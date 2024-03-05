РФ досі не відправила танк "Армата" в Україну через високу вартість їхнього виробництва та можливі репутаційні втрати, - британська розвідка
Росія, ймовірно, не відправлятиме танк "Армата" на передову для війни проти України через їхню високу вартість та можливі репутаційні втрати у разі їхнього знищення.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті британської розвідки.
"4 березня 2024 року Сергій Чемезов, голова російського оборонного підприємства "Ростех" заявив, що найсучасніший російський основний бойовий танк (ОБТ) Т-14 "Армата" надійшов на озброєння російських збройних сил, але не буде перекинутий в Україну. Чемезов заявив, що це сталося через високу вартість, що обмежує масштабне виробництво ОБТ "Армата", - зазначили там.
У звіті розвідки Великої Британії нагадали, що танк "Армата" дебютував у День Перемоги 2015 року, заглохнувши під час репетиції.
Т-14 "Армата" мала отримати 1-ша гвардійська танкова армія у 2021 році, проте малоймовірно, що танки було поставлено в який-небудь підрозділ на передовій.
"Армату" помітили під час навчань на півдні Росії в грудні 2022 року, і російські інформаційні агентства заявили, що його використовуватимуть в Україні.
"На сьогодні майже напевно відомо, що ОБТ Т-14 "Армата" не перекинули в Україну. Це досить імовірно через потенційний репутаційний збиток від втрати "престижної" машини в бою і необхідність виробництва більшої кількості ОБТ, яку можна задовольнити тільки за рахунок інших варіантів", - підсумували у розвідці.
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А золотий динозавр, то взагалі круто ! 😂
усі 4 по горизонталі в 5 рядку
зброя має бути збалансованою по ефективності, якості та ціні
найкращим танком початку війни за ТТХ був Т-34, а кінця - німецькі киці Тигр та Пантера (із приборами нічного бачення !), але німецькі танки дорогі.
перемогли дешеві Т-34 та "запальничка"-Шерман
ну, як зараз, чудові, але ніжні Панцергаубиці-200.
найкраща військова техніка - шведська
CV-90 спроектовано так, щоб його міг ремонтувати випускник школи із мінімальним набором інструментів,
а Гріпен може обслуговувати один механік профі і кілька строчників, на відміну від Ф-16
"Основний бойовий танк", що не складає основу при веденні бойових дій - це круто!
Туди ж можна віднести "повітряно-КОСМІЧНІ війська" (космосом там і не пахне, зате вже є ескадрильї підводної авіації, але рід військ ще не створили)
Новояз московитів піднімає настрій
Головне немає станків для виробництва(импортзамещение не канает)
Інструмент для сверління стволів(нім-на)відсутні як вид в раші.
Немає оптики(наведення) ітд (фр-я.)
Немає електроніки яка по проекту.
Спарені мотори того віку,жируть як скаженні 180гал за час всього можлива робота 2год.
Екіпаж 5 офіцерів,буряти не вту хату.
Зато є туалет.
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- Сенсация! Танки "Армата" не доехали до фронта. Все слышали? Сам Чемезов заявил!
Друзья, вызывает искреннее удивление бурная реакция на слова гендиректора "Ростеха" Сергея Чемезова по поводу танков "Армата". Он, напомним, заявил: "Армата", в общем-то, дороговата. По своему функционалу она, конечно, намного превосходит существующие танки, но слишком дорогая, поэтому ее сейчас армия вряд ли будет использовать. Проще им купить те же Т-90-е".
Чемезов публично признал, что танков "Армата" в армии нет, во всяком случае в зоне СВО. А теперь следим за руками. В прошлом году мы несколько раз поднимали эту тему. Делали это сознательно, зная, что президенту докладывают совершенно другую информацию.
Приводим цитаты из наших прошлогодних постов. Первый - https://t.me/kremlin_secrets/1562 22 января 2023 года :
Владимир Путин несколько недель назад приказал бросить на фронт танки Т-14 "Армата". Заявление прозвучало на одном из заседаний с военными. Когда на днях президент переспросил, как обстоят дела, глава Генштаба Герасимов, который сейчас управляет группировкой на Украине, ответил, что "в процессе".
После заседания Герасимов созвонился с Шойгу и спросил, а как же обстоят дела на самом деле. Шойгу в ответ рассмеялся и сказал: "А то ты не знаешь. Нет их, бл.. Не едут".
Второй пост, https://t.me/kremlin_secrets/1890 28 марта 2023 года :
С начала года отечественный военпром сумел произвести 0 (ноль) танков "Армата". В целом на фронте и в тылу имеется несколько единиц, но их не используют в боях. При этом в медиа то и дело рассказывают, какой этот танк эффективный и чем лучше любых западных аналогов. Возможно, это потому, что он не применялся вовсе на войне?
Третий пост, https://t.me/kremlin_secrets/2657 15 августа 2023 года :
Ситуация с танками в войсках мягко говоря печальная. В марте мы писали , что за три месяца ни один из обещанных Шойгу танков Т-14 "Армата" не был поставлен на баланс ВС РФ. При этом сам министр обороны уходит от ответа на вопрос, а что же с обещанным чудом техники и когда "Арматы" все же доедут до линии фронта. Минобороны поставлена задача создать картинку, как героические экипажи "Армат" сражаются на передовой. В ближайшее время ожидаем новые "премьеры".
И вот на третьем году СВО оказывается, что танк "Армата" существует по сути поштучно и применять его в боевых действиях армия не может. А сколько пафосу было! Сколько денег было украдено! Президента (да и всех нас) годами обманывали. Очевидно, что в условиях активного применения FPV-дронов, любой танк - хорошая мишень для опытного дронщика, но слова Чемезова звучат примерно так: "Мы бы их ух! Жаль, что нельзя". История танка "Армата" - это история большого мыльного пузыря. Увы, таких пузырей в нашем военпроме достаточно. Интересно, какой из них лопнет следующим.
Тільки хоробрі та непереможні кацапи сцють відправити свою срАмату.
І коли воювали з "умовним противником", а не конкретними українцями.