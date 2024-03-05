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Речник ОСУВ "Таврія" Лиховій про оборонні укріплення під Авдіївкою: Не суцільна лінія, а розгалужена система. Все прив’язано до рельєфу

авдіївка

Ще з грудня минулого року під Авдіївкою на Донеччині були збудовані лінії оборони, щоб стримувати наступ росіян.

Про це повідомив речник Сил оборони Таврійського напрямку Дмитро Лиховій в ефірі національного телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу.

За його словами, не варто піддаватися спрощенням, але люди хочуть бачити "якусь стіну".

"На Донбасі оборона не така, як у росіян на інших напрямках. Все прив'язано до рельєфу, особливостей місцевості, водних перешкод. Я особисто був на укріпленнях, вони збудовані, це не суцільна лінія, як хтось хоче бачити, але це розгалужена система ще з грудня 2023 року", - сказав Лиховій.

Він зазначив, що йдеться про танкові капоніри, протитанкові рови, бетонні бункери, а також мобільні взводно-опорні пункти з броньованими капсулами.

Також читайте: Україна не підготувала надійних укріплень на захід від Авдіївки, це дозволяє ворогу просуватися, - New York Times. КАРТИ

"Ті, хто кажуть, що у нас немає фортифікацій, вони насамперед принижують інженерні війська та наші механізовані бригади, які постійно виконують цю роботу для посилення оборони. Укріплень багато не буває, хотілося б ще більше", - заявив військовий.

Автор: 

оборона (4800) Таврія (205) Авдіївка (2342) Лиховій Дмитро (75)


