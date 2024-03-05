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"Агенція оборонних закупівель" вперше придбає через Prozorro 20 000 дронів, - Міноборони

зсу,дрони,mavic,мавік

Міністерство оборони України вперше придбає через систему Prozorro 20 000 БпАК типу DJI Mavic 3. Очікувана вартість – майже 3 мільярди гривень (без ПДВ). Термін постачання: до 31 травня 2024 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм-канал оборонного відомства.

Загальна очікувана вартість – майже 3 мільярди гривень (без ПДВ). Термін постачання: до 31 травня 2024 року.

"Дрони відіграють критичну роль у сучасних військових операціях, забезпечуючи надійне здійснення розвідувальних, навігаційних та атакуючих функцій. За допомогою цих технологій Збройні сили України зможуть ефективніше бити ворога та швидше звільнити окуповані території", – зазначив заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков.

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Закупівля відбуватиметься шляхом застосування рамкової угоди, що дозволить у конкурентний спосіб закуповувати необхідні товарні позиції, не розкриваючи для загального доступу чутливу інформацію.

Відповідні оголошення опубліковані в Prozorro 4 березня щодо таких предметів закупівель:

  • БпАК типу DJI Mavic 3E – 15000 одиниць. Очікувана вартість – 2 000 550 000 грн (без ПДВ).
  • БпАК типу DJI Mavic 3 Thermal – 5000 одиниць. Очікувана вартість – 989 081 667 грн (без ПДВ).

Очікувана вартість розрахована шляхом виведення середньої ціни на основі отриманих комерційних пропозицій.

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"Ці тендери підтверджують нашу відданість прозорості та ефективності в галузі оборонних закупівель. Ми робимо все можливе, щоб забезпечити отримання найкращих рішень для нашої країни та наших військових", – зазначила директорка "Агенції оборонних закупівель" Марина Безрукова.

Автор: 

безпілотник (4220) Міноборони (7420) Prozorro (1954) закупівлі (3396) дрони (4776)


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Топ коментарі
+21
Йшов третій рік повномаштабного вторгнення. МО почало закуповувати безпілотники...
Куди вони так поспішають? А як же дороги?
🤔
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05.03.2024 13:46
+14
Вперше в історії!©
Потужно!©
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05.03.2024 14:01
+12
По їхньому уже закладеному корупційному курсу - 150000 грн. в середньому за шт., коли в інеті поштучно можна купити уже з наваром за 77000-100000 грн. Ну не суки? Уже десь і під когось свого цю крадіжку прокручують? За таку ціну, якщо горить скоро, уже можна зразу було купити, бо армія і так захлинається від недостачі зброї....
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05.03.2024 13:43
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А че так ма...
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05.03.2024 13:38 Відповісти
Давайте прикинемо. 20к за 5 місяців. 4к на місяць. Найвеличніший пообіцяв 1млн.. 1 000 000 розділити на 4 000. О, лише 250 місяців чекати. Або 11 (майже) років....
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05.03.2024 23:55 Відповісти
По їхньому уже закладеному корупційному курсу - 150000 грн. в середньому за шт., коли в інеті поштучно можна купити уже з наваром за 77000-100000 грн. Ну не суки? Уже десь і під когось свого цю крадіжку прокручують? За таку ціну, якщо горить скоро, уже можна зразу було купити, бо армія і так захлинається від недостачі зброї....
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05.03.2024 13:43 Відповісти
Тормоз, де ти бачив в інтернеті Mavic 3e по 77т.грн? Це по-перше, а по-друге, читай комплектацію: там ще Кіт йде на три АКБ і додаткові пропелери
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05.03.2024 16:13 Відповісти
Извините, где вы 150 тысяч цену увидели? Написано 15000 штук. Это перепуталось у вас 15000 штук и 150000 гривен за штуку?
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05.03.2024 16:30 Відповісти
2000550000 : 15000 =133370
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05.03.2024 17:55 Відповісти
Аби ж вони ще приїхали, ті корупційні Мавіки. Ні, всі гроші покрадуть, чорта з два що у військо потрапить.
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05.03.2024 16:47 Відповісти
Міноборони, ти зовсім *********? Всім відомо що ваше Прозорро це засіб для приховати корупцію, типа "я нічого не знаю, я виграв на конкурсі". В цивілізованих країнах, у тому числі і в колишній Україні, ціна визначалася за формулою: собівартість+норма рентабельності, і за завищення собівартості можна було покарати винуватців. А не викладати інформацію у відкритий доступ. Дебіли блд.
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05.03.2024 13:46 Відповісти
совкодрочер, а що таке собівартість+норма рентабельності??? А про Зорро- це огляд фільму, банєку ти банєку.
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05.03.2024 14:09 Відповісти
Йшов третій рік повномаштабного вторгнення. МО почало закуповувати безпілотники...
Куди вони так поспішають? А як же дороги?
🤔
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05.03.2024 13:46 Відповісти
Що в .оскві дали добро)))
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05.03.2024 13:55 Відповісти
А чому минулого року президент не дав доручення, а шмигаль не профінансував власне виробництво дронів? Не на часі було?
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05.03.2024 13:56 Відповісти
патамушта през сказал своіх 1 млн склепают
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05.03.2024 17:58 Відповісти
В тому році на дрони виділили 40 млрд грн (Цього року уряд виділив 40 млрд грн для інвестиції в українських виробників дронів, - Шмигаль)
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05.03.2024 21:21 Відповісти
не дочелась бідні що нас окупують
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05.03.2024 14:00 Відповісти
Вперше в історії!©
Потужно!©
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05.03.2024 14:01 Відповісти
пАтрібно пісЯти пАтужно...
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05.03.2024 14:04 Відповісти
Просто помилка!- 200 000 за два місяця... Віриримо Призиденту!
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05.03.2024 14:18 Відповісти
20тисяч...то мільйона дронів ми схоже так і не побачимо...як і мільярда дерев...
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05.03.2024 14:26 Відповісти
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05.03.2024 14:32 Відповісти
Пишіть сукі вартість за одиницю, і вказуйте чи тепловізійний він чи ні. Шо за ціна 130к за не тепловізійний Мавік, та це без НДС (НДС ще 21 відсоток)

Ітого 160к за не тепловізійний Мавік?
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05.03.2024 14:34 Відповісти
Що значить "типу Мавік"? Пишіт ТТХ виробу або купуйте у Китаї напряму. Цирк на дроті. Щоб, ****, без жирової "прокладки", то ніяк не можна.
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05.03.2024 14:58 Відповісти
Вперше?) ви серйозно?)) 😂😂😂
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05.03.2024 15:23 Відповісти
Та невже, нарешті пішло.... А це перші з того міліона який обіцяв найвеличніший? Ато щось для третього року війни забагато
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05.03.2024 17:43 Відповісти
Производителю позвонить и заказать за треть от той цены не судьба? Ну да, они ж там по русски не понимают, язык другой. От такое от.
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05.03.2024 18:32 Відповісти
от де лафа...
https://www.youtube.com/watch?v=9pEqyr_uT-k
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05.03.2024 21:52 Відповісти
как-то, "не раскрывая информацию" писать что купят \китайские\ дроны с конкретным названием это очень секретно, да. еще и на "прозорро" - это типа кто за меньшую наценку с Китая привезет? за защищенную связь\управление наверное никто и не почешется.
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06.03.2024 06:21 Відповісти
 
 