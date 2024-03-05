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Новини
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Викрито жителя Запоріжжя, який за завданням росіян планував теракт у місті. Мав отримати $5 000. ФОТОрепортаж

зрадник

У лютому 2024 року підозрюваний отримав завдання від російських кураторів щодо вчинення теракту в багатолюдному місці Запоріжжя. Йому обіцяли 5000 доларів США винагороди.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє в телеграмі Офіс Генерального прокурора.

"За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури жителю Запоріжжя повідомлено про підозру у державній зраді та готуванні до вчинення терористичного акту (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 КК України)", - ідеться в повідомленні.

За даними слідства, підозрюваний у жовтні 2023 року через свого знайомого, який перебуває на тимчасово захопленій території області, був завербований представниками спецслужб країни-агресора.

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На початку лютого 2024 року від російських кураторів він отримав завдання щодо вчинення терористичного акту в багатолюдному місці Запоріжжя. Цей теракт мав призвести до численних жертв та руйнувань з метою порушення громадської безпеки та залякування населення.

Також підозрюваний систематично інформував ворога щодо місць дислокації та переміщення сил оборони і їхньої військової техніки на запорізькому напрямку. Передавав координати запорізьких підприємств та залізничної інфраструктури. Ці розвіддані потрібні були представникам держави-агресора для підготовки повітряних ударів по об’єктах інфраструктури, зокрема з використанням дронів.

Як зазначається, за збір та передачу цієї інформації отримував грошову винагороду – від 500 до 2000 грн. За "успішне" вчинення терористичного акту йому обіцяли 5000 доларів США.

Чоловік був своєчасно викритий правоохоронцями та затриманий у порядку ст. 208 КПК України. Наразі за рішенням суду він перебуває під вартою.

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Під час обшуків у домоволодінні та автомобілі підозрюваного виявлено та вилучено комп’ютерну техніку, засоби зв’язку з доказами незаконних дій, а також предмети та компоненти для створення саморобного вибухового пристрою.

Викрито жителя Запоріжжя, який за завданням ворога планував терористичний акт у місті
Викрито жителя Запоріжжя, який за завданням ворога планував терористичний акт у місті

Автор: 

Запоріжжя (2285) теракт (1020) Офіс Генпрокурора (3262)


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Топ коментарі
+12
Ці тварюки мешкають разом із нами та біля нас. Іуда , таких треба віддавати родичам загиблих запоріжців . Вони зроблять правильний суд.
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05.03.2024 10:29
+12
Рожу каждой такой гниды надо показывать украинскому народу.
Что вы их замыливаете?
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05.03.2024 10:41
+10
У клітку і поставить її на дах якоїсь будівлі : Заводу чи електропідстанції І хай чекає "прихода "русскава мира"!
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05.03.2024 10:25
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У клітку і поставить її на дах якоїсь будівлі : Заводу чи електропідстанції І хай чекає "прихода "русскава мира"!
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05.03.2024 10:25 Відповісти
А от пропонували би за таке "туловище" 500 баксов, вони б скінчилися ще рік тому..
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05.03.2024 10:28 Відповісти
Ці тварюки мешкають разом із нами та біля нас. Іуда , таких треба віддавати родичам загиблих запоріжців . Вони зроблять правильний суд.
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05.03.2024 10:29 Відповісти
spravedliva ideya👍
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05.03.2024 11:47 Відповісти
СБУ черговий респект...
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05.03.2024 10:32 Відповісти
"На останньому фото зовсім не вибухівка, а регенеративні патрони РП-4 до ізолювального протигазу. Вільно продаються на ОЛХ...""

не моё, с твитера. шоу продолжается.
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05.03.2024 10:34 Відповісти
А ви не курсі, що вибухові пристрої для здійснення диверсій маскують під термоси, вогнегасники і даже дитячі іграшки. Що заважало кацапам замаскувати вибухівку під регенеративні патрони?
Ось на таких як ви і розрахований цей маскарад," не моё, с твитера. шоу продолжается."-
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05.03.2024 11:23 Відповісти
Таких гнид в военное время нужно расстреливать.
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05.03.2024 10:36 Відповісти
Шерстити і шерстити такі "регіональні" у минулом клоаки як Запоріжжя. Там прогнила влада, керівництво місцевих підприємств і під час війни вони можливо просто пішли у тінь, залишаючись на посадах. Там ще досить не тільки вати, а навіть і небезпечних елементів - молодиків, які здатні на дуже небезпечні вчинки. Можливо навіть є великі злочинні організації, якими керує ФСБ і вони можуть готувати велику диверсію чи навіть спробу захоплення органів влади як 2014 році, коли більшість воїнів на фронті і не вистачає внутрішніх військ у тилу, щоб протистояти такій загрозі. Тому перш за все пильними треба бути громадянам і не нехтувати навіть маленькими підозрами і ділитися між собою обговорювати, звертати увагу на проросійськи настроєних громадян, бо завтра за ними можуть прийти вбивці, які зрівняють місто з землею.
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05.03.2024 10:40 Відповісти
Рожу каждой такой гниды надо показывать украинскому народу.
Что вы их замыливаете?
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05.03.2024 10:41 Відповісти
Пітарас, який має бути повішеним
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05.03.2024 13:52 Відповісти
 
 