ГУР МО назвало втрати серед екіпажу знищеного патрульного корабля "Сергей Котов": 7 безповоротних та 6 санітарних

Росіянам, ймовірно, вдалося евакуювати 52 членів екіпажу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГУР МО.

"ГУР МО України інформує - згідно з попередніми даними, внаслідок атаки на патрульний корабель "сєрґєй котов", що призвела до знищення судна, втрати серед екіпажу російських окупантів склали:



7 - безповоротних;

6 - санітарних", - йдеться в повідомленні.

Водночас, за даними ГУР, 52 членів екіпажу, які перебували на кораблі, росіянам, ймовірно, вдалося евакуювати.

"Схоже, що врятованих і ошелешених моряків "Сергея Котова" через втрату судна "матроситимуть" російські спецслужби", - додали в розвідці.

Знищення російського патрульного корабля "Сергій Котов"

Раніше повідомлялося, що Україна потопила патрульний корабель "Сергій Котов" у Чорному морі. Згодом у ГУР підтвердили знищення російського патрульного корабля "Сергій Котов". Також було опубліковано відео, на якому зафіксовано момент знищення корабля.

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