Патрульний корабель ЧФ РФ "Сергій Котов" охороняв Керченську протоку, - речник ВМС Плетенчук

Патрульний корабель Чорноморського флоту РФ "Сергей Котов" був залучений до виконання завдань з охорони Керченської протоки.

Про це повідомив речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Цей (корабель "Сергій Котов". - Ред.) конкретно виконував завдання з охорони Керченської протоки, робив це, звісно, незаконно, робив це в територіальних водах України, нагадую, що судноплавство заборонене Україною ще минулого року в цій частині акваторії. Проте росіяни не дослухаються до порад із нашого боку", - сказав він в ефірі національного телемарафону.

Він додав, що загалом у ворога чотири одиниці подібних кораблів у складі Чорноморського флоту, однак два з них уже ліквідовано - "Сергій Котов" і "Павел Державин", який перебуває в ремонті.

За словами Плетенчука, у Криму залишається не так багато одиниць ворожих кораблів, одне судно-ракетоносій проєкту "Каракурт" використовується як ППО, на борту розміщено ЗРК "Панцир С" морського базування.

Речник ВМС ЗСУ зазначив, що іноді російські кораблі виходять у Чорне море, проте "недалеко".

"У принципі для них (росіян. - Ред.) ситуація доволі складна, вони це розуміють, тому розосередження корабельного складу ближче до судної частини Чорного моря відбувається. Але, звичайно, покинути акваторію вони не можуть", - сказав він.

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Станом на ранок вівторка жодного ворожого корабля в Чорному морі не було.

Знищення російського патрульного корабля "Сергій Котов"

Раніше повідомлялося, що Україна потопила патрульний корабель "Сергій Котов" у Чорному морі. Згодом у ГУР підтвердили знищення російського патрульного корабля "Сергій Котов". Також було опубліковано відео, на якому зафіксовано момент знищення російського патрульного корабля "Сергій Котов".