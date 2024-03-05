УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8523 відвідувача онлайн
Новини Війна
4 441 42

РФ досі не відправила танк "Армата" в Україну через високу вартість їхнього виробництва та можливі репутаційні втрати, - британська розвідка

армата

Росія, ймовірно, не відправлятиме танк "Армата" на передову для війни проти України через їхню високу вартість та можливі репутаційні втрати у разі їхнього знищення.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті британської розвідки.

"4 березня 2024 року Сергій Чемезов, голова російського оборонного підприємства "Ростех" заявив, що найсучасніший російський основний бойовий танк (ОБТ) Т-14 "Армата" надійшов на озброєння російських збройних сил, але не буде перекинутий в Україну. Чемезов заявив, що це сталося через високу вартість, що обмежує масштабне виробництво ОБТ "Армата", - зазначили там.

У звіті розвідки Великої Британії нагадали, що танк "Армата" дебютував у День Перемоги 2015 року, заглохнувши під час репетиції.

Дивіться: Знищення російського танка прямим влучанням дрона-камікадзе. ВIДЕО

Т-14 "Армата" мала отримати 1-ша гвардійська танкова армія у 2021 році, проте малоймовірно, що танки було поставлено в який-небудь підрозділ на передовій.

"Армату" помітили під час навчань на півдні Росії в грудні 2022 року, і російські інформаційні агентства заявили, що його використовуватимуть в Україні.

"На сьогодні майже напевно відомо, що ОБТ Т-14 "Армата" не перекинули в Україну. Це досить імовірно через потенційний репутаційний збиток від втрати "престижної" машини в бою і необхідність виробництва більшої кількості ОБТ, яку можна задовольнити тільки за рахунок інших варіантів", - підсумували у розвідці.

Дивіться: Бійці 3 ОШБр вистежили російський танк у районі Авдіївки та знищили його. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17554) росія (65442) танк (2071)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+24
показати весь коментар
05.03.2024 13:40
+22
Діди обіщалі ..
показати весь коментар
05.03.2024 13:32
+19
Причина в другом- каждой этой вундервафле надо ещё тягач впридачу.
показати весь коментар
05.03.2024 13:35
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Які "репутаційні втрати" можуть бути у русні? Чи я неправильно розумію слово репутація...
показати весь коментар
05.03.2024 13:32 Відповісти
Коли туалети з діркою у підлозі вирішили називати так, щоб русня ними пишалася

показати весь коментар
05.03.2024 13:39 Відповісти
Капець... У нас в селах у бiльшостi туалети в хатi...
показати весь коментар
05.03.2024 19:50 Відповісти
там гальюн глючить - не змиває. Зараз на стадії доводки, виробникам не встигають підвозити оселедців з молоком.
показати весь коментар
05.03.2024 13:43 Відповісти
Гальюн тіки для морпєхів з *******!
показати весь коментар
05.03.2024 21:40 Відповісти
гальюн тільки для екіпажу, непальські морпєхи хай серуть прямо з броні.
показати весь коментар
05.03.2024 21:52 Відповісти
Танки сьогодні - динозаври, навколо яких крутяться маленькі ссавці-хижаки дрони

А золотий динозавр, то взагалі круто ! 😂
показати весь коментар
05.03.2024 14:21 Відповісти
Ну, поки що вони принаймні своєму глибинному народу можуть втирати про "аналоговнєт на нових фізичних принципах". А ось якщо Армата поїде на фронт і її там жорстко згвалтує якась старенька Бредлі (просто-напросто вибивши своєю гарматою всі прибори спостереження) - розказувати казки про суперпупермегатанк буде значно складніше.
показати весь коментар
05.03.2024 14:47 Відповісти
Діди обіщалі ..
показати весь коментар
05.03.2024 13:32 Відповісти
Armata oni xoteli s nemcev ukrast sto te imejet uze davno leopard tipa tanka,no nevislo,a vot u nemcev vyslo na mngo luce leopard 2a8
показати весь коментар
05.03.2024 13:32 Відповісти
Причина в другом- каждой этой вундервафле надо ещё тягач впридачу.
показати весь коментар
05.03.2024 13:35 Відповісти
російський винищувач нова комплектація
показати весь коментар
05.03.2024 13:36 Відповісти
показати весь коментар
05.03.2024 13:40 Відповісти
усі 12 квадратів де є море 😂👍
показати весь коментар
05.03.2024 13:47 Відповісти
Не вгадали!!!!!
усі 4 по горизонталі в 5 рядку
показати весь коментар
05.03.2024 14:26 Відповісти
Серьозно?! Для другої армії світу дорого?! Імперія, яка отримує по 1 мпрд. на день?!! То станьте на коліна перед Кім Чєн Ином - нехай подарує з десяток т-55)).
показати весь коментар
05.03.2024 13:42 Відповісти
Два танки і один з них не заводиться. Яка ще нахер репутація.
показати весь коментар
05.03.2024 13:42 Відповісти
показати весь коментар
05.03.2024 19:52 Відповісти
Там в базовій комплектації не передбачений тягач.
показати весь коментар
05.03.2024 13:44 Відповісти
кацапи забули золоте правило зброярки:
зброя має бути збалансованою по ефективності, якості та ціні

