УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8106 відвідувачів онлайн
Новини Війна
10 350 33

ГУР МО назвало втрати серед екіпажу знищеного патрульного корабля "Сергей Котов": 7 безповоротних та 6 санітарних

котов

Росіянам, ймовірно, вдалося евакуювати 52 членів екіпажу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГУР МО.

"ГУР МО України інформує - згідно з попередніми даними, внаслідок атаки на патрульний корабель "сєрґєй котов", що призвела до знищення судна, втрати серед екіпажу російських окупантів склали:

7 - безповоротних;
6 - санітарних", - йдеться в повідомленні.

Водночас, за даними ГУР, 52 членів екіпажу, які перебували на кораблі, росіянам, ймовірно, вдалося евакуювати.

"Схоже, що врятованих і ошелешених моряків "Сергея Котова" через втрату судна "матроситимуть" російські спецслужби", - додали в розвідці.

Знищення російського патрульного корабля "Сергій Котов"

Раніше повідомлялося, що Україна потопила патрульний корабель "Сергій Котов" у Чорному морі. Згодом у ГУР підтвердили знищення російського патрульного корабля "Сергій Котов". Також було опубліковано відео, на якому зафіксовано момент знищення корабля.

Читайте: Патрульний корабель ЧФ РФ "Сергій Котов" охороняв Керченську протоку, - речник ВМС Плетенчук

Автор: 

корабель (1613) росія (65442) знищення (7355) втрати (4417)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+14
Сумно - сумно аж за краи -- мало потопельників
показати весь коментар
05.03.2024 15:19
+13
У кацапів інша статистика .

.
показати весь коментар
05.03.2024 15:39
+9
земля їм стекловатою!
показати весь коментар
05.03.2024 15:16
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
земля їм стекловатою!
показати весь коментар
05.03.2024 15:16 Відповісти
Вода їм H2SO4!
показати весь коментар
05.03.2024 15:18 Відповісти
то нехай тіх 52 членів у гб-шних підвалах добьють
показати весь коментар
05.03.2024 15:18 Відповісти
Пан гуманіст, яких мало.
В підвалах буде лишень початок. А далі, екскурсії по усіх закуточках "нєоб'ятной", в загратованих вагонах, рочків зо 20. І тавро "прєдатєль".
показати весь коментар
05.03.2024 15:59 Відповісти
У кацапні є шанс бідьш реальний. Слєдствіє суд і прігавор. Далі "мабілізация смивать пазор кровью" в шторм -z і здохнути в посадці чи застрілитись в воронці.
показати весь коментар
05.03.2024 16:33 Відповісти
Точно. "Мода" ж змінилася. Ваш варіант більш вірогідний.
показати весь коментар
05.03.2024 16:41 Відповісти
Сумно - сумно аж за краи -- мало потопельників
показати весь коментар
05.03.2024 15:19 Відповісти
Крабы одобряют
показати весь коментар
05.03.2024 15:21 Відповісти
Трохи недопрацювали
показати весь коментар
05.03.2024 15:21 Відповісти
І так непогано
показати весь коментар
05.03.2024 15:23 Відповісти
Жаль, бычки недокормлены будут
показати весь коментар
05.03.2024 15:24 Відповісти
Фи усьо врьотє…
екіпаж цел і на заданії… Поводирь підводної хлатілії, сам доповів прутіну…
показати весь коментар
05.03.2024 15:25 Відповісти
Цікавить доля екіпажу гелікоптера.
показати весь коментар
05.03.2024 15:28 Відповісти
А за який час корабель пішов на дно?
показати весь коментар
05.03.2024 15:31 Відповісти
Як дебіли тягнули його до Феодосії.
показати весь коментар
05.03.2024 15:39 Відповісти
..гівно не тоне? - доведено кот-овцями?
показати весь коментар
05.03.2024 15:32 Відповісти
Та фсьо. Потонуло.
показати весь коментар
05.03.2024 15:40 Відповісти
У кацапів інша статистика .

.
показати весь коментар
05.03.2024 15:39 Відповісти
Най з Чорного моря, якщо хочуть хоч щось спасти.
показати весь коментар
05.03.2024 15:42 Відповісти
Це якраз той випадок, що ми не будемо сперечатись. 17 то й 17, а 14 мабуть в самоволку пішли.
показати весь коментар
05.03.2024 15:51 Відповісти
сложно, но можно)
показати весь коментар
05.03.2024 16:09 Відповісти
Soğucuk kale (новоросійск) теж на Чорному морі однако.
показати весь коментар
05.03.2024 17:06 Відповісти
Звідки там "чєловєк" взявся?
показати весь коментар
05.03.2024 21:28 Відповісти
показати весь коментар
05.03.2024 15:47 Відповісти
malovato budet gruza 200 tolko 7, eto ja bezpokojus pro obed dlia byckov
показати весь коментар
05.03.2024 15:53 Відповісти
Поматросят и бросят
показати весь коментар
05.03.2024 16:08 Відповісти
Так мало? Щось слабо віриться. Або у корабля гарний захист для обслуги був, або вони відразу після першого влучання за борт пострибали.
показати весь коментар
05.03.2024 16:14 Відповісти
Певно, встигли спустити рятувальний плот.
показати весь коментар
05.03.2024 16:58 Відповісти
6 санитарных - это только те кого в сартире утопили
показати весь коментар
05.03.2024 18:24 Відповісти
Была санитарная зона, не смогли в сортире спрятаться...
показати весь коментар
05.03.2024 19:34 Відповісти
Як це "безвісті"? карабас уа тікети до накабздона продав!
показати весь коментар
05.03.2024 21:24 Відповісти
показати весь коментар
05.03.2024 21:46 Відповісти
 
 