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У другому турі Зеленський без шансів програв би Залужному: 67 на 32% голосів, - опитування. ІНФОГРАФІКА

зеленський,залужний

Якби президентські вибори відбулися цього року, то більшість українців підтримали б кандидатуру Валерія Залужного.

Про це свідчать дані опитування соціологічної компанії SOCIS, проведеного на замовлення Цензор.НЕТ.

Українців запитали, за кого вони віддали б свій голос, якби президентські вибори відбулися у 2024 році.

Найбільшу підтримку має Валерій Залужний - 31,3% (41,4% серед тих, хто визначився та піде на вибори) та Володимир Зеленський - 21,7% (23,7%). Далі йдуть Петро Порошенко - 4,8% (6,4%), Дмитро Разумков - 4,2% (5,6%), Сергій Притула - 3,1% (4,1%), Кирило Буданов - 2,4% (3,2%), Юлія Тимошенко - 2,1% (2,8%), Олексій Арестович - 1,1% (1,5%), Юрій Бойко - 0,9% (1,1%) та Віталій Кличко - 0,7% (0,9%).

19,2% громадян не визначилися із вибором або відмовилися відповідати.

Опитування СОЦІС ЦН

У разі, якби до другого туру президентських виборів пройшли Залужний та Зеленський 48,2% українців віддали б свої голоси за колишнього Головнокомандувача ЗСУ  (67,5% серед тих, хто визначився та піде на вибори). Чинного главу держави підтримали 23,3% громадян (32,5%). 

Водночас 14,1% українців виступили і проти Залужного, і проти Зеленського на посаді президента України. 

опитування Зеленський Залужний

Також читайте: 33,2% українців вважають, що події в Україні розвиваються у неправильному напрямку, - опитування. ІНФОГРАФІКА

Дослідження проводилося з 22 лютого по 1 березня 2024 року. Загалом було опитано 3000 респондентів за квотною стратифікованою вибіркою. Статистична похибка вибірки (довірчий інтервал): +/- 2,1%.

Метод дослідження: телефонне опитування (CATI) з використанням планшетів.

Вибірка дослідження наближена до репрезентативної на рівні всієї країни за показниками віку (старші 18 років), статі, типу поселення (місто/ село) та поділу на області. Максимально врахована кількість та структура населення внутрішньо переміщених осіб; громадян, які виїхали за кордон. тимчасово окупованих територій та місцевості, де неможливо провести соціологічне дослідження, з огляду на проведення активних бойових дій.

Опитування не проводилось в АР Крим, на території Донецької та Луганської областей, на тимчасово окупованих територіях та на територіях, де проходять активні бойові дії (частина Херсонської, Запорізької та Харківської областей).

Також читайте: Погляди українців, що вважати перемогою України у війні розділились, 38% - за відновлення кордонів до 2014 року, - опитування. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

Зеленський Володимир (23998) опитування (1950) СОЦИС (68) Цензор.НЕТ (138) Залужний Валерій (725)


