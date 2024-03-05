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Новини
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Керівництво Ради в останню хвилину скасувало засідання парламенту цього тижня, - Ірина Геращенко

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З 6 по 8 березня у Раді мало відбутися засідання, на якому також планувалася година запитань до уряду.

Про це у Telegram повідомила нардеп "Європейської Солідарності" Ірина Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Хвилину тому президія і монобільшість скасували пленарне засідання цього тижня. Рада мала зібратися 6-8 березня, мати годину запитань до уряду", - зазначила парламентарка.

"Європейська Солідарність", додала Геращенко, висловлює протест бездіяльності парламенту.

"На жаль, в порядку денному 3 наступних пленарних днів не було важливих законів по безпеці, не стояли законопроєкти про мобілізацію і заборону московських попів, але там були ратифікації, інші законопроєкти. Депутати збиралися на сесію. Її скасувала монобільшість і керівництво ВР в останню хвилину", - додала вона.

Водночас нардеп "Голосу" Ярослав Железняк назвав офіційну причину скасування засідання.

"Офіційна причина: "терміново потреба зробити комплексний звіт для Сенату США". ... Але взагалі це буде прикро, під час війни засідання Ради не буде майже місяць", - додав він.

Читайте: У Раді зареєстрували законопроєкт, який зобов’яже оприлюднювати ціни на будматеріали у всіх державних закупівлях, - Шабунін

Автор: 

ВР (15004) Геращенко Ірина (1148)


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Топ коментарі
+16
tZE.inform.

Група конгресменів США, що працює над комплексним звітом Конгресу про роботу законодавчого органу України, вирішила бути присутньою на засіданні Верховної Ради. Керівництво ВРУ в паніці відмінило чергове засідання буквально в останній момент. Причина дуже проста, ніякими зусиллями зібрати кворум в залі ВР не вдається, а конгресмени очевидно вміють рахувати.
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05.03.2024 12:50
+13
нашо те засідання, якщо у уряду нема відповідей...
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05.03.2024 12:35
+13
Здається, це називається "саботаж".
А ще бачив цікаву думку, що коливан випустив за кордон всіх лояльних "слуг" та "зажопників" і на голосування не вистачає голосів. Як варіант (має право на існування)...
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05.03.2024 12:41
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нашо те засідання, якщо у уряду нема відповідей...
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05.03.2024 12:35 Відповісти
І дійсно працювать це … не цікаво краще в Монако змотатися з коханками чи в Дубай. А то ця війна вже так наших слуг зморила.
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05.03.2024 12:35 Відповісти
Закон про мобілізацію по боку 👿
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05.03.2024 12:36 Відповісти
Не на часі...
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05.03.2024 13:01 Відповісти
Якщо напала швидка Настя з цього питання, тцк поруч, закону чекати не потрібно
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05.03.2024 13:13 Відповісти
Мобілізація триває, повістки роздаються, рекрутинг працює, найвідоміші бойові підрозділи постійно набирають вмотивованих чоловіків та фахівців різного профілю. Всі дуже занепокоєні станом мобілізації можуть в будь-який момент долучитися, а не чекати нового закону та строчити гнівні коментарі на форумі.
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05.03.2024 13:18 Відповісти
все так, но всем очень надо было, срочно, (не в 14м году, не в 19м) а вот как раз в 22м на день после (или до) атаки кацапни законы по "тцк" запилить. теперь, опять же - тысячи "правок" за пару дней успели, спешили, а тут вдруг - расслабон, уже никто никуда не спешит. пациент помер может? или уже никому не нужен?
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05.03.2024 17:30 Відповісти
Саботаж.
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05.03.2024 12:37 Відповісти
"Васьмоє марта бліско-бліско..."
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05.03.2024 12:40 Відповісти
... і сердце бьотся как алєнь,
нє подвєді їх всєх піпіска,
в мєждународний жєнській дєнь
З А В І С А
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05.03.2024 12:52 Відповісти
А пан обізнаний у рускай класічєскай паезіі...
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05.03.2024 14:14 Відповісти
це не класична, а дворова (улічная) поезія...муза 70-х
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05.03.2024 14:29 Відповісти
Басьо і Одзакі - теж дворова поезія. Тільки двір японській імператорський.
Який двір, така і поезія...
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05.03.2024 15:26 Відповісти
...будь обережна, ластівко!
Не кинь багна
В мою чарчину ненароком!
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05.03.2024 16:07 Відповісти
В чужині я
І в ці часи
Ця хокку більш мені пасує:

Сховали хмари друзів!
Гусаку
На самоті віднині вікувати.
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05.03.2024 16:44 Відповісти
А керівництво Ради знає, що питати з уряду - твпо, треба з Опи. А з Опи - страшно, бо Єрмак розжене.
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05.03.2024 12:40 Відповісти
Здається, це називається "саботаж".
А ще бачив цікаву думку, що коливан випустив за кордон всіх лояльних "слуг" та "зажопників" і на голосування не вистачає голосів. Як варіант (має право на існування)...
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05.03.2024 12:41 Відповісти
tZE.inform.

