Ексредакторка медведчуківського каналу Гордійко звільняється з Центру громадського здоров’я
Дар’я Гордійко, колишня шеф-редакторка телеканалу ZIK, повідомила, що йде з посади завідувачки відділу комунікацій Центру громадського здоров’я МОЗ у відповідь на протест колективу, який не бажав працювати з "журналістами Медведчука".
Як інформує Цензор.НЕТ про це 5 березня вона написала на своїй сторінці у фейсбук.
"Триматися за посади не бачу сенсу. Йду", - написала Гордійко.
Так колишня шеф-редакторка відреагувала на протестні настрої в колективі комунікаційників, які виступили публічно проти співпраці державної установи з топменеджеркою телеканалу, який роками просував проросійські наративи в Україні. Всі п’ятеро комунікаційників ЦГЗ заявили, що подали заяви на звільнення.
"Ми разом з колегами намагалися донести керівництву неприпустимість та абсурдність її перебування на керівній посаді у державній установі під час війни з Росією. Керівництво, на жаль, нас чути не захотіло. "ЦГЗ — аполітична організація", як нам заявили, і минуле та політичні погляди цієї людини керівництво не цікавлять. Відтак усі комунікаційники ухвалили рішення про звільнення з ЦГЗ", - написала в соцмережах одна зі співробітниць відділу комунікацій у ЦГЗ Антоніна Доломанжи.
Гордійко у фейсбук написала, натякаючи на свою роботу на каналі Медведчука, що "іноді люди помиляються. Іноді серйозно", наголосивши, що підтримує ЗСУ "не абстрактно і безособово", адже її чоловік воює.
Користувачі залишили переважно обурені коментарі до допису Гордійко, вказуючи, зокрема, що "свого часу з каналів, які купив Медведчук, люди звільнялися десятками, аби не мати нічого спільного з кумом Путіна. А ви йшли туди керувати пропагандою, яка труїла мізки українцям і допомагала вірити, що Росія хороша".
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Тільки татарова не можемо виколупати з ОПи
Бо кіркоров - комформіст і тусовщик, тому "нє тє двєрі" - це його. А та особа робила свій вибір обдумано, не без підстав сподіваючись, що її патрон завжди буде "на коні".
" Ашипкі нада нє прізнавать, а сммивать. Кроввю!"
Однояйцевая з Безуглою?
Ну то таке, а ось як таку суцуку медведчуковську відразу на йо...ний шмарафон не взяли оце загадка!
Без індивідуальних курсів, отих, тут не обійдеться!
Українці, пильнуймо Україну від сруськага міра та його ригоАНАЛЬНОГО, - акакаяразніца!
Памятаймо Героїв, Захисників України!! Слава України!!
Заступниця гендиректора Ольга Гвоздецька - потенційна колаборантка.
Ліза Джокондюк
@MonaLisenko
Не відпускає враження, що зара ситуація в Україні нагадує ту ніч Майдану, коли Майдан з останніх сил тримала горстка сміливців і, якщо не приїде підмога, як тоді автобуси з львів'янами, то.... (((
У Києві заочно судитимуть поплічника Медведчука...
а цій посаду..зряплатню..
ЗЕлених не зрозуміти..