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Канада розгляне можливість відправлення військових інструкторів до України, - міністр оборони Блер

канада,армія

Канадські військові, яких, ймовірно, відправлять до України, не будуть обіймати бойові посади.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Global News, про це повідомив міністр оборони Білл Блер.

Він наголосив, що будь-які канадські військові будуть направлені лише на "небойові" посади.

Блер зазначив, що умови в Україні повинні "змінитися", перш ніж канадські війська зможуть повернутися в зруйновану війною країну, де вони навчали українських солдатів на місцях до російського вторгнення.

"Зараз обставини не дозволяють проводити навчання в Україні, але ми збираємося продовжувати навчання", - пояснив міністр оборони.

Канада навчила понад 40 тис. українських військових у рамках "Operation Unifier", яка розпочалася 2015 року після окупації Криму Росією. Проте після повномасштабного вторгнення РФ канадські військові перенесли свої навчальні операції до Великої Британії, Латвії та Польщі.

За словами Блера, "Збройні сили Канади не можуть мати жодної бойової ролі або того, що можна сприймати як бойову роль".

Читайте: Канада співпрацює з Україною щодо можливості передачі ракет CRV7, - міністр оборони Блер

Автор: 

Канада (2207) Блер Білл (18)


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Топ коментарі
+5
Інструктори отримають досвід справжніх боїв ******** війни. Побачать, оцінять, і будуть готувати вже в КАНАДІ ******** методам ведення війни.
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05.03.2024 09:49
+1
Разом з солдатами - хаи іх тут інструктують
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05.03.2024 09:47
+1
Пісні співати будуть.. пісні в ім'я наших славетних Збройних Сил...
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05.03.2024 09:58
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Разом з солдатами - хаи іх тут інструктують
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05.03.2024 09:47 Відповісти
Інструктори отримають досвід справжніх боїв ******** війни. Побачать, оцінять, і будуть готувати вже в КАНАДІ ******** методам ведення війни.
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05.03.2024 09:49 Відповісти
я бачу інструкторів нато, лише в організації логістики. але, хто ж їх туди допустить?
там все чьотко! свій до свого по своє.
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05.03.2024 09:53 Відповісти
инструкторы нато уже давным - давно у нас есть. у меня в части с 2015-го их постоянно с десяток тусовалось. американцы, прибалты, поляки. катались на арендованных лексусах (у чуваков командировочные были около 300 баксов в день). жили в пятизвездочной гостинице.
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05.03.2024 10:29 Відповісти
Ждем с нетерпением. Только не забудьте захватить автоматы.
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05.03.2024 09:54 Відповісти
Пісні співати будуть.. пісні в ім'я наших славетних Збройних Сил...
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05.03.2024 09:58 Відповісти
-"Збройні сили Канади не матимуть бойової ролі''-. От навіщо отако принижувати свої збройні сили? Якщо так боїтеся *уйла, та ескалації то взагалі або не присилайте , або таємно пришліть- щоб *уйло незнало.
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05.03.2024 10:11 Відповісти
Сидіть краще вдома! Ще вас кормити і оберігати!
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05.03.2024 10:16 Відповісти
В наші деякі учебки?

Остап Дроздов

Зі Станіславом Асєєвим я робив кілька інтерв'ю і був одним із перших журналістів, кому бранець деенерівської катівні «Ізоляція» подетально розповів усі жахіття тортур струмом тощо. Тому повністю довіряю правдивості Станіславового репортажу для «Радіо Свобода» про «учебки», де проходять «підготовку» мобілізовані.

Цитати автора:

Ви потрапляєте ніби у виправно-трудову колонію на невизначений час.
Нашу групу привезли до учбового центру, умови в якому нагадували тубдиспансер та СІЗО: пліснява, грибок, вологість, повно хворих, яким при температурі 39 видають дитячі драже від грипу.
Ми довільно кочували від одного взводу до іншого, займалися збором сміття, заготовкою дрів, сортуванням піддонів.
Навчальні стрільби відбувалась уже поночі та суто формально, бо за журналом треба було відстріляти боєкомплект.
У наступному учбовому центрі пліснява змінилася на намети у лісі. Це нагадувало повноцінну колонію: роба, сокира та 15-годинні наряди на дрова та кухню.
Падаючі епілептики, колишні зеки, сзчшники і багато випадкових людей. Деякі відверто казали, що приїхали за грошима, щоб покрити борги.
У двох знайшли гепатити при першому ж аналізі крові.
Привезли безхатька: у ТЦК йому запропонували «зиму в теплі», помили, купили у секондхенді шмаття та закинули до нас в ліс. Єдине, про що воєнкоми забули, - це його ноги, які буквально гнили та сочилися.
Курсанти гірко жартують, що коли зустрінуть ворога, почнуть голосно кашляти в його бік та жбурляти дрова - все, чому навчились за місяць.
Виявляється, ні відношення, ні рекрутингові програми від бригад не мають жодного значення. Потенційний оператор БПЛА з IT-освітою стає водієм БТР.
Ідеологічна складова не просто на «нулі», вона в мінусі.
Люди більше не хочуть воювати.
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05.03.2024 10:18 Відповісти
Головне почати а там і все НАТО в нашу хату підтягнеться
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05.03.2024 10:34 Відповісти
Це їхні офіцери-інструкторибудуть вчитися у наших солдатів!
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05.03.2024 10:58 Відповісти
У т.ч. й бойових дій в умовах суворих зим.
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05.03.2024 10:59 Відповісти
в последнее время у нас ну очень суровые зимы))) думаю в канаде холодней чем у нас))
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05.03.2024 11:53 Відповісти
офицеры вряд ли. скорее всего сержанты. у них редко в инструкторах офицеры. не их уровень. там офицеры - в основном штабники. вся боевая служба в основном завязана на сержантах. разве что будет один-два, которые будут за всю движуху отвечать
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05.03.2024 11:52 Відповісти
Це добре що вони приїдуть навчатись до нас. Може бартер який буде,вони нам озброєння,ми їх чомусь навчимо.
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05.03.2024 11:26 Відповісти
 
 