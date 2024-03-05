Польські фермери досі блокують 6 КПП, пропускають по 12 вантажівок раз на 12 годин, - Держприкордонслужба

Наразі польські фермери блокують 6 пунктів пропуску на польсько-українському кордоні, у бік України пропускають по 12 автівок одноразово раз на 12 годин.

Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Як і раніше, блокування здійснюється на 6 пунктах пропуску. З п’ятниці польські протестувальники взагалі не пропускали вантажівки в обох напрямках по пункту пропуску "Шегині". Цієї ночі, за інформацією від польських колег, надійшла інформація, що протестувальники вирішили пропускати в бік України по 12 автівок одноразово раз на 12 годин. В бік Польщі ситуація незмінна", - повідомив речник.

Він зауважив, що також польські фермери не пропускають автівки, які слідують з України на в’їзд в Польщу, через пункт пропуску "Ягодин".

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Станом на ранок сьогодні на цих 6 напрямках в чергах на території Польщі загалом перебуває 2350 вантажівок, найбільше навпроти пунктів пропуску "Краківець" та "Ягодин".

Легкові і автобуси скрізь вільно перетинають кордон, для цієї категорії транспорту по той бік кордону рух не обмежується, уточнив Демченко.