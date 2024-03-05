Зеленський прокоментував рішення МКС: жодна кількість зірочок на погонах не сховає від відповідальності

Зеленський привітав рішення Міжнародного кримінального суду видати ордери на арешт командувачів дальньої авіації та Чорноморського флоту РФ.

Про це Президент України Володимир Зеленський написав у соцмережі Х (колишній твіттер), передає Цензор.НЕТ.

"Вітаю рішення Міжнародного кримінального суду видати ордери на арешт командувачів дальньої авіації та Чорноморського флоту Росії, яких звинувачують у воєнних злочинах і злочинах проти людяності, скоєних під час російських масованих обстрілів цивільних людей та об'єктів критичної інфраструктури в Україні у 2022 та 2023 роках", - написав він.

Та наголосив на тому, що кожен російський командир, який віддає накази про завдання ударів про завдання ударів по цивільним людям та об'єктам критичної інфраструктури і кожен виконавець таких злочинів повинні знати, що вони будуть притягнуті до відповідальності.

"Міжнародне правосуддя вимагає часу, але воно невідворотне. Ми докладаємо всіх зусиль, щоб жоден російський звір, відповідальний за вбивства українських дітей, жінок і чоловіків, не залишився безкарним. І жодна кількість зірочок на погонах, жодні кабінетні двері не сховають їх від відповідальності", - підкреслив президент.

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