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Топ коментарі
+45
И сейчас где-то на Банковой затопал ножками и захныкал один мелкий недонаполеончик. Зачем же вы так жестоко?
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05.03.2024 16:01
+40
Порох і зараз мій президент! Крапка
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05.03.2024 16:04
+38
Я давно, з 22 року пишу про жорстку военну хунту. Тому що вся ця ЗЕбанута срань продасть Українй кацапам, їм нема ніякої довіри. І хоч я лютий "порохобот", на виборах підтримуватиму реального кандидата, бойового генерала Залужного.
Слава Україні !!!
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05.03.2024 16:10
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На цей раз зелені 75% обгидяться знову і оберуть Залужного. А йому треба багато "душ" на кожну мобілізацію. Давайте ще раз зробимо країно разом.
Нормальна людина проголосує за Порошенка.
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05.03.2024 19:01 Відповісти
Залужный наш президент!
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05.03.2024 19:01 Відповісти
так надя ж савченко ніби ти була вашим президентом. Ні?
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05.03.2024 19:49 Відповісти
Які нахер вибори? Люди ви чого міряєтесь, приміряєте шапки, коли тут хата горить. Ніяких виборів небуде - це раз. Чи взагалі колись будуть з таким розкладом - це друге.
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05.03.2024 19:04 Відповісти
нам потрібні лише аркуші з зібраною інформацією. А далі, хто вивчав соціологію та трохи мат. статистику, економетрію зможе сам адекватно зробити висновок. Викладіть аркуші : контакти для перевірки, анкети для опитування. Можна найобувати тривалий час невеличку кількість населення, або дв дуже корткий термін - усе населення. Поєднати не вдалося нікому. А то ***** нападе (вже, як 10 років війни) та майдан 3 (гарна казка, щоб майже нічого не робити та спокійно ******* бабки)
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05.03.2024 19:06 Відповісти
Тому сцикло його і звільнили. Бо рейтинг вище.
Лідор на його фоні скукожився.
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05.03.2024 19:10 Відповісти
Можливо у мене паранойя -але Залужному треба бути обачливим! Приклад Завального напрягає!
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05.03.2024 20:00 Відповісти
розрив буде лише збільшуватися
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06.03.2024 15:17 Відповісти
Знову ці тупорилі рейтенги-шмейтенги! Як би Залужний дійсно пішов би, але він не піде бо не політик (зешобол придумало все це і тому звільнила його от зеленажабаБонезмоглавтікти) то вже у 1-му турі було б всі 90%!
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05.03.2024 19:16 Відповісти
вже було.. 73 відсотки. Не наїлися ще??
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05.03.2024 19:47 Відповісти
Оце мега актуальна інформація. Коли вибори соціологи грьобані не сказали?
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05.03.2024 19:23 Відповісти
після того, як просеруться. Нікому країна не потрібна((. Рейтинги, плітки, зрадойобство - це наше фсьо. А воювати НЕМАЄ КОМУ.. Тільки голосувати (((
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05.03.2024 19:45 Відповісти
Гнида на платні вилізла. Н
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06.03.2024 15:59 Відповісти
відвали, чумичка заокеанська.
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07.03.2024 09:54 Відповісти
там і другого тура би не було та зелена х*йня пролітає і ще повинна сісти за грати разом зі своїми московськими кураторами з жОПи
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05.03.2024 19:34 Відповісти
жаль что я не гражданин Украины.я бы за Залужного в президенты голосовал бы!
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05.03.2024 19:38 Відповісти
от нахєра оце робити???
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05.03.2024 19:39 Відповісти
УНР 2:0 отримаєте скоро.. От тоді "поголосуєте".
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05.03.2024 19:43 Відповісти
ПШНХЙ, Міша
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06.03.2024 16:00 Відповісти
тебе скільки разів відправити за срюзькім ваєнним карабльом?
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07.03.2024 09:55 Відповісти
Залужному для наведення ладу в країні, якщо його оберуть, потрібно стати умовним Піночетом.
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05.03.2024 19:51 Відповісти
А його хтось питав, чого він хоче?
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05.03.2024 20:04 Відповісти
В даному варіанті, наврядчи у нього є вибір
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06.03.2024 06:30 Відповісти
Не дратуйте ішака або вдягніть йому додатковий памперс.
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05.03.2024 20:49 Відповісти
Про присвоєння звання «Герой України» генерал-майору Збройних Сил України Дмитру Марченку.

