За добу ворог втратив на Таврійському напрямку понад 400 осіб. Обстановка складна, проте контрольована, - Тарнавський

В операційній зоні ОСУВ "Таврія" обстановка залишається складною, проте контрольованою. За минулу добу ворог завдав 26 авіаційних ударів, 144 удари дронами-камікадзе, а також 1175 обстрілів.

Про це повідомив у телеграм-каналі командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, відбулося 51 бойове зіткнення.

"Наші захисники й захисниці стійко тримають оборону, проводять активні дії на визначених напрямках та нищать окупантів", - зазначає Тарнавський.

За його словами, загальні втрати росіян становлять: в живій силі - 417 осіб (убитими й пораненими), в озброєнні та військовій техніці - 2 танки, 9 бойових бронемашин, 9 артсистем, 3 реактивні системи залпового вогню, 1 засіб ППО, 14 автомобілів та 2 одиниці спецтехніки. Нейтралізовано засобами РЕБ або збито 329 БпЛА різних типів.

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Також Сили оборони України знищили ще 1 склад боєприпасів та 5 інших важливих об'єктів противника.