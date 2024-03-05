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Новини
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Через специфіку географічного розташування ППО не завжди може перехопити ворожі цілі під час атак на Одесу, - Ігнат

одеса

Протиповітряна оборона не завжди може перехопити всі ворожі безпілотники та ракети під час атаки на Одесу через специфіку географічного розташування міста.

Про це заявив в ефірі телемарафону "Єдині новини" речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Одеса розташована на узбережжі Чорного моря, густонаселене місто, великі будинки, інфраструктура. Розташування протиповітряної оборони саме в Одеському регіоні побудовано так, що не завжди вдається перехоплювати і безпілотники, і ракети на підступах до самого міста. Це спричинено його географічним розташуванням", - сказав Ігнат.

Він також повідомив, що сьогодні РФ атакувала дронами з півдня - з окупованого Криму, а саме з Балаклави.

Також читайте: Сили оборони про нічну атаку "Шахедами" на Одещину: дрони маневрували над житловими і промисловими районами, є влучання. ФОТОрепортаж

Автор: 

Одеса (5476) дрони (4776) Ігнат Юрій (790)


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Топ коментарі
+5
Ще на мапі покажи сліпі зони, базікало.
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05.03.2024 11:30
+4
а в акваторії поставити на пару барж Vampire або Avenger з ЗУшками? Нє?
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05.03.2024 11:39
+2
Така собі аргументація, та і ворога про це інформувати якось не гідно. Коли цих віщателей закриють?
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05.03.2024 12:40
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05.03.2024 11:30 Відповісти
вчера было "весело" в Одессе несколько напрягает то что ПВО как то спит вчера тревогу по дронам дали за пару минутка кони уже пролетели над городом..!!!!!!!!!!! 2 марта когда ахнула 9 этажка та самая ситуация была аналогичной я еще подумал что наверное кацапы меняют методику запускают 7-10 дронов с международных во 12 миль от берега пляжа Одесса-- проходя как бы мимо а потом платформу легко краном корабля утопили в море и все типа а шо такое вчера внезапно появились с моря а не с Чауда Крым или Краснодарский край как раньше и сообщения об этом заранее давались за 2-4 часа до их подлета.. сейчас же тревогу дают за минуту и то по факту когда уже тарахтит над городом Шахед.. и это напрягает да само ПВО потом работает на пределе своих возможностей профессионализма и опыта и им за это респект но.. но но задаю как одессит-- вопрос-- а где пилять наша авиация ее нет от слова вообще. и еще нам для борьбы с дронами не нужны Ф 16 или аналог даже не нужны МИГ или СУ нам нужны винтовые обычные истребители ЯК штурмовики П-2 или аналоги скорость то у дронов не выше 300 км час если не ниже.. как ни странно но новое это хорошо забытое старое те же аэростаты висящие в период налета вдоль линии города на высоте 2-3 км..с сетками ловушками.. чем не пассивная защита попал дрон в сетку и все бабах или упал и бабах.. но простите стоимостью дрон 50 тысяч а тратим ракеты в 300 тысяч условно говоря и это рационально???...
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05.03.2024 12:49 Відповісти
Для цього і потрібні f16.. пофіг що занадто швидкі, це точно краще ніж занадто повільні..
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05.03.2024 11:32 Відповісти
Шахеди -- німецькии Гепард -- нема мабуть
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05.03.2024 11:34 Відповісти
а в акваторії поставити на пару барж Vampire або Avenger з ЗУшками? Нє?
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05.03.2024 11:39 Відповісти
Думаю, що це вже розлядалось. 100 в дсоткова ціль для Оніксу.
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05.03.2024 11:42 Відповісти
п'ятнадцятиметровий катер з Vampire або Avenger, який єлозить по акваторії на бойовому чергуванні - ціль для "онікса"???
***** там не розглядалось...
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05.03.2024 11:54 Відповісти
"в акваторії поставити на пару барж" - це не ти написав?
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05.03.2024 13:40 Відповісти
що не так?
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05.03.2024 13:44 Відповісти
ІЧГСН - чули про таке? а про стабілізацію лінії пострілу зенітного артілерійського автомата в умовах його розміщення на рухомій палубі корабля чули?
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05.03.2024 21:29 Відповісти
ну так, якщо серводвигун важить півтони, а мікросхеми з двома ручками, то звісно сумарно це тони три навантаження.
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05.03.2024 21:49 Відповісти
а, ну да... Я забув, що у кожного кулеметника з ДШК за вимогою воєнкому з ТЦК повинні бути упори із сраки.
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05.03.2024 22:15 Відповісти
про большие яйца у Игната уже было ?
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05.03.2024 11:48 Відповісти
https://t.me/voynareal/84927 👀«Котов» був атакований 5 БЕКами»: ГУР показали перехоплення розмови наляканих окупантів
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05.03.2024 12:03 Відповісти
Писец котенку больше срать не будет
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05.03.2024 12:04 Відповісти
Мда причина ще та. Київ теж велике густозаселене місто з великими будинками.
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05.03.2024 12:10 Відповісти
Якщо атакують з моря - зустрічайти їх в морі. Є катери з зенітними кулеметами - виводьте в море і використовуйте для ППО міста.
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05.03.2024 12:14 Відповісти
Така собі аргументація, та і ворога про це інформувати якось не гідно. Коли цих віщателей закриють?
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05.03.2024 12:40 Відповісти
Что же тогда говорить про Харьков? 4000 тыс разрушенных многоквартирных домов! Не частный сектор. Не считая инфраструктуры и прочего! Цифра официальная мэром озвучена недавно. Да, востановить можно кое что. Но жить сегодня в таком невозможно.
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05.03.2024 13:46 Відповісти
 
 