33,2% українців вважають, що події в Україні розвиваються у неправильному напрямку, - опитування. ІНФОГРАФІКА

Майже третина громадян України вважає, що події в країні розвиваються у неправильному напрямку.

Про це свідчить опитування соціологічної компанії SOCIS, проведене на замовлення Цензор.НЕТ.

Так, 33,2% респондентів вважають, що події в Україні розвиваються у неправильному напрямку. 42,2% вважають, що у чомусь в правильному, а в чомусь в неправильному. Тільки 13,7% опитаних вважають, що події розвиваються у правильному напрямку.

Понад 10% відмовилися від відповіді.

Нинішню ситуацію в Україні 79,1% назвали напруженою, 14,3% - небезпечною, зокрема через загрозу ракетних ударів, а 3,2% - стабільною.

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Дослідження проводилося з 22 лютого по 1 березня 2024 року. Загалом було опитано 3000 респондентів за квотною стратифікованою вибіркою. Статистична похибка вибірки (довірчий інтервал): +/- 2,1%.

Метод дослідження: телефонне опитування (CATI) з використанням планшетів.

Вибірка дослідження наближена до репрезентативної на рівні всієї країни за показниками віку (старші 18 років), статі, типу поселення (місто/ село) та поділу на області. Максимально врахована кількість та структура населення внутрішньо переміщених осіб; громадян, які виїхали за кордон. тимчасово окупованих територій та місцевості, де неможливо провести соціологічне дослідження, з огляду на проведення активних бойових дій.

Опитування не проводилось в АР Крим, на території Донецької та Луганської областей, на тимчасово окупованих територіях та на територіях, де проходять активні бойові дії (частина Херсонської, Запорізької та Харківської областей).

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