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Зеленський прокоментував рішення МКС: жодна кількість зірочок на погонах не сховає від відповідальності

зеленський

Зеленський привітав рішення Міжнародного кримінального суду видати ордери на арешт командувачів дальньої авіації та Чорноморського флоту РФ.

Про це Президент України Володимир Зеленський написав у соцмережі Х (колишній твіттер), передає Цензор.НЕТ.

"Вітаю рішення Міжнародного кримінального суду видати ордери на арешт командувачів дальньої авіації та Чорноморського флоту Росії, яких звинувачують у воєнних злочинах і злочинах проти людяності, скоєних під час російських масованих обстрілів цивільних людей та об'єктів критичної інфраструктури в Україні у 2022 та 2023 роках", - написав він.

Та наголосив на тому, що кожен російський командир, який віддає накази про завдання ударів про завдання ударів по цивільним людям та об'єктам критичної інфраструктури і кожен виконавець таких злочинів повинні знати, що вони будуть притягнуті до відповідальності.

"Міжнародне правосуддя вимагає часу, але воно невідворотне. Ми докладаємо всіх зусиль, щоб жоден російський звір, відповідальний за вбивства українських дітей, жінок і чоловіків, не залишився безкарним. І жодна кількість зірочок на погонах, жодні кабінетні двері не сховають їх від відповідальності", - підкреслив президент.

Читайте також: Це перший випадок, коли особи підозрюються у скоєнні нелюдських діянь, що спричинили великі страждання або серйозні тілесні ушкодження, - Костін про рішення МКС

Автор: 

Зеленський Володимир (23998) Міжнародний кримінальний суд (328)


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Топ коментарі
+33
І президентська булава теж не сховає від того ж!
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05.03.2024 18:26
+15
Нашу Гетьманську Булаву будемо довго відмивати після липких лапок хрипатого пацюка.
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05.03.2024 18:38
+6
Это же касается и Дерьмака, даже если ФСБ ему маршала присвоит.
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05.03.2024 18:27
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І президентська булава теж не сховає від того ж!
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05.03.2024 18:26 Відповісти
Президентський рояль...
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05.03.2024 18:28 Відповісти
Нашу Гетьманську Булаву будемо довго відмивати після липких лапок хрипатого пацюка.
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05.03.2024 18:38 Відповісти
Про це пам"ятають "зіркові"=ПРивладні саботажники з Банкової, я впевнена, тому й саботують перемогу, захист життів перших воїнів патріотів, котрі самі пішли захищати батьквіщину ... Вони тягнуть з фрртифікацією, вони тягнуть з мобілізаію та законами необхідними для того, вони заважаютьпрацювати заводам на фронт своїми перевірками , ВОНИ ВІДСТОРОНЮЮТЬ ВІД СЛУЖБИ ГЕНЕРАЛІВ Й НЕ ТІЛЬКИ - УСІХ ДОСТВОЙНО ВОЮВАШИХ ГЕРОЇВ ЗА УКРАЇНУ . ВОНИ НЕ ХОЧУТЬ КОАЛІЦІЄ ЄДНАННЯ ТА КАБМІНУ ВІД НЕЇ.

ВЛАДА ЗЕЄРМАКА - це саботажники перемоги+мародери=ЗРАДНИКИ
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05.03.2024 18:41 Відповісти
Потужна заява. Коли коту немає що робити, він я..я вилізує.
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05.03.2024 18:45 Відповісти
Коли у зіцпрезидента немає інших розваг - він робить те,що звик.
Пише гумористичні відосики.
От тільки остані 2 роки квартальні костюмери розбіглися,оводиться бідоласі в піжамі "працювати".
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05.03.2024 19:15 Відповісти
Это же касается и Дерьмака, даже если ФСБ ему маршала присвоит.
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05.03.2024 18:27 Відповісти
І на пів шостого чекає свій КСУ
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05.03.2024 18:29 Відповісти
Як же ж солодко s прибутково бути слугою народу …
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05.03.2024 18:31 Відповісти
Зєля бере під свій контроль! Мощно, потужно в турборежимі, найвеличнівшивий!
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05.03.2024 18:34 Відповісти
Зелена флісочка також не допоможе, незламний ти наш...
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05.03.2024 18:36 Відповісти
Щоб тобі пов...ло, г...да неголена.
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05.03.2024 18:41 Відповісти
Шашлик нелегітимний.
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05.03.2024 18:54 Відповісти
Недоторканність закінчується 21 травня
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05.03.2024 18:54 Відповісти
ага, ага . якого року?

воно буде триматись до останнього й саме не піде, згадаєте мої слова 22 травня
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05.03.2024 19:40 Відповісти
Жодне президентське крісло не сховає від відповідальності...
Ти будеш сидіти пожиттєво разом із дєрьмаком - разом прийшов і разом сядеш!!!
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05.03.2024 19:20 Відповісти
Арахамка їх заховає в Китаї
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05.03.2024 19:28 Відповісти
Берем логіку:

Президент Чехії знайшов снаряди. Зброєю в міністерстві оборони займається зам міністра по зброї, з величезним апаратомм військових аташе. Він не зміг знайти.

Зе дає конференцію і на весь світ висловлює: "чому тисячи безпилотників не можуть потрапити на передову"? Хто їх контролює? Замміністра оборони по зброї.

Світан бідкається про недолугу роботу міністерства оборони по зброї. Теж саме говорить Юрій Бутусов.

Але НІХТО не назвав прізвища! Скажу я.

ЗамМіністра оборони по зброї - бувший при Порошенко начальник тилу, який Ніколи не воював, ІВАН ГАВРИЛЮК.
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05.03.2024 23:48 Відповісти
Зеленский прокомментировал решение МКС Источник:
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06.03.2024 06:10 Відповісти
 
 