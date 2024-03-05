Керівництво Ради в останню хвилину скасувало засідання парламенту цього тижня, - Ірина Геращенко

З 6 по 8 березня у Раді мало відбутися засідання, на якому також планувалася година запитань до уряду.

Про це у Telegram повідомила нардеп "Європейської Солідарності" Ірина Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Хвилину тому президія і монобільшість скасували пленарне засідання цього тижня. Рада мала зібратися 6-8 березня, мати годину запитань до уряду", - зазначила парламентарка.

"Європейська Солідарність", додала Геращенко, висловлює протест бездіяльності парламенту.

"На жаль, в порядку денному 3 наступних пленарних днів не було важливих законів по безпеці, не стояли законопроєкти про мобілізацію і заборону московських попів, але там були ратифікації, інші законопроєкти. Депутати збиралися на сесію. Її скасувала монобільшість і керівництво ВР в останню хвилину", - додала вона.

Водночас нардеп "Голосу" Ярослав Железняк назвав офіційну причину скасування засідання.

"Офіційна причина: "терміново потреба зробити комплексний звіт для Сенату США". ... Але взагалі це буде прикро, під час війни засідання Ради не буде майже місяць", - додав він.

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