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Новини
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Кілька нардепів з 2022 року оновили свої автопарки: пояснюють бджолярством і бізнесом дружини

Журналісти, аналізуючи декларації народних депутатів за 2022 рік, виявили суттєве оновлення депутатських автопарків. Авто найчастіше записані на дружин, помічників або ж друзів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в сюжеті Bihus.Info.

Так, народний депутат Василь Петьовка приїхав на засідання Верховної Ради на новій автівці – Volkswagen Touareg 2023 року випуску. Машина придбана на початку цього року і зареєстрована на дружину нардепа, відтак Петьовка не пригадує у скільки обійшлась купівля.

Авто депутата Василя Петьовки - Volkswagen Touareg

Вартість такого Volkswagen Touareg сягає 90 тисяч доларів. І це вже чергове дороге авто, на якому журналісти помічали нардепа. Раніше він приїжджав на засідання парламенту також на Volkswagen Touareg, але 2022 року випуску. Машина була зареєстрована на бізнес дружини нардепа – компанію "Партнер". На ній же з моменту повномасштабного вторгнення з’явилися Mercedes V-класу 2022 року, Mercedes G63 AMG 2023 року, BMW X5 2023 року та Land Cruiser 150 2022 року.

Елітні авто нардепів

Вартість усіх елітних авто, куплених компанією дружини нардепа після 24 лютого 2022-го сягає 650 тисяч доларів, тобто 25 мільйонів гривень.

На чужій автівці "катається" ще один народний депутат – Сергій Литвиненко.

Литвиненко відомий тим, що у 2020 році на брифінгу прочитав з листочка заяву про те, що Верховна Рада має розглянути законопроєкт про особливий статус окремих районів Донецької та Луганської областей. А вже після повномасштабного вторгнення потрапив у новини як фігурант рейтингу топпрогульників парламентських засідань.

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У декларації нардепа за 2022 рік вказано право користування Toyota Land Cruiser 200 2020 року. У коментарі Bihus.Info Литвиненко сказав, що машину він орендує у власного помічника.

Сергій Литвиненко

Належить авто дійсно помічнику нардепа Михайлу Щербану, який у розмові з журналістами не зміг згадати у скільки йому обійшлась машина. Натомість запевнив, що збирали на неї усією сім’єю: і дружина допомагала, і батьки. За словами чоловіка, заробити на авто допомогло також бджолярство. Вартість такого Toyota Land Cruiser – приблизно 60-70 тисяч доларів. Журналістам не вдалося знайти інформації про значні статки чи великий бізнес Щербана, а сам Литвиненко каже, що його помічник займається "волонтьорською діяльністю".

Цікаво також, що це єдиний автомобіль депутатського помічника і, за його словами, він дає його нардепу абсолютно безкоштовно, а ще тоді, коли воно йому потрібне:

"Коли йому треба він приїжджає і може брати. Катається. Потім від’їжджає".

До слова, цією автівкою Литвиненко не обмежувався. За інформацією з декларації він також користувався і BMW 730LD 2020 року Ціни на такі стартують від 60 тисяч доларів. А належить машина компанії "Чапа Стандарт", яке займається лісозаготівлею та торгівлею деревиною. Знову ж таки – фірма належить родині ще одного його парламентського помічника Андрія Коренчука.

Артема Дмитрука, колись депутата від "Слуг народу", а нині члена групи "Відновлення України", журналісти раніше неодноразово помічали на автомобілях, відсутніх в його декларації. Пояснював він це тим, що йому дають автівки покататися знайомі, або ж його підвозять. У 2023 році у соцмережах політика було помічено використання ним автомобіля Nissan Leaf 2019 року виробництва. Електрокар записано на мешканця Херсону. Ринкова вартість такого автомобіля становить від 14 до 29 тисяч доларів.

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Артем Дмитрук

Також він неодноразово записував відео з салону автомобіля Toyota Sequoia 2008 року виробництва. Ним же Дмитрук приїжджає до Верховної Ради. Позашляховик оформлено на Сергія Власюка – боксера з Одещини, який виступав у футболці благодійного фонду Артема Дмитрука. Ця Toyota Sequoia – єдиний автомобіль у власності Власюка. На вторинному ринку вартість такого позашляховика становить від 21 до 30 тисяч доларів.

Авто Артема Дмитрука

У декларації за 2022 рік нардеп також вказав, що орендував дві квартири в Одесі на 170 та 201.2 квадратні метри відповідно, не вказуючи при цьому видатків на оренду. Судячи з соцмереж Дмитрука та його дружини, перша квартира розташована у ЖК "Білий парус". Квартири з суттєво меншою площею тут зараз здаються по 38.5 тисяч гривень на місяць. Друге помешкання знаходиться в ЖК "Арк Палас". Оренда квартири зі схожою площею у ньому нині коштує майже 84 тисячі гривень.

