Через специфіку географічного розташування ППО не завжди може перехопити ворожі цілі під час атак на Одесу, - Ігнат

Протиповітряна оборона не завжди може перехопити всі ворожі безпілотники та ракети під час атаки на Одесу через специфіку географічного розташування міста.

Про це заявив в ефірі телемарафону "Єдині новини" речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Одеса розташована на узбережжі Чорного моря, густонаселене місто, великі будинки, інфраструктура. Розташування протиповітряної оборони саме в Одеському регіоні побудовано так, що не завжди вдається перехоплювати і безпілотники, і ракети на підступах до самого міста. Це спричинено його географічним розташуванням", - сказав Ігнат.

Він також повідомив, що сьогодні РФ атакувала дронами з півдня - з окупованого Криму, а саме з Балаклави.

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