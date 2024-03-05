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Новини Мобілізація
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Щодо ухилянтів обговорюється 3 варіанти обмежень: заборона на виїзд за кордон, обмеження в праві керування транспортними засобами та блокування рахунків, - "слуга народу" Чернєв

військовий,мобілізація,квиток

Для ухвалення рішення про демобілізацію військовослужбовців, які відслужили 36 місяців, у законопроєкті про мобілізацію парламентський комітет із питань національної безпеки, оборони та розвідки чекає на дані від Генштабу ЗСУ. Щодо ухилянтів обговорюється три варіанти обмежень: заборона на виїзд за кордон, обмеження в праві керування транспортними засобами та блокування рахунків.

Про це повідомив заступник голови комітету Єгор Чернєв (фракція "Слуга народу"), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Верховної Ради.

За словами нардепа, зараз у Комітеті ведеться активна дискусія з приводу питання про демобілізацію тих людей, які відслужили 36 місяців.

"Ми розуміємо, що 36 місяців у тилу і 36 місяців на передовій дуже сильно відрізняються. Але щоби прийняти якесь рішення, ми повинні отримати цифри від Генштабу та їхнє розуміння того, чи можна демобілізувати таких людей, чи не провалиться фронт через це. Тобто ми повинні спиратися на конкретні цифри й чекаємо їх від Генштабу", - наголосив Чернєв.

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Також "слуга народу" розповів, які механізми передбачає законопроєкт для подання військовозобов’язаними своїх даних до ТЦК.

"Наразі розглядаються три варіанти подачі інформації в територіальні центри комплектування: особисто прийти й оновити дані, зробити це у ЦНАПі або зареєструвати електронний кабінет і зробити це онлайн, не відвідуючи ТЦК. Оновити дані упродовж 60 днів з моменту набуття чинності законом буде обов’язком громадян, а не правом. Усі військовозобов’язані мають стати на облік і виконувати свій військовий обов’язок", - зазначив Чернєв.

Нардеп нагадав, що в першій версії законопроєкту Міноборони пропонувало більше обмежень для "ухилянтів", але в нинішньому законопроєкті залишилися тільки три пропозиції.

"Зараз щодо "ухилянтів" обговорюється три варіанти обмежень: тимчасова заборона на виїзд за кордон, тимчасове обмеження в праві керування транспортними засобами та блокування рахунків у банках. Комітет не підтримав ідею блокування рахунків, бо не вважає її реальною дієвою нормою. Водночас останнє слово за народними депутатами, які будуть у сесійній залі підтримувати чи відхиляти певні пропозиції", - розповів парламентарій.

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Автор: 

мобілізація (3082) демобілізація (110) Чернєв Єгор (122) ухилянти (937)


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Топ коментарі
+42
Бо відповідальність між тим ,хто давав присягу на вірність країні і отримував держзарплату ,пільги - дуже відрізняється від відповідальності того - хто не давав присяги, не отримував від жержави не копійки ,і сплачував податки на утримання держави . І тут цілий спектр різного типу відповідальності .

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05.03.2024 19:47
+40
О , так само більшовицька бидлота говорила в 1917 році . Вєрной дарогой ідьтє таваріщі ...
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05.03.2024 19:37
+29
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05.03.2024 19:27
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Може краще ухилянтів показово видворювати за кордон?
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05.03.2024 21:11 Відповісти
Прекрасна ідея. Навіть будинок віддам. Не буде легко, але зароблю, бо вмію і люблю працювати. А держава через півроку те майно все дно просере, як проспала все до цього за 30 років. Головне багатство будь якої країни - люди. Майно то пил. Але не зрозумієте, бо треба думати вміти.
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05.03.2024 21:18 Відповісти
як тільки зрадники з ОПи відкриють кордон, всі стануть на облік. а чому, доречі, кордини закриті зараз, до прийняття закону?
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05.03.2024 21:27 Відповісти
Краще забрати у всіх паспорти, розселити у бараки, обнести колючкою по периметру і нехай працюють за трудодні чи служать у війську 25 років
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05.03.2024 21:32 Відповісти
Скоро і до цього зелена шобла дійде, не хвилюйтеся.
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05.03.2024 23:01 Відповісти
Ага. А вертухаями будуть, по-суті, такі ж самі ухилянти, тільки вже "в законі". Як зараз на кордоні: ухилянти "в законі" ловлять ухилянтів "поза законом". Країна абсурдів...
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06.03.2024 08:42 Відповісти
А если не будут брать - отключим газ ¡¡!

