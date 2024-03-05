УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8634 відвідувача онлайн
Новини
2 971 42

Українські виробники планують вийти до кінця року на позначку 2 мільйони безпілотників, - Мінстратегпром

безпілотник,українській

В Україні є спроможність виробити 2 мільйони БпЛА до кінця року. У цьому секторі залучено близько 200 вітчизняних компаній,

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це в ефірі загальнонаціонального марафону "Єдині новини" заявила заступниця міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Ганна Гвоздяр.

"Всіх вразила фраза Президента про можливість виготовлення в Україні мільйона дронів і багато людей в неї чомусь не повірили. Можу запевнити, що Україна в плані виробництва йде вже далеко за мільйон. І я впевнена, що у цьому році ми сягнемо позначки навіть у 2 мільйони", - сказала Гвоздяр.

Вона зауважила, що станом на сьогодні на власних потужностях ми здатні виготовити близько 150 тис. одиниць БпЛА, а за умови додаткового фінансування виробництво можна наростити кратно.

Читайте: Бізнес готовий виробляти понад 1 млн дронів на рік, - Шмигаль

Загалом у цьому секторі залучено близько 200 вітчизняних компаній, з яких майже 60 вже долучені до державного замовлення.

"Також на цей рік у нас достатньо амбітні плани щодо розвитку ринку комплектуючих до безпілотників. Поки що в Україні є комплектуючі, які не виробляються або виробляються в недостатній кількості з імпортної сировини. Тому ми хочемо локалізувати виробництво певних компонентів, для чого входимо в альянси з міжнародними партнерами. Український ринок комплектуючих великий і у нього достатньо перспектив, оскільки росте ринок дронів та БпЛА", - додала заступниця міністра.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Укроборонпром співпрацюватиме з провідним виробником ракетних систем MBDA Deutschland

Нагадаємо, Україна уклала вже п’ять договорів про спільне виробництво озброєння з провідними компаніями світу.

Автор: 

вітчизняний виробник (19) виробництво (1645) дрони (4776) Мінстратегпром (137)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+20
про це в ефірі загальнонаціонального марафону "Єдині новини"

Дальше можно и не читать
показати весь коментар
05.03.2024 13:00
+19
Потрібно робити, а не звиздіти!
показати весь коментар
05.03.2024 12:58
+10
Це 200тис, на місяць! Це мільярд дерев-2
показати весь коментар
05.03.2024 13:01
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Потрібно робити, а не звиздіти!
показати весь коментар
05.03.2024 12:58 Відповісти
звиздіти їхнє все... Хто ж бачив G2 з лопатою, окрім "Лопати-челендж" в 2019році?
показати весь коментар
05.03.2024 13:19 Відповісти
Можна задонати і робота прискористья
показати весь коментар
05.03.2024 13:29 Відповісти
Кому?! Може Притулі...?😁
показати весь коментар
05.03.2024 14:29 Відповісти
Свідомим волонтерам, які швидко виготовляють і передають дрони нашим воїнам. Наприклад "Дикі шершні", які регулярно публікують відео із ворогом, знищеним народними дронами
показати весь коментар
05.03.2024 14:34 Відповісти
1000000/12*2=166667 вже використано з обіцяного раніше мільйону? Швидко
показати весь коментар
05.03.2024 12:59 Відповісти
В притуленої Гані дуже швидкий рот...
показати весь коментар
05.03.2024 13:08 Відповісти
про це в ефірі загальнонаціонального марафону "Єдині новини"

