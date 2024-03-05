Уряд готує законопроєкт про збільшення військового збору для ФОПів, - "слуга народу" Гетманцев
Кабінет Міністрів готує законопроєкт, який збільшить військовий збір для приватних підприємців.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, про це заявив голова фінансового комітету ВР, "слуга народу" Данило Гетманцев.
За його словами, Міністерство фінансів працює над збільшенням доходів державного бюджету на 44 мільярди гривень. Гетманцев додав, що очікують представлення цього законопроєкту вже у березні. Він не зазначив, якою буде сума військового збору.
Уряд має наміри запровадити сплату військового збору для ФОП та юридичних платників єдиного податку, а також для певних видів операцій з нерухомим майном та ювелірними виробами.
Топ коментарі
+44 Maria Sofia Douglas #585494
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+42 VERA DI
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+35 Старый зольдат
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Якщо хтось торгує власним тілом то це його власна справа і власна відповідальність.
Інша справа обкрадання держави яке не має різниці хто і в який спосіб його обкрадає, бо результат той самий завжди - зменншення бюджету країни і як наслідок не можливість утримувати на необхідному рівні всі життєво важливі сфер суспільного життя.
Р.С. відсоток фопів яки чесно сплачують податки показуючі реальний дохід щодня роблять крок в наближенні до 0%, не тільки за рахунок зменшення в звітах заробленого, але і шляхом закриття фопу, але продовження його роботи фактично де взагалі ні копійки в казну держави. Подивіться статистику і порівняйте з реальністі яка навколо вас.
И насчет торговли собственным телом - предполагалось, что это безнравственно по форме и связано с уклонением от уплаты налогов по содержанию. Но если вам это занятие кажется нормальным, то у нас с вами разные жизненные ценности.
Безнравственно бьіть лжецом особенно в отношении женьщиньі.
Перестаньте болеть своим причинньім местом и им же думать.
Айтишник заплативший ща цельіх 10 лет(!!!) трехзначную цифру налогов явно плох в этой сфере, **** уклрнист от уплаты налогов.
Дворник за эти же 10 лет уплатит столько же.
@leusenko1
Уряд вже готує законопроєкт про збільшення військового збору для ФОПів, - "слуга" Гетманцев Правильно, підприємців слід щипати як гусаків, щоб остаточно збанкрутіли, а олігархам Зеленського з бюджету виділяють мільярди на їхні телеканали. Яких "олігархів знищив" брехло Вова? Отож
@RudijLis
У ФОПів планується вилучити 44 млрд₴
Це мільярди не оподаткованих прибутків.
І тут є вихід.
Прийняти закон, що дозволяє тим хто орендує приміщення або житло без договору оренди оформленому за всіма вимогами законів України більш ніж півроку, оформлювати його як спільну власність з орендодавцем, після чого ніхто не має виселяти орендодавця, не має право на підселення і продаж житла без його згоди.
І тоді побачимо скільки знайдеться тих хто ризикне здавати купу житла, не сплачуючі жодних податків з величезної суми на оренді заробленої.
Поюс договір оренди має реєструватися в податковій.
По таксистам ще простіще. Аби цим займатись треба отримати ліцензію в сервісному центрі МВС. Без неї ніхто не має права на таксування. А видавати її при обладнені машини валідатором.
По таксистам ви нічого не дасть тому що всі служби під прикриттям органів і там все по документах чисто... хіба пару безхребетних зловите але то суттєво нічого не змінить
да, таварищ -помощник патриота-сивковича?