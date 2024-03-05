Керівництво Ради в останню хвилину скасувало засідання парламенту цього тижня, - Ірина Геращенко
З 6 по 8 березня у Раді мало відбутися засідання, на якому також планувалася година запитань до уряду.
Про це у Telegram повідомила нардеп "Європейської Солідарності" Ірина Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Хвилину тому президія і монобільшість скасували пленарне засідання цього тижня. Рада мала зібратися 6-8 березня, мати годину запитань до уряду", - зазначила парламентарка.
"Європейська Солідарність", додала Геращенко, висловлює протест бездіяльності парламенту.
"На жаль, в порядку денному 3 наступних пленарних днів не було важливих законів по безпеці, не стояли законопроєкти про мобілізацію і заборону московських попів, але там були ратифікації, інші законопроєкти. Депутати збиралися на сесію. Її скасувала монобільшість і керівництво ВР в останню хвилину", - додала вона.
Водночас нардеп "Голосу" Ярослав Железняк назвав офіційну причину скасування засідання.
"Офіційна причина: "терміново потреба зробити комплексний звіт для Сенату США". ... Але взагалі це буде прикро, під час війни засідання Ради не буде майже місяць", - додав він.
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нє подвєді їх всєх піпіска,
в мєждународний жєнській дєнь
З А В І С А
Який двір, така і поезія...
Не кинь багна
В мою чарчину ненароком!
І в ці часи
Ця хокку більш мені пасує:
Сховали хмари друзів!
Гусаку
На самоті віднині вікувати.
А ще бачив цікаву думку, що коливан випустив за кордон всіх лояльних "слуг" та "зажопників" і на голосування не вистачає голосів. Як варіант (має право на існування)...
Група конгресменів США, що працює над комплексним звітом Конгресу про роботу законодавчого органу України, вирішила бути присутньою на засіданні Верховної Ради. Керівництво ВРУ в паніці відмінило чергове засідання буквально в останній момент. Причина дуже проста, ніякими зусиллями зібрати кворум в залі ВР не вдається, а конгресмени очевидно вміють рахувати.
@13Hellis_13
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https://twitter.com/13Hellis_13/status/1764957231131357312 1 ч
ааааа.... виявилося, що просто треба робити звіт для сенату США. Якщо б не США, то плювати їм до цього було на ті ІФС.