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Патрульний корабель ЧФ РФ "Сергій Котов" охороняв Керченську протоку, - речник ВМС Плетенчук

сергій,котов

Патрульний корабель Чорноморського флоту РФ "Сергей Котов" був залучений до виконання завдань з охорони Керченської протоки.

Про це повідомив речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Цей (корабель "Сергій Котов". - Ред.) конкретно виконував завдання з охорони Керченської протоки, робив це, звісно, незаконно, робив це в територіальних водах України, нагадую, що судноплавство заборонене Україною ще минулого року в цій частині акваторії. Проте росіяни не дослухаються до порад із нашого боку", - сказав він в ефірі національного телемарафону.

Він додав, що загалом у ворога чотири одиниці подібних кораблів у складі Чорноморського флоту, однак два з них уже ліквідовано - "Сергій Котов" і "Павел Державин", який перебуває в ремонті.

За словами Плетенчука, у Криму залишається не так багато одиниць ворожих кораблів, одне судно-ракетоносій проєкту "Каракурт" використовується як ППО, на борту розміщено ЗРК "Панцир С" морського базування.

Речник ВМС ЗСУ зазначив, що іноді російські кораблі виходять у Чорне море, проте "недалеко".

"У принципі для них (росіян. - Ред.) ситуація доволі складна, вони це розуміють, тому розосередження корабельного складу ближче до судної частини Чорного моря відбувається. Але, звичайно, покинути акваторію вони не можуть", - сказав він.

Також читайте: В Азовському морі горіло судно окупантів, - ГУР. АУДIО

Станом на ранок вівторка жодного ворожого корабля в Чорному морі не було.

Знищення російського патрульного корабля "Сергій Котов"

Раніше повідомлялося, що Україна потопила патрульний корабель "Сергій Котов" у Чорному морі. Згодом у ГУР підтвердили знищення російського патрульного корабля "Сергій Котов". Також було опубліковано відео, на якому зафіксовано момент знищення російського патрульного корабля "Сергій Котов".

Автор: 

ВМС (1392) корабель (1613) Крим (14176) Чорне море (1674) знищення (7355) Плетенчук Дмитро (174)


