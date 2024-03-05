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Новини
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На Одещині судитимуть командира частини ППО, який продав понад 20 тонн стратегічного пального, - ДБР

дбр

За матеріалами ДБР судитимуть військового, який під час війни продав дизельне пальне підрозділу. Завдані державі збитки перевищили 1,4 млн гривень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє в телеграмі Державне бюро розслідувань.

Працівники ДБР завершили досудове розслідування стосовно командира взводу однієї з військових частин протиповітряної оборони Одеської області. Під час російського повномасштабного вторгнення він продав понад 20 тонн стратегічного палива.

Обвинувальний акт направлено до суду.

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Військовослужбовець відповідав за отримання та видачу дизельного пального, призначеного для потреб підрозділу. Він продав понад 20 тонн пального, виділеного військовим. Завдані державі збитки перевищили 1,4 млн гривень.

Наразі чоловік відшкодував всю суму в повному обсязі.

Командир взводу обвинувачується у недбалому ставленні до військової служби (ч. 4 ст. 425 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

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Автор: 

Одеська область (3244) ДБР (3515) пальне (45)


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Топ коментарі
+15
Командир взвода продал танкер дизтоплива...
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05.03.2024 11:00
+14
Так 20 тон, чи 20000 тон? Як написано в заголовку.....???? Писаки.....
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05.03.2024 10:57
+12
20000 тонн. ???

20000 * 1000 = 20 000 000 л ? Поправьте заголовок
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05.03.2024 10:58
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а єрмаку і зеленському який здав Україну не буде нічого
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05.03.2024 10:55 Відповісти
Нах на передок, до кінця війни..
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05.03.2024 10:56 Відповісти
Так 20 тон, чи 20000 тон? Як написано в заголовку.....???? Писаки.....
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05.03.2024 10:57 Відповісти
Та яка різниця, главред грає в полководця.
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05.03.2024 11:06 Відповісти
Юрій Цезарь?
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05.03.2024 11:20 Відповісти
Ну походу 20 тонн.
20т.=20000кг/лтр.
1.4млн/20000лтр.= 70 гривень литр.
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05.03.2024 12:18 Відповісти
20000 тонн. ???