,,Бриллиантовая рука,, 1968г.
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05.03.2024 21:33 Відповісти
Звиздец, так тепер шо у Зеленского права заберуть вот же ж лихо
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05.03.2024 21:35 Відповісти


То буде халепа, але не лихо. Кажуть, Зеленський уміє на вєліку їздити. А ще кажуть, що про то навіть було в якомусь кіно - де він особисто на вєліку катався.
...Лихо буде, коли йому врочисто вручать п'яту повістку...
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05.03.2024 22:44 Відповісти
Це що, депутати будуть ходити пішки? Разом з Зеленським?
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05.03.2024 21:39 Відповісти
А коли будуть обмеження тим ,хто не побудував укріплень , хто шле людей на смерть, хто здав південь???Може з Янелохом Оманським в одному батальйоні не було б відбою від бажаючих воювати!!??
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05.03.2024 21:41 Відповісти
''заборона на виїзд за кордон''

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05.03.2024 21:46 Відповісти
Є ще кілька сотень тисяч молодих (до 60 років) "пєнсіонєров" всякіх сілових структур. Вони кожен рік судяться за підвищення пенсій, а від воєнкомату надійно ховаються!
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05.03.2024 22:07 Відповісти
А хто ж бубочку від Майдану -3 буде захищати ?
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05.03.2024 22:53 Відповісти
Всіх ухилянтів , які не повернулися після 24 лютого 2022 року з заробітків , і тих хто втік після 24 .02 . 22 закордон ---позбавити громадянства ! Без громадянства вони ніхто , скасовуються все , недійсні ---водійські права , закордонний паспорт , неможливість влаштуватися на роботу, зняти , або купити житло , автівку ....і.і і .
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05.03.2024 22:51 Відповісти
І що? Отримають політичний притулок, а згодом, і громадянство інших країн. На жаль, в нас не та країна, щоб було варто будь що чіплятись за громадянство. Лякати позбавленням громадянства - це все рівно, що їжака голим задом.
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05.03.2024 23:07 Відповісти
Не отримають в жодній країні .
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06.03.2024 01:23 Відповісти
Отримають в будь-якій.

Політичний притулок - притулок, наданий особам, що зазнали (або можуть зазнати) переслідувань у себе на батьківщині за політичні або релігійні переконання, а також за дії, що не кваліфікуються в міжнародному і національному праві демократичних держав як правопорушення.

Наскільки я пам"ятаю, в європейських країнах нема закону, який зобов"язує тих, хто виїхав, повертатися в країну у разі війни. Тому позбавлення громадянства українців в такому разі в європейських країнах буде вважатись переслідуванням і надасть право на отримання політичного притулку.
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06.03.2024 08:12 Відповісти
у громадян без громадянства в Україні більше прав ніж з паспором громадянина України. Все чисто..
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05.03.2024 23:55 Відповісти
Не в Україні , а за межами України , а це велика проблема )
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06.03.2024 01:24 Відповісти
Тобто наш Лідор не зможе виїхати закордон? І усі його рахунки будуть блоковані? Він же 4-х разовий ухилянт.
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05.03.2024 22:58 Відповісти
Країна заборон, обмежень та штрафів.
Що можна чекати від мародерів.
Дивіться, гайки не по зривайте.
Бо ніяких розтрільних бригад не вистачить.
Одне питання до депутатів - як при такій тотальній некомпетентності ви ще там сраки грієте? Закони створені вами знищили країну, скоротили націю і не відомо скільки ще погані ви на ухвалюєте.
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06.03.2024 00:22 Відповісти
Всі три варіанти обмежень треба ввести корупціонерам ще з початку війни. Зразу вводимо обмеження корупціонерам, а потім вже ухилянтам. І коли будуть повернуті мільярди вкрадені на закупівлях для ВСУ.
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06.03.2024 06:06 Відповісти
Все дуже конституційно і демократично. По Зелайнівські. Як завжди
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06.03.2024 07:23 Відповісти
чую скоро запахнет горящими шинами.....
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06.03.2024 07:35 Відповісти
І що тепер? В чотирижди ухилянта права заберуть? За кордон не випустять? І рахунки заблокують? Як же ми тепер?
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06.03.2024 09:23 Відповісти
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