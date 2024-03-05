Канада розгляне можливість відправлення військових інструкторів до України, - міністр оборони Блер

Канадські військові, яких, ймовірно, відправлять до України, не будуть обіймати бойові посади.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Global News, про це повідомив міністр оборони Білл Блер.

Він наголосив, що будь-які канадські військові будуть направлені лише на "небойові" посади.

Блер зазначив, що умови в Україні повинні "змінитися", перш ніж канадські війська зможуть повернутися в зруйновану війною країну, де вони навчали українських солдатів на місцях до російського вторгнення.

"Зараз обставини не дозволяють проводити навчання в Україні, але ми збираємося продовжувати навчання", - пояснив міністр оборони.

Канада навчила понад 40 тис. українських військових у рамках "Operation Unifier", яка розпочалася 2015 року після окупації Криму Росією. Проте після повномасштабного вторгнення РФ канадські військові перенесли свої навчальні операції до Великої Британії, Латвії та Польщі.

За словами Блера, "Збройні сили Канади не можуть мати жодної бойової ролі або того, що можна сприймати як бойову роль".

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