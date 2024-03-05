Профільний комітет рекомендує Раді остаточно заборонити релігійні організації, пов’язані з РФ
Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендує парламенту ухвалити в другому читанні і в цілому законопроєкт 8371 щодо заборони діяльності в Україні релігійних організацій, пов’язаних з Російською Федерацією.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє нардеп від "Євросолідарності" Володимир В’ятрович у Facebook
"Щойно комітет… одноголосно рекомендував парламенту підтримати в другому читанні і в цілому законопроєкт 8371, який має покласти край діяльності російської церкви в Україні", - написав нардеп.
За словами В’ятровича, текст законопроєкту став "значно сильнішим порівняно з підтриманим за основу урядовим варіантом".
Зокрема, документ передбачає, що:
- Російська православна церква має бути заборонена законом,
- діяльність усіх релігійних організацій, які є афілійованими з нею, буде припинятися за чіткою процедурою, яка включатиме дослідження, припис про виконання закону і судову заборону,
- РПЦ і афілійовані з нею структури не зможуть використовувати державне і комунальне майно,
- перехід громад до української помісної православної церкви буде значно спрощено.
"Тепер – рішення за Верховною Радою. Сподіваюся, у колег вистачить політичної волі без зволікань ухвалити цей важливий закон", − підсумував В’ятрович.
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https://t.me/irynagerashchenko/13501 ГЕРАЩЕНКО ІРИНА (I G)
Це позорище! Слуги, замість пленарного засідання , де б мали вирішувати питання московської церкви і розбудови фортифікаційних споруд, будуть імітувати бурхливу діяльність для наших партнерів.
Замість засідання ВР вони зараз формують три групи по 10 депутатів тільки від Слуг, аби гнати їх на військові позиції і робити звіт по фортифікаціям.
Ось інфо з чату Слуг: «в нас термінова потреба зробити комплексний звіт для Сенату США по поїздці депутатів на позиції військових, у звʼязки з чим зараз формуються групи:
1. Фронтові лінії
2. Стан фортифікації
3. Ситуації в навчальних комплексах.
Координатор …. Треба по 10 відповідальних людей, в кожної групі одна людина має володіти англійською.
Виїзд завтра. У звʼязку з цим, засідання на 6-8 переноситься!»
Записуватися треба в Місягіна
Я не знаю, хто такий Місягін, але зараз терміново шукаю його телефон і записуюся. І спробуйте тільки не включити опозицію в ці групи, імітатори дешеві!
А куди ж головний свин з ВР буде ходити лоба бити? А Ара-хламідія що буде робити без рпцшного попа?
Можливо, це уже і не співпадіння… мервечук з новинським, їх підтримують!!… Оманські інвестори ..
Слава Україні!!