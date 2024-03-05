У другому турі Зеленський без шансів програв би Залужному: 67 на 32% голосів, - опитування. ІНФОГРАФІКА

Якби президентські вибори відбулися цього року, то більшість українців підтримали б кандидатуру Валерія Залужного.

Про це свідчать дані опитування соціологічної компанії SOCIS, проведеного на замовлення Цензор.НЕТ.

Українців запитали, за кого вони віддали б свій голос, якби президентські вибори відбулися у 2024 році.

Найбільшу підтримку має Валерій Залужний - 31,3% (41,4% серед тих, хто визначився та піде на вибори) та Володимир Зеленський - 21,7% (23,7%). Далі йдуть Петро Порошенко - 4,8% (6,4%), Дмитро Разумков - 4,2% (5,6%), Сергій Притула - 3,1% (4,1%), Кирило Буданов - 2,4% (3,2%), Юлія Тимошенко - 2,1% (2,8%), Олексій Арестович - 1,1% (1,5%), Юрій Бойко - 0,9% (1,1%) та Віталій Кличко - 0,7% (0,9%).

19,2% громадян не визначилися із вибором або відмовилися відповідати.

У разі, якби до другого туру президентських виборів пройшли Залужний та Зеленський 48,2% українців віддали б свої голоси за колишнього Головнокомандувача ЗСУ (67,5% серед тих, хто визначився та піде на вибори). Чинного главу держави підтримали 23,3% громадян (32,5%).

Водночас 14,1% українців виступили і проти Залужного, і проти Зеленського на посаді президента України.

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Дослідження проводилося з 22 лютого по 1 березня 2024 року. Загалом було опитано 3000 респондентів за квотною стратифікованою вибіркою. Статистична похибка вибірки (довірчий інтервал): +/- 2,1%.

Метод дослідження: телефонне опитування (CATI) з використанням планшетів.

Вибірка дослідження наближена до репрезентативної на рівні всієї країни за показниками віку (старші 18 років), статі, типу поселення (місто/ село) та поділу на області. Максимально врахована кількість та структура населення внутрішньо переміщених осіб; громадян, які виїхали за кордон. тимчасово окупованих територій та місцевості, де неможливо провести соціологічне дослідження, з огляду на проведення активних бойових дій.

Опитування не проводилось в АР Крим, на території Донецької та Луганської областей, на тимчасово окупованих територіях та на територіях, де проходять активні бойові дії (частина Херсонської, Запорізької та Харківської областей).

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