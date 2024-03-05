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Адміністрація Байдена продовжує вести діалог із конгресменами обох партій щодо допомоги Україні, - Салліван
Радник Джо Байдена з питань національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Білий дім продовжує діалог із конгресменами щодо допомоги Україні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив під час розмови із главою ОП Андрієм Єрмаком.
"Джейк Салліван запевнив співрозмовника, що адміністрація Президента Сполучених Штатів Америки продовжує вести діалог із конгресменами обох партій, щоб якомога швидше досягти згоди Конгресу щодо схвалення фінансування для України", - йдеться в повідомленні пресслужби Офісу Президента.
Зазначається, що Єрмак та Салліван обговорили поточну ситуацію на фронті та дії Сил оборони України задля відсічі російському вторгненню.
Топ коментарі
+4 Себастиан
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+3 Ihor Djoboldin
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+2 Підлога Маккартні
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2. В нас є фахові дипломати. Є посольство у США. Є Кулеба. Чому ключовим питанням для самого факту існування української державності займається той, чиї посадові обов'язки не відрізняються від завгоспа?
Это вооружение может сегодня быть поставлено Украине, а не через несколько лет , заказанных Белым Домом, на предприятиях США.
Генерал предупредил , ситуация в Украине опасная, если США срочно не поможет, Белый Дом будет отвечать перед народом...
Видео можно увидеть и услышать на русском языке , при помощи ИИ:
Интервью с Уэсли Кларком. Правда этой войны раскрыта
https://www.youtube.com/watch?v=zjDoG7raDBY&t=679s