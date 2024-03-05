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Новини Війна
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Окупанти пропонують винагороду за українських партизанів на окупованих територіях, - Центр національного спротиву

партизани,цнс

Окупанти пропонують грошову винагороду "мисливцям" на український рух опору на тимчасово окупованих територіях, а також гроші за інформацію про українських партизанів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр національного спротиву.

На тимчасово окупованих територіях окупанти шукають тих, хто повідомляє Силам оборони місцерозташування та переміщення російської армії.

Для цього ворог обіцяє гроші тим, хто повідомить в РОА про українців, що фіксують переміщення техніки. Проте ворог не враховує, що він на ТОТ лише короткочасний окупант, і більшість українців продовжує повідомляти про його розташування.

Попри це, українські активісти та партизани активно повідомляють щодня про переміщення техніки та живої сили росіян на окупованих територіях.

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окупація (6719) партизани (192)


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Читають мануали айнзацгрупп...
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05.03.2024 17:45 Відповісти
Це вже https://youtu.be/LWLDchefRPo?t=12 було...
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05.03.2024 17:49 Відповісти
Це наслідки заяв кротівні Баканова, які заявляють про проукраїнських громадян на окупованих територіях, які надають інформацію про рашистів.
СБУ вже ганяє рекламу на радіо із закликом до проукраїнських громадян передавати СБУ інформацію про рашистські окупаційні війська через фсб-ешний Телеграм.

Нормальні спецслужби такого не роблять.
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05.03.2024 18:00 Відповісти
Здати б якогось ватника)мовляв,це він так за вас,а сам...))
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05.03.2024 18:02 Відповісти
А ми досі такому не навчились..
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05.03.2024 18:07 Відповісти
Можна в Україні почати збір не тільки на дрони, а і на винагороду за спійманих диверстантів та ліквідацію відомих пропагандистів. Народ із задоволенням підртримає гривнею таку ініціативу
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05.03.2024 18:20 Відповісти
Ну так це ж гарна новина, я б сепарюг пачками здавав в феєсбе хай суки спробують на смак руSSкий мир, хер відмажуться, знайдуть в хитрожопів приховані гривні і в сибір
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05.03.2024 18:22 Відповісти
Чистите память в телефонах.
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05.03.2024 23:44 Відповісти
 
 