№22/219866-еп
https://petition.president.gov.ua/petition/219866

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05.03.2024 20:56 Відповісти
Вже кореєць казав, шо Марченко не командував обороню Півдня. Коли всі повсірались, ти хто винен був командувати - зелена гнида не пам'ятає - один Генерал та 1700 війскових, хто на той час перебував у Миколїві змогли зупинити оті колони рашистів І безбройні люди Баштанки, Явкіно та інші.
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05.03.2024 21:18 Відповісти
Прогрівають.
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05.03.2024 20:56 Відповісти
У другому турі Зеленський без шансів програв би Залужному ...
----------------------------------------------------------------------------------
Так все еще впереди.
И без всяких "би"
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05.03.2024 21:00 Відповісти
Який другий тур? Які вибори?? Що - війна вже закінчитується???
Оптимісти засрані!
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05.03.2024 21:18 Відповісти
як тільке настане стале перемир'я - будуть вибори. Як було в 2014-му та в 2019-му.
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05.03.2024 21:24 Відповісти
Додам, що її офіційно немає, як і стану війни.... Про не проведення виборів умовно домовились партії....
Чи ти думаєш чого так пижеться недомірок наш? З цими виборами повна невизначеність що буде після травня, як і з майбутнім нашого вінценосного!!!
Єдине що лякає мене, це його афера з конституційним судом і різкий конкурс по набору суддів! Хотя що я дивуюсь на конституцію поклали великий .....й
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06.03.2024 06:33 Відповісти
Зрадники та колаборанти кремля яких й досі покриває та кришує особисто президент:
• агент фсб єрмак, він же «козирь», який повністю захопив владу в Україні;
• агент фсб татаров - керує всією правоохоронною системою в Україні;
• агент фсб подляк, рідний брат офіцера ГРУ РФ - рупор жОПи, має доступ до всієї держаної таємниці;
• російська консерва гетьманцев, яким керують з кремля, через агента фсб сівковича - знищує всю економіку країни через ВР;
• російська консерва смірнов - керує всією судовою владою України;
• російська консерва арахамія - агент кремля - втікач з Абхазії, за гроші абрамовича (гаманця путлера) введений до ВР народним депутатом з обов'язковою умовою, що ахлахамія повинен буде очолити всю фракцію «слуга народу»;
• російська консерва шурма - агент кремля, разом з гетьманцевим знищує економіку України, головний схемщик розкрадання фінансів на Банковій;
• російська консерва таран, за допомогою якого знищувалась армія, його *****@й сховав в Словеії в якості посла, за сприянням дєрмака;
• російська консерва резніков, за допомогою якого розкрадалась армія;
• російська консерва баканов - агент кремля, екс голова СБУ, сдавав Україну;
• російська консерва деркач - агент фсб, кремля, втік з країни з дозволу найвеличнішого та сприянням єрмака;
• агент фсб наумов, він же «охотнік» - майже особисто керував всією службою СБУ, призначений боневтіком, сдав північ рашистам;
• агент фсб кулініч - сдав південь рашистам, призначений президентом за сприянням єрмака;
• агент фсб портнов, він же «казбек» й досі керує судовою системою України через смірнова, втік за кордон за сприянням найвеличнішого;
• агент фсб рабінович, він же «жолудь» втік з країни з дозволу янетряпки;
• агент фсб медведчук, він же «соколовський» - дали можливість втекти, через обмін полоненими, за сприянням козиря;
• ЩЕ Й ДОСІ НЕ ЗВІЛЬНЯНІ ТА НЕ ПОКАРЕНІ АГЕНТИ РОСІЇ (В ОПУ, ВРУ, СБУ, ДБР, СУДОВІЙ СИСТЕМІ І Т.Д.).
Для інформації щодо діяльності зеленського та його шобли.
Р.S. Не порохобот і ніколи їм не буду...
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05.03.2024 21:39 Відповісти
То есть все, что делает что то плохое агенты ФСБ. А доказательства есть?
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05.03.2024 23:06 Відповісти
Ты дурак или прикидываешься?
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06.03.2024 10:26 Відповісти
Дураки - это те, которые верят во все, что им говорят. Если есть доказательства, то их легко привести. Если их нет, то с высокой вероятностью это ложь. Так есть доказательства?
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06.03.2024 13:39 Відповісти
Путін *****?
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06.03.2024 16:01 Відповісти
Путін *****. Слава Україні!
Тепер давай поміркуємо, хто з нас росіянин. Той хто вірить усьому без доказів? Або навпаки? Якщо докази є, то їх навести не проблема. Так приведи.
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07.03.2024 00:12 Відповісти
Докази будут тебе лопатой по ****! Вылезай из под прокси!
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07.03.2024 23:29 Відповісти
Ты дурак или прикидываешься?