20000 * 1000 = 20 000 000 л ? Поправьте заголовок
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05.03.2024 10:58 Відповісти
І цей розрахунок не правильний.
Середня густина дизельного палива: 0,835.
20 000 * 1 000 / 0,835 = 23 952 095 л.
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05.03.2024 11:50 Відповісти
.
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05.03.2024 11:50 Відповісти
Командир взвода продал танкер дизтоплива...
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05.03.2024 11:00 Відповісти
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05.03.2024 11:49 Відповісти
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05.03.2024 11:51 Відповісти
Першии пішов
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05.03.2024 11:01 Відповісти
Абрамович теж з цього починав, коли був рядовим у радянській армії. Їх треба нищити, поки не розжиріли, як Беня і Ахметов.
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05.03.2024 11:02 Відповісти
Навіщо вісім років його утримувати?
На розмінування?
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05.03.2024 11:04 Відповісти
Укжурналісти такі укржурналісти: 20 000 тон - це 20 000 000 кг, при середній питомій вазі ДП 0,83 кг\л - це десь 24 000 000 літрів...
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05.03.2024 11:04 Відповісти
Я розумію що помилка явна, але судячи з твого посту "Євген Дусик" ти відвертий прихильник рашжурналістів, от вони "ніколи не помиляються", вони ПРОСТО БРЕШУТЬ!!!
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05.03.2024 11:10 Відповісти
Я українець. Інженер. Прихильник точності - у свій час мав справу з ПММ, будував склад ПММ...
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05.03.2024 12:55 Відповісти
Три Ац-8,2
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05.03.2024 11:12 Відповісти
І це уявіть на мить, всього командир взводу, треба терміновий збір коштів оголошувати, чи ті хто з такими шарамижниками рядом знаходяться нічго не бачать, чи за долю невелику готові мовчати?
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05.03.2024 15:26 Відповісти
5,8 коп за литр
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05.03.2024 11:28 Відповісти
Командир взводу обвинувачується у недбалому ставленні до військової служби - це, мабуть, такий жарт..., він крадій в умовах воєнного стану, а тут нібито він забував форму вдягати..., або службу прогулював...
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05.03.2024 11:05 Відповісти
когда украдешь 200 000 тонн топлива, на тебя даже дело не заведут.
Вон мыши сожрали 2400 вагонов зерна (144 000 тонн) из стратегического запаса и ничего, списали. А мыши-то какие были! Ни одного вагона мышинного навоза не нашли.
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05.03.2024 11:26 Відповісти
Вор возместил всю сумму в полном объеме.
Не посадят?
Подельников искать не будут?
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06.03.2024 11:48 Відповісти
Ви там відкорегуйте будь ласка назву статті та текст, юо у вас йде мова то про 20 000 тон, що неймовірно, то про 20-ть. Я так розумію що 20 000 ЛІТРІВ перетворились на тони, ЗАРАДИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЕФЕКТУ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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05.03.2024 11:07 Відповісти
Колись, на чітці наказів, зам нач штабу, генерал-майор читав нам наказ - 1. Львівське Оперкомандування - підполковник продав пального 1 000 000 гр. - отримав сувору догану. 2. Прапорщик продав фарби на 10 000 гр. - 3 рокі позбавлення волі.
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05.03.2024 11:14 Відповісти
Зняти його і направити служити в ТЦК!
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05.03.2024 11:26 Відповісти
Это коррупционер-патриот (Малюська привет!).
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05.03.2024 11:29 Відповісти
Так скільки все таки пального
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05.03.2024 11:33 Відповісти
Якщо пишуть про 20 000 тон, то і збиток нхай виправляють на 1,4 млрд))
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05.03.2024 11:35 Відповісти
Тут не бочок фотографію потрібно, а цистерн. 20000 тонн = 700 ось таких цистерн. Один командир, частини ППО ... А чим його командування займається?

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05.03.2024 11:50 Відповісти
20000 тонн.
Це мабуть той дизель, що яйцекрад рєзніков продавав для ЗСУ по 80 грн/літр. Тоді все сходиться...
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05.03.2024 12:10 Відповісти
а таких дописувачів як ти? Жини чи жени????
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05.03.2024 12:33 Відповісти
1. Помилка це не злочин
2. Мені гроші не сплачують
3. Дорогу знаєш?
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05.03.2024 15:00 Відповісти
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05.03.2024 17:42 Відповісти
Офіцери які зрадили присязі мають бути розжалувані до рядових і втратити пенсійні виплати та отримане службове житло. Також військові навчальні заклади мають позбавити негідників дипломів про вищу освіту як виданих помилково. Всі способи поновлення на посадах в судовому порядку для таких осіб мають бути закриті назавжди.
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05.03.2024 13:47 Відповісти
За економічні злочини треба додати конфіскацію майна
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05.03.2024 15:10 Відповісти
традиционно. что охраняешь, то и имеешь. ничего не охраняешь - ничего не имеешь.
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05.03.2024 14:30 Відповісти
Нагадайте, що охороняє ВВХу
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05.03.2024 15:12 Відповісти
Крадене пальне ніколи не продається по ринковій ціні. Добре щоб половину дали. Тому розрахунки не вірні. Заробити він стільки не зміг би ніколи.
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05.03.2024 15:26 Відповісти
Командир взвода или командир части? Или это маленькая часть, состоящая из одного взвода?
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06.03.2024 08:48 Відповісти
У него и всех подельников конфисковать имущество, счета... И посадить.
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06.03.2024 11:45 Відповісти
Даже не потратил их, походу держал на чёрный день.
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06.03.2024 12:34 Відповісти
Ловят в двух случаях, не поделился либо галочку поставить для раскрываемости, )))
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07.03.2024 08:28 Відповісти
Что вы злые такие все.Ну заработать хотел человек.Просто не повезло ,попался.Ненадо быть такими завистливыми.
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08.03.2024 08:53 Відповісти
 
 