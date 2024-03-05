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Новини
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Ексредакторка медведчуківського каналу Гордійко звільняється з Центру громадського здоров’я

гордійко

Дар’я Гордійко, колишня шеф-редакторка телеканалу ZIK, повідомила, що йде з посади завідувачки відділу комунікацій Центру громадського здоров’я МОЗ у відповідь на протест колективу, який не бажав працювати з "журналістами Медведчука".

Як інформує Цензор.НЕТ про це 5 березня вона написала на своїй сторінці у фейсбук.

"Триматися за посади не бачу сенсу. Йду", - написала Гордійко.

Так колишня шеф-редакторка відреагувала на протестні настрої в колективі комунікаційників, які виступили  публічно проти співпраці державної установи з топменеджеркою телеканалу, який роками просував проросійські наративи в Україні. Всі п’ятеро комунікаційників ЦГЗ заявили, що подали заяви на звільнення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пропагандистку Медведчука Гордійко призначили керівницею відділу комунікацій ЦГЗ. На знак протесту звідти звільнилось 5 працівників, - ІМІ

"Ми разом з колегами намагалися донести керівництву неприпустимість та абсурдність її перебування на керівній посаді у державній установі під час війни з Росією. Керівництво, на жаль, нас чути не захотіло. "ЦГЗ — аполітична організація", як нам заявили, і минуле та політичні погляди цієї людини керівництво не цікавлять. Відтак усі комунікаційники ухвалили рішення про звільнення з ЦГЗ", - написала в соцмережах одна зі співробітниць відділу комунікацій у ЦГЗ Антоніна Доломанжи.

Гордійко у фейсбук написала, натякаючи на свою роботу на каналі Медведчука, що "іноді люди помиляються. Іноді серйозно", наголосивши, що підтримує ЗСУ "не абстрактно і безособово", адже її чоловік воює.

Користувачі залишили переважно обурені коментарі до допису Гордійко, вказуючи, зокрема, що "свого часу з каналів, які купив Медведчук, люди звільнялися десятками, аби не мати нічого спільного з кумом Путіна. А ви йшли туди керувати пропагандою, яка труїла мізки українцям і допомагала вірити, що Росія хороша".

Автор: 

Медведчук Віктор (1707) ЗМІ (1363) ЦГЗ (264)


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Топ коментарі
+39
Репутаційна пляма "журналюга мертвечука" - це надовго.
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05.03.2024 12:42
+38
Час звільнитися і ригоаналу Подоляку
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05.03.2024 12:41
+24
Проблема не в этой конкретной МАНДЕ а в тех кто этих тварей туда тянет!
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05.03.2024 12:51
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Час звільнитися і ригоаналу Подоляку
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05.03.2024 12:41 Відповісти
він у ріднесенькому середовищі, чом йому звільнятися? Як вважаєте, яка мова спілкуваннв в ОП - московитська, чи українська? Як вважаєте, чи святкує ОП Дєнь савєтскай армії, 23 фєвраля? Як вважаєте, чи пояснить колись Зеленський про шашлики та пєрєстать стрєлять?
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05.03.2024 14:00 Відповісти
Репутаційна пляма "журналюга мертвечука" - це надовго.
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05.03.2024 12:42 Відповісти
З якого року ті канали стали належати козаку-медведчуку?
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05.03.2024 13:06 Відповісти
не так щоб і дуже надовго. Тільки до того моменту, коли не скажуть поганого.
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05.03.2024 12:48 Відповісти
Рахманін, Кіпіані, Дроздов, Мухарський та інші розуміли це і звільнилися одразу, як мертвечук прибрав до рук той канал... І навіть Діма Гардон відмовився! Хто їй дохтор, що вона вирішила залишитися???
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05.03.2024 12:55 Відповісти
Робота у мертвечука це як тату лілії на плечі у Франції у старі добрі часи

Тільки татарова не можемо виколупати з ОПи
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05.03.2024 13:00 Відповісти
Та хіба тільки Татарова?
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05.03.2024 13:24 Відповісти
там треба колупати всю ОПу. Але як сказав владімссанич - "только чєрєз мой труп".
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05.03.2024 13:37 Відповісти
Українці терплячі, як що треба, то почекають
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05.03.2024 14:10 Відповісти
так. Треба дати з'*******... кому у Відень, кому за парєбрік...
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05.03.2024 14:15 Відповісти
Как у киркорова - у житті кожної людини бувають моменти, коли зайшов у не ті "двері"
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05.03.2024 18:18 Відповісти
Не зовсім те.
Бо кіркоров - комформіст і тусовщик, тому "нє тє двєрі" - це його. А та особа робила свій вибір обдумано, не без підстав сподіваючись, що її патрон завжди буде "на коні".
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05.03.2024 18:58 Відповісти
"іноді люди помиляються. Іноді серйозно..." Джерело: https://censor.net/ua/n3476923
" Ашипкі нада нє прізнавать, а сммивать. Кроввю!"
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05.03.2024 12:43 Відповісти
На підвищення пішла.
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05.03.2024 12:44 Відповісти
Ну і пика!
Однояйцевая з Безуглою?
Ну то таке, а ось як таку суцуку медведчуковську відразу на йо...ний шмарафон не взяли оце загадка!
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05.03.2024 12:44 Відповісти
А навіщо її туди ставили, щоб людей розігнати?
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05.03.2024 12:45 Відповісти
Тест на сприйняття.
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05.03.2024 12:47 Відповісти
Вона досі працювала? Руководство ви дебили?
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05.03.2024 12:46 Відповісти
Чому разом з нею незвільнилися ті хто її призначення захищав?
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05.03.2024 12:47 Відповісти
бо вони апалітічєскіє
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05.03.2024 12:52 Відповісти
Хто ж його звільнить, він же єрмак
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05.03.2024 16:20 Відповісти
Папік, мабуть приклав недостатньо зусиль для прилаштування, майбутньої паслиці…
Без індивідуальних курсів, отих, тут не обійдеться!

