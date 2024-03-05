УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7865 відвідувачів онлайн
Новини
4 222 14

Це перший випадок, коли особи підозрюються у скоєнні нелюдських діянь, що спричинили великі страждання або серйозні тілесні ушкодження, - Костін про рішення МКС

мкс

Генпрокурор Андрій Костін привітав видачу Міжнародним кримінальним судом ордерів на арешт генерал-лейтенанта ЗС РФ та адмірала військово-морського флоту РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє в телеграмі Офіс Генерального прокурора.

"Сьогодні ми знову побачили, як здійснюється правосуддя, і що ті, хто вчиняє міжнародні злочини, понесуть відповідальність. Я щиро вітаю видачу Міжнародним кримінальним судом ордерів на арешт генерал-лейтенанта ЗС РФ та адмірала військово-морського флоту рф, яких підозрюють у систематичному вчиненні атак на енергетичну інфраструктуру України, що спричинили значну шкоду цивільному населенню", - ідеться в повідомленні.

Генеральний прокурор подякував Міжнародному кримінальному суду, Прокурору Каріму Хану та всім українським прокурорам, які сприяли цьому спільному результату, допомагаючи у зборі доказів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МКС видав ордер на арешт командувача Чорноморського флоту РФ Соколова та командувача дальньої авіації РФ Кобилаша

"Це перший випадок, коли особи підозрюються у скоєнні злочину проти людяності "інших нелюдських діянь […], що спричинили великі страждання або серйозні тілесні ушкодження". Ми продовжуємо працювати разом, щоб притягнути до відповідальності всіх винних у скоєнні міжнародних злочинів, незалежно від їхніх звань та посад", – наголосив Костін.

Нагадаємо, Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт командувача дальньої авіації Росії Сергія Кобилаша та командувача Чорноморського флоту РФ Віктора Соколова.

Автор: 

Міжнародний кримінальний суд (328) Костін Андрій (267)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+1
Перший випадок???...
показати весь коментар
05.03.2024 17:38
+1
Ого.
Тепер всю мразота мілкішу. Щоб до кінця життя ссались з параші носа в світ висунуть. Херої расєї ...ля....
показати весь коментар
05.03.2024 17:43
+1
Друже, шахед це така куйня.. а коли летить 7-8 кінжалів і патріот видає чергу з 20-25 пострілів за дві хвилини - таке в житті не забудеш..
показати весь коментар
05.03.2024 18:04
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Перший випадок???...
показати весь коментар
05.03.2024 17:38 Відповісти
Цемах, як терорист-убивця(МН17), теж був у руках Українських кривоохороних органів від Зеленського, і що з того вийшло …
Нідерланди знають ще більше…
показати весь коментар
05.03.2024 17:39 Відповісти
Сьогодні такий жах снився, як над моїм будинком сбивали десятки ракет.. таке майже було - навколо будинку, але Сьогодні був жах а не сон..
показати весь коментар
05.03.2024 17:42 Відповісти
Не надо здесь о своем энурезе. Если стреляли над вашим домом , то факт, шо сбитый шахед по инерции пролетит явно дальше вашего дома. Вы попробуйте в это время еще и фонарем подсветить , шобы побыстрее сбили, когда в вашу сторону с двух сторон(слева и справа) летят трассеры(меньше горя будет). А в это время шум мопеда нарастает и он явно идет на вас, но пролетает дальше . Шур, у вас с энурезом станет все чики-пики.
показати весь коментар
05.03.2024 17:53 Відповісти
Друже, шахед це така куйня.. а коли летить 7-8 кінжалів і патріот видає чергу з 20-25 пострілів за дві хвилини - таке в житті не забудеш..
показати весь коментар
05.03.2024 18:04 Відповісти
Днiпро?
показати весь коментар
05.03.2024 21:24 Відповісти
Майже..на Дніпро, тільки в Києві..десять місяців тому карасів на масиві тягав і години в 4, кінжали влаштували полювання на петріоти.. бійня була страшна... так іпашил адреналін, думал що по воді ходжу. А може і ходив..)
показати весь коментар
05.03.2024 21:48 Відповісти
Чого сон? Рік тому було таке в столиці. Я думав що вже то кінець настав. По 5-10 слідів ракет одночасно у декілька хвиль ішло з заходу на схід. З просоння не взяв чим зняти.
показати весь коментар
05.03.2024 22:30 Відповісти
То же самое, все время хочу снять подсвеченый шахед, который звуком приближается к тебе и у тебя мысль, мож он сюда и запрограмирован, все время забываю сфотать.
показати весь коментар
05.03.2024 23:02 Відповісти
То були наші проти-ракети. Це була одна з останніх масованих атак. Думав що цілі зустрінуться десь якраз у мене над головою. Летіли тоді і балістика, і крилаті і шахеди.
показати весь коментар
05.03.2024 23:06 Відповісти
Ого.
Тепер всю мразота мілкішу. Щоб до кінця життя ссались з параші носа в світ висунуть. Херої расєї ...ля....
показати весь коментар
05.03.2024 17:43 Відповісти
Такі персонажі, зазвичай, не доживають до судів.
показати весь коментар
05.03.2024 22:38 Відповісти
 
 