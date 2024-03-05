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Посадовці ЄС зустрілися у Брюсселі зі спецпредставником Китаю Лі Хуеєм та обговорили війну в Україні

лі,хуей

Керівники Європейської служби зовнішньої діяльності (ЄСЗД) 4 березня у Брюсселі зустрілися зі спецпредставником Китаю з питань Євразії Лі Хуеєм. Сторони обговорили війну Росії проти України. Очікується, що Лі також відвідає Київ.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Суспільне, про це йдеться у повідомленні ЄСЗД.

"Делегації ЄС і Китаю обговорили незаконну агресивну війну Росії проти України та шляхи просування справедливого та сталого миру. Європейська сторона підкреслила повну відповідальність Росії за неспровоковану та невиправдану агресію і наголосила, що повага до принципів Статуту ООН, суверенітету та територіальної цілісності України має бути наріжним каменем будь-якого остаточного врегулювання", - зазначили в ЄСЗД.

Також там заявили, що війна Росії є реальною загрозою безпеці Євросоюзу, отже, позиція Китаю щодо війни неминуче впливає на їхні двосторонні відносини й додали, що ЄС як і раніше, відданий підтримці України у всьому, що "необхідно для перемоги".

Загалом європейська сторона привітала майбутній візит спецпредставника Лі Хуея до Києва, який, як вони сподівалися, надасть можливість для суттєвої взаємодії Китаю з Україною через понад два роки після початку повномасштабного вторгнення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Переговори є єдиним способом припинити бойові дії в Україні, - МЗС Китаю

Також під час зустрічі було наголошено, що ЄС очікує, що Китай як постійний член Радбезу ООН відіграватиме конструктивну роль і використовуватиме будь-яку можливість для захисту та просування Статуту ООН та міжнародного права задля того, щоб РФ вивела свої війська з України за межі її міжнародно визнаних кордонів.

Турне Лі Хуея Європою

Раніше стало відомо, що з 2 березня спеціальний представник Китаю у справах Євразії Лі Хуей відвідає Росію, штаб-квартиру Європейського Союзу у Брюсселі, Польщу, Україну, Німеччину та Францію.

2 березня Лі Хуей відвідав Москву й обговорив війну в Україні з заступником міністра закордонних справ Росії Михайлом Галузіним.

Нещодавно міністр закордонних справ Китаю Ван І заявив українському колезі Дмитру Кулебі під час зустрічі у Мюнхені, що Пекін не продає летальну зброю Росії. Також він вкотре виступив "за мир" та переговори між Україною та РФ.

Автор: 

Брюссель (284) Лі Хуей (36)


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Топ коментарі
+9
і сказали:

- Лі, ми *****
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05.03.2024 16:29
+5
По аглицки он выглядит как Li ***. А почему тогда с *****, а не ****
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05.03.2024 16:33
+3
> незаконну агресивну війну росії проти України...

І що, Гуй Лі підписався під комюніке з такими формулюваннями?
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05.03.2024 16:33
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і сказали:

- Лі, ми *****
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05.03.2024 16:29 Відповісти
> незаконну агресивну війну росії проти України...

І що, Гуй Лі підписався під комюніке з такими формулюваннями?
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05.03.2024 16:33 Відповісти
Звісно що ні.
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05.03.2024 16:34 Відповісти
По аглицки он выглядит как Li ***. А почему тогда с *****, а не ****
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05.03.2024 16:33 Відповісти
Просто перекладач - теж ***.
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05.03.2024 16:36 Відповісти
Лі ***** сказав просто і ясно :" Я Ху Єю с єтіх рускіх""!
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05.03.2024 20:07 Відповісти
Тут Ли и оху...ел ))
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05.03.2024 16:34 Відповісти
І навіщо цій **** на Україні? Для піару Єрмака?
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05.03.2024 16:35 Відповісти
Лі сканує можливу майбутню реакцію на Сибір наш і недарма почав з кацапії, щоб оцінити скільки невеликих тактичних груп у 500 тисяч для цього буде необхідно, а наразі він ****, що для цього необхідно максимум 20 тис жовтих чоловічків і якщо відчепляться від Тайваню то США і Європа скажуть що це таки споконвічні китайські території.
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05.03.2024 16:56 Відповісти
Якщо у повідомленні ЄСЗД прямо йдеться про "....незаконну агресивну війну Росії проти України та шляхи просування справедливого та сталого миру. Європейська сторона підкреслила повну відповідальність Росії за неспровоковану та невиправдану агресію і наголосила, що повага до принципів Статуту ООН, суверенітету та територіальної цілісності України має бути наріжним каменем будь-якого остаточного врегулювання" - то для цього китайця Лі з поганялом *** такий візит в Європу, в Брюссель, можна сказати, закінчився нічим, на***.
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05.03.2024 16:35 Відповісти
"Смирись, гордый белый человек!" (с)
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05.03.2024 16:35 Відповісти
Лі робить турне і **** -- чи иому пох
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05.03.2024 16:43 Відповісти
Ну хай уже москалі вставляють там те "е", бо у них і вибухівка "рязанский сахар", і вибух - "хлопок".
Але чому ми цією дурнею заморочуємось?
Лі *** він і є Лі ***.
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05.03.2024 16:43 Відповісти
Лі Пісюн має ще в Польщу приїхати,привезти китайсько-путінські "печеньки" фермерам-терористам)
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05.03.2024 16:43 Відповісти
Если читать и вслух и по украински имя этого с учётом ,э,, и е в нашей транскрипции---то весело и по мужски выходит. Вот интересно, а он знает? Пусть к кацапам едет---там будет веселей.
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05.03.2024 16:51 Відповісти
якщо не дивитись, що він каже
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D1%8D%D0%B9_(%D1%84%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F) то у них це давне та почесне прізвище
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05.03.2024 16:57 Відповісти
що з ним обговорювати
якщо він розуміє тільки китайською
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05.03.2024 17:00 Відповісти
Як не ***** так ****. Які країни такі і причундали.
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05.03.2024 17:50 Відповісти
 
 