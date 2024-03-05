РФ досі не відправила танк "Армата" в Україну через високу вартість їхнього виробництва та можливі репутаційні втрати, - британська розвідка

Росія, ймовірно, не відправлятиме танк "Армата" на передову для війни проти України через їхню високу вартість та можливі репутаційні втрати у разі їхнього знищення.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті британської розвідки.

"4 березня 2024 року Сергій Чемезов, голова російського оборонного підприємства "Ростех" заявив, що найсучасніший російський основний бойовий танк (ОБТ) Т-14 "Армата" надійшов на озброєння російських збройних сил, але не буде перекинутий в Україну. Чемезов заявив, що це сталося через високу вартість, що обмежує масштабне виробництво ОБТ "Армата", - зазначили там.

У звіті розвідки Великої Британії нагадали, що танк "Армата" дебютував у День Перемоги 2015 року, заглохнувши під час репетиції.

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Т-14 "Армата" мала отримати 1-ша гвардійська танкова армія у 2021 році, проте малоймовірно, що танки було поставлено в який-небудь підрозділ на передовій.

"Армату" помітили під час навчань на півдні Росії в грудні 2022 року, і російські інформаційні агентства заявили, що його використовуватимуть в Україні.

"На сьогодні майже напевно відомо, що ОБТ Т-14 "Армата" не перекинули в Україну. Це досить імовірно через потенційний репутаційний збиток від втрати "престижної" машини в бою і необхідність виробництва більшої кількості ОБТ, яку можна задовольнити тільки за рахунок інших варіантів", - підсумували у розвідці.

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