У роботі Facebook та Instagram стався збій
Користувачі повідомили про масштабний збій сервісів Meta.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Downdetector.
Користувачів додатків Facebook та Instagram викинуло з їхніх акаунтів. Дехто з них взагалі не міг зайти в обліковий запис, в інших - не оновлювались сторінки.
За пів години на збої у Facebook поскаржилось майже 540 тисяч користувачів. На невідповідну роботу Instagram надійшло понад 92 тисячі скарг.
Топ коментарі
+11 ПП Уксусов
показати весь коментар05.03.2024 18:39
+7 Fox Zeint #542611
показати весь коментар05.03.2024 18:40
+5 Nestor Nen
показати весь коментар05.03.2024 18:41
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Життя пішло далі...
Це лиш тих хто поскаржився у ФБ
А скільки тих хто не могли цього зробити?
Чому всі такі стурбовані?