"Слуга народу" Арахамія про скасування засідань Ради: У нардепів "є термінове і важливе завдання"
Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що у нардепів є завдання, яке напряму впливає на допомогу партнерів. Коли воно буде виконане – вони повернуться до роботи в сесійній залі.
Про це він повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
"Хочу нагадати, що з початку повномасштабного вторгнення Верховна Рада працює в режимі триваючого пленарного засідання. Це дозволяє нам, по-перше, збиратися в будь-який час і приймати рішення, а по-друге, оперативно реагувати на зміни безпекової ситуації, важливі дедлайни чи особливості ухвалення рішень нашими партнерами. Тому неможливо скасувати те, що триває і по факту, і згідно з Регламентом", - пояснив він.
Арахамія зазначив, що за аналогією роботи на округах депутати будуть більше працювати з військовими – на передовій, в навчальних центрах, в пунктах постійної дислокації.
"Зараз у цьому напрямку для наших депутатів є термінове і важливе завдання, яке напряму впливає на допомогу партнерів. Коли воно буде виконане – вони повернуться до роботи в сесійній залі. Такі речі не можуть і не повинні анонсуватися з питань безпеки. Бачу, щоб це зрозуміти, декому з колег не завадило б ненадовго пожертвувати своїм комфортом і побувати там, де може прилетіти будь-що і в будь-який момент.
А що стосується планів опозиції на найближчий час, то хтось з них збирається на партійні з’їзди в Румунію. Хтось у відрядження, які вибивалися в Європарламенті. Інші хотіли зайнятися правкотероризмом, ще одні – виступами і трансляціями в ТікТок. Це явно не те, чого чекають наші військові, і наші партнери. І це точно не те, що наближає Перемогу", - додав "слуга народу".
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що керівництво парламенту скасувало засідання Ради цього тижня.
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Ясно. Дерибанять те, що ще не надійшло. Місця в черзі розподіляють.
А ось версія "Група конгресменів США, що працює над комплексним звітом Конгресу про роботу законодавчого органу України, вирішила бути присутньою на засіданні Верховної Ради. Керівництво ВРУ в паніці відмінило чергове засідання буквально в останній момент. Причина дуже проста, ніякими зусиллями зібрати кворум в залі ВР не вдається, а конгресмени очевидно вміють рахувати." - Хроніка одного президента
провал мобілізації - розвал фронту - Стамбул-2
на палі будете висіти, курви, на Майдані !
глазьонки у мавпочки як мишки бігають.
по корешу абрашкомовічу скучив та його баблом ?
- витвір секрєтних лаборій Сухумського обєзьянніка, що був у Тундряному рейху
А чому Арахамія не згадав перед сьогоднішнім від'їздом про нову «Сосну», як у Миколаєві було. У них все засекречена за гроші платників податків. Їм все по барабану.
Ця слуга народу, вона згубила і втратила нашу рідну країну, Україну.
Краще всім слугам народу видати повістки і на фронт, в окопи. Може там з них буде якась користь. У стінах Верховної ради вони думають тільки за гроші для себе.
Ганьба їм
Не повірять. Чергову брехню зебонарія побачать на супутникових знімках.
Ну не можна ж так брехати в очі Українцям, люди з оточення вашого, сміються з вас(помічники на постійній та громадській основі/ радники/ консультанти/ правознавці/ цілі гурти найманих ТОВ та інші)!!!
перше лице Слуг народу,
особа ************ к императару,
«глаголит истину».
нагадує втечу усіх тих перед війною 22-го.
1 снарядів
2 фортифікації
3 солдат для заповнення тієї фортифікації
ЗЄля свідомо саботує оборону і готовить Стамбул-2
команда зеленського (КоЗел) пішла на ротацію.., стала до токарних станків, копає окопи та бетонує бітум..?
і нема часу на тікток..
та
на так потрібний та дієвий закон про мобілізацію..
Не палися так зеботіна!
В державі податки сплачені і роздеребанені.
Треба трати гроші.
Давайте їм видамо всім слугам повістки, на розпродажу, на фронті, в окопах.
ЯК!!? Як оце непорозуміння потрапило на державну службу?
та сидіти при владі довічно
дуже цінний кадр..
Ну, ну.
Перелік здобутків плісняви буде?
@RudijLis
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https://twitter.com/RudijLis/status/1765009100000141548 2 ч
Хай не повертаються
https://youtu.be/kDmuKKSa8Tw
@leusenko1
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https://twitter.com/leusenko1/status/1765048968486985753 12 мин
Це так - ЗЕлена Рада скасувала пленарні засідання на цей тиждень. Кому війна, а кому мати рідна. Конгресмени мають зустрітися з опозицією, а також спитати Зеленського, навіщо він рейдернув парламентський канал Рада. Нагадаю, в березні Рада обіцяла ухвалити закон про мобілізацію.
Щось треба терміново вкрасти?
Притьмом!
Прожогом!!!
В твоїй хаті сидить абхаз - ВОРОГ, та сміється з тебе.
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html