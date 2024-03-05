УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8051 відвідувач онлайн
Новини
4 202 22

У роботі Facebook та Instagram стався збій

meta

Користувачі повідомили про масштабний збій сервісів Meta.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Downdetector.

Користувачів додатків Facebook та Instagram викинуло з їхніх акаунтів. Дехто з них взагалі не міг зайти в обліковий запис, в інших - не оновлювались сторінки.

За пів години на збої у Facebook поскаржилось майже 540 тисяч користувачів. На невідповідну роботу Instagram надійшло понад 92 тисячі скарг.

Читайте: Facebook і надалі блокує дописи про "Азов", - ЧЕСНО

Автор: 

Facebook (725) соціальні мережі (1186) Instagram (181)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+11
З пісьбухом давно попрощався.. щодо інсти навіть не