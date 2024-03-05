ГУР МО назвало втрати серед екіпажу знищеного патрульного корабля "Сергей Котов": 7 безповоротних та 6 санітарних
Росіянам, ймовірно, вдалося евакуювати 52 членів екіпажу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГУР МО.
"ГУР МО України інформує - згідно з попередніми даними, внаслідок атаки на патрульний корабель "сєрґєй котов", що призвела до знищення судна, втрати серед екіпажу російських окупантів склали:
7 - безповоротних;
6 - санітарних", - йдеться в повідомленні.
Водночас, за даними ГУР, 52 членів екіпажу, які перебували на кораблі, росіянам, ймовірно, вдалося евакуювати.
"Схоже, що врятованих і ошелешених моряків "Сергея Котова" через втрату судна "матроситимуть" російські спецслужби", - додали в розвідці.
Знищення російського патрульного корабля "Сергій Котов"
Раніше повідомлялося, що Україна потопила патрульний корабель "Сергій Котов" у Чорному морі. Згодом у ГУР підтвердили знищення російського патрульного корабля "Сергій Котов". Також було опубліковано відео, на якому зафіксовано момент знищення корабля.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
В підвалах буде лишень початок. А далі, екскурсії по усіх закуточках "нєоб'ятной", в загратованих вагонах, рочків зо 20. І тавро "прєдатєль".
екіпаж цел і на заданії… Поводирь підводної хлатілії, сам доповів прутіну…
.