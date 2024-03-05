Це перший випадок, коли особи підозрюються у скоєнні нелюдських діянь, що спричинили великі страждання або серйозні тілесні ушкодження, - Костін про рішення МКС
Генпрокурор Андрій Костін привітав видачу Міжнародним кримінальним судом ордерів на арешт генерал-лейтенанта ЗС РФ та адмірала військово-морського флоту РФ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє в телеграмі Офіс Генерального прокурора.
"Сьогодні ми знову побачили, як здійснюється правосуддя, і що ті, хто вчиняє міжнародні злочини, понесуть відповідальність. Я щиро вітаю видачу Міжнародним кримінальним судом ордерів на арешт генерал-лейтенанта ЗС РФ та адмірала військово-морського флоту рф, яких підозрюють у систематичному вчиненні атак на енергетичну інфраструктуру України, що спричинили значну шкоду цивільному населенню", - ідеться в повідомленні.
Генеральний прокурор подякував Міжнародному кримінальному суду, Прокурору Каріму Хану та всім українським прокурорам, які сприяли цьому спільному результату, допомагаючи у зборі доказів.
"Це перший випадок, коли особи підозрюються у скоєнні злочину проти людяності "інших нелюдських діянь […], що спричинили великі страждання або серйозні тілесні ушкодження". Ми продовжуємо працювати разом, щоб притягнути до відповідальності всіх винних у скоєнні міжнародних злочинів, незалежно від їхніх звань та посад", – наголосив Костін.
Нагадаємо, Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт командувача дальньої авіації Росії Сергія Кобилаша та командувача Чорноморського флоту РФ Віктора Соколова.
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