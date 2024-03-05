На Одещині судитимуть командира частини ППО, який продав понад 20 тонн стратегічного пального, - ДБР
За матеріалами ДБР судитимуть військового, який під час війни продав дизельне пальне підрозділу. Завдані державі збитки перевищили 1,4 млн гривень.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє в телеграмі Державне бюро розслідувань.
Працівники ДБР завершили досудове розслідування стосовно командира взводу однієї з військових частин протиповітряної оборони Одеської області. Під час російського повномасштабного вторгнення він продав понад 20 тонн стратегічного палива.
Обвинувальний акт направлено до суду.
Військовослужбовець відповідав за отримання та видачу дизельного пального, призначеного для потреб підрозділу. Він продав понад 20 тонн пального, виділеного військовим. Завдані державі збитки перевищили 1,4 млн гривень.
Наразі чоловік відшкодував всю суму в повному обсязі.
Командир взводу обвинувачується у недбалому ставленні до військової служби (ч. 4 ст. 425 КК України).
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.
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20т.=20000кг/лтр.
1.4млн/20000лтр.= 70 гривень литр.
20000 * 1000 = 20 000 000 л ? Поправьте заголовок
Середня густина дизельного палива: 0,835.
20 000 * 1 000 / 0,835 = 23 952 095 л.
На розмінування?
Вон мыши сожрали 2400 вагонов зерна (144 000 тонн) из стратегического запаса и ничего, списали. А мыши-то какие были! Ни одного вагона мышинного навоза не нашли.
Не посадят?
Подельников искать не будут?
Це мабуть той дизель, що яйцекрад рєзніков продавав для ЗСУ по 80 грн/літр. Тоді все сходиться...
2. Мені гроші не сплачують
3. Дорогу знаєш?