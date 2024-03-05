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33,2% українців вважають, що події в Україні розвиваються у неправильному напрямку, - опитування. ІНФОГРАФІКА

біженці,українці

Майже третина громадян України вважає, що події в країні розвиваються у неправильному напрямку.

Про це свідчить опитування соціологічної компанії SOCIS, проведене на замовлення Цензор.НЕТ.

Так, 33,2% респондентів вважають, що події в Україні розвиваються у неправильному напрямку. 42,2% вважають, що у чомусь в правильному, а в чомусь в неправильному. Тільки 13,7% опитаних вважають, що події розвиваються у правильному напрямку.

Понад 10% відмовилися від відповіді.

опитування

Нинішню ситуацію в Україні 79,1% назвали напруженою, 14,3% - небезпечною, зокрема через загрозу ракетних ударів, а 3,2% - стабільною.

опитування СОЦІС ЦН

Читайте: За Зеленського готові проголосувати 23,7% українців, за Порошенка - 21,9%, за Тимошенко - 9,3%, - опитування СОЦИСу. ІНФОГРАФІКА

Дослідження проводилося з 22 лютого по 1 березня 2024 року. Загалом було опитано 3000 респондентів за квотною стратифікованою вибіркою. Статистична похибка вибірки (довірчий інтервал): +/- 2,1%.

Метод дослідження: телефонне опитування (CATI) з використанням планшетів. 

Вибірка дослідження наближена до репрезентативної на рівні всієї країни за показниками віку (старші 18 років), статі, типу поселення (місто/ село) та поділу на області. Максимально врахована кількість та структура населення внутрішньо переміщених осіб; громадян, які виїхали за кордон. тимчасово окупованих територій та місцевості, де неможливо провести соціологічне дослідження, з огляду на проведення активних бойових дій.

Опитування не проводилось в АР Крим, на території Донецької та Луганської областей, на тимчасово окупованих територіях та на територіях, де проходять активні бойові дії (частина Херсонської, Запорізької та Харківської областей).

Читайте: На думку українців, успіх у війні найбільше залежить від підтримки Заходу, - КМІС. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

опитування (1950) СОЦИС (68) Цензор.НЕТ (138)


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Топ коментарі
+24
73% никуда не делись. Своими руками расхерачили свою страну. К сожалению, у них со мной одна страна.
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05.03.2024 14:02
+23
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05.03.2024 14:13
+18
Я казав і буду казати що ці «опитування» не варті паперу на якому написані. Жодного разу я не потрапляв під ці опитування так саме як мої знайомі та друзі, може когось з Вас опитували, хоч раз?
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05.03.2024 14:04
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75,4 вважають події катастрофічними. Досить тих хто туди сюди вважати на позитив для влади. Наразі усе як в 2019,але в іншу сторону. Стаття про нездатність зе до дій під час війни написана,прочитана розібрана
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05.03.2024 14:00 Відповісти
+💯! 👿
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05.03.2024 14:06 Відповісти
а реша "правільним путьом ідьотє, товаріщі"?
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05.03.2024 14:00 Відповісти
73% никуда не делись. Своими руками расхерачили свою страну. К сожалению, у них со мной одна страна.
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05.03.2024 14:02 Відповісти
Є така проблема

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05.03.2024 14:14 Відповісти
Это другое
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05.03.2024 14:20 Відповісти
Та ні. Слава Богу, нашою Державою є Україна, а ти, ФСБешний рюцькомовний покидьок, намагаєшся розколоти НАШЕ суспільство. Мразота падальна.
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05.03.2024 15:26 Відповісти
Ты, конечно, из 73%.
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05.03.2024 16:12 Відповісти
Ти руйнуєш країну більше такими висловлюваннями. Він як раз більший ураїнець ніж ти західний чистоплюй. Як нам знати, що ти не фсб шне лайно яке корчить із себе українця?
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05.03.2024 19:09 Відповісти
Я казав і буду казати що ці «опитування» не варті паперу на якому написані. Жодного разу я не потрапляв під ці опитування так саме як мої знайомі та друзі, може когось з Вас опитували, хоч раз?
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05.03.2024 14:04 Відповісти
Відвертий САБОТАЖ ПРОТИ ЗСУ. Наші без укріплення. Куди зникли 13 млрд з бюджету
https://www.ungazeta.info/?p=28885
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05.03.2024 14:19 Відповісти
Я попадав 2 тижні тому на вуличне опитування. Дніпропетровська обл.
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05.03.2024 15:29 Відповісти
Опрашивали как всегда киевлян которых не ищет ТЦК.
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05.03.2024 14:04 Відповісти
У всьому винуваті кияни? А не нагадаєте, чисто випадково, за кого голосували кияни в 2019?
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05.03.2024 14:06 Відповісти
нагадаю, більшість за нелоха!
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05.03.2024 14:15 Відповісти
Тищенко, Безугла - цього достатньо
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05.03.2024 14:18 Відповісти
Себто, "у неправильному" майже у три рази більше, ніж "у правільному"!

