента Франції Емманюеля Макрона пригрозив трагічними наслідками країнам, які наважаться відправити в Україну своїх військових.
Крім того, Путін повідомив, що стратегічні ядерні сили РФ перебувають у стані повної готовності до гарантованого застосування. А також він розповів про розробки нового озброєння, яке використовується у війні проти України, зокрема про лазерні системи "Пересвіт".
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ККадри з Лукасовських "Зоряних воєн"? 🤔 І що це ща ступінь готовності "повна готовність до гарантованого застосування"? Нема такого! Є "повна бойова готовність". Саме ця ступінь передує нанесенню удару. Дід марить.
https://www.ponomaroleg.com/medvedev-igraet-rol-zlogo-sledovatelya/ Олег Пономарь : "Выступление Медведева - ничего нового. Сказал, что война будет продолжаться, Украины не будет и тд. Пугал Запад ядерным оружием и тд. Медведев играет роль злого следователя. Вчера прозвучали призывы к переговорам от Турции и Китая - это добрые следователи. И Медведев создает такой фон, чтобы переговоры казались для украинцев не самым худшим вариантом."
Тьху!
Чому американці дозволяють так знущатися з себе якомусь ***** .? Що трапилось з вами , США ??