Викрито жителя Запоріжжя, який за завданням росіян планував теракт у місті. Мав отримати $5 000. ФОТОрепортаж

У лютому 2024 року підозрюваний отримав завдання від російських кураторів щодо вчинення теракту в багатолюдному місці Запоріжжя. Йому обіцяли 5000 доларів США винагороди.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє в телеграмі Офіс Генерального прокурора.

"За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури жителю Запоріжжя повідомлено про підозру у державній зраді та готуванні до вчинення терористичного акту (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 КК України)", - ідеться в повідомленні.



За даними слідства, підозрюваний у жовтні 2023 року через свого знайомого, який перебуває на тимчасово захопленій території області, був завербований представниками спецслужб країни-агресора.

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На початку лютого 2024 року від російських кураторів він отримав завдання щодо вчинення терористичного акту в багатолюдному місці Запоріжжя. Цей теракт мав призвести до численних жертв та руйнувань з метою порушення громадської безпеки та залякування населення.



Також підозрюваний систематично інформував ворога щодо місць дислокації та переміщення сил оборони і їхньої військової техніки на запорізькому напрямку. Передавав координати запорізьких підприємств та залізничної інфраструктури. Ці розвіддані потрібні були представникам держави-агресора для підготовки повітряних ударів по об’єктах інфраструктури, зокрема з використанням дронів.



Як зазначається, за збір та передачу цієї інформації отримував грошову винагороду – від 500 до 2000 грн. За "успішне" вчинення терористичного акту йому обіцяли 5000 доларів США.



Чоловік був своєчасно викритий правоохоронцями та затриманий у порядку ст. 208 КПК України. Наразі за рішенням суду він перебуває під вартою.

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Під час обшуків у домоволодінні та автомобілі підозрюваного виявлено та вилучено комп’ютерну техніку, засоби зв’язку з доказами незаконних дій, а також предмети та компоненти для створення саморобного вибухового пристрою.



