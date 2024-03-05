Окупанти пропонують винагороду за українських партизанів на окупованих територіях, - Центр національного спротиву

Окупанти пропонують грошову винагороду "мисливцям" на український рух опору на тимчасово окупованих територіях, а також гроші за інформацію про українських партизанів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр національного спротиву.

На тимчасово окупованих територіях окупанти шукають тих, хто повідомляє Силам оборони місцерозташування та переміщення російської армії.

Для цього ворог обіцяє гроші тим, хто повідомить в РОА про українців, що фіксують переміщення техніки. Проте ворог не враховує, що він на ТОТ лише короткочасний окупант, і більшість українців продовжує повідомляти про його розташування.

Попри це, українські активісти та партизани активно повідомляють щодня про переміщення техніки та живої сили росіян на окупованих територіях.

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