Патрульний корабель ЧФ РФ "Сергій Котов" охороняв Керченську протоку, - речник ВМС Плетенчук
Патрульний корабель Чорноморського флоту РФ "Сергей Котов" був залучений до виконання завдань з охорони Керченської протоки.
Про це повідомив речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Цей (корабель "Сергій Котов". - Ред.) конкретно виконував завдання з охорони Керченської протоки, робив це, звісно, незаконно, робив це в територіальних водах України, нагадую, що судноплавство заборонене Україною ще минулого року в цій частині акваторії. Проте росіяни не дослухаються до порад із нашого боку", - сказав він в ефірі національного телемарафону.
Він додав, що загалом у ворога чотири одиниці подібних кораблів у складі Чорноморського флоту, однак два з них уже ліквідовано - "Сергій Котов" і "Павел Державин", який перебуває в ремонті.
За словами Плетенчука, у Криму залишається не так багато одиниць ворожих кораблів, одне судно-ракетоносій проєкту "Каракурт" використовується як ППО, на борту розміщено ЗРК "Панцир С" морського базування.
Речник ВМС ЗСУ зазначив, що іноді російські кораблі виходять у Чорне море, проте "недалеко".
"У принципі для них (росіян. - Ред.) ситуація доволі складна, вони це розуміють, тому розосередження корабельного складу ближче до судної частини Чорного моря відбувається. Але, звичайно, покинути акваторію вони не можуть", - сказав він.
Станом на ранок вівторка жодного ворожого корабля в Чорному морі не було.
Знищення російського патрульного корабля "Сергій Котов"
Раніше повідомлялося, що Україна потопила патрульний корабель "Сергій Котов" у Чорному морі. Згодом у ГУР підтвердили знищення російського патрульного корабля "Сергій Котов". Також було опубліковано відео, на якому зафіксовано момент знищення російського патрульного корабля "Сергій Котов".
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Дякую нашим військовим!
Там у Новоросійську у фауни голодомор. Вщент худющи.
Кацапи - самі затопиться а?
Патєрь нєт… усьо ідьот па плану, що не ясно!!
Цивільні та екологія України, непостраждали
- вань, кто там еще остался?
- ейск
- врагу не сдаеться наш гордьій ейск!
А це і сгоріло і потонуло 😁
@turkmendagz
Выпью сегодня за черноморских бычков и крабиков. И пожелаю им приятного аппетита.
Для знищення ворожого корабля біля берегів тимчасово окупованого Криму було задіяно ударні українські морські дрони Magura V5.
https://youtu.be/pfwvz43QYxU
Якщо це так, то доля таки вмівє шуткувати.