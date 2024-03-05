Речник ОСУВ "Таврія" Лиховій про оборонні укріплення під Авдіївкою: Не суцільна лінія, а розгалужена система. Все прив’язано до рельєфу

Ще з грудня минулого року під Авдіївкою на Донеччині були збудовані лінії оборони, щоб стримувати наступ росіян.

Про це повідомив речник Сил оборони Таврійського напрямку Дмитро Лиховій в ефірі національного телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу.

За його словами, не варто піддаватися спрощенням, але люди хочуть бачити "якусь стіну".

"На Донбасі оборона не така, як у росіян на інших напрямках. Все прив'язано до рельєфу, особливостей місцевості, водних перешкод. Я особисто був на укріпленнях, вони збудовані, це не суцільна лінія, як хтось хоче бачити, але це розгалужена система ще з грудня 2023 року", - сказав Лиховій.

Він зазначив, що йдеться про танкові капоніри, протитанкові рови, бетонні бункери, а також мобільні взводно-опорні пункти з броньованими капсулами.

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"Ті, хто кажуть, що у нас немає фортифікацій, вони насамперед принижують інженерні війська та наші механізовані бригади, які постійно виконують цю роботу для посилення оборони. Укріплень багато не буває, хотілося б ще більше", - заявив військовий.