Група конгресменів США, що працює над комплексним звітом Конгресу про роботу законодавчого органу України, вирішила бути присутньою на засіданні Верховної Ради. Керівництво ВРУ в паніці відмінило чергове засідання буквально в останній момент. Причина дуже проста, ніякими зусиллями зібрати кворум в залі ВР не вдається, а конгресмени очевидно вміють рахувати.
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05.03.2024 12:50 Відповісти
Пишуть на тзінформ, що комісія з штатів попередила про бажання бути присутніми на засіданнях, а кворуму нема, то ж і відмінили в паніці. Надіються, що звіт напишуть без врахування вражень від пустих крісел в залі.
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05.03.2024 13:04 Відповісти
з іншого боку, навіщо вдавати, що рада щось вирішує, на щось впливає? вирішують дєрьмачня з татаровим й мудрому наріту це досі подобається. пити боржомі вже запізно...
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05.03.2024 13:04 Відповісти
но денег им отсыпают ежемесяно на пару (десятков?) танков наверное минимум, чисто по-приколу
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05.03.2024 17:33 Відповісти
А хтось там апелює до конгресу, палати представників США, до Польського уряду...
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05.03.2024 13:04 Відповісти
Що можна хотіти від Сенату США, якщо українські депутати не можуть зібратися на засідання і йдуть на канікули під час війни.
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05.03.2024 13:05 Відповісти
Від Конгресу. До Сенату претензій немає
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07.03.2024 12:50 Відповісти
73% зебілів натворили справ...
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05.03.2024 13:12 Відповісти
Hellis

@13Hellis_13

·

https://twitter.com/13Hellis_13/status/1764957231131357312 1 ч

ааааа.... виявилося, що просто треба робити звіт для сенату США. Якщо б не США, то плювати їм до цього було на ті ІФС.
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05.03.2024 13:26 Відповісти
у преза-уклоніста-рецидивіста і мононебільшість депутан - також уклоністи
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05.03.2024 13:26 Відповісти
Зазвичай, їх діяльність спрямована лише на шкоду країні та населенню, відтак, коли не працюють - менше шкодять. Треба лише позбавити їх платні та інших бонусів, бо платити їм немає за що.
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05.03.2024 13:39 Відповісти
які питання? всьо ж понятно
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05.03.2024 13:43 Відповісти
зедЄрмаківці вирішили поїхати на екскурсію. За рахунок наших податків, тому ФОПи повинні платити більше . Кава, шашлики, ***..тво. Приїдуть, почмокають, похитають. мар'яна складе план, автомат на ср..ку начепить для селфі. Висновок: зеДЕБІЛИ працюють безсистемно, непрофесійно, тупо показушно. І не іноваційно. Замість відеозвіту керівника військово-цивільної адміністрації у тих областях треба вивезти ср..ки дебілів на .... природу.
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05.03.2024 13:51 Відповісти
Отдыхайте,труженики,жабы.
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05.03.2024 14:04 Відповісти
Саботаж йде повним ходом
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05.03.2024 14:18 Відповісти
А як це - відмінили засідання? А що, так можна було? Хочу - ходжу на роботу, не хочу - не ходжу. Ото слуг собі найняли, це ще вміти треба. Так можна відмінити місяців на два, а чому ні, хто завадить? А тоді Байдена затра...аєм - чому ми не в НАТО і де наші гроші.
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05.03.2024 14:26 Відповісти
Може прийшов час розігнати тих ледарів у верховній зраді
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05.03.2024 14:31 Відповісти
Та навіщо засідання РАДИ? Що трапилося у державі? Може, росія напала? Нехай ще ОП піде погуляє.
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05.03.2024 15:09 Відповісти
Довбані колаборанти з верховної зради і з усього їхнього зеленого опешного уряду.
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07.03.2024 12:55 Відповісти
 
 