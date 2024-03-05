Українські виробники планують вийти до кінця року на позначку 2 мільйони безпілотників, - Мінстратегпром
В Україні є спроможність виробити 2 мільйони БпЛА до кінця року. У цьому секторі залучено близько 200 вітчизняних компаній,
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це в ефірі загальнонаціонального марафону "Єдині новини" заявила заступниця міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Ганна Гвоздяр.
"Всіх вразила фраза Президента про можливість виготовлення в Україні мільйона дронів і багато людей в неї чомусь не повірили. Можу запевнити, що Україна в плані виробництва йде вже далеко за мільйон. І я впевнена, що у цьому році ми сягнемо позначки навіть у 2 мільйони", - сказала Гвоздяр.
Вона зауважила, що станом на сьогодні на власних потужностях ми здатні виготовити близько 150 тис. одиниць БпЛА, а за умови додаткового фінансування виробництво можна наростити кратно.
Загалом у цьому секторі залучено близько 200 вітчизняних компаній, з яких майже 60 вже долучені до державного замовлення.
"Також на цей рік у нас достатньо амбітні плани щодо розвитку ринку комплектуючих до безпілотників. Поки що в Україні є комплектуючі, які не виробляються або виробляються в недостатній кількості з імпортної сировини. Тому ми хочемо локалізувати виробництво певних компонентів, для чого входимо в альянси з міжнародними партнерами. Український ринок комплектуючих великий і у нього достатньо перспектив, оскільки росте ринок дронів та БпЛА", - додала заступниця міністра.
Нагадаємо, Україна уклала вже п’ять договорів про спільне виробництво озброєння з провідними компаніями світу.
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Официант при расчете
Сорок да сорок - рубль сорок!
Компот брали?
Нет!!!
Тогда - три шестьдесят...
Счетоводы, бл.....
О сменяемости власти
Та зробити можна і 10 мільйонів. Їх же необхідно до ЗСУ поставити. А на третьому місяці року заключено контрактів на 10-15%. Дійсно вразила фраза президента.
Дрони вже летять, будуть все бамбити...
Завтрашнього дня - демобілізація....
де ***** ті дрони, якщо всі волонтерські канали просять донатити на них??? - два роки повномасштабного вторгнення, а ці кнури зелені не роздуплились…
Ще один срок...?!
Скиньте ще координати виробництва цих БПЛА 🤦🤦🤦