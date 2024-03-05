За добу ворог втратив на Таврійському напрямку понад 400 осіб. Обстановка складна, проте контрольована, - Тарнавський
В операційній зоні ОСУВ "Таврія" обстановка залишається складною, проте контрольованою. За минулу добу ворог завдав 26 авіаційних ударів, 144 удари дронами-камікадзе, а також 1175 обстрілів.
Про це повідомив у телеграм-каналі командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, відбулося 51 бойове зіткнення.
"Наші захисники й захисниці стійко тримають оборону, проводять активні дії на визначених напрямках та нищать окупантів", - зазначає Тарнавський.
За його словами, загальні втрати росіян становлять: в живій силі - 417 осіб (убитими й пораненими), в озброєнні та військовій техніці - 2 танки, 9 бойових бронемашин, 9 артсистем, 3 реактивні системи залпового вогню, 1 засіб ППО, 14 автомобілів та 2 одиниці спецтехніки. Нейтралізовано засобами РЕБ або збито 329 БпЛА різних типів.
Також Сили оборони України знищили ще 1 склад боєприпасів та 5 інших важливих об'єктів противника.
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