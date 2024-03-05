Посадовці ЄС зустрілися у Брюсселі зі спецпредставником Китаю Лі Хуеєм та обговорили війну в Україні

Керівники Європейської служби зовнішньої діяльності (ЄСЗД) 4 березня у Брюсселі зустрілися зі спецпредставником Китаю з питань Євразії Лі Хуеєм. Сторони обговорили війну Росії проти України. Очікується, що Лі також відвідає Київ.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Суспільне, про це йдеться у повідомленні ЄСЗД.

"Делегації ЄС і Китаю обговорили незаконну агресивну війну Росії проти України та шляхи просування справедливого та сталого миру. Європейська сторона підкреслила повну відповідальність Росії за неспровоковану та невиправдану агресію і наголосила, що повага до принципів Статуту ООН, суверенітету та територіальної цілісності України має бути наріжним каменем будь-якого остаточного врегулювання", - зазначили в ЄСЗД.

Також там заявили, що війна Росії є реальною загрозою безпеці Євросоюзу, отже, позиція Китаю щодо війни неминуче впливає на їхні двосторонні відносини й додали, що ЄС як і раніше, відданий підтримці України у всьому, що "необхідно для перемоги".

Загалом європейська сторона привітала майбутній візит спецпредставника Лі Хуея до Києва, який, як вони сподівалися, надасть можливість для суттєвої взаємодії Китаю з Україною через понад два роки після початку повномасштабного вторгнення.

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Також під час зустрічі було наголошено, що ЄС очікує, що Китай як постійний член Радбезу ООН відіграватиме конструктивну роль і використовуватиме будь-яку можливість для захисту та просування Статуту ООН та міжнародного права задля того, щоб РФ вивела свої війська з України за межі її міжнародно визнаних кордонів.

Турне Лі Хуея Європою

Раніше стало відомо, що з 2 березня спеціальний представник Китаю у справах Євразії Лі Хуей відвідає Росію, штаб-квартиру Європейського Союзу у Брюсселі, Польщу, Україну, Німеччину та Францію.

2 березня Лі Хуей відвідав Москву й обговорив війну в Україні з заступником міністра закордонних справ Росії Михайлом Галузіним.

Нещодавно міністр закордонних справ Китаю Ван І заявив українському колезі Дмитру Кулебі під час зустрічі у Мюнхені, що Пекін не продає летальну зброю Росії. Також він вкотре виступив "за мир" та переговори між Україною та РФ.