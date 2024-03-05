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Профільний комітет рекомендує Раді остаточно заборонити релігійні організації, пов’язані з РФ

упц,мп,синод

Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендує парламенту ухвалити в другому читанні і в цілому законопроєкт 8371 щодо заборони діяльності в Україні релігійних організацій, пов’язаних з Російською Федерацією.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє нардеп від "Євросолідарності" Володимир В’ятрович у Facebook

"Щойно комітет… одноголосно рекомендував парламенту підтримати в другому читанні і в цілому законопроєкт 8371, який має покласти край діяльності російської церкви в Україні", - написав нардеп.

За словами В’ятровича, текст законопроєкту став "значно сильнішим порівняно з підтриманим за основу урядовим варіантом".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Держава не вимагає від УПЦ МП змінити літургійні звичаї, мову чи календар, а лише розірвати зв’язок з РПЦ, - Держетнополітики

Зокрема, документ передбачає, що:

  • Російська православна церква має бути заборонена законом,
  • діяльність усіх релігійних організацій, які є афілійованими з нею, буде припинятися за чіткою процедурою, яка включатиме дослідження, припис про виконання закону і судову заборону,
  • РПЦ і афілійовані з нею структури не зможуть використовувати державне і комунальне майно,
  • перехід громад до української помісної православної церкви буде значно спрощено.

"Тепер – рішення за Верховною Радою. Сподіваюся, у колег вистачить політичної волі без зволікань ухвалити цей важливий закон", − підсумував В’ятрович.

Також читайте: В Україні залишилось понад 8 тисяч церков Московського патріархату

Автор: 

законопроєкт (3602) заборона (1455) УПЦ МП (1210)


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Топ коментарі
+16
Це треба було робити ще "вчора".
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05.03.2024 14:29
+10
Учора арахамії говорили,що з кацапськими церквами усе ок,а ось робити це потрібно було в 2019
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05.03.2024 14:33
+7
Забули ще про пункт, щодо конфіскації у псевдопопів піда.росоотсосійської опущеної церкви майна, набутого шляхом обдурювання лишньохромосомих вірян!!!!
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05.03.2024 14:30
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Правила форума Рада форумчан
Це треба було робити ще "вчора".
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05.03.2024 14:29 Відповісти
Учора арахамії говорили,що з кацапськими церквами усе ок,а ось робити це потрібно було в 2019
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05.03.2024 14:33 Відповісти
Наш слуняний і зажирівший спікер зробить як його американський колега - не внесе цей закон на голосування.
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05.03.2024 14:45 Відповісти
ні, взагалі засідання Ради скасували!

https://t.me/irynagerashchenko/13501 ГЕРАЩЕНКО ІРИНА (I G)

Це позорище! Слуги, замість пленарного засідання , де б мали вирішувати питання московської церкви і розбудови фортифікаційних споруд, будуть імітувати бурхливу діяльність для наших партнерів.
Замість засідання ВР вони зараз формують три групи по 10 депутатів тільки від Слуг, аби гнати їх на військові позиції і робити звіт по фортифікаціям.

Ось інфо з чату Слуг: «в нас термінова потреба зробити комплексний звіт для Сенату США по поїздці депутатів на позиції військових, у звʼязки з чим зараз формуються групи:
1. Фронтові лінії
2. Стан фортифікації
3. ⁠Ситуації в навчальних комплексах.
Координатор …. Треба по 10 відповідальних людей, в кожної групі одна людина має володіти англійською.
Виїзд завтра. У звʼязку з цим, засідання на 6-8 переноситься!»

Записуватися треба в Місягіна
Я не знаю, хто такий Місягін, але зараз терміново шукаю його телефон і записуюся. І спробуйте тільки не включити опозицію в ці групи, імітатори дешеві!
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05.03.2024 14:53 Відповісти
Це треба було робити у 1991
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05.03.2024 15:03 Відповісти
Група 239 хотіла, але більшість була у бендер...
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05.03.2024 15:41 Відповісти
А куди ж кацапські кроти інфу будуть носити?
А куди ж головний свин з ВР буде ходити лоба бити? А Ара-хламідія що буде робити без рпцшного попа?
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05.03.2024 14:51 Відповісти
А чи не простіше Православну Віру відпиляти від раССєї.. ми все одно їх похрестити забули, а монголи свою справу з ними зробили.
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05.03.2024 14:30 Відповісти
Такими темпами, к 1500 річчю хрещення Руси , виженуть московських попів з України..
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05.03.2024 14:30 Відповісти
Не к а до і не руси а Русі - України!!! піда.російсьі раби поки ви не навчитеся правильно перекладати і розмовляти мовою своїх Господарів, вам навіть дитина з дитсадка не повірить!
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05.03.2024 14:46 Відповісти
Чого лаєшся як кацап? Мені не потрібно щоб ти мені вірив, йди на...
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05.03.2024 14:49 Відповісти
Забули ще про пункт, щодо конфіскації у псевдопопів піда.росоотсосійської опущеної церкви майна, набутого шляхом обдурювання лишньохромосомих вірян!!!!
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05.03.2024 14:30 Відповісти
Невже ? Пройшло 10 років з 2014 р.
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05.03.2024 14:30 Відповісти
Рекомендує??? Тут треба вимагати!
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05.03.2024 14:36 Відповісти
Я перепрошую, а у ************* котре віросповідання є домінуючим?
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05.03.2024 14:37 Відповісти
Іудаїзм...
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05.03.2024 14:41 Відповісти
Іудізм
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05.03.2024 15:56 Відповісти
ГрошовИй матеріалізм.
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05.03.2024 15:13 Відповісти
Двома руками за остаточну заборону релігійних організацій, пов'язаних з РФ. Як що документ не буде поставлений на голосування, то мінімум необхідно висловити недовіру Верховній раді та всіх депутатів розігнати
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05.03.2024 14:42 Відповісти
дЄрмак дасть команду свиночуку, що не начасі, і навідь до регламенту не дійде!
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05.03.2024 14:48 Відповісти
Так Свинарчук десь ховається
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05.03.2024 15:10 Відповісти
Гопніки вони однакові що в рашці що в амеріці чи у ЄС.Для них релігія та церква-прикриття.
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05.03.2024 15:23 Відповісти
Група конгресменів США, що працює над комплексним звітом Конгресу про роботу законодавчого органу України, вирішила бути присутньою на засіданні Верховної Ради. Керівництво ВРУ в паніці відмінило чергове засідання буквально в останній момент. Причина дуже проста, ніякими зусиллями зібрати кворум в залі ВР не вдається, а конгресмени очевидно вміють рахувати.
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05.03.2024 15:08 Відповісти
А що робити з стадом яке бігає пасочки святить у кацапську церкву.КАКАЯ РАЗНІЦА ДЕ СВЯТИТЬ аби після шмурдяка хряпнути.Празднік же.
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05.03.2024 15:20 Відповісти
«ТУРБОРЕЖИМ»,у продовж 2 років широкомасштабної війни московської, цього Комітету ВРУ, викликає не підозру у його діяльності всупереч Національних інтересів України, а відверту ВПЕВНЕНІСТЬ, у відстоюванні інтересів агентів прутіна, на теренах України !!!
Можливо, це уже і не співпадіння… мервечук з новинським, їх підтримують!!… Оманські інвестори ..
Слава Україні!!
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05.03.2024 15:21 Відповісти
Скільки вже тягнути кота за хвіст? Філіал закрити, в соборах відкрити музеї історії релігії. Крапка.
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05.03.2024 16:00 Відповісти
 
 