"Агенція оборонних закупівель" вперше придбає через Prozorro 20 000 дронів, - Міноборони
Міністерство оборони України вперше придбає через систему Prozorro 20 000 БпАК типу DJI Mavic 3. Очікувана вартість – майже 3 мільярди гривень (без ПДВ). Термін постачання: до 31 травня 2024 року.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм-канал оборонного відомства.
Загальна очікувана вартість – майже 3 мільярди гривень (без ПДВ). Термін постачання: до 31 травня 2024 року.
"Дрони відіграють критичну роль у сучасних військових операціях, забезпечуючи надійне здійснення розвідувальних, навігаційних та атакуючих функцій. За допомогою цих технологій Збройні сили України зможуть ефективніше бити ворога та швидше звільнити окуповані території", – зазначив заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков.
Закупівля відбуватиметься шляхом застосування рамкової угоди, що дозволить у конкурентний спосіб закуповувати необхідні товарні позиції, не розкриваючи для загального доступу чутливу інформацію.
Відповідні оголошення опубліковані в Prozorro 4 березня щодо таких предметів закупівель:
- БпАК типу DJI Mavic 3E – 15000 одиниць. Очікувана вартість – 2 000 550 000 грн (без ПДВ).
- БпАК типу DJI Mavic 3 Thermal – 5000 одиниць. Очікувана вартість – 989 081 667 грн (без ПДВ).
Очікувана вартість розрахована шляхом виведення середньої ціни на основі отриманих комерційних пропозицій.
"Ці тендери підтверджують нашу відданість прозорості та ефективності в галузі оборонних закупівель. Ми робимо все можливе, щоб забезпечити отримання найкращих рішень для нашої країни та наших військових", – зазначила директорка "Агенції оборонних закупівель" Марина Безрукова.
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Куди вони так поспішають? А як же дороги?
🤔
Потужно!©
Ітого 160к за не тепловізійний Мавік?
https://www.youtube.com/watch?v=9pEqyr_uT-k