Благодійний фонд "Велич Життя" передав медикам Донеччини карету швидкої та необхідне обладнання

Медикам Донеччини передали допомогу на понад 1 млн грн, який вдалося зібрати благодійному фонду "Велич життя".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу Фонду "Велич життя".

Так, вдалося зібрати 1 107 826 гривень, які пішли на придбання допомоги для лікарів Донеччини.

Зокрема було закуплено та відправлено: авто швидкої, оснащене всім необхідним обладнанням, портативні зарядні станції, електрохірургічний апарат ZEUS PRIME, датчики до ультразвукової діагностичної системи, компресорні автохолодильники для зберігання крові, тазові шини, мішки АМБУ, шини гнучкі зразку SAM Splint, пульсоксиметри, карти діагностичні Eldoncard для визначення групи крові AB0 та резус-фактору RhD у наборі, ноші безкаркасні евакуаційні, термоковдри з напиленням олива/камо, iTClamp (пристрій прямого тиску для зупинки кровотечі), підсумки для турнікета, ноші пластикові, набори для внутрішньокісткового судинного доступу NIO+, іммобілізаційні універсальні шини, вузлові турнікети SAM SJF, розхідні матеріали та продукти харчування.

Колектив лікарні Краматорськ

Збір коштів проводили разом з Головою Голосіївської РДА м. Києва Сергієм Садовим та начальницею Управління соціального захисту населення Голосіївської РДА Наталією Ахмадовою.

До збору коштів приєдналися колективи Комунального підприємства з утримання зелених насаджень Голосіївського району, Управління соціального захисту населення Голосіївської РДА, ЦНАП Голосіївського району, Центр соціальних служб району, колектив Комунального підприємства "Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автошляхів та споруд на них Голосіївського району міста Києва", Управління освіти Голосіївської РДА, Управління будівництва району, Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) району, Управління культури Голосіївської РДА. А також Адвокатське об'єднання "РЕВЕЛІН ІНФОРМЕЙШН ГРУП", ТОВ "ЕНЕРГО РЕСУРС" РІ ГРУП", ТОВ "ХАРВІНД", ТОВ "ІНЖЕНІРІНГ — АНАЛІТИКА", Компанія Listan GmbH, Благодійній організації "Благодійний фонд "Скарбниця нації", ТОВ "Будстандарт".

Читайте: Понад $50 млн гуманітарної допомоги надійшло до українців за два роки від канадської фундації