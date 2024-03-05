Кілька нардепів з 2022 року оновили свої автопарки: пояснюють бджолярством і бізнесом дружини

Журналісти, аналізуючи декларації народних депутатів за 2022 рік, виявили суттєве оновлення депутатських автопарків. Авто найчастіше записані на дружин, помічників або ж друзів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в сюжеті Bihus.Info.

Так, народний депутат Василь Петьовка приїхав на засідання Верховної Ради на новій автівці – Volkswagen Touareg 2023 року випуску. Машина придбана на початку цього року і зареєстрована на дружину нардепа, відтак Петьовка не пригадує у скільки обійшлась купівля.

Вартість такого Volkswagen Touareg сягає 90 тисяч доларів. І це вже чергове дороге авто, на якому журналісти помічали нардепа. Раніше він приїжджав на засідання парламенту також на Volkswagen Touareg, але 2022 року випуску. Машина була зареєстрована на бізнес дружини нардепа – компанію "Партнер". На ній же з моменту повномасштабного вторгнення з’явилися Mercedes V-класу 2022 року, Mercedes G63 AMG 2023 року, BMW X5 2023 року та Land Cruiser 150 2022 року.

Вартість усіх елітних авто, куплених компанією дружини нардепа після 24 лютого 2022-го сягає 650 тисяч доларів, тобто 25 мільйонів гривень.

На чужій автівці "катається" ще один народний депутат – Сергій Литвиненко.

Литвиненко відомий тим, що у 2020 році на брифінгу прочитав з листочка заяву про те, що Верховна Рада має розглянути законопроєкт про особливий статус окремих районів Донецької та Луганської областей. А вже після повномасштабного вторгнення потрапив у новини як фігурант рейтингу топпрогульників парламентських засідань.

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У декларації нардепа за 2022 рік вказано право користування Toyota Land Cruiser 200 2020 року. У коментарі Bihus.Info Литвиненко сказав, що машину він орендує у власного помічника.

Належить авто дійсно помічнику нардепа Михайлу Щербану, який у розмові з журналістами не зміг згадати у скільки йому обійшлась машина. Натомість запевнив, що збирали на неї усією сім’єю: і дружина допомагала, і батьки. За словами чоловіка, заробити на авто допомогло також бджолярство. Вартість такого Toyota Land Cruiser – приблизно 60-70 тисяч доларів. Журналістам не вдалося знайти інформації про значні статки чи великий бізнес Щербана, а сам Литвиненко каже, що його помічник займається "волонтьорською діяльністю".

Цікаво також, що це єдиний автомобіль депутатського помічника і, за його словами, він дає його нардепу абсолютно безкоштовно, а ще тоді, коли воно йому потрібне:

"Коли йому треба він приїжджає і може брати. Катається. Потім від’їжджає".

До слова, цією автівкою Литвиненко не обмежувався. За інформацією з декларації він також користувався і BMW 730LD 2020 року Ціни на такі стартують від 60 тисяч доларів. А належить машина компанії "Чапа Стандарт", яке займається лісозаготівлею та торгівлею деревиною. Знову ж таки – фірма належить родині ще одного його парламентського помічника Андрія Коренчука.

Артема Дмитрука, колись депутата від "Слуг народу", а нині члена групи "Відновлення України", журналісти раніше неодноразово помічали на автомобілях, відсутніх в його декларації. Пояснював він це тим, що йому дають автівки покататися знайомі, або ж його підвозять. У 2023 році у соцмережах політика було помічено використання ним автомобіля Nissan Leaf 2019 року виробництва. Електрокар записано на мешканця Херсону. Ринкова вартість такого автомобіля становить від 14 до 29 тисяч доларів.

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Також він неодноразово записував відео з салону автомобіля Toyota Sequoia 2008 року виробництва. Ним же Дмитрук приїжджає до Верховної Ради. Позашляховик оформлено на Сергія Власюка – боксера з Одещини, який виступав у футболці благодійного фонду Артема Дмитрука. Ця Toyota Sequoia – єдиний автомобіль у власності Власюка. На вторинному ринку вартість такого позашляховика становить від 21 до 30 тисяч доларів.

У декларації за 2022 рік нардеп також вказав, що орендував дві квартири в Одесі на 170 та 201.2 квадратні метри відповідно, не вказуючи при цьому видатків на оренду. Судячи з соцмереж Дмитрука та його дружини, перша квартира розташована у ЖК "Білий парус". Квартири з суттєво меншою площею тут зараз здаються по 38.5 тисяч гривень на місяць. Друге помешкання знаходиться в ЖК "Арк Палас". Оренда квартири зі схожою площею у ньому нині коштує майже 84 тисячі гривень.

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При цьому, за декларацією Дмитрука, у 2022-му він заробляв у Верховній Раді близько 38 тисяч гривень на місяць. Окрім зарплати нардепа, родина Дмитруків ще отримала соціальну виплату у розмірі 10 800 гривень. Відтак, оренда тільки однієї квартири мала б коштувати повну зарплату Артема Дмитрука за місяць.