найкращим танком початку війни за ТТХ був Т-34, а кінця - німецькі киці Тигр та Пантера (із приборами нічного бачення !), але німецькі танки дорогі.
перемогли дешеві Т-34 та "запальничка"-Шерман
показати весь коментар
05.03.2024 13:45 Відповісти
Перемогла англо- британська авіація, яка знесла заводи що робили тигри.
показати весь коментар
05.03.2024 13:49 Відповісти
+ 50% відмінних німецьких Тигрів та Пантер були в ремонті 😂

ну, як зараз, чудові, але ніжні Панцергаубиці-200.
найкраща військова техніка - шведська
CV-90 спроектовано так, щоб його міг ремонтувати випускник школи із мінімальним набором інструментів,

а Гріпен може обслуговувати один механік профі і кілька строчників, на відміну від Ф-16
показати весь коментар
05.03.2024 14:16 Відповісти
Кожной "Арматі" по "рогозіну".
показати весь коментар
05.03.2024 13:46 Відповісти
Кумедні мавпи ці касапчики ..
показати весь коментар
05.03.2024 13:47 Відповісти
Є в кацапії традиції - ******* і *******, ось і армата як та цар-пушка, яка ніколи не стріляла, але самая-самая у світі і якщо що то уух всім покаже!
показати весь коментар
05.03.2024 13:50 Відповісти
армада с вднх, для парадов
показати весь коментар
05.03.2024 13:53 Відповісти
Клас!
"Основний бойовий танк", що не складає основу при веденні бойових дій - це круто!
Туди ж можна віднести "повітряно-КОСМІЧНІ війська" (космосом там і не пахне, зате вже є ескадрильї підводної авіації, але рід військ ще не створили)
Новояз московитів піднімає настрій
показати весь коментар
05.03.2024 13:53 Відповісти
Побудували завод (коробку)навіть накрили.
Головне немає станків для виробництва(импортзамещение не канает)
Інструмент для сверління стволів(нім-на)відсутні як вид в раші.
Немає оптики(наведення) ітд (фр-я.)
Немає електроніки яка по проекту.
Спарені мотори того віку,жируть як скаженні 180гал за час всього можлива робота 2год.
Екіпаж 5 офіцерів,буряти не вту хату.
Зато є туалет.
показати весь коментар
05.03.2024 13:57 Відповісти
пише капська тєлєга -
------------------------
- Сенсация! Танки "Армата" не доехали до фронта. Все слышали? Сам Чемезов заявил!

Друзья, вызывает искреннее удивление бурная реакция на слова гендиректора "Ростеха" Сергея Чемезова по поводу танков "Армата". Он, напомним, заявил: "Армата", в общем-то, дороговата. По своему функционалу она, конечно, намного превосходит существующие танки, но слишком дорогая, поэтому ее сейчас армия вряд ли будет использовать. Проще им купить те же Т-90-е".

Чемезов публично признал, что танков "Армата" в армии нет, во всяком случае в зоне СВО. А теперь следим за руками. В прошлом году мы несколько раз поднимали эту тему. Делали это сознательно, зная, что президенту докладывают совершенно другую информацию.