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Топ коментарі
+28
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05.03.2024 13:51
+16
Ватний Вілкул накопав навколо Кривого Рогу 300 кілометрів траншей, дотів та протитанкових ескарпів. А що робили зелені ВЦА під Авдіївкою?
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05.03.2024 13:53
+15
Да, це вам не лінія Суровікіна, а лінія Зеленського. Вловили різницю?
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05.03.2024 13:55
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05.03.2024 13:51 Відповісти
+💯! 👿
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05.03.2024 13:54 Відповісти
Да, це вам не лінія Суровікіна, а лінія Зеленського. Вловили різницю?
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05.03.2024 13:55 Відповісти
авжеж, із ЗЄльоного гівна з його поганого язика та палок 👿
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05.03.2024 13:59 Відповісти
Лінія Суворікіна - теж лайно, просто не було можливості її прорвати. Є відео, де наша техніка долає бетонні піраміди в іншом місці і їх просто можна розстріляти. Замість пірамід краще робити випробувані часом їжаки із рельсів, які неможливо знищити снарядами. Усі рельси на Мелітополь, Маріуполь, Донецьк треба порізати і зварити їжаки
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05.03.2024 14:10 Відповісти
Только вот свою задачу это "говно" выполнило на все 200%. А теперь подобное "говно" мы создаем на севере страны. И пытаемся создавать на юге. И теперь без ********** всяких дебилов из ОПы, как Арестович и Подоляк. Кончились уже *********, уже не смешно.
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05.03.2024 14:21 Відповісти
Не виконало, бо саму лінію не штурмували.
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05.03.2024 14:25 Відповісти
Вранье.
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05.03.2024 14:26 Відповісти
Наблизились до неї, про що писали у новинах, але не штурмували
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05.03.2024 14:27 Відповісти
Вранье.
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05.03.2024 14:28 Відповісти
Та оце курча подоляківське їсти хоче і підгодовується відповідями, та отримує грошики, поки не вдавиться.
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05.03.2024 14:34 Відповісти
Оно сильно тупое для своей работы.
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05.03.2024 14:35 Відповісти
Воно тупе, але подивіться, скільки відповідей набрав. Їм не за розум платять, а за втягування у розмову, за провокативні дописи. У них або питання дебільні, або такі ж твердження, або безконечні вимоги надати посилання на щось. Аби тільки люди відповідали йому хоч щось, хоч би й дурнем називали, лічильник працює.
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05.03.2024 14:51 Відповісти
Ну, тут он своим тупым враньем достиг абсолютно противоположного результата. Он не только обратил на себя внимание, но и получил в нос своим же дерьмом. Это уже не диалог, это тыканье дебила носом.
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05.03.2024 15:15 Відповісти
Яке ж ти відбите, переможний бот.
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05.03.2024 14:28 Відповісти
Вербове. Хватит тут тупо врать.
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05.03.2024 14:33 Відповісти
Розкажи як "контрнаступ" взагалі міг відбуватись не торкаючись лінії Суровікіна, відбитий переможний пропагандист.
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05.03.2024 14:35 Відповісти
Лінія Суворікіна була зведена далеко від лінії фронту. Лише після просування були опубліковані фото, де передові частини тільки наблизились до зубів дракона.
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05.03.2024 14:46 Відповісти
Тобто ти був в комі і не бачив літніх радощів в новинах про "ми прорвали першу лінію оборони", "ми майже прорвали другу"? А Работине по твоїй версії не мало ніяких укріплень?
Чи ти просто прикидаєшся тупим?
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05.03.2024 14:52 Відповісти
Лінію оборони, а не лінію Суворікіна. Найбільша радість була коли наблизилися до зубів дракона, але не довелося її проривати
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05.03.2024 14:56 Відповісти
***, що з тобою не так? Цю лінію оборони саме і називають лінією Суровікіна. Яке ж ти упороте.
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05.03.2024 15:02 Відповісти
Вранье. Вербове. Карту не даёт посмотреть врожденное скудоумие или что тяжелее?
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05.03.2024 15:08 Відповісти
Не було можливості наблизитись до інженерних споруд лінії, бо усі спроби вперлися у саперну її складову! Мінування у промислових масштабах - це теж частина тієї лінії. Годі вже казок та відмазок. Кацапи на відміну від нас фортифікацією займалися. Й робили взагалі хоч щось.
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05.03.2024 14:38 Відповісти
Піраміди то десята частина тієї лінії. Додайте траншеї, бліндажі, доти, дзоти, мінні поля, колючий дріт, 3 ешелони ППО і артилерії
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05.03.2024 15:09 Відповісти
Відвертий САБОТАЖ ПРОТИ ЗСУ. Наші без укріплення. Куди зникли 13 млрд з бюджету
https://www.ungazeta.info/?p=28885
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05.03.2024 14:18 Відповісти
прив'язати зелю з єрмаком до того рельєфу на тиждень
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05.03.2024 14:24 Відповісти
А памятаете як зрадник зеленськийу піарився у 2021 здавая наші позиціі і розоружая хлопців які не відходили від лініі оборони нами побудовонаї на Даунбасі і сказав дебільну фразу що "він не лох бо йому вже 42 і якщо буде напад він перший візме автомат і піде на лінію зіткнення відбивати укріплення" і де ? і де це гівнокомандувач зараз ? мало що не відбівае але ще нічого і не укріплюе на відміну від влади Порошенко.
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05.03.2024 14:31 Відповісти
Він би Вас поправив - ВЕРХОВНИЙ. А все інше його не цікавить.
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05.03.2024 14:36 Відповісти
кацапи через шпарини зайдуть і оточать вузли оборони як Авдіївку.

