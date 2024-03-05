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Новини
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У Раді зареєстрували законопроєкт, який зобов’яже оприлюднювати ціни на будматеріали у всіх державних закупівлях, - Шабунін

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У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №11057, яким пропонується відкрити ціни в кошторисах на будівництво в Prozorro.

Про це у Facebook повідомив голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

"14 депутатів з різних фракцій зареєстрували один з найважливіших антикорупційних законопроєктів останніх років. Законопроєкт #11057 зобовʼязує оприлюднювати ціни на будматеріали у всіх державних закупівлях. Зараз такі ціни приховують у 80% випадків будівельних тендерів! Сильним аргументом для продовження міжнародної підтримки України є ініціативи влади (без вимог ззовні!), які закривають найбільші корупційні "дірки". Як, наприклад, цей законопроєкт", - пояснив він.

За словами Шабуніна, йдеться про понад 500 млрд грн державних витрат на будівництво та ремонти за лише два останні роки.

Також читайте: "Правками Лозового" влада готується знести ще тисячу топкорупційних справ, - Шабунін

"Ситуація — аналогічна з "яйцями по 17": замовники ховають, скільки наших грошей вони платять за бетон, арматуру, пісок та інші будматеріали. Коли ж ми ті ціни видираємо, то часто вони виявляються завищеними на 30-50%. Нормальна маржа на кількохстах мільярдах, правда?

Але рішення є. Запропонований депутатами законопроєкт відкриває ціни в кошторисах на будівництво в Prozorro. Депутати не просять ніякого космосу — лише оприлюднювати на Prozzoro ціни, які чиновники вже мають, але зараз приховують", - зазначив глава ЦПК.

Шабунін вважає, що "проти цього законопроєкту можуть піти тільки ті, хто:

(а) крадуть на будівництві (за державні кошти) зараз, або планують робити це на повоєнній відбудові;

(б) підривають міжнародну підтримку України (aka не хочуть нашої перемоги)".

Читайте: ОП продовжує атакувати антикорупціонерів, бо ті добиваються очищення БЕБ від Татарова і ко, - Шабунін

Автор: 

ВР (15004) будівництво (3021) Шабунін Віталій (534)


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Топ коментарі
+6
Щось реєструють, щось приймають, а як розбазарували гроші так і розбазарують. Може проблема не у відсутності законів, а у відсутності відповідальності за злочини!
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05.03.2024 11:58
+4
Зараз Буба скаже, що це агенти путіна підкинули цей законопроект - Майдан готують.
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05.03.2024 11:47
+3
Державні закупівлі за визначенням Наші народні і інфа повинна бути повністю відкрита, навіть що стосується зброї.
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05.03.2024 11:48
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бітум, це будматеріал?
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05.03.2024 11:47 Відповісти
Зараз Буба скаже, що це агенти путіна підкинули цей законопроект - Майдан готують.
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05.03.2024 11:47 Відповісти
Для наших підприємців шо не придумаи - обіидуть
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05.03.2024 11:48 Відповісти
Державні закупівлі за визначенням Наші народні і інфа повинна бути повністю відкрита, навіть що стосується зброї.
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05.03.2024 11:48 Відповісти
Щось реєструють, щось приймають, а як розбазарували гроші так і розбазарують. Може проблема не у відсутності законів, а у відсутності відповідальності за злочини!
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05.03.2024 11:58 Відповісти
я навіть точно знаю, чому його заріжуть - замовники разом з виконавцями будуть волати, що це комерційна таємниця й навіть коли цей закон приймуть, в чому я сумніваюся, вони через суд, звичайно самий- самий, доб'ються його невиконання...
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05.03.2024 12:02 Відповісти
Яка може бути ТАЕМНИЦЯ У ДЕРЖАВНОЙ ЗАКУПІВЛІ?

вони купують на гроши українців . Тому нехай розкривають секрети
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05.03.2024 12:07 Відповісти
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05.03.2024 12:10 Відповісти
А деж тепер харчеваться будуть, оті нардепи та їх помічники/радники/консультанти/адвокатські…??
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05.03.2024 12:17 Відповісти
Чому тільки на матеріали, а на роботу?
Тепер, гроші будуть закладати у послуги, і шо?
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05.03.2024 12:44 Відповісти
За словами Шабуніна, корупція у будівництві - це понад 500 млрд грн державних грошей за два останні роки... тобто під час війни, уявіть скільки було до переведить у євро та ох@їйте скільки ми могли купити на ці гроши зброї! Хтось каже що ЯЗ було Україні не по карману ну ну
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05.03.2024 13:42 Відповісти
правильно
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05.03.2024 14:20 Відповісти
************* Шабуні вірю, а його придуркуватому сміху- ні...
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05.03.2024 14:28 Відповісти
Це важливо, підтримую двома руками!
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05.03.2024 16:49 Відповісти
 
 