Приводим цитаты из наших прошлогодних постов. Первый - https://t.me/kremlin_secrets/1562 22 января 2023 года :

Владимир Путин несколько недель назад приказал бросить на фронт танки Т-14 "Армата". Заявление прозвучало на одном из заседаний с военными. Когда на днях президент переспросил, как обстоят дела, глава Генштаба Герасимов, который сейчас управляет группировкой на Украине, ответил, что "в процессе".

После заседания Герасимов созвонился с Шойгу и спросил, а как же обстоят дела на самом деле. Шойгу в ответ рассмеялся и сказал: "А то ты не знаешь. Нет их, бл.. Не едут".

Второй пост, https://t.me/kremlin_secrets/1890 28 марта 2023 года :

С начала года отечественный военпром сумел произвести 0 (ноль) танков "Армата". В целом на фронте и в тылу имеется несколько единиц, но их не используют в боях. При этом в медиа то и дело рассказывают, какой этот танк эффективный и чем лучше любых западных аналогов. Возможно, это потому, что он не применялся вовсе на войне?

Третий пост, https://t.me/kremlin_secrets/2657 15 августа 2023 года :

Ситуация с танками в войсках мягко говоря печальная. В марте мы писали , что за три месяца ни один из обещанных Шойгу танков Т-14 "Армата" не был поставлен на баланс ВС РФ. При этом сам министр обороны уходит от ответа на вопрос, а что же с обещанным чудом техники и когда "Арматы" все же доедут до линии фронта. Минобороны поставлена задача создать картинку, как героические экипажи "Армат" сражаются на передовой. В ближайшее время ожидаем новые "премьеры".

И вот на третьем году СВО оказывается, что танк "Армата" существует по сути поштучно и применять его в боевых действиях армия не может. А сколько пафосу было! Сколько денег было украдено! Президента (да и всех нас) годами обманывали. Очевидно, что в условиях активного применения FPV-дронов, любой танк - хорошая мишень для опытного дронщика, но слова Чемезова звучат примерно так: "Мы бы их ух! Жаль, что нельзя". История танка "Армата" - это история большого мыльного пузыря. Увы, таких пузырей в нашем военпроме достаточно. Интересно, какой из них лопнет следующим.
показати весь коментар
05.03.2024 13:58 Відповісти
Гранате ркг3 пофиг сколько стоит танк. Сброшенная с дрона любой танк прожигает 😀
показати весь коментар
05.03.2024 14:06 Відповісти
Звіт про те,чого немає.
показати весь коментар
05.03.2024 14:23 Відповісти
Бачачи,як горять кацапські аси, пливуть кацапські корита,то про танки і репутацію не на разі. ЗСУ фігачать усе.
показати весь коментар
05.03.2024 14:28 Відповісти
Так це парадний танк. Так як у нас ЗЄ-для щоденних гундосиків.
показати весь коментар
05.03.2024 14:31 Відповісти
Там двигуна нема, від слова зовсім…
показати весь коментар
05.03.2024 14:32 Відповісти
Навпаки, там весь танк навколо двигуна й було побудовано. Інша річ, що двигун цей зовсім не танковий та ще й досі дуже сирий
показати весь коментар
05.03.2024 14:40 Відповісти
Нема там двигуна, він не працює, металобрухт...
показати весь коментар
05.03.2024 14:42 Відповісти
Очень сложно оказалось проложить цепной привод от педалей в обитаемой капсуле до коробки передачь в трансмиссионном отделении.
показати весь коментар
05.03.2024 14:59 Відповісти
Амери Абрамси відправили, бріти - Челенджери. І ті, й інші вже зазнали втрат.
Тільки хоробрі та непереможні кацапи сцють відправити свою срАмату.
показати весь коментар
05.03.2024 14:57 Відповісти
показати весь коментар
05.03.2024 15:00 Відповісти
Це Армата?
показати весь коментар
05.03.2024 20:08 Відповісти
Арматы и Коалиции могут производиться только с помощью Китая, если говорить о промышленых маштабах. Сложно представить что останеться от ВПК рашки без Китая, вряд ли они смогут даже починить или модернизировать Т-54. Смеються с нас, что нам все дает запад а сами ползут в объятия Си Дзиньпина.
показати весь коментар
05.03.2024 15:01 Відповісти
Армату проектуввали, коли мали доступ до імпортних комплектуючих.
І коли воювали з "умовним противником", а не конкретними українцями.
показати весь коментар
05.03.2024 16:36 Відповісти
 
 