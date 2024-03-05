Кілька нардепів з 2022 року оновили свої автопарки: пояснюють бджолярством і бізнесом дружини
Журналісти, аналізуючи декларації народних депутатів за 2022 рік, виявили суттєве оновлення депутатських автопарків. Авто найчастіше записані на дружин, помічників або ж друзів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в сюжеті Bihus.Info.
Так, народний депутат Василь Петьовка приїхав на засідання Верховної Ради на новій автівці – Volkswagen Touareg 2023 року випуску. Машина придбана на початку цього року і зареєстрована на дружину нардепа, відтак Петьовка не пригадує у скільки обійшлась купівля.
Вартість такого Volkswagen Touareg сягає 90 тисяч доларів. І це вже чергове дороге авто, на якому журналісти помічали нардепа. Раніше він приїжджав на засідання парламенту також на Volkswagen Touareg, але 2022 року випуску. Машина була зареєстрована на бізнес дружини нардепа – компанію "Партнер". На ній же з моменту повномасштабного вторгнення з’явилися Mercedes V-класу 2022 року, Mercedes G63 AMG 2023 року, BMW X5 2023 року та Land Cruiser 150 2022 року.
Вартість усіх елітних авто, куплених компанією дружини нардепа після 24 лютого 2022-го сягає 650 тисяч доларів, тобто 25 мільйонів гривень.
На чужій автівці "катається" ще один народний депутат – Сергій Литвиненко.
Литвиненко відомий тим, що у 2020 році на брифінгу прочитав з листочка заяву про те, що Верховна Рада має розглянути законопроєкт про особливий статус окремих районів Донецької та Луганської областей. А вже після повномасштабного вторгнення потрапив у новини як фігурант рейтингу топпрогульників парламентських засідань.
У декларації нардепа за 2022 рік вказано право користування Toyota Land Cruiser 200 2020 року. У коментарі Bihus.Info Литвиненко сказав, що машину він орендує у власного помічника.
Належить авто дійсно помічнику нардепа Михайлу Щербану, який у розмові з журналістами не зміг згадати у скільки йому обійшлась машина. Натомість запевнив, що збирали на неї усією сім’єю: і дружина допомагала, і батьки. За словами чоловіка, заробити на авто допомогло також бджолярство. Вартість такого Toyota Land Cruiser – приблизно 60-70 тисяч доларів. Журналістам не вдалося знайти інформації про значні статки чи великий бізнес Щербана, а сам Литвиненко каже, що його помічник займається "волонтьорською діяльністю".
Цікаво також, що це єдиний автомобіль депутатського помічника і, за його словами, він дає його нардепу абсолютно безкоштовно, а ще тоді, коли воно йому потрібне:
"Коли йому треба він приїжджає і може брати. Катається. Потім від’їжджає".
До слова, цією автівкою Литвиненко не обмежувався. За інформацією з декларації він також користувався і BMW 730LD 2020 року Ціни на такі стартують від 60 тисяч доларів. А належить машина компанії "Чапа Стандарт", яке займається лісозаготівлею та торгівлею деревиною. Знову ж таки – фірма належить родині ще одного його парламентського помічника Андрія Коренчука.
Артема Дмитрука, колись депутата від "Слуг народу", а нині члена групи "Відновлення України", журналісти раніше неодноразово помічали на автомобілях, відсутніх в його декларації. Пояснював він це тим, що йому дають автівки покататися знайомі, або ж його підвозять. У 2023 році у соцмережах політика було помічено використання ним автомобіля Nissan Leaf 2019 року виробництва. Електрокар записано на мешканця Херсону. Ринкова вартість такого автомобіля становить від 14 до 29 тисяч доларів.
Також він неодноразово записував відео з салону автомобіля Toyota Sequoia 2008 року виробництва. Ним же Дмитрук приїжджає до Верховної Ради. Позашляховик оформлено на Сергія Власюка – боксера з Одещини, який виступав у футболці благодійного фонду Артема Дмитрука. Ця Toyota Sequoia – єдиний автомобіль у власності Власюка. На вторинному ринку вартість такого позашляховика становить від 21 до 30 тисяч доларів.
У декларації за 2022 рік нардеп також вказав, що орендував дві квартири в Одесі на 170 та 201.2 квадратні метри відповідно, не вказуючи при цьому видатків на оренду. Судячи з соцмереж Дмитрука та його дружини, перша квартира розташована у ЖК "Білий парус". Квартири з суттєво меншою площею тут зараз здаються по 38.5 тисяч гривень на місяць. Друге помешкання знаходиться в ЖК "Арк Палас". Оренда квартири зі схожою площею у ньому нині коштує майже 84 тисячі гривень.
При цьому, за декларацією Дмитрука, у 2022-му він заробляв у Верховній Раді близько 38 тисяч гривень на місяць. Окрім зарплати нардепа, родина Дмитруків ще отримала соціальну виплату у розмірі 10 800 гривень. Відтак, оренда тільки однієї квартири мала б коштувати повну зарплату Артема Дмитрука за місяць.
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та при ній відрубає косою голову владіміру путіну
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владімір путін та його людожери вбивають немовлят
владімір путін повинен сдохнути негайно
І ЩО ДАЛІ???
Щось зміниться? Попінетеся............ пороскидаєте слюну........... По- матюкаєтеся.........
І що змінеться??????? Хтось сяде???? Когось звільнять?????
Був народ терпилою так і залишився - нас грабують 33 роки, а ми і надалі усе терпимо.....
Да-да-да інколи нам кинуть "кісточку", щоб рота заткнути.....
ждун, да?
Що змінилося?
Все вернулося взад?
Бо такі як ви за зебобіка проголосували....
зебіли 73%ві, усі ми живемо так, як ви прикололися та втікли, хто зміг, куди подалі від результатів свого вибору, на валютні пособія...
А ще дружини бізнесмени, і в той час феміністки щось хочуть?)