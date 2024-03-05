"Слуга народу" Арахамія про скасування засідань Ради: У нардепів "є термінове і важливе завдання"

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що у нардепів є завдання, яке напряму впливає на допомогу партнерів. Коли воно буде виконане – вони повернуться до роботи в сесійній залі.

Про це він повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Хочу нагадати, що з початку повномасштабного вторгнення Верховна Рада працює в режимі триваючого пленарного засідання. Це дозволяє нам, по-перше, збиратися в будь-який час і приймати рішення, а по-друге, оперативно реагувати на зміни безпекової ситуації, важливі дедлайни чи особливості ухвалення рішень нашими партнерами. Тому неможливо скасувати те, що триває і по факту, і згідно з Регламентом", - пояснив він.

Арахамія зазначив, що за аналогією роботи на округах депутати будуть більше працювати з військовими – на передовій, в навчальних центрах, в пунктах постійної дислокації.

Читайте також: Якщо допомога від США буде меншою, то нам треба буде мобілізувати більше людей, - "слуга народу" Арахамія. ВIДЕО

"Зараз у цьому напрямку для наших депутатів є термінове і важливе завдання, яке напряму впливає на допомогу партнерів. Коли воно буде виконане – вони повернуться до роботи в сесійній залі. Такі речі не можуть і не повинні анонсуватися з питань безпеки. Бачу, щоб це зрозуміти, декому з колег не завадило б ненадовго пожертвувати своїм комфортом і побувати там, де може прилетіти будь-що і в будь-який момент.

А що стосується планів опозиції на найближчий час, то хтось з них збирається на партійні з’їзди в Румунію. Хтось у відрядження, які вибивалися в Європарламенті. Інші хотіли зайнятися правкотероризмом, ще одні – виступами і трансляціями в ТікТок. Це явно не те, чого чекають наші військові, і наші партнери. І це точно не те, що наближає Перемогу", - додав "слуга народу".

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що керівництво парламенту скасувало засідання Ради цього тижня.

Читайте: Тисячі військових ще не були на війні. Наразі проводиться аудит, цифра може бути набагато більшою, - "слуга народу" Арахамія