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Топ коментарі
+19
Гарна робота!
Дякую нашим військовим!
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05.03.2024 12:46
+17
тепер буде охороняти протоку від "Марічки".
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05.03.2024 12:44
+17
У Остапа Вишні є оповідання "Як сторожа вкрали")
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05.03.2024 12:46
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тепер буде охороняти протоку від "Марічки".
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05.03.2024 12:44 Відповісти
...охороняти на дні
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05.03.2024 13:06 Відповісти
" Патрульний корабель ЧФ РФ "Сергій Котов" охороняв Керченську протоку " від морських дронів... )))))
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05.03.2024 14:27 Відповісти
У Остапа Вишні є оповідання "Як сторожа вкрали")
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05.03.2024 12:46 Відповісти
Попереджали ж, щоб не плавав, *ля.
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05.03.2024 12:46 Відповісти
Гарна робота!
Дякую нашим військовим!
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05.03.2024 12:46 Відповісти
Шо ця лайба помийна могла охороняти як шо вона себе захистити не змогла?
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05.03.2024 12:47 Відповісти
Вона була заточена, та посудина на дні,що загроза з неба по повітрю прилетить,а загроза з води прийшла.Просто дурні люди,у нас же навіть на гербі тризуб Посейдона,ми ж чорне море викопали і напустили туди води,Ікар це не у нас літав,у нас може бути або ракета від Корольова, або привіт від копачів моря.
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05.03.2024 13:16 Відповісти
бичків потрібно підгодовувати , скоро нерест
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05.03.2024 12:47 Відповісти
Досить бичків, там ожиріння. У крабів сало наросло.
Там у Новоросійську у фауни голодомор. Вщент худющи.
Кацапи - самі затопиться а?
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05.03.2024 13:12 Відповісти
Груповушку треба с дронами та ракетами. Міст чекає
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05.03.2024 12:48 Відповісти
Курви, вони відмовились від АБАРДАЖУ !!! То які вони моряки ? Так, звичайні, суходолі черепахи ! Які повзать по узбережжю пляжів, і п'ють солену воду зі стаканчика.
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05.03.2024 12:50 Відповісти
Покараний московіт, за порушення кордону України!!
Патєрь нєт… усьо ідьот па плану, що не ясно!!
Цивільні та екологія України, непостраждали
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05.03.2024 12:51 Відповісти
ГУР повідомляє,що на борту шкарабанки котов був гелікоптер ка-29, от тепер цікаво - завтра в статистику втрат його включать чи то не бойова втрата рахується.
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05.03.2024 12:53 Відповісти
на ньому,кажуть,капітан втік
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05.03.2024 13:10 Відповісти
- врагу не сдается на гордьій..
- вань, кто там еще остался?
- ейск
- врагу не сдаеться наш гордьій ейск!
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05.03.2024 12:55 Відповісти
Кажуть - "що сгорить, то не потоне"
А це і сгоріло і потонуло 😁
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05.03.2024 12:57 Відповісти
,,судна частина"-краще не скажеш ...
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05.03.2024 12:59 Відповісти
На каво ж ти єйо сєрдєшную пакінул?)))во кручінушка тєпєрь))
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05.03.2024 13:05 Відповісти
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05.03.2024 13:05 Відповісти
Так охороняв,що себе не зміг охоронити)))Отже,наступною ціллю українських безпілотників будуть опори маста)
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05.03.2024 13:08 Відповісти
Т.Е красные флажки ВМСУ расставлены? Морские свинки с +хромосомой готовы быть спасенными "в полном составе"?
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05.03.2024 13:13 Відповісти
У ході атаки на корабель «Сергєй Котов» було знищено бортовий гелікоптер Ка-29
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05.03.2024 13:14 Відповісти
А це навіть краще ніж корито!!!
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05.03.2024 13:19 Відповісти
то не просто корито, воно було прийнто в флот в липні 22го року, це ************* корабель русні, завдовжки 94м
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05.03.2024 13:24 Відповісти
та і озброєння не херове
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05.03.2024 13:55 Відповісти
Дивно, як він взагалі не врізався в опору моста, який охороняв.
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05.03.2024 13:27 Відповісти
кацапи зі своєю флотилією у Чорному Морі, як карасі у зливному ставку хазяйновитого Українця
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05.03.2024 13:30 Відповісти
історія флоту русні дуже комічна Вони так вихваляють свій "гєроічєскій" Чорноморський флот, який кожної війни відхвачує феерично-героїчних пі*дов Кримська війна, Перша світова, Громадянська війна, Друга світова, російсько-українська війна. Більш жалюгідного флоту не існувало ніколи.
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05.03.2024 14:02 Відповісти
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05.03.2024 14:04 Відповісти
Черный Абдулла ЗА ПЕРЕМОГУ УКРАIНИ!

@turkmendagz

Выпью сегодня за черноморских бычков и крабиков. И пожелаю им приятного аппетита.
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05.03.2024 14:19 Відповісти
іще б ссиклівого та сєрлівого забодать...
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05.03.2024 14:23 Відповісти
Підрив кацапського "Сергія Котова": ГУР показало нове відео, як дрони "роздерли" корабель.

Для знищення ворожого корабля біля берегів тимчасово окупованого Криму було задіяно ударні українські морські дрони Magura V5.

https://youtu.be/pfwvz43QYxU
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05.03.2024 15:17 Відповісти
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05.03.2024 16:24 Відповісти
Я прочитала, що це той самий "русский военный корабль"що біля острову Зміїний пропонував українцям здатися та був посланий за всім відомим напрямком.
Якщо це так, то доля таки вмівє шуткувати.
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05.03.2024 18:13 Відповісти
У нього получілось? З новини нє ясно(
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05.03.2024 21:51 Відповісти
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06.03.2024 01:16 Відповісти
 
 