У Криму затримали 10 кримських татар за звинуваченням у нібито тероризмі, - Лубінець. ФОТО

У тимчасово окупованому Криму російські силовики провели незаконні обшуки в будинках 10 кримських татар, їх затримали, окупанти інкримінують їм статтю "організація діяльності терористичної організації та участь у діяльності такої організації"

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

"Сьогодні на світанку російські силовики увірвалися в будинки 10 кримських татар у Бахчисараї та Джанкойському районі. Серед них — релігійні діячі та активісти громадського обʼєднання "Кримська солідарність". Незаконні обшуки провели в помешканнях Рустема Османова, Азіза Азізова, Мемета Люманова, Мустафи Абдураманова, Ремзі Куртнезірова, Ваїта Мустафаєва, Алі Мамутова, Арсена Кашки, Енвера Халілаєва, Нарімана Аметова", - зазначив Лубінець.

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За словами омбудсмена, колишній імам Ремзі Куртнезіров — літній чоловік, має інвалідність другої групи. У нього ішемічна хвороба серця, цукровий діабет, права сторона тіла — неробоча. Під час обшуку йому стало зле: сильно піднявся тиск, довелося викликати швидку.

Однак Ремзі Куртнезірова разом з іншими забрали до так званого "Управління ФСБ Криму" в Сімферополі. За інформацією, яку ми отримали від кримських адвокатів, попередньо всім десятьом інкримінують статтю "організація діяльності терористичної організації та участь у діяльності такої організації", - написав Лубінець.

Як наголосив Лубінець, РФ укотре зухвало нехтує нормами міжнародного гуманітарного права. Незаконні обшуки та затримання цивільних на тимчасово окупованій території є злочином проти людяності для національних та міжнародних механізмів правосуддя. Справжня мета окупанта — знищити будь-які прояви опору та солідарності в українському Криму.

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Омбудсмен закликав світову спільноту активізувати зусилля та посилити тиск на Росію, задля припинення нею грубих порушень прав людини в Криму та негайного і безумовного звільнення всіх незаконно утримуваних громадян України!