ЗЄля, 20 мая блізко-блізко!
"ту-ту", "чух-чух" - папа- растофф чекає!👿
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05.03.2024 14:04 Відповісти
Зеуйобки вже придумали як обійти 20 травня.
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05.03.2024 14:15 Відповісти
Як?! Бо Європа чекає по закону, а не по приколу.
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05.03.2024 14:21 Відповісти
наш Закон - Майдан.

право на повалення узурпатора -
"Декларація Незалежності США" -
англо-саксонська юриспруденція, якщо що... 😕
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05.03.2024 14:25 Відповісти
Так це ж наративи кацапів про Майдан?! Але якщо Майдан 3,то Воля Народу України, то чому б і ні. Європа знає що, час для зе спливає по закону
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05.03.2024 14:31 Відповісти
до речі, яйцеголовим політологам з ОПи - для революції достаньо й 10% участі населення

Так що поріг вже пройдено,
справа, як то кажуть, за тригером - спусковим гачком, наприклад, "пройб фортифікацій", "стамбул-2" і т.д
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05.03.2024 14:32 Відповісти
Взагалі то 31 березня воно безробітний!!!!!
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05.03.2024 15:09 Відповісти
А шо таке? Газ не подешевшав і Кандітєр не сидить?
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05.03.2024 14:05 Відповісти
щось не можу порахувати, скільким залишилось зебілів з 73% ?? ))
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05.03.2024 14:05 Відповісти
25,6%
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05.03.2024 14:24 Відповісти
73% відсотки і залишилося. Побачите на наступних виборах, коли вони за умовного Арестовича проголосують, бо Зє, їх таких красівих обманув гад.
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05.03.2024 14:31 Відповісти
66,8 % дебілів - це, як би, забагато
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05.03.2024 14:06 Відповісти
То есть 66,8% уверены, что сейчас самое время для ремонта дорог и админ зданий?
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05.03.2024 14:07 Відповісти
Ті 13,7% дотичні до банди херпіду.
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05.03.2024 14:09 Відповісти
Ці 33, 2% колись небудь, чим небудь були задоволені?! Бо декому хоч дупу маслом відшаруй......, і що саме вони зробили щоб було у ,,правильному " напрямку!
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05.03.2024 14:09 Відповісти
Може спочатку навчитеся писати без помилок?
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05.03.2024 14:11 Відповісти
Та и не говорите, во народ не благодарный
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05.03.2024 14:17 Відповісти
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05.03.2024 14:13 Відповісти
краще б НЕ виліз....
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05.03.2024 14:27 Відповісти
Там 2ге питання дебільне,для тих кому що все по фіг.
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05.03.2024 14:18 Відповісти
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05.03.2024 14:19 Відповісти
З 19-го року неправильний напрямок…
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05.03.2024 14:31 Відповісти
Треба бути повним імбіцилом, коли дома війна - казати що все гаразд..
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05.03.2024 14:31 Відповісти
13,7 % позначені зеленим кольором - нінашо ненамєкаю....
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05.03.2024 14:34 Відповісти
брехня, 99 считают что опа и все неправильно
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05.03.2024 14:54 Відповісти
Я думаю - 63%, а то і більше.
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05.03.2024 15:02 Відповісти
Мені цікаво, той, хто ставив це питання, сам хоч розумів, що він мав на увазі.
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05.03.2024 15:12 Відповісти
Одне запитання до соцопитування, що означає " не правильний напрямок "???? Вже не перший раз, то розтлумачте!!!
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05.03.2024 15:13 Відповісти
Остальные 77% ..... выбирают Зеполеона
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05.03.2024 16:24 Відповісти
 
 