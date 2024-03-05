Уряд готує законопроєкт про збільшення військового збору для ФОПів, - "слуга народу" Гетманцев

Кабінет Міністрів готує законопроєкт, який збільшить військовий збір для приватних підприємців.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, про це заявив голова фінансового комітету ВР, "слуга народу" Данило Гетманцев.

За його словами, Міністерство фінансів працює над збільшенням доходів державного бюджету на 44 мільярди гривень. Гетманцев додав, що очікують представлення цього законопроєкту вже у березні. Він не зазначив, якою буде сума військового збору.

Уряд має наміри запровадити сплату військового збору для ФОП та юридичних платників єдиного податку, а також для певних видів операцій з нерухомим майном та ювелірними виробами.

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