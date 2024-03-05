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Адміністрація Байдена продовжує вести діалог із конгресменами обох партій щодо допомоги Україні, - Салліван

салліван

Радник Джо Байдена з питань національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Білий дім продовжує діалог із конгресменами щодо допомоги Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив під час розмови із главою ОП Андрієм Єрмаком.

"Джейк Салліван запевнив співрозмовника, що адміністрація Президента Сполучених Штатів Америки продовжує вести діалог із конгресменами обох партій, щоб якомога швидше досягти згоди Конгресу щодо схвалення фінансування для України", - йдеться в повідомленні пресслужби Офісу Президента.

Зазначається, що Єрмак та Салліван обговорили поточну ситуацію на фронті та дії Сил оборони України задля відсічі російському вторгненню.

Читайте: Путін "виграє щодня", поки Конгрес США не схвалює необхідну допомогу Україні, - Салліван

Автор: 

Конгрес США (1231) США (23105) Салліван Джейк (294)


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Топ коментарі
+4
Ленивые беседы у камина с сигарой и стаканом виски....
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05.03.2024 12:40
+3
Салліван,кращє вжеб мовчали,не тримайте українців за дурнів!Страуси х..ви!
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05.03.2024 13:02
+2
Потому что завхоз узурпировал власть. Кстати когда полномочия зелибобы закончатся он станет спикером вр, что бы рулить дальше. А там даже легче ему будет
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05.03.2024 12:55
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Дякуємо, дядьку Байдену та його команді, за допомогу Україні!
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05.03.2024 12:30 Відповісти
1. Чому діалог з ключовим (так, по цей час це все ще так) міжнародним партнером та союзником з незамінним у осяжній перспективі для України ВПК веде не МЗС, а людина, повноваження котрої за усіма дійсними законами України цього ніяк не передбачают?

2. В нас є фахові дипломати. Є посольство у США. Є Кулеба. Чому ключовим питанням для самого факту існування української державності займається той, чиї посадові обов'язки не відрізняються від завгоспа?
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05.03.2024 12:33 Відповісти
Потому что завхоз узурпировал власть. Кстати когда полномочия зелибобы закончатся он станет спикером вр, что бы рулить дальше. А там даже легче ему будет
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05.03.2024 12:55 Відповісти
і як успіхи ?
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05.03.2024 12:34 Відповісти
Ленивые беседы у камина с сигарой и стаканом виски....
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05.03.2024 12:40 Відповісти
Дивні діалоги. Як жуйка
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05.03.2024 12:49 Відповісти
Лідер вільного світу одним словом.
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05.03.2024 12:58 Відповісти
Салліван,кращє вжеб мовчали,не тримайте українців за дурнів!Страуси х..ви!
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05.03.2024 13:02 Відповісти
Вдаримо по оркам діалогом.
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05.03.2024 13:12 Відповісти
оон заразне !
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05.03.2024 13:53 Відповісти
Саліван з єрмаком прорашистська агентура.котра працює саме на зрив допомоги США Україні
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05.03.2024 14:04 Відповісти
Четырехзвездный генерал Кларк, в своем интервью, подверг критике Байдена, за капельную помощь Украине (не дать России выиграть, а Украине проиграть): Украине нужны не деньги, им нужно оружие, перчислив типы и марки вооружений (тысячи танков и самолетов , миллионы снарядов, которые подлежат уничтожению...) , стоящие законсервированными в пустыне США.
Это вооружение может сегодня быть поставлено Украине, а не через несколько лет , заказанных Белым Домом, на предприятиях США.
Генерал предупредил , ситуация в Украине опасная, если США срочно не поможет, Белый Дом будет отвечать перед народом...

Видео можно увидеть и услышать на русском языке , при помощи ИИ:
Интервью с Уэсли Кларком. Правда этой войны раскрыта
https://www.youtube.com/watch?v=zjDoG7raDBY&t=679s
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05.03.2024 21:22 Відповісти
 
 