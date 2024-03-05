МКС видав ордер на арешт командувача Чорноморського флоту РФ Соколова та командувача дальньої авіації РФ Кобилаша
Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт командувача дальньої авіації Росії Сергія Кобилаша та командувача Чорноморського флоту РФ Віктора Соколова.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт МКС.
Ордери на арешт видали "у контексті ситуації в Україні за ймовірні злочини, вчинені щонайменше з 10 жовтня 2022 року до щонайменше 9 березня 2023 року".
"Палата попереднього провадження визнала, що є достатні підстави вважати, що двоє підозрюваних несуть відповідальність за ракетні удари, завдані силами під їхнім командуванням по українській електричній інфраструктурі щонайменше з 10 жовтня 2022 року до щонайменше 9 березня 2023 року", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+19 Maria Sofia Douglas #585494
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+12 НБ
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+11 Самий правий Укр
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і арешт їх рахунків в УСІХ банках і нерухомості по всьому світу ( і також у раши)
і вигнати їх ЖІНОК Ідітей із ЕС США КАНАДИ
Милошевич тоже квакал, что ему наплевать на ордер МУС, был уверен, что его младший брат, посол Сербии в Москве, защитит от тюрьмы при помощи Кремля.
Однако, был арестован в Белграде, закован в наручники сербской же полицией и под конвоем сербских спецназовцев доставлен в голландскую тюрьму, где и сдох...
Будет очень забавно посмотреть, как генерал Кобылаш лет через 5 поедет под конвоем московских полицейских в Гаагскую тюрьму, чтобы присесть там на пожизненное.
Схоже генералітет там і дійсно наклав в штанці , полізли навіть чутки про те що начгенштабу герасімов задумався про відставку . Звісно це лише чутки , але ж відомо що диму без вогню не буває .