маємо лінію Суровікіна?
собі зуби обламали ?
ото так і будуйте, із суцільними мінними полями
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05.03.2024 13:53 Відповісти
Ватний Вілкул накопав навколо Кривого Рогу 300 кілометрів траншей, дотів та протитанкових ескарпів. А що робили зелені ВЦА під Авдіївкою?
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05.03.2024 13:53 Відповісти
вилкул конечно удивляет с первых дней)
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05.03.2024 13:55 Відповісти
мда, Вілкулу за оборону Кривого Рогу простяться всі його ватні гріхи
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05.03.2024 13:55 Відповісти
Мдя... Вже не 60-та бригада та інші обороняли Кривий Ріг, а вілкул.
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05.03.2024 16:48 Відповісти
"...що робили зелені ВЦА під Авдіївкою?"
Та нixepa не робили. Бо мав місце саботаж.
А керував всім цим поставлений у липні 2019-го головою Донецької ОВА такий собі "ПАша" (як його називає Зеленський). В якого рідний брат - сєпар, співробітник терористичної "мгб днр", через що ще у серпні 2022-го люди зареєстрували https://petition.president.gov.ua/petition/155104 петицію про його термінове зняття з посади, щоби не сталось лихої біди.
Так от, якраз напередодні початку масованого наступу рашистських військ на Авдіївку 10 жовтня 2023, десь у вересні цей ПАша здриснув у Київ на посаду голови АМКУ, вочевидь на відмінно виконавши свою місію по саботажу будівництва оборонних рубежів в Донецькій області.
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05.03.2024 14:51 Відповісти
Побічний ефект "русского міра головного мозга".
Русскамірци вміють і чуже вкрасти, і своє захистити.
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05.03.2024 14:56 Відповісти
Згадай, де народився Зеленський і зрозумієш чому так.
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05.03.2024 15:05 Відповісти
Оборона не суцільна -- солдати кажуть - 200м відіишли - окопалися - 200м відіишли - окопалися
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05.03.2024 13:54 Відповісти
Треба посилити оборону і колючим дротом. Окопи і траншеї захищають наших воїнів від куль та снардядів, рви та капоніри зупиняють танки, але обов'язково треба ж зупинити і вороже м'ясо, проти якого дуже ефективний колючий дріт. Хоча б найвідповідальніші ділянки для початку - а далі металургійні гиганти зможуть захисти усю лінію фронту.
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05.03.2024 13:55 Відповісти
гиганти зможуть... Такі як ти гИгануті?
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05.03.2024 14:16 Відповісти
Це ж подоляківець, риторика видає. І інші дописи. Ніяк його не забанять.
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05.03.2024 14:39 Відповісти
3,14zдобол як і Тарнавський.
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05.03.2024 13:55 Відповісти
"Ті, хто кажуть, що у нас немає фортифікацій, це є ті захисники України , котрі власними силами копають траншеї і котрі в бажанні Лиховієм відбілити "провал зезедента і стирського " із відводом війск ,бачуть велику брехню...
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05.03.2024 14:01 Відповісти
Показуха ,крадіжки величезних сум,і тупорилі генерали які тямки не мають в інженерних загородженнях навіть по своїх совдеповских посібниках по яких роблять кацапи і в них вони ефективні
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05.03.2024 14:07 Відповісти
долго думали,что народу сказать.Привыкли стену видеть?Бред сивой кобылы
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05.03.2024 14:14 Відповісти
У вас все до д'єрмака привязане, особливо після зміни генштабу.
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05.03.2024 14:26 Відповісти
Ето он договорился с москалями забрать ранених Авдіївкї ? Еслі он то зразумел.
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05.03.2024 14:36 Відповісти
1. Мінування та протитанкові засоби за військовою наукою на укріплених ділянках є? Ні
2. Інженерні споруди з захистом проти артилерії та мінометного вогню є? Ні
3. маскування та протискидні навіси для компенсування впливу дронів є? Ні
4. Бетоновані інженерні споруди довготривалого вогневого впливу з перекриттям секторів обстрілу є? Ні
5. Капаніри для броні з двома виїздами для ведення вогню з закритих позицій є? Ні

Є те, що піхота змогла накопати самостійно. Це й усе. Все інше - брехня та перекладання відповідальності.

ВЦА не впоралися з прямою відповідальністю. ОТУВ та ОСУВ - теж. Тепер лишається лише розповідати про «так і треба. Ви не професіонали. Не експерти. Нічого не розумієте» Сумний результат цих процесів, нажаль, заздалегідь відомий. Але шоу ще якийсь час триватиме. Термін залежить лише від того, скільки часу кацапам знадобиться для більш-менш суттєвого прориву та глибини охоплення ними оперативного простору після цього. Потім Бубочка явить піплу атракціон караючої длані з покаранням низькорангових цапів-відбивайл. І цикл почнеться знову. Ось таке воно, тяжке буття Верховного.
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05.03.2024 14:50 Відповісти
Отже укріплення доведеться і далі рити лопатами. З такими неадекватами в армії людей не побільшає
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05.03.2024 14:59 Відповісти
Як що військових кажуть нічого немає, це означає так воно і є, а пару капсул на всю Авдіївку, це нуль!!!
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05.03.2024 15:17 Відповісти
Тоді чого пан Бутусов на підкасті розповідов "хлопці голі-босі, укріплень за 2 роки ніхто не будував"?
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05.03.2024 15:22 Відповісти
Бо пан Бутусов може говорити так як є
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05.03.2024 15:33 Відповісти
рельєф - ото всі укріплення
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05.03.2024 18:11 Відповісти
 
 