Зеленський прокоментував рішення МКС: жодна кількість зірочок на погонах не сховає від відповідальності
Зеленський привітав рішення Міжнародного кримінального суду видати ордери на арешт командувачів дальньої авіації та Чорноморського флоту РФ.
Про це Президент України Володимир Зеленський написав у соцмережі Х (колишній твіттер), передає Цензор.НЕТ.
"Вітаю рішення Міжнародного кримінального суду видати ордери на арешт командувачів дальньої авіації та Чорноморського флоту Росії, яких звинувачують у воєнних злочинах і злочинах проти людяності, скоєних під час російських масованих обстрілів цивільних людей та об'єктів критичної інфраструктури в Україні у 2022 та 2023 роках", - написав він.
Та наголосив на тому, що кожен російський командир, який віддає накази про завдання ударів про завдання ударів по цивільним людям та об'єктам критичної інфраструктури і кожен виконавець таких злочинів повинні знати, що вони будуть притягнуті до відповідальності.
"Міжнародне правосуддя вимагає часу, але воно невідворотне. Ми докладаємо всіх зусиль, щоб жоден російський звір, відповідальний за вбивства українських дітей, жінок і чоловіків, не залишився безкарним. І жодна кількість зірочок на погонах, жодні кабінетні двері не сховають їх від відповідальності", - підкреслив президент.
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ВЛАДА ЗЕЄРМАКА - це саботажники перемоги+мародери=ЗРАДНИКИ
Пише гумористичні відосики.
От тільки остані 2 роки квартальні костюмери розбіглися,оводиться бідоласі в піжамі "працювати".
воно буде триматись до останнього й саме не піде, згадаєте мої слова 22 травня
Ти будеш сидіти пожиттєво разом із дєрьмаком - разом прийшов і разом сядеш!!!
Президент Чехії знайшов снаряди. Зброєю в міністерстві оборони займається зам міністра по зброї, з величезним апаратомм військових аташе. Він не зміг знайти.
Зе дає конференцію і на весь світ висловлює: "чому тисячи безпилотників не можуть потрапити на передову"? Хто їх контролює? Замміністра оборони по зброї.
Світан бідкається про недолугу роботу міністерства оборони по зброї. Теж саме говорить Юрій Бутусов.
Але НІХТО не назвав прізвища! Скажу я.
ЗамМіністра оборони по зброї - бувший при Порошенко начальник тилу, який Ніколи не воював, ІВАН ГАВРИЛЮК.