Сирський та Умєров обговорили з главою Міноборони Норвегії потреби України в артилерії
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський та глава Міністерства оборони України Рустам Умєров провели переговори із міністром оборони Норвегії Бйорном Арільдом Грамом.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Facebook головнокомандувача ЗСУ.
"Разом із міністром оборони України Рустемом Умєровим провів телефонну розмову з міністром оборони Норвегії Бйорном Арільдом Грамом", - йдеться у заяві.
Міністр зазначив, що в розмові ішлося про нестачу боєприпасів, а також про засоби протиповітряної оборони.
"Обговорили, зокрема, розширення співпраці в оборонній промисловості", - додав Сирський.
Також головнокомандувач подякував норвежцям за всебічну підтримку.
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