Українці, пильнуймо Україну від сруськага міра та його ригоАНАЛЬНОГО, - акакаяразніца!
Памятаймо Героїв, Захисників України!! Слава України!!
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05.03.2024 12:49 Відповісти
Проблема не в этой конкретной МАНДЕ а в тех кто этих тварей туда тянет!
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05.03.2024 12:51 Відповісти
Напевне до буцегарні.
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05.03.2024 12:51 Відповісти
Того мало. Мав би піти і керівний склад, який цю Гордійко підтримав.
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05.03.2024 12:56 Відповісти
Проблема не в подоляку, проблема в брехливому, самозакоханому крадії, який вважає себе президентом, а насправді є оманським зрадником, наркоманом та лайном.
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05.03.2024 12:57 Відповісти
Чомусь у всіх, хто топить за мразію, пики такі, що можна в фільмах жахів без гриму знімати. Зайва хромосома мабуть випирає....
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05.03.2024 12:57 Відповісти
І копняка під зад курві.
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05.03.2024 12:58 Відповісти
Слава Богу! Молодці що зробили розголос! На одну прокацапську устілку менше!!!
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05.03.2024 13:07 Відповісти
Слава Богу! Молодці що зробили розголос! На одну прокацапську устілку менше!
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05.03.2024 13:09 Відповісти
Це мєлкая сошка,а ось в ОП , засіли жирні ЗЕлені мертвечуковські мухи.
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05.03.2024 13:14 Відповісти
Хробаки...
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05.03.2024 16:05 Відповісти
Безпринципні люди з вищою освітою небезпечні для суспільства. З цим необхідно боротись шляхом просвіти. Можливо запровадити якісь обовязкові курси підвищення кваліфікації, де викладання гуманітарних дисциплін мало б здійснюватися на основі Прав Людини. Останніми роками нажаль занадто багато уваги приділяється вивченню маніпулятивних методів впливу на аудиторію замість того щоб формувати гуманістичний світогляд. Ефективні заробітчани - "інфлуенсери", "блогери", працівники ЗМІ часто-густо безвідповідально продукують шкідливий для суспільства контент і не розуміють власної глупості.
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05.03.2024 13:21 Відповісти
Там ще директор і його заступниця, які це лайно брали на роботу, не кращі за неї.
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05.03.2024 13:22 Відповісти
Директор Росада Михайло - потенційний колаборант.
Заступниця гендиректора Ольга Гвоздецька - потенційна колаборантка.
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05.03.2024 13:28 Відповісти
А що трапилось? Почитала коменти на ЦН?😁
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05.03.2024 13:26 Відповісти
Вот же беда старая клятая хуторянская наша! Да не в том дело что уходит, и не в том что 5 уволилось в знак протеста! Вот кто **** тварь её туда назначал!? Фамилии, должности, кто родители, кем были, стали, оклады движимость недвижимость итд и тп!!!
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05.03.2024 13:32 Відповісти
Зєля, вчися, як роблять більш-менш притомні люди і не влаштовуй істерик після 20го травня, коли буде - точно фсьО і максимум - то буде В.О. президента з урядом народної довіри (і не слугнародної довіри )
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05.03.2024 13:34 Відповісти
ТАТАРОВ ВО ВСЕ ГОС СТРУКТУРІ НАПИХАЛ РИГОВ И ДОНЕЦКИХ ОНИ САБОТИРУЮТ НА ВСЕХ ВЕТВЯХ ВЛАСТИ ОТСЮДА ТАКОЙ ХАОС В СТРАНЕ ИДЕТ УНИЧТОЖЕНИЕ СТРАНІ ИЗНУТРИ


Ліза Джокондюк

@MonaLisenko

Не відпускає враження, що зара ситуація в Україні нагадує ту ніч Майдану, коли Майдан з останніх сил тримала горстка сміливців і, якщо не приїде підмога, як тоді автобуси з львів'янами, то.... (((
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05.03.2024 13:57 Відповісти
все що стосуеться медведчука,, мае бути тавроване та гнане звiдусiль.
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05.03.2024 13:59 Відповісти
Надіюсь, ті хто звільнилися повернуться, тоді це буде хеппі енд.
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05.03.2024 14:02 Відповісти
щось я не рощумію
У Києві заочно судитимуть поплічника Медведчука...
а цій посаду..зряплатню..
ЗЕлених не зрозуміти..
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05.03.2024 14:10 Відповісти
Може вона ще й сексологиня?. Ті можуть і вміють ...
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05.03.2024 14:56 Відповісти
Медведчуківська "шкура" позеленіла...
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05.03.2024 17:40 Відповісти
 
 