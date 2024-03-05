Адміністрація Байдена продовжує вести діалог із конгресменами обох партій щодо допомоги Україні, - Салліван

Радник Джо Байдена з питань національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Білий дім продовжує діалог із конгресменами щодо допомоги Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив під час розмови із главою ОП Андрієм Єрмаком.

"Джейк Салліван запевнив співрозмовника, що адміністрація Президента Сполучених Штатів Америки продовжує вести діалог із конгресменами обох партій, щоб якомога швидше досягти згоди Конгресу щодо схвалення фінансування для України", - йдеться в повідомленні пресслужби Офісу Президента.

Зазначається, що Єрмак та Салліван обговорили поточну ситуацію на фронті та дії Сил оборони України задля відсічі російському вторгненню.

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