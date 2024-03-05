33,2% українців вважають, що події в Україні розвиваються у неправильному напрямку, - опитування. ІНФОГРАФІКА
Майже третина громадян України вважає, що події в країні розвиваються у неправильному напрямку.
Про це свідчить опитування соціологічної компанії SOCIS, проведене на замовлення Цензор.НЕТ.
Так, 33,2% респондентів вважають, що події в Україні розвиваються у неправильному напрямку. 42,2% вважають, що у чомусь в правильному, а в чомусь в неправильному. Тільки 13,7% опитаних вважають, що події розвиваються у правильному напрямку.
Понад 10% відмовилися від відповіді.
Нинішню ситуацію в Україні 79,1% назвали напруженою, 14,3% - небезпечною, зокрема через загрозу ракетних ударів, а 3,2% - стабільною.
Дослідження проводилося з 22 лютого по 1 березня 2024 року. Загалом було опитано 3000 респондентів за квотною стратифікованою вибіркою. Статистична похибка вибірки (довірчий інтервал): +/- 2,1%.
Метод дослідження: телефонне опитування (CATI) з використанням планшетів.
Вибірка дослідження наближена до репрезентативної на рівні всієї країни за показниками віку (старші 18 років), статі, типу поселення (місто/ село) та поділу на області. Максимально врахована кількість та структура населення внутрішньо переміщених осіб; громадян, які виїхали за кордон. тимчасово окупованих територій та місцевості, де неможливо провести соціологічне дослідження, з огляду на проведення активних бойових дій.
Опитування не проводилось в АР Крим, на території Донецької та Луганської областей, на тимчасово окупованих територіях та на територіях, де проходять активні бойові дії (частина Херсонської, Запорізької та Харківської областей).
Будь ласка, зачекайте...
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ЗЄля, 20 мая блізко-блізко!
"ту-ту", "чух-чух" - папа- растофф чекає!👿
право на повалення узурпатора -
"Декларація Незалежності США" -
англо-саксонська юриспруденція, якщо що... 😕
Так що поріг вже пройдено,
справа, як то кажуть, за тригером - спусковим гачком, наприклад, "пройб фортифікацій", "стамбул-2" і т.д