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При цьому, за декларацією Дмитрука, у 2022-му він заробляв у Верховній Раді близько 38 тисяч гривень на місяць. Окрім зарплати нардепа, родина Дмитруків ще отримала соціальну виплату у розмірі 10 800 гривень. Відтак, оренда тільки однієї квартири мала б коштувати повну зарплату Артема Дмитрука за місяць.

Автор: 

авто (6193) декларація (1426) депутат (1779) Бігус Денис (197)


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Топ коментарі
+20
Бджолярство, черешні ну і далі по списку..
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05.03.2024 15:08
+17
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05.03.2024 15:07
+14
"идите нафиг из своим Порошенко если будет что не так мі его снесем " - де ці снесуни?
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05.03.2024 15:07
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А коноплі ніхто не вирощує?? Вставлю такого"деятеля"..)
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05.03.2024 15:06 Відповісти
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05.03.2024 15:07 Відповісти
нехай смерть з косою цю дівчинку заведе до владіміра путіна
та при ній відрубає косою голову владіміру путіну
владімір путін вкрав дитинсво у цієї дівчинки
владімір путін та його людожери вбивають немовлят
владімір путін повинен сдохнути негайно
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05.03.2024 15:26 Відповісти
"идите нафиг из своим Порошенко если будет что не так мі его снесем " - де ці снесуни?
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05.03.2024 15:07 Відповісти
Бджолярство, черешні ну і далі по списку..
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05.03.2024 15:08 Відповісти
Склотара, недопалки...
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05.03.2024 15:13 Відповісти
Мама любит мёд.
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05.03.2024 15:18 Відповісти
Ех, а Віктор Федорович, пам'ятаю, книжки писав, і з того мав гешефт. "Дракони зараз сильно поменшали..."
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06.03.2024 06:14 Відповісти
Та їм оці зарплати це так ото.1000 доларів вони можуть запросто прогуляти за вечір в ресторані
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05.03.2024 15:10 Відповісти
мелітопольські та одеські мамині черешні
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05.03.2024 15:11 Відповісти
эти наверное за копейку удавятся и будут до последнего ждать Хйла в Киеве чем за какую-то оборонку подумать\скинуться\не украсть
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05.03.2024 15:11 Відповісти
А що, жомової ями ні в кого немає?
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05.03.2024 15:14 Відповісти
"насосали" з допомогою зєрмаків та татарових, а потім - "вішенька черешенька"
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05.03.2024 15:14 Відповісти
Злодії несплять
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05.03.2024 15:16 Відповісти
То тільки "неправільниє" бджоли збирають мед, а добрі бджоли одразу носять власникам Туарегі та Гелікі...
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05.03.2024 15:20 Відповісти
Киньте іх у вулик
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05.03.2024 15:22 Відповісти
НАБУ пора до роботи! Прямо пора проілюструвати документи на продаж черешні за кордон в промислових масштабах, а також документи від покупців за кордоном. ****, за ідіотів нас мають
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05.03.2024 15:23 Відповісти
"Кабмін обрав Директором НАБУ людину з нульовим досвідом розслідування корупції та звʼязками із заступником Єрмака"
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05.03.2024 21:36 Відповісти
В мене одне запитання:

І ЩО ДАЛІ???

Щось зміниться? Попінетеся............ пороскидаєте слюну........... По- матюкаєтеся.........
І що змінеться??????? Хтось сяде???? Когось звільнять?????

