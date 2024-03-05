У Раді зареєстрували законопроєкт, який зобов’яже оприлюднювати ціни на будматеріали у всіх державних закупівлях, - Шабунін

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №11057, яким пропонується відкрити ціни в кошторисах на будівництво в Prozorro.

Про це у Facebook повідомив голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

"14 депутатів з різних фракцій зареєстрували один з найважливіших антикорупційних законопроєктів останніх років. Законопроєкт #11057 зобовʼязує оприлюднювати ціни на будматеріали у всіх державних закупівлях. Зараз такі ціни приховують у 80% випадків будівельних тендерів! Сильним аргументом для продовження міжнародної підтримки України є ініціативи влади (без вимог ззовні!), які закривають найбільші корупційні "дірки". Як, наприклад, цей законопроєкт", - пояснив він.

За словами Шабуніна, йдеться про понад 500 млрд грн державних витрат на будівництво та ремонти за лише два останні роки.

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"Ситуація — аналогічна з "яйцями по 17": замовники ховають, скільки наших грошей вони платять за бетон, арматуру, пісок та інші будматеріали. Коли ж ми ті ціни видираємо, то часто вони виявляються завищеними на 30-50%. Нормальна маржа на кількохстах мільярдах, правда?

Але рішення є. Запропонований депутатами законопроєкт відкриває ціни в кошторисах на будівництво в Prozorro. Депутати не просять ніякого космосу — лише оприлюднювати на Prozzoro ціни, які чиновники вже мають, але зараз приховують", - зазначив глава ЦПК.

Шабунін вважає, що "проти цього законопроєкту можуть піти тільки ті, хто:

(а) крадуть на будівництві (за державні кошти) зараз, або планують робити це на повоєнній відбудові;

(б) підривають міжнародну підтримку України (aka не хочуть нашої перемоги)".

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