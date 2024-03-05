Ексредакторка медведчуківського каналу Гордійко звільняється з Центру громадського здоров’я

Дар’я Гордійко, колишня шеф-редакторка телеканалу ZIK, повідомила, що йде з посади завідувачки відділу комунікацій Центру громадського здоров’я МОЗ у відповідь на протест колективу, який не бажав працювати з "журналістами Медведчука".

Як інформує Цензор.НЕТ про це 5 березня вона написала на своїй сторінці у фейсбук.

"Триматися за посади не бачу сенсу. Йду", - написала Гордійко.

Так колишня шеф-редакторка відреагувала на протестні настрої в колективі комунікаційників, які виступили публічно проти співпраці державної установи з топменеджеркою телеканалу, який роками просував проросійські наративи в Україні. Всі п’ятеро комунікаційників ЦГЗ заявили, що подали заяви на звільнення.

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"Ми разом з колегами намагалися донести керівництву неприпустимість та абсурдність її перебування на керівній посаді у державній установі під час війни з Росією. Керівництво, на жаль, нас чути не захотіло. "ЦГЗ — аполітична організація", як нам заявили, і минуле та політичні погляди цієї людини керівництво не цікавлять. Відтак усі комунікаційники ухвалили рішення про звільнення з ЦГЗ", - написала в соцмережах одна зі співробітниць відділу комунікацій у ЦГЗ Антоніна Доломанжи.

Гордійко у фейсбук написала, натякаючи на свою роботу на каналі Медведчука, що "іноді люди помиляються. Іноді серйозно", наголосивши, що підтримує ЗСУ "не абстрактно і безособово", адже її чоловік воює.

Користувачі залишили переважно обурені коментарі до допису Гордійко, вказуючи, зокрема, що "свого часу з каналів, які купив Медведчук, люди звільнялися десятками, аби не мати нічого спільного з кумом Путіна. А ви йшли туди керувати пропагандою, яка труїла мізки українцям і допомагала вірити, що Росія хороша".