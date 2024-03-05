Речник ОСУВ "Таврія" Лиховій про оборонні укріплення під Авдіївкою: Не суцільна лінія, а розгалужена система. Все прив’язано до рельєфу
Ще з грудня минулого року під Авдіївкою на Донеччині були збудовані лінії оборони, щоб стримувати наступ росіян.
Про це повідомив речник Сил оборони Таврійського напрямку Дмитро Лиховій в ефірі національного телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу.
За його словами, не варто піддаватися спрощенням, але люди хочуть бачити "якусь стіну".
"На Донбасі оборона не така, як у росіян на інших напрямках. Все прив'язано до рельєфу, особливостей місцевості, водних перешкод. Я особисто був на укріпленнях, вони збудовані, це не суцільна лінія, як хтось хоче бачити, але це розгалужена система ще з грудня 2023 року", - сказав Лиховій.
Він зазначив, що йдеться про танкові капоніри, протитанкові рови, бетонні бункери, а також мобільні взводно-опорні пункти з броньованими капсулами.
"Ті, хто кажуть, що у нас немає фортифікацій, вони насамперед принижують інженерні війська та наші механізовані бригади, які постійно виконують цю роботу для посилення оборони. Укріплень багато не буває, хотілося б ще більше", - заявив військовий.
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Чи ти просто прикидаєшся тупим?
https://www.ungazeta.info/?p=28885
маємо лінію Суровікіна?
собі зуби обламали ?
ото так і будуйте, із суцільними мінними полями
Та нixepa не робили. Бо мав місце саботаж.
А керував всім цим поставлений у липні 2019-го головою Донецької ОВА такий собі "ПАша" (як його називає Зеленський). В якого рідний брат - сєпар, співробітник терористичної "мгб днр", через що ще у серпні 2022-го люди зареєстрували https://petition.president.gov.ua/petition/155104 петицію про його термінове зняття з посади, щоби не сталось лихої біди.
Так от, якраз напередодні початку масованого наступу рашистських військ на Авдіївку 10 жовтня 2023, десь у вересні цей ПАша здриснув у Київ на посаду голови АМКУ, вочевидь на відмінно виконавши свою місію по саботажу будівництва оборонних рубежів в Донецькій області.
Русскамірци вміють і чуже вкрасти, і своє захистити.
2. Інженерні споруди з захистом проти артилерії та мінометного вогню є? Ні
3. маскування та протискидні навіси для компенсування впливу дронів є? Ні
4. Бетоновані інженерні споруди довготривалого вогневого впливу з перекриттям секторів обстрілу є? Ні
5. Капаніри для броні з двома виїздами для ведення вогню з закритих позицій є? Ні
Є те, що піхота змогла накопати самостійно. Це й усе. Все інше - брехня та перекладання відповідальності.
ВЦА не впоралися з прямою відповідальністю. ОТУВ та ОСУВ - теж. Тепер лишається лише розповідати про «так і треба. Ви не професіонали. Не експерти. Нічого не розумієте» Сумний результат цих процесів, нажаль, заздалегідь відомий. Але шоу ще якийсь час триватиме. Термін залежить лише від того, скільки часу кацапам знадобиться для більш-менш суттєвого прориву та глибини охоплення ними оперативного простору після цього. Потім Бубочка явить піплу атракціон караючої длані з покаранням низькорангових цапів-відбивайл. І цикл почнеться знову. Ось таке воно, тяжке буття Верховного.