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Уряд готує законопроєкт про збільшення військового збору для ФОПів, - "слуга народу" Гетманцев

гетманцев

Кабінет Міністрів готує законопроєкт, який збільшить військовий збір для приватних підприємців.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, про це заявив голова фінансового комітету ВР, "слуга народу" Данило Гетманцев.

За його словами, Міністерство фінансів працює над збільшенням доходів державного бюджету на 44 мільярди гривень. Гетманцев додав, що очікують представлення цього законопроєкту вже у березні. Він не зазначив, якою буде сума військового збору.

Уряд має наміри запровадити сплату військового збору для ФОП та юридичних платників єдиного податку, а також для певних видів операцій з нерухомим майном та ювелірними виробами.

Читайте: У "Слузі народу" запропонували підвищити податки на iPhone і на тих, хто заробляє понад 20 тис. грн

Автор: 

Кабмін (14109) військовий збір (42) Гетманцев Данило (890) ФОП (156)


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Топ коментарі
+44
ГЕТТМАНцев - ворог України.

ВИРІШИВ УСІ ФОПИ З УКРАЇНИ ВИГНАТИ ?
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05.03.2024 12:03
+42
Який "лапочка". Краще раком поставити всіх ФОПів чим потурбувати , не дай Бог, одного з олігархів.
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05.03.2024 12:05
+35
А для офшорів? Шо, знов ні?
Покі люди не перевішають для сушиння на сонечку та вітерці от таких совкодрочерних гнид та їх керівництво, не буде ладу у державі.
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05.03.2024 12:05
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Навряд це порівняння дотепне.
Якщо хтось торгує власним тілом то це його власна справа і власна відповідальність.
Інша справа обкрадання держави яке не має різниці хто і в який спосіб його обкрадає, бо результат той самий завжди - зменншення бюджету країни і як наслідок не можливість утримувати на необхідному рівні всі життєво важливі сфер суспільного життя.

Р.С. відсоток фопів яки чесно сплачують податки показуючі реальний дохід щодня роблять крок в наближенні до 0%, не тільки за рахунок зменшення в звітах заробленого, але і шляхом закриття фопу, але продовження його роботи фактично де взагалі ні копійки в казну держави. Подивіться статистику і порівняйте з реальністі яка навколо вас.
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07.03.2024 06:33 Відповісти
Я сам и сотня айтишных ФОПов, с которыми я знаком - все платят налоги, причем и за последние 10 лет я заплатил налогов на трехзначные суммы. Касаемо вашей статистики - покажите мне ее источник, тогда будет о чем говорить.

И насчет торговли собственным телом - предполагалось, что это безнравственно по форме и связано с уклонением от уплаты налогов по содержанию. Но если вам это занятие кажется нормальным, то у нас с вами разные жизненные ценности.
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14.03.2024 18:45 Відповісти
Безнравственна ваша «нравственность» лгать о человеке которого вьі не знаете и которьі не считает умньім перед вами оправдавьіться.
Безнравственно бьіть лжецом особенно в отношении женьщиньі.
Перестаньте болеть своим причинньім местом и им же думать.
Айтишник заплативший ща цельіх 10 лет(!!!) трехзначную цифру налогов явно плох в этой сфере, **** уклрнист от уплаты налогов.
Дворник за эти же 10 лет уплатит столько же.
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16.03.2024 07:16 Відповісти
Олег Леусенко

@leusenko1

Уряд вже готує законопроєкт про збільшення військового збору для ФОПів, - "слуга" Гетманцев Правильно, підприємців слід щипати як гусаків, щоб остаточно збанкрутіли, а олігархам Зеленського з бюджету виділяють мільярди на їхні телеканали. Яких "олігархів знищив" брехло Вова? Отож
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05.03.2024 14:11 Відповісти
Pandamonium

@RudijLis

У ФОПів планується вилучити 44 млрд₴
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05.03.2024 14:15 Відповісти
А як бути з сотнями тисяч тих хто живе за рахунок здачі в оренду приміщень і житла?
Це мільярди не оподаткованих прибутків.
І тут є вихід.
Прийняти закон, що дозволяє тим хто орендує приміщення або житло без договору оренди оформленому за всіма вимогами законів України більш ніж півроку, оформлювати його як спільну власність з орендодавцем, після чого ніхто не має виселяти орендодавця, не має право на підселення і продаж житла без його згоди.
І тоді побачимо скільки знайдеться тих хто ризикне здавати купу житла, не сплачуючі жодних податків з величезної суми на оренді заробленої.
Поюс договір оренди має реєструватися в податковій.
По таксистам ще простіще. Аби цим займатись треба отримати ліцензію в сервісному центрі МВС. Без неї ніхто не має права на таксування. А видавати її при обладнені машини валідатором.
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05.03.2024 14:16 Відповісти
Перше не пройде ніколи в парламенті та кабміні де всі мають багато нерухомості оформленої на інших людей і яку вони здають в оренду неофіційно щоб не засвітитись....

По таксистам ви нічого не дасть тому що всі служби під прикриттям органів і там все по документах чисто... хіба пару безхребетних зловите але то суттєво нічого не змінить
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05.03.2024 15:45 Відповісти
"уряд")))) ваЗЕлиновский Сброд и в частности шавка фсбэшника сивковича, может потрясете беню, пинчука, ахмета или вернете украденное резниковым, фсбэшником Елдаком, боневтиком, кирюшей тимошенко, халимоном, Хламидией, колей котлетой и всей вашей зеленой Шоблой???
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05.03.2024 14:17 Відповісти
Утопія. Так не буває!
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05.03.2024 14:51 Відповісти
а что, апшорам зеленского скидок не будет?!
да, таварищ -помощник патриота-сивковича?
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05.03.2024 14:32 Відповісти
Ну а что - зелень выполняет свои либертарианские обещания: в тылу кошмарит бизнес и волонтеров, подрывая экономику и обороноспособность, а на фронте гробит самых мотивированных бойцов, годами не меняя *********, которые в мирное время дослужились до майоров и полканов, не дает УБД, не заботится о раненых, не обеспечивает всем необходимым, держит бойцов без ротации, демотивируя лучших, медленно доводя страну до состояния апатии и нежелания сопротивляться.
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05.03.2024 15:29 Відповісти
молодець шістка Сівковича давих їх нах, практично всі фопи жопу рвали за святого Зе який звільнить їх від ярма рошенківського.
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05.03.2024 15:38 Відповісти
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05.03.2024 15:41 Відповісти
корупцію необхідно оплачувати.
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05.03.2024 16:33 Відповісти
Все це звичайно класно , навести порядок з таксистами і тими хто здає в оренду житло і іншими великими ухилянтами від податків, типу парікмахерів, масажистів, візажистів що працюють на дому. І насправді порядок потрібен у всіх сферах суспільного життя але бюджет держави тече як решето і не через " клятих" таксистів, а через мільярдні схеми схематозників від чиновників і депутатів найвищого рангу. Риба гниє з голови, тому і лад наводити треба звідти, а не разгоняти бабок на базарі, та шукати мільярди по арендованим квартирам і таксистам-бомбілам.
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05.03.2024 20:21 Відповісти
Логічно, війна, треба гроші на армію
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07.03.2024 00:56 Відповісти
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