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08.03.2024 02:17 Відповісти
Рускій, ти не заблукав часом? Докази предʼявлять на суді.
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06.03.2024 16:02 Відповісти
Щось дуже з жОПи засмерділо!
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06.03.2024 16:06 Відповісти
Бережи себе, Валерій Федорович, ой, бережи!
Мстива бездарність цього так не лишить…
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05.03.2024 21:49 Відповісти
хто такий порох я зрозумів ще у 14 році після "одностороннего прекращенія огня" з його гелетеем, тому голосував проти нього, звісно за зе. Тепер буде теж саме - проти. Якщо Залужний, то ОК, а якщо притула або та, що завжди працює - то погано
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05.03.2024 22:27 Відповісти
Ти значить дегенерат, проголосував за 🤢🤡🎪ЧЛЕНОГРАЯ «надо только перестать стрелять», « повстанці», «они просто отодвігают граніци» , « ДАГАВАРІМСЯ ПААСЕРЕДИНЕ», ну і ,як тобі ШАШЛИЧКІ від « 🤢херпіду» ?
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05.03.2024 23:30 Відповісти
Одностороннє прекращеніє як раз при зе було. А порох с тим перемірьям дав можливість ярміб до купи зібрати, і як би не зенелох, була б далекобійна ракетна зброя.
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05.03.2024 23:53 Відповісти
Ї шо? Як шашлик? Гарний вийшов?
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05.03.2024 23:55 Відповісти
Мда зелеботство не лікується. Тільки сиктим-башка
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06.03.2024 09:38 Відповісти
Одно удивляет , что после такого пиз..ца что творит Зеленский и его банда , есть ещё такая куча народа , которая готова голосовать за ВТОРОЙ термин Зеленского , Неужели первого президентского термина Зеленского ещё не хватило , чтоб всё понять о Зеленском ?
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05.03.2024 22:35 Відповісти
Шашлики просто так і не посмажити(....
Хотя ви праві, це дуже лякає, але питання в тому кого ж вони питали? Можуть і просто 10 людей з кварталу опитати, і от маєш рейтинг неТряпковича 90%
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06.03.2024 06:38 Відповісти
Я не лох пиограв 👏
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05.03.2024 22:38 Відповісти
Оцих 23,7% зебілів плюс ******* які готові голосувати за притулу, абдристовича, разумкова, бойка, буданова, тимошенко і мобілізувати
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05.03.2024 23:03 Відповісти
Разумков? Это кто такой вообще, первый раз слышу
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05.03.2024 23:25 Відповісти
Зелену мразоту і младоригів буде знищено. Шапіто має бути врешті решт покарано. Бо зло повертається, якщо не покаране.
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05.03.2024 23:39 Відповісти
Він любому кандидату програє, хай краще не рипається! Та й обіцяв одну каденцію відбути! Своє слово треба тримати і виконувати обіцянку!
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06.03.2024 01:40 Відповісти
Смотри не перестарайся со своими надуманными «рейтингами». Когда придут к власти Военные, это будет вполне себе ДИКТАТУРА со всеми ее последствиями в том числе для тебя недоделанного ущербного «журналиста». Откуда ты берешь эти бредовые Рейтинги, в какой горячке или агоний они приходят в твою глупую голову.? Тебя читают люди, доверяют тебе, верят что ты честен перед ними. Но увы,
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06.03.2024 04:29 Відповісти
Потуши свою жопу срочно. Подпалишь подвал ОП,где тебя держат,а там и всё знание.)
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06.03.2024 05:53 Відповісти
