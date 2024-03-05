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Новини Війна
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Сирський та Умєров обговорили з главою Міноборони Норвегії потреби України в артилерії

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський та глава Міністерства оборони України Рустам Умєров провели переговори із міністром оборони Норвегії Бйорном Арільдом Грамом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Facebook головнокомандувача ЗСУ.

"Разом із міністром оборони України Рустемом Умєровим провів телефонну розмову з міністром оборони Норвегії Бйорном Арільдом Грамом", - йдеться у заяві.

Міністр зазначив, що в розмові ішлося про нестачу боєприпасів, а також про засоби протиповітряної оборони.

"Обговорили, зокрема, розширення співпраці в оборонній промисловості", - додав Сирський.

Також головнокомандувач подякував норвежцям за всебічну підтримку.

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Норвегія (768) підтримка (612) Сирський Олександр (628) Умєров Рустем (618)


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Скоро ці мудрагелі в одному ліжку спатимуть
Може, вони близнюки, розлучені невдалим абортом?
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05.03.2024 17:03 Відповісти
Вони обоє вже майже живуть на Заході...А хто ж військами керує , зільонський? Та то стратєг відающійся !!! Він як чапаєв акадємійов нє канчал , а дівізіямі рукаваділ...
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05.03.2024 17:08 Відповісти
Сирський взагалі вже після війни приїде із-за кордону як Ленін в германському вагоні під печаткою.
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05.03.2024 21:53 Відповісти
Хтось взагалі їх бачив порізно?
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05.03.2024 18:39 Відповісти
Якщо ці 2 покидька про щось говорили з МО Норвегії, то снарядів не буде !
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05.03.2024 21:51 Відповісти
Іікаво, хто за ким шпигує? 🤔 Хоча підозрюю, що обидва шпигують один за одни. Тоді ще цвкавіше - котрий кули/кому доповідає? Не повірю, що одному і тому ж.
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12.03.2024 00:54 Відповісти
 
 