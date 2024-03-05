Профільний комітет рекомендує Раді остаточно заборонити релігійні організації, пов’язані з РФ

Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендує парламенту ухвалити в другому читанні і в цілому законопроєкт 8371 щодо заборони діяльності в Україні релігійних організацій, пов’язаних з Російською Федерацією.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє нардеп від "Євросолідарності" Володимир В’ятрович у Facebook

"Щойно комітет… одноголосно рекомендував парламенту підтримати в другому читанні і в цілому законопроєкт 8371, який має покласти край діяльності російської церкви в Україні", - написав нардеп.

За словами В’ятровича, текст законопроєкту став "значно сильнішим порівняно з підтриманим за основу урядовим варіантом".

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Зокрема, документ передбачає, що:

Російська православна церква має бути заборонена законом,

діяльність усіх релігійних організацій, які є афілійованими з нею, буде припинятися за чіткою процедурою, яка включатиме дослідження, припис про виконання закону і судову заборону,

РПЦ і афілійовані з нею структури не зможуть використовувати державне і комунальне майно,

перехід громад до української помісної православної церкви буде значно спрощено.

"Тепер – рішення за Верховною Радою. Сподіваюся, у колег вистачить політичної волі без зволікань ухвалити цей важливий закон", − підсумував В’ятрович.

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