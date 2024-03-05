Канада розгляне можливість відправлення військових інструкторів до України, - міністр оборони Блер
Канадські військові, яких, ймовірно, відправлять до України, не будуть обіймати бойові посади.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Global News, про це повідомив міністр оборони Білл Блер.
Він наголосив, що будь-які канадські військові будуть направлені лише на "небойові" посади.
Блер зазначив, що умови в Україні повинні "змінитися", перш ніж канадські війська зможуть повернутися в зруйновану війною країну, де вони навчали українських солдатів на місцях до російського вторгнення.
"Зараз обставини не дозволяють проводити навчання в Україні, але ми збираємося продовжувати навчання", - пояснив міністр оборони.
Канада навчила понад 40 тис. українських військових у рамках "Operation Unifier", яка розпочалася 2015 року після окупації Криму Росією. Проте після повномасштабного вторгнення РФ канадські військові перенесли свої навчальні операції до Великої Британії, Латвії та Польщі.
За словами Блера, "Збройні сили Канади не можуть мати жодної бойової ролі або того, що можна сприймати як бойову роль".
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там все чьотко! свій до свого по своє.
Остап Дроздов
Зі Станіславом Асєєвим я робив кілька інтерв'ю і був одним із перших журналістів, кому бранець деенерівської катівні «Ізоляція» подетально розповів усі жахіття тортур струмом тощо. Тому повністю довіряю правдивості Станіславового репортажу для «Радіо Свобода» про «учебки», де проходять «підготовку» мобілізовані.
Цитати автора:
Ви потрапляєте ніби у виправно-трудову колонію на невизначений час.
Нашу групу привезли до учбового центру, умови в якому нагадували тубдиспансер та СІЗО: пліснява, грибок, вологість, повно хворих, яким при температурі 39 видають дитячі драже від грипу.
Ми довільно кочували від одного взводу до іншого, займалися збором сміття, заготовкою дрів, сортуванням піддонів.
Навчальні стрільби відбувалась уже поночі та суто формально, бо за журналом треба було відстріляти боєкомплект.
У наступному учбовому центрі пліснява змінилася на намети у лісі. Це нагадувало повноцінну колонію: роба, сокира та 15-годинні наряди на дрова та кухню.
Падаючі епілептики, колишні зеки, сзчшники і багато випадкових людей. Деякі відверто казали, що приїхали за грошима, щоб покрити борги.
У двох знайшли гепатити при першому ж аналізі крові.
Привезли безхатька: у ТЦК йому запропонували «зиму в теплі», помили, купили у секондхенді шмаття та закинули до нас в ліс. Єдине, про що воєнкоми забули, - це його ноги, які буквально гнили та сочилися.
Курсанти гірко жартують, що коли зустрінуть ворога, почнуть голосно кашляти в його бік та жбурляти дрова - все, чому навчились за місяць.
Виявляється, ні відношення, ні рекрутингові програми від бригад не мають жодного значення. Потенційний оператор БПЛА з IT-освітою стає водієм БТР.
Ідеологічна складова не просто на «нулі», вона в мінусі.
Люди більше не хочуть воювати.