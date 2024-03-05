Польські фермери досі блокують 6 КПП, пропускають по 12 вантажівок раз на 12 годин, - Держприкордонслужба
Наразі польські фермери блокують 6 пунктів пропуску на польсько-українському кордоні, у бік України пропускають по 12 автівок одноразово раз на 12 годин.
Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Як і раніше, блокування здійснюється на 6 пунктах пропуску. З п’ятниці польські протестувальники взагалі не пропускали вантажівки в обох напрямках по пункту пропуску "Шегині". Цієї ночі, за інформацією від польських колег, надійшла інформація, що протестувальники вирішили пропускати в бік України по 12 автівок одноразово раз на 12 годин. В бік Польщі ситуація незмінна", - повідомив речник.
Він зауважив, що також польські фермери не пропускають автівки, які слідують з України на в’їзд в Польщу, через пункт пропуску "Ягодин".
Станом на ранок сьогодні на цих 6 напрямках в чергах на території Польщі загалом перебуває 2350 вантажівок, найбільше навпроти пунктів пропуску "Краківець" та "Ягодин".
Легкові і автобуси скрізь вільно перетинають кордон, для цієї категорії транспорту по той бік кордону рух не обмежується, уточнив Демченко.
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А тепер Польщу очолює прокацапський уряд.💩
Ось вам і блокування України👈
Висновок: фсб/кгб платять цим "страйкарям" більше, ніж вони здатні заробити в полі, навіть з урахуванням європейських субсидій на їх "пекельні страждання".
Боже цей світ не достойний далі існувати
Якщо ти не вкурсі, то у нас нема повітряного та морських перевезень. Автоперевезення - це єдиний шлях. Чи ти бажаєш нам залишитися без імпорту та без експорту? Без гуманітарної допомоги та всього іншого залишитися?
Ти завжди була якась мутна тьотка, а зараз я вже навіть не сумніваюсь, що ти проплачений бот, трохи розумововідсталий , але ж все одно бот, який звинувачує нас, а не польську владу та фермерів у цій блокаді. Типу : сидіть вдома і не буде ніякої блокади. Валька, не нервуй мене.