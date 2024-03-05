РФ використовує сербського агента Антича для проникнення в інституції ЄС, - західна розвідка

За даними розвідки західних країн, РФ використовує сербського агента Новіцу Антича для проникнення в інституції ЄС і поширення прокремлівської пропаганди про вторгнення в Україну.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сербія не запроваджує санкції проти РФ через "моральну позицію", - Вучич

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Politico.

Громадянин Сербії Новіца Антич, за даними розвідки, є активним "агентом впливу" Федеральної служби безпеки Росії.

Згідно з документами, у жовтні 2023 року Антич зустрічався з європейськими чиновниками в Брюсселі, зокрема, з членами Європейського парламенту.

Серед них були німецька депутатка від "зелених" Віола фон Крамон-Таубадель, італійська депутатка від "соціалістів і демократів" Алессандра Моретті та словацький член консервативної групи Європейської народної партії Володимир Більчик.

Читайте також: У нас є поіменні списки людей, яких РФ планує залучити до спецоперації "Майдан-3", - ГУР

Проте у звіті розвідки зазначається, що немає жодних ознак того, що Моретті, Більчик і фон Крамон-Таубадель знали про зв'язки Антича з ФСБ.

Окрім цього, Антич, очільник Сербської військової профспілки, зустрічався з представниками профспілок EUROMIL та EPSU, які представляють інтереси військовослужбовців та працівників державних служб в Європейському Союзі.

Зазначається, що Антич тісно співпрацює зі співробітником ФСБ В’ячеславом Калініним, громадянином Росії та головним редактором Veteran News, медіасайту, який спеціалізується на новинах для ветеранів збройних сил. У вкладці "Про нас" на сайті сказано, що Veteran News є "інформаційним партнером" ФСБ і Міноборони Росії.

Калінін не відповів на запит Politico про коментар.

Хоча у даних розвідки висвітлюються дії Антича, в них зазначається, що Калінін вербував інших людей, не уточнюючи, скільки і в яких країнах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЦРУ підтримує в Україні 12 секретних баз спостереження за Росією, - NYT

Калінін запросив Антича до Росії для зустрічі з вищим російським військовим керівництвом у 2019-2020 роках. Їхня початкова мета полягала у впливі на сербське громадянське суспільство, але згодом вони розширили сферу своєї діяльності, включивши до неї європейські профспілкові та ветеранські організації, а в останні місяці - і членів Європейського парламенту.

Зокрема, Антич використовував свою роль керівника військового союзу Сербії для критики президента Александара Вучича та вищого керівництва збройних сил країни.

"Вони використовували кожну можливість для просування російської пропаганди, пов'язаної з війною в Україні", - йдеться в повідомленні із посиланням на зустрічі в Сербії та країнах ЄС

Наразі Антич перебуває під вартою за невизначеними звинуваченнями.