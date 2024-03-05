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Новини Війна
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МКС видав ордер на арешт командувача Чорноморського флоту РФ Соколова та командувача дальньої авіації РФ Кобилаша

соколов

Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт командувача дальньої авіації Росії Сергія Кобилаша та командувача Чорноморського флоту РФ Віктора Соколова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт МКС.

Ордери на арешт видали "у контексті ситуації в Україні за ймовірні злочини, вчинені щонайменше з 10 жовтня 2022 року до щонайменше 9 березня 2023 року".

"Палата попереднього провадження визнала, що є достатні підстави вважати, що двоє підозрюваних несуть відповідальність за ракетні удари, завдані силами під їхнім командуванням по українській електричній інфраструктурі щонайменше з 10 жовтня 2022 року до щонайменше 9 березня 2023 року", - йдеться в повідомленні.

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Автор: 

арешт (2529) росія (65442) Чорноморський флот рф (625) Міжнародний кримінальний суд (328)


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Топ коментарі
+19
Ще потрібно ввести арешти на тих хто посилає літаки знищувати міста України
і арешт їх рахунків в УСІХ банках і нерухомості по всьому світу ( і також у раши)
і вигнати їх ЖІНОК Ідітей із ЕС США КАНАДИ
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05.03.2024 15:43
+12
Всі офіцери ********** які безпосередньо взяли участь в агресивній війні проти України будуть визнані військовими злочинцями. До них самих та всіх членів їх родин мають застосовуватися санкції.
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05.03.2024 15:57
+11
Дешевше і простіше відразу "замовляти" таких виродків..
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05.03.2024 15:38
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О перші пішли зараз інші за свою шкуру і будинок в Монако трошки спереживаються. Щоб не сидіти за ***** решту життя в ЄС тільки є нюанс😅😅😅
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05.03.2024 15:37 Відповісти
Ну шо там у кацапов?
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05.03.2024 15:38 Відповісти
сЦаря "обирають"..
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05.03.2024 15:39 Відповісти
с
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05.03.2024 17:49 Відповісти
Дешевше і простіше відразу "замовляти" таких виродків..
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05.03.2024 15:38 Відповісти
Ще потрібно ввести арешти на тих хто посилає літаки знищувати міста України
і арешт їх рахунків в УСІХ банках і нерухомості по всьому світу ( і також у раши)
і вигнати їх ЖІНОК Ідітей із ЕС США КАНАДИ
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05.03.2024 15:43 Відповісти
Що вже візьмеш з небіжчика Соколова...
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05.03.2024 15:43 Відповісти
МКС бере приклад з нашої генпрокуратури. Ці також оголошують підозри нібито задвухсоченому гєнєралу пчєлі.
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05.03.2024 16:27 Відповісти
помер же вроде соколов...
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05.03.2024 15:49 Відповісти
Випарувався.
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05.03.2024 18:00 Відповісти
Всі офіцери ********** які безпосередньо взяли участь в агресивній війні проти України будуть визнані військовими злочинцями. До них самих та всіх членів їх родин мають застосовуватися санкції.
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05.03.2024 15:57 Відповісти
Командувач дальноі авіаціі Кабиздох
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05.03.2024 15:58 Відповісти
Не командувачі на гашетку натискають.
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05.03.2024 16:05 Відповісти
Хороший командувач.потопив за два роки гордость россії увесь Чорноморський Флот 🫡
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05.03.2024 16:20 Відповісти
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05.03.2024 16:22 Відповісти
Екс.Там нового призначили. а сьогодні ми його поздоровили з призначенням. Ввели в курс справ.
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05.03.2024 17:15 Відповісти
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05.03.2024 17:18 Відповісти
Фсьо, претенденти на "новічок"
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05.03.2024 17:29 Відповісти
Сци-колов дров наколов, високо злетiв ти низько iпанувся об землю яйцями.
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05.03.2024 17:41 Відповісти
А можна ми одразу вирок виконаємо?
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05.03.2024 18:22 Відповісти
Та їх Путін раніше заарештує за такі втрати
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05.03.2024 18:24 Відповісти
На арешт куйла теж ордер є. Користі з нього? Так і ці. Дитячі забавки. Краще б кілера найняли.
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05.03.2024 18:40 Відповісти
На все свій час, майте трохи терпцю, запущено невідворотні процеси.
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05.03.2024 19:34 Відповісти
Если на кого-то МУС выдал ордер на арест, то уже никогда его не отменит. Это необратимое решение.

Милошевич тоже квакал, что ему наплевать на ордер МУС, был уверен, что его младший брат, посол Сербии в Москве, защитит от тюрьмы при помощи Кремля.

Однако, был арестован в Белграде, закован в наручники сербской же полицией и под конвоем сербских спецназовцев доставлен в голландскую тюрьму, где и сдох...

Будет очень забавно посмотреть, как генерал Кобылаш лет через 5 поедет под конвоем московских полицейских в Гаагскую тюрьму, чтобы присесть там на пожизненное.
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06.03.2024 01:37 Відповісти
А хіба той соколов не крякнув під час атаки на штаб москальського флоту?
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05.03.2024 18:53 Відповісти
После Котова они его сами отдадут в Гаагу)
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05.03.2024 19:23 Відповісти
Немов би ж ця подія так собі , ну видали ордер на арешт двох генералів , подумаєш ,, але , от читаю їхні пабліки і бачу - на кацапії шухер стоїть непоганий такий . Забігали .
Схоже генералітет там і дійсно наклав в штанці , полізли навіть чутки про те що начгенштабу герасімов задумався про відставку . Звісно це лише чутки , але ж відомо що диму без вогню не буває .
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05.03.2024 20:15 Відповісти
Нахіба? фсб хай працює!
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05.03.2024 21:30 Відповісти
тобто рівно пів року назад голова флоту "загинув" в штабі під час атаки ракетами, а сьогодні його оголосили в розшук????
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05.03.2024 21:49 Відповісти
Мацапи не підтвердили його загибель, так що хай буде ордер, на всякий випадок! Авось згодиться!
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06.03.2024 01:46 Відповісти
 
 