Бачу наступну Верховну Раду з тотальною більшістю про-укранських нар-депутатів з найкращих героїв захисників учасників російсько-української війни. І в цій новій ВР зовсім не буде місця антиукраїнським партіям та блокам ворожим Україні. Не буде кремлівських яничарів життя загарбників - ПЗЖМ, зелених, ворюг -капітулянтів цих слуг кремля, продажного майбаху... та ін. І буде створено комітет з розслідування випадків зради владою: розмінування на шляху окупантів, заклики до переговорів і капітуляції та знищення територіальної цілісності та суверенітету Української держави, за вказівкою кремля. І за підтримку ворожої кацапської церкви -МП. Та й новий президент точно вже буде бойовим українським воєначальником... яскравим патріотом до мозку кісток, а не боягузливим пацифістом та жалюгідним капітулянтом, корупціонером.... І тільки тоді ніколи більше в житті клята фашистська паРаша не нападе на Україну. Яка обов'язково буде гідною європейською державою, членом ЄС та НАТО з повернутим своїми Кримом, Донбасом та півднем України. Та все це буде тільки після яскравої перемоги Українського народу над лютим кремлівським ворогом окупантом. І тоді ніколи не буде ганебної московської церкви України і різних уступок на милість паРаши.
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06.03.2024 07:08 Відповісти
зє - не єдиний покидьок в Україні. 800 вагонів гуманітарки, 10 тисяч аптечок вкрадено не зє, і не Міноборони. Ракети на сусідів патріотів в Грозі навів не зє, залишивши село сиріт. Об'єктивно скільки у нас колаборантського лайна??? Чи потрібні нам сепаратистські бомбас і Мелітополь???
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06.03.2024 08:12 Відповісти
бомбас і Мелітополь це території, корисні копалини і виробництва! вони не можуть бути "сепаратистськими", і вони нам потрібні! а біомусор який там зустрічається може приносити корсить - від уранових рудників до каменоломень
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07.03.2024 23:31 Відповісти
«Но уві…»- яка смішна і недолуга собача мова кацапів. Уві)))
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06.03.2024 16:05 Відповісти
Ще залишились дебіли, які б голосували за зе?
Стокгольмський синдром - оспівування та романтизація нездорового звʼязку між агресором а жертвою.
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06.03.2024 04:58 Відповісти
У одному зі своїх останніх інтерв'ю - у День Незалежності 24 серпня минулого року, Герой України Степан Хмара наголошував, що зараз іде кривава боротьба із споконвічним зовнішнім ворогом - Московією (росією), а також з підступним хитрим ворогом на внутрішньому фронті. Варто додати, що Степан Хмара казав, що за все своє життя аж до останнього свого часу він «ніколи не бачив тієї України, про яку мріяв». Саме цим він пояснював те, що був в жорстокій опозиції усе своє політичне життя, в опозиції до яка була завжди не зовсім проукраїнською а інколи навіть і ворожою антиукраїнською владою. Може хоч кривава війна навчить Український народ завжди вибирати проукраїнську патріотичну владу.
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06.03.2024 05:43 Відповісти
А поки Зеленський потужно шкодить Україні
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06.03.2024 07:51 Відповісти
Залужний об'єднає українське суспільство для перемоги
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06.03.2024 08:05 Відповісти
Десь у бункерах Банкової затряслась дрібна гнида і кріт ощирив пащеку у кривій посмішці...
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06.03.2024 09:14 Відповісти
В Пороха після того що він зараз робить для ЗСУ підозріло низький рівень. Маніпуляції!
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06.03.2024 09:35 Відповісти
Нарід, я бачу, не змінився ні граму. Війна абсолютно не вплинула на критичне мислення. Алгоритм вибору залишився той самий - голосують за обличчя і пофігу, що ніхто не знає яку саме політичну позицію займає Залужний і хто буде в його команді. Якщо абстрагуватися від його постаті, то це те саме, що було в 2019 - голосують за "царя" якого б хотіли, чогось думаючи, що їх очікування співпадуть з діями наступного "вождя нації". Якщо Залужний виявиться здатним до політики і буде ретельно обирати команду, то нам пощастить. Якщо ж ні, то і далі буде те саме болото. Чесно, мене задовбало, що цей нарід владу на авось вибирає. Коли вже думати почнете? Країна інфантилів.