Був народ терпилою так і залишився - нас грабують 33 роки, а ми і надалі усе терпимо.....
Да-да-да інколи нам кинуть "кісточку", щоб рота заткнути.....
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05.03.2024 15:26 Відповісти
чого терпів і на Майдан не виходив?
ждун, да?
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05.03.2024 15:30 Відповісти
Виходив і що???
Що змінилося?
Все вернулося взад?
Бо такі як ви за зебобіка проголосували....
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05.03.2024 15:48 Відповісти
Жахливо й те, що, скоріше за все, в разі виборів( коли небудь) більшість знов проголосує за нинішнього президента, бо не втік. А його політсила, якщо й не переможе, але залишиться в колі лідерів.
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05.03.2024 20:24 Відповісти
Квартира на перукаря, авто на косметолога, шуба на собачку. А сам депутат, як колись відома Юля Тимошенко - злидня, ні кола, ні двора. Просто сукня за мільйон куплена в оплату частинами.
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05.03.2024 15:30 Відповісти
Любі мОї,я постраждала за правду і надіюся що ви оберете мене президентом.Президентом я ще не була. А дуже хочеться.
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05.03.2024 16:02 Відповісти
..цього чотириокий гидьманцев, ганчірка ригів, звісно, не побачить, а от ФОПів з тисячею грн прибутку готовий скрутити у зебараній ріг
зебіли 73%ві, усі ми живемо так, як ви прикололися та втікли, хто зміг, куди подалі від результатів свого вибору, на валютні пособія...
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05.03.2024 15:31 Відповісти
Щось не бачу в списку голову оборонного комітету з електричкою за 180 тис. у.е. яке він взяв щоб зекономити на заміні масла
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05.03.2024 15:52 Відповісти
Найбільше з усього цього мене бісить не те скільки вони вкрали,а як вони це все підносять!! Дивляться мені в очі і говорять ** ТИ СКОТИНА!!!**,ні,вірніше **скотиняка**!!!! ,навіть вже не говорять,що тварина,бо це вже піднімає нашу планку,а **скотина**--це якраз те. СУКИ 73%,ЧОГО МОВЧИТЕ,КОГО ВИ НАМ ВИБРАЛИ? Я сам пасічник і навіть не уявлю скільки це меду було в його батька,а саме головне---ПО ЧОМУ ВІН ЙОГО ЗДАВ? Це не ми,це вони СКОТОТВАРЮКИ!!!!!
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05.03.2024 16:37 Відповісти
Важка і водночас проста проблема. Доки МИ не зрозуміємо, що НЕ може бути - Президентом, депутатом, міністром, суддею і прокурором людина, яка не може прожити без "геліка", "майбаха", доти путіни будуть нападати на Україну раз-пораз!!! Я зовсім не проти "Геліків" і "Майбахів"... Але, це мрія - футболістів, зірок шоу-бізнесу, бізнесменів приватних фірм з кількістю робітників від 1000 осіб... І за ЖОДНИХ обставин не політиків, суддів, прокурорів або поліциянтів. Це ж елементарно. Ви ж не візьмете працювати на лікеро-горілчаний любителя "піддати". Ні!
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05.03.2024 19:28 Відповісти
Бджолярство а також збирання ягод і грибів
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05.03.2024 20:34 Відповісти
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05.03.2024 21:24 Відповісти
Кому війна,а кому мать родна! Коли ви вже понаїдаєтеся,або подавитеся?
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06.03.2024 01:54 Відповісти
Ще можна пояснити, що батьки живуть в селі і тримають свині...
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06.03.2024 03:48 Відповісти
Знову ці бджоли.....
А ще дружини бізнесмени, і в той час феміністки щось хочуть?)
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06.03.2024 06:41 Відповісти
Я фіг його знає... але від коли це Volkswagen Touareg став елітним авто? Цих туарегів що старіших ревізій,що нових на дорогах є достатньо, і настільки,що явно не тільки депутати їх собі купляють. Елітні авто це майбахи,мазераті,бентлі,ролс-ройси і так далі.
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06.03.2024 07:44 Відповісти
Що теж бджоли тримаєш ?
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06.03.2024 08:56 Відповісти
Бджоли тримаєш напевно що тільки ти бо автомобіль середнього сегменту собі позволити не можеш А в Україні достатньо людей котрі такі автомобілі собі також позволити можуть. На дорогах їх купу. І Volkswagen ніколи елітним автомобілем точно не був
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06.03.2024 09:27 Відповісти
Як людина,котра має повний доступ до авто(СТО),можу трішки поправити. По-перше,на дорогах дійсно багато таких авто,але є маленький нюанс,дуже мало таких авто в містах де населення не більш 200000 тисяч(зрозуміло,що таке місто як Київ,плюнеш-- не промахнешся,туди і Дніпро,Харків,Львів і т.д попадуть в цей перелік),а в таких містах як Каховка,Нікополь і їм подібні,якщо і попадають не одиниці на очі,то майже ВСІ ЦІ АВТО---СТАРІ і з ПРОБІГОМ за 200000тисяч. Тому,що в Німеччині їх і тримають тільки до такого пробігу і не більше,бо то вже в Німеччині ---металолом!! Але фольц 2022-23років і в Німеччині коштує не мало,і наш середняк не кожен купить таке авто,так що не тринди,якщо зрозуміло ти не Арахамія. І фольц таурег-це зовсім не авто середнього класу, він іде навіть вище хонди срв. А ГОЛОВНЕ,що ти випускаєш з виду--це скільки таких **не дорогих** авто в того чи іншого депутата і на кого вони зареестровані,якщо до купи скласти скільки вони всі коштують--то це два елітних!!! За бджіл ти підколов попереднього відписувача,а те що батько депутата на вишнях заробив йому таку купу грошей не бачиш,або коли мамка дала грошей стільки,що при її заробітках до пенсії,потрібно було прожити 10-ть життів,щоб стільки заробити!!!
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06.03.2024 10:17 Відповісти
 
 