Дальше можно и не читать
показати весь коментар
05.03.2024 13:00 Відповісти
2,5,10 і понеслось.....звіздуни
показати весь коментар
05.03.2024 13:01 Відповісти
Це 200тис, на місяць! Це мільярд дерев-2
показати весь коментар
05.03.2024 13:01 Відповісти
І мільярд дронів. З кожного дерева дрон.
показати весь коментар
05.03.2024 13:13 Відповісти
"*********** - не торби тягать" (Конфуцій)
показати весь коментар
05.03.2024 13:04 Відповісти
Кстаті, Конфуцій торби не тягав...
показати весь коментар
05.03.2024 13:25 Відповісти
Отлівайтен людям у вуха
показати весь коментар
05.03.2024 13:06 Відповісти
а ну всьо панятна, вопросов больше не имею
показати весь коментар
05.03.2024 13:07 Відповісти
Це панянка зі сабжу?
показати весь коментар
05.03.2024 13:27 Відповісти
так
показати весь коментар
05.03.2024 13:28 Відповісти
Головне - хитро прошивайте...
показати весь коментар
05.03.2024 13:07 Відповісти
Ага, "хрестиком"
показати весь коментар
05.03.2024 13:19 Відповісти
Волонтери забезпечують армію. А нащо тоді держапарат? ))
показати весь коментар
05.03.2024 13:07 Відповісти
Даремно роблять такі прогнози - прийде Басалаєва з перевіркою, викладе адреси в мережі і після чергових прильотів можливостей виготовляти БПЛА значно поменшає.
показати весь коментар
05.03.2024 13:08 Відповісти
Хто із зеленого шобла набреше більше
показати весь коментар
05.03.2024 13:08 Відповісти
Как в советском анекдоте
Официант при расчете
Сорок да сорок - рубль сорок!
Компот брали?
Нет!!!
Тогда - три шестьдесят...
Счетоводы, бл.....
показати весь коментар
05.03.2024 13:10 Відповісти
Заступниця міністра не виходить з кухні, збирає дрони. Вона триндіти не буде
показати весь коментар
05.03.2024 13:11 Відповісти
https://youtu.be/1zT3Aj7FqLM?si=IS1xqWiX3jGtcqsr https://youtu.be/1zT3Aj7FqLM?si=IS1xqWiX3jGtcq.....

О сменяемости власти
показати весь коментар
05.03.2024 13:12 Відповісти
планують...на вчора
показати весь коментар
05.03.2024 13:18 Відповісти
скоро
показати весь коментар
05.03.2024 13:18 Відповісти
"Всіх вразила фраза Президента про можливість виготовлення в Україні мільйона і багато людей в неї чомусь не повірили. Можу запевнити, що Україна в плані виробництва йде вже далеко за мільйон. І я впевнена, що у цьому році ми сягнемо позначки навіть у 2 мільйони", - сказала Гвоздяр. Джерело: https://censor.net/ua/n3476926

Та зробити можна і 10 мільйонів. Їх же необхідно до ЗСУ поставити. А на третьому місяці року заключено контрактів на 10-15%. Дійсно вразила фраза президента.
показати весь коментар
05.03.2024 13:19 Відповісти
Можемо розходитися, кіна не буде....
Дрони вже летять, будуть все бамбити...
Завтрашнього дня - демобілізація....
показати весь коментар
05.03.2024 13:25 Відповісти
Дрони канешно гут, але старий добрий снаряд ніхто не відміняв. І вони потрібні більш ніж дрони...
показати весь коментар
05.03.2024 13:29 Відповісти
А на початок 2026 року буде 3 мільона. А на 2027 рік буде 4 млн. А 1 мільярд дерев вже посадили ?
показати весь коментар
05.03.2024 13:32 Відповісти
Планують вийти до кінця року...
показати весь коментар
05.03.2024 13:42 Відповісти
Ага, в кожній хаті по безпілотнику, і податок з них не забути сплатити. І майські шашлики
показати весь коментар
05.03.2024 13:51 Відповісти
а чому не сто мільйонів як надоїло це зелене лайно
показати весь коментар
05.03.2024 14:03 Відповісти
Зє пліснява годує завтраками лохторат, як колись шашликами на першотравень…
де ***** ті дрони, якщо всі волонтерські канали просять донатити на них??? - два роки повномасштабного вторгнення, а ці кнури зелені не роздуплились…
показати весь коментар
05.03.2024 14:26 Відповісти
Ні дронів,ні снарядів,ні фортифікаційних споруд...нік...я...!
Ще один срок...?!
показати весь коментар
05.03.2024 14:31 Відповісти
Скоро закінчиться перший квартал цього року. 25% від запланованого вже виготовлено?
показати весь коментар
05.03.2024 14:28 Відповісти
До кінця березня повинно бути приблизно 400 000 бпла
показати весь коментар
05.03.2024 14:29 Відповісти
-"плани партии и правітельства"...ну прямо чергова "пятілєтка"...)
показати весь коментар
05.03.2024 14:30 Відповісти
Триндіти - не мішки носити...снаряди, міни вже в 100500 раз більше виробляють, ніж торік, за два місяці 166,666 тис. дронів вже відвантажили у війська, окопи викопали, лінії з бетону залили, гроші стирили...є-є-є-є... то не то, що ви зрозуміли (єта другоє).
показати весь коментар
05.03.2024 14:44 Відповісти
У нас війна чи шоу!???
Скиньте ще координати виробництва цих БПЛА 🤦🤦🤦
показати весь коментар
05.03.2024 17:36 Відповісти
 
 