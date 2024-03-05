У лікарні померла жінка, яка дістала поранення 15 лютого внаслідок обстрілу села Чорне на Харківщині
55-річна жінка, яку було поранено під час обстрілу села Чорне Куп’янського району Харківщини, померла в лікарні.
Про це повідомив глава ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні у лікарні померла 55-річна жінка, яка зазнала поранень 15 лютого внаслідок російського обстрілу села Чорне Куп'янського району. Ворог завдав удару по населеному пункту авіабомбою", - йдеться в повідомленні.
Жінка тривалий час перебувала в лікарні у важкому стані.
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Чайка Київ
показати весь коментар05.03.2024 10:45 Відповісти Мені подобається 1
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