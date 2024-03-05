Щодо ухилянтів обговорюється 3 варіанти обмежень: заборона на виїзд за кордон, обмеження в праві керування транспортними засобами та блокування рахунків, - "слуга народу" Чернєв

Для ухвалення рішення про демобілізацію військовослужбовців, які відслужили 36 місяців, у законопроєкті про мобілізацію парламентський комітет із питань національної безпеки, оборони та розвідки чекає на дані від Генштабу ЗСУ. Щодо ухилянтів обговорюється три варіанти обмежень: заборона на виїзд за кордон, обмеження в праві керування транспортними засобами та блокування рахунків.

Про це повідомив заступник голови комітету Єгор Чернєв (фракція "Слуга народу"), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Верховної Ради.

За словами нардепа, зараз у Комітеті ведеться активна дискусія з приводу питання про демобілізацію тих людей, які відслужили 36 місяців.

"Ми розуміємо, що 36 місяців у тилу і 36 місяців на передовій дуже сильно відрізняються. Але щоби прийняти якесь рішення, ми повинні отримати цифри від Генштабу та їхнє розуміння того, чи можна демобілізувати таких людей, чи не провалиться фронт через це. Тобто ми повинні спиратися на конкретні цифри й чекаємо їх від Генштабу", - наголосив Чернєв.

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Також "слуга народу" розповів, які механізми передбачає законопроєкт для подання військовозобов’язаними своїх даних до ТЦК.

"Наразі розглядаються три варіанти подачі інформації в територіальні центри комплектування: особисто прийти й оновити дані, зробити це у ЦНАПі або зареєструвати електронний кабінет і зробити це онлайн, не відвідуючи ТЦК. Оновити дані упродовж 60 днів з моменту набуття чинності законом буде обов’язком громадян, а не правом. Усі військовозобов’язані мають стати на облік і виконувати свій військовий обов’язок", - зазначив Чернєв.

Нардеп нагадав, що в першій версії законопроєкту Міноборони пропонувало більше обмежень для "ухилянтів", але в нинішньому законопроєкті залишилися тільки три пропозиції.

"Зараз щодо "ухилянтів" обговорюється три варіанти обмежень: тимчасова заборона на виїзд за кордон, тимчасове обмеження в праві керування транспортними засобами та блокування рахунків у банках. Комітет не підтримав ідею блокування рахунків, бо не вважає її реальною дієвою нормою. Водночас останнє слово за народними депутатами, які будуть у сесійній залі підтримувати чи відхиляти певні пропозиції", - розповів парламентарій.

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