І досі величезний рейтинг у буби незважаючи на всі його про@би, це взагалі торба.
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06.03.2024 10:12 Відповісти
"Мудрий нарід" невиліковний, поки що
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06.03.2024 10:59 Відповісти
Да все уже, помножили рейтинг Залужного на 0. Верховная Рада устроила бойкот, чтобы их в загранкомандировки выпускали. Так боневтик и ко приближают победу. А народ должен погибать, пока они рейтинги меряют и променад по Елисеевским Полям себе выбивают
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06.03.2024 11:00 Відповісти
ТРЯСЦЯ !!!! На фронті ПРОБЛЕМА ! Велика проблема. А тут соцопитування. Всіх цих соціологів на фронт. НЕГАЙНО !!! Санітарами, асенізаторами, копачами, кухарями. Там війна, а вони у ВИБОРИ граються ! Народ до ручки довели своїми законами Про мобілізацію, конкурсами у Верховний суд. Їм курвам наче війни немає !!! Жруть, сруть і проводять опитування ! Ще й бабло держава платить за цю маячню ! З наших податків. Краще б прислали нам у Сумську область пару дронів !!! Бо насипають кожної ночі. Трясця, розвів зеДебіл зграю українських гнид, які сосуть з держави та армії останню кров. На фронт, суки !
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06.03.2024 12:01 Відповісти
Зесрань негодує
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06.03.2024 12:53 Відповісти
Давай вибори ГлавЗебіл!
Хватить воєнним станом прикриватись, адже він ніколи не закінчиться!
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06.03.2024 12:31 Відповісти
НЕ перевершений народ індивідуалістів ...
Споглядаючи на різношерстність відгуків дописувачів щодо симпатій до .можливих. кандидатів на президентські вибори--диву даєщся : які ж ми затяті індивідуалісти...як ми. українці. НЕ поважаємо. НЕ любимо один-одного... що готові проголосувати за саму сатанюку. якби - лише НЕ за свого ... Споконвічно дивуємо Світ .обераючи/ з часів сивої давнини / то зайд із вікінгів--поморів. скандинавів... а нині зациклилися на срулятах--гешефтниках... Здавалося б доля надає всім нам ( на краю прірви ) нехай примарний але шанс-- обрати у поводирі людину при тямі . НЕ скомпроментовану у комбінаціях--махінаціях. і видно. що чесну мужню й гідну. фахового військового . що архі- важливо. коли країна стинає в кровавому єдиноборстві з лютою рашо- вражиною ( маю на увазі - В. Залужного ) Так -ні !
Цей стане диктатором--Піночетом ...Ні ! в нього немає дипломатичного досвіду ! ( ніби у ЗЕ-клоуна він був...проте дозволило його кумирам оголосити останнього " Політиком року !? )
Щоправда опісля вчорашнього виступу YOT. Ю Ботусова: " ДБР: ФСБ РФ щодо призначення зрадників у керівництво СБУ..".---прихильників ЗЕ-перевертня явно зменшиться ... З іншого боку:
лемент. аж на сідниці припадають :-- Тільки за іншого. шоколадного срульмана -- ПОРОХА !
Ніби при ньому НЕ квітувала мерзенна корупція... НЕ ошивалася у найближчому провладному оточенні риго-мразота ложкіних. кононенків і НЕ було підступу свинарчуків НЕ вражали витівки " найкращої в Світі банкірші В. Гонтаревої ( із слів Петі). яка намотала шалений капітал. що на королівський замок вистачило у Великобританії... Врешті--решт. зрозумійте : сини Великого Сіона --поклоняються лише одному Богу --Манону ( урвать капітал) Ви їм до одного... Одним словом . визріває оте прикре : НЕ державницький ми народ .якщо НЕ спроможні думати ...чути один- одного...час смертельної загрози... Хоч кроваво вистраждав мати і власну державу і гідне людське життя ...
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06.03.2024 12:32 Відповісти
Надо проводить выборы.
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06.03.2024 12:35 Відповісти
Кому це цікаво зараз - як би, да каби...
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06.03.2024 13:46 Відповісти
С чего вы взяли то Залужный горит желанием окунуться в зелёную блевотину, участвовать в склоках, интригах и прочей грязи? Залужный военный и привык чтобы приказы исполняли а не комментировали или обсуждали, а в политике будет обратное, а если учитывать что политика украинская, тогда вообще туши свет бросай гранату.
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06.03.2024 14:43 Відповісти
Брехня. Найвэлычниший сказал (а верить нужно только ему, это наичестнейший человек), что не хочет тратить деньги на выборы потому, что их лучше спиз...все равно найдется огромное количество долбое... поклонников паяца и он однозначно выборы выиграет. Так чего колотиться?
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06.03.2024 14:58 Відповісти
Залужний по-любому краще зелі, тому виборів не буде ніколи.
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06.03.2024 16:14 Відповісти
Пісюн у Залужного виграв в нульовому турі.
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06.03.2024 16:22 Відповісти
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