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Новини
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Польські фермери досі блокують 6 КПП, пропускають по 12 вантажівок раз на 12 годин, - Держприкордонслужба

польща

Наразі польські фермери блокують 6 пунктів пропуску на польсько-українському кордоні, у бік України пропускають по 12 автівок одноразово раз на 12 годин.

Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Як і раніше, блокування здійснюється на 6 пунктах пропуску. З п’ятниці польські протестувальники взагалі не пропускали вантажівки в обох напрямках по пункту пропуску "Шегині". Цієї ночі, за інформацією від польських колег, надійшла інформація, що протестувальники вирішили пропускати в бік України по 12 автівок одноразово раз на 12 годин. В бік Польщі ситуація незмінна", - повідомив речник.

Він зауважив, що також польські фермери не пропускають автівки, які слідують з України на в’їзд в Польщу, через пункт пропуску "Ягодин".

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Станом на ранок сьогодні на цих 6 напрямках в чергах на території Польщі загалом перебуває 2350 вантажівок, найбільше навпроти пунктів пропуску "Краківець" та "Ягодин".

Легкові і автобуси скрізь вільно перетинають кордон, для цієї категорії транспорту по той бік кордону рух не обмежується, уточнив Демченко.

Автор: 

кордон (4778) Польща (8540) блокування (653) Демченко Андрій (351)


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Топ коментарі
+4
Навіщо писати, що це фермери? Якби це не підтримувала влада Польщі, ці "фермери" давно би сиділи вдома. Крім того, я не чув щоби блокували білоруський кордон. Фулі не ясно?
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05.03.2024 11:04
+3
Шоб вам, суки, в пеклі чорти раз на 12 годин 12 конячих буїв в сраку запихали, курви..
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05.03.2024 11:01
+2
Польський уряд було знищено в авикатастрофі в 2011 році (швидше за все рашкою).👈
А тепер Польщу очолює прокацапський уряд.💩
Ось вам і блокування України👈
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05.03.2024 11:03
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Краще щось їм взагалі не стає.. потрібні методи інтенсивної терапії, у вигляді 3-ої штурмової..
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05.03.2024 10:54 Відповісти
Ага, на білоруському кордоні вагнерівці чекають тих фермерів, які хоч щось зрозуміли про кацапську та білоруську сільхозпродукцію.
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05.03.2024 12:57 Відповісти
Блокування кордонів, це пів біди. Весь смак у тому, що ніхто не хоче нас бачити у себе. І асоціацію можна порвати та викинути як і Будапешт.
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05.03.2024 10:57 Відповісти
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05.03.2024 10:58 Відповісти
до чого ти то ліпиш?
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05.03.2024 11:53 Відповісти
Піймалась...
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05.03.2024 12:02 Відповісти
Цікаво було нагадати, дякую
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05.03.2024 12:05 Відповісти
Казали шо ім заишов здоровии глузд - мабуть не в те місце
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05.03.2024 11:00 Відповісти
Шоб вам, суки, в пеклі чорти раз на 12 годин 12 конячих буїв в сраку запихали, курви..
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05.03.2024 11:01 Відповісти
Польський уряд було знищено в авикатастрофі в 2011 році (швидше за все рашкою).👈
А тепер Польщу очолює прокацапський уряд.💩
Ось вам і блокування України👈
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05.03.2024 11:03 Відповісти
Навіщо писати, що це фермери? Якби це не підтримувала влада Польщі, ці "фермери" давно би сиділи вдома. Крім того, я не чув щоби блокували білоруський кордон. Фулі не ясно?
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05.03.2024 11:04 Відповісти
Блокувальники, як той паскудний кіт - все розуміють, але срати не припиняють.
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05.03.2024 11:08 Відповісти
Российское зерно эти титушки вообще в упор не видят,да и какие это фермера если сейчас идет подготовка к весенне-полевым работам ни один нормальных хозяин не попрется границу перекрывать,так что это подставные.
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05.03.2024 11:08 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=ovYy_NDYo1E&ab_channel=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%A8%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%88%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%BE%D0%B2 ПОЛЬЩА ТА ЗЕРНО. Повний розбір сюжету Ткача
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05.03.2024 11:16 Відповісти
Здається менi що "польскi фермери" це те ж саме що "донецкие шахтеры"
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05.03.2024 11:20 Відповісти
Весна цьогоріч тепла. Фермерам час готуватися до посівної, а вони дупи на кордоні провітрюють.
Висновок: фсб/кгб платять цим "страйкарям" більше, ніж вони здатні заробити в полі, навіть з урахуванням європейських субсидій на їх "пекельні страждання".
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05.03.2024 11:36 Відповісти
Покажіть цим виродкам фото загиблих в Одесі дітей, особливо хлопчика 9 років під завалами..
Боже цей світ не достойний далі існувати
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05.03.2024 11:51 Відповісти
А чи не час тим фермерам попрацювати, весна прийшла, а они ганяють на тракторах на дуже недешевій солярці, чи ФСБ грошей не рахує на таку добру справу, як підрив України
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05.03.2024 12:08 Відповісти
все эти сраные фермеры явно имеют рашистский след!именно рашка заинтересованна стравить Украину с Польшей!
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05.03.2024 12:09 Відповісти
Питання що роблять ті тисячі перевізників на заблокованому кордоні? 2500 по два чоловіка це 5000 кого? Яку броню мають вони? Чи як ткач по завданням оп
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05.03.2024 12:43 Відповісти
Шість бригад ухилянтів.
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05.03.2024 12:54 Відповісти
Що роблять? Працюють!

Якщо ти не вкурсі, то у нас нема повітряного та морських перевезень. Автоперевезення - це єдиний шлях. Чи ти бажаєш нам залишитися без імпорту та без експорту? Без гуманітарної допомоги та всього іншого залишитися?

Ти завжди була якась мутна тьотка, а зараз я вже навіть не сумніваюсь, що ти проплачений бот, трохи розумововідсталий , але ж все одно бот, який звинувачує нас, а не польську владу та фермерів у цій блокаді. Типу : сидіть вдома і не буде ніякої блокади. Валька, не нервуй мене.
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05.03.2024 13:04 Відповісти
Полякам відкрили очі на кількість зерна з касапії та білорусії. Показали винуватця зниження цін на євроринку ! Ну, то й що ? Поляки побігли з тракторами на блокування кордону з білорусами ? АГА, ЩАС ! За це бабло не заплатять ! Навпаки пику наб'ють касапи з п'ятої колони.
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05.03.2024 12:53 Відповісти
Польська влада керує цим процесом і не збирається його зупиняти.
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05.03.2024 13:06 Відповісти
Чому вони досі туди їздять? Мазохісти? Інших кордонів не має?
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05.03.2024 14:30 Відповісти
 
 