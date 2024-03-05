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Новини
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РФ використовує сербського агента Антича для проникнення в інституції ЄС, - західна розвідка

антич,новіца

За даними розвідки західних країн, РФ використовує сербського агента Новіцу Антича для проникнення в інституції ЄС і поширення прокремлівської пропаганди про вторгнення в Україну.

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Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Politico.

Громадянин Сербії Новіца Антич, за даними розвідки, є активним "агентом впливу" Федеральної служби безпеки Росії.

Згідно з документами, у жовтні 2023 року Антич зустрічався з європейськими чиновниками в Брюсселі, зокрема, з членами Європейського парламенту.

Серед них були німецька депутатка від "зелених" Віола фон Крамон-Таубадель, італійська депутатка від "соціалістів і демократів" Алессандра Моретті та словацький член консервативної групи Європейської народної партії Володимир Більчик.

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Проте у звіті розвідки зазначається, що немає жодних ознак того, що Моретті, Більчик і фон Крамон-Таубадель знали про зв'язки Антича з ФСБ.

Окрім цього, Антич, очільник Сербської військової профспілки, зустрічався з представниками профспілок EUROMIL та EPSU, які представляють інтереси військовослужбовців та працівників державних служб в Європейському Союзі.

Зазначається, що Антич тісно співпрацює зі співробітником ФСБ В’ячеславом Калініним, громадянином Росії та головним редактором Veteran News, медіасайту, який спеціалізується на новинах для ветеранів збройних сил. У вкладці "Про нас" на сайті сказано, що Veteran News є "інформаційним партнером" ФСБ і Міноборони Росії.

Калінін не відповів на запит Politico про коментар.

Хоча у даних розвідки висвітлюються дії Антича, в них зазначається, що Калінін вербував інших людей, не уточнюючи, скільки і в яких країнах.

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Калінін запросив Антича до Росії для зустрічі з вищим російським військовим керівництвом у 2019-2020 роках. Їхня початкова мета полягала у впливі на сербське громадянське суспільство, але згодом вони розширили сферу своєї діяльності, включивши до неї європейські профспілкові та ветеранські організації, а в останні місяці - і членів Європейського парламенту.

Зокрема, Антич використовував свою роль керівника військового союзу Сербії для критики президента Александара Вучича та вищого керівництва збройних сил країни.

"Вони використовували кожну можливість для просування російської пропаганди, пов'язаної з війною в Україні", - йдеться в повідомленні із посиланням на зустрічі в Сербії та країнах ЄС

Наразі Антич перебуває під вартою за невизначеними звинуваченнями.

Автор: 

розвідка (3871) росія (65442) Сербія (371) Євросоюз (13484)


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Топ коментарі
+4
Та і я про це ж.
Зараз у Заходу кишка тонка так робити. Всє народ, всє богоносци. Всяку тварь любі как бліжнєго своєго. Защіта прав людєй і кацапов.
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05.03.2024 12:33
+4
Полякам відкрили очі на кількість зерна з касапії та білорусії. Показали винуватця зниження цін на євроринку ! Ну, то й що ? Поляки побігли з тракторами в руках на блокування кордону з білорусами ? АГА, ЩАС ! За це бабло не заплатять ! Навпаки пику наб'ють з п'ятої колони.
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05.03.2024 12:41
+3
Наразі Антич перебуває під вартою за невизначеними звинуваченнями.
Щоб його звідти винесли вперед ногами з невизначених причин.
Але ж ні. Русня втрутиться - відпустять.
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05.03.2024 12:10
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Наразі Антич перебуває під вартою за невизначеними звинуваченнями.
Щоб його звідти винесли вперед ногами з невизначених причин.
Але ж ні. Русня втрутиться - відпустять.
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05.03.2024 12:10 Відповісти
Хто зна ... . Мілошевич теж надіявся, що рашка втрутиться і цого випустять, але " маємо те, що маємо".
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05.03.2024 12:17 Відповісти
За часів Мілошевича прайдів та БЛМ не було.
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05.03.2024 12:19 Відповісти
"У зв'язку з погіршенням стану здоров'я процес над Слободаном Мілошевичем переривали 22 рази. Він клопотав про лікування в Росії, заявивши, що лікарські заходи, зроблені в місці утримання, результату не дали й носили суто поверхневий характер. Трибунал відмовив йому, мотивуючи відмову тим, що посилання на хворобу є лише приводом для того, щоб сховатися від суду.

11 березня 2006 року Слободана Мілошевича знайдено мертвим у його камері в'язниці Гаазького трибуналу. Він помер від серцевого нападу.

14 березня 2006 року Міжнародний кримінальний трибунал для колишньої Югославії закрив справу Слободана Мілошевича."

Я про це, а ви про що?
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05.03.2024 12:27 Відповісти
Та і я про це ж.
Зараз у Заходу кишка тонка так робити. Всє народ, всє богоносци. Всяку тварь любі как бліжнєго своєго. Защіта прав людєй і кацапов.
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05.03.2024 12:33 Відповісти
Взагалі не спалився..
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05.03.2024 12:12 Відповісти
Даже работа спецслужб в 21-м веке превратилась в медийный балаган.
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05.03.2024 12:30 Відповісти
Руснявих - ні.
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05.03.2024 12:43 Відповісти
Зелі треба зробити коаліцію з Угорщиной та Сербією.
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05.03.2024 12:39 Відповісти
да там пів Сербії на ***** драконять, а агент Орбан їх не цікавить? той взагалі відвертий фашист їздить ручки йому тиснить а потім ці бацили по всьому ЄС розносить
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05.03.2024 12:39 Відповісти
Полякам відкрили очі на кількість зерна з касапії та білорусії. Показали винуватця зниження цін на євроринку ! Ну, то й що ? Поляки побігли з тракторами в руках на блокування кордону з білорусами ? АГА, ЩАС ! За це бабло не заплатять ! Навпаки пику наб'ють з п'ятої колони.
показати весь коментар
05.03.2024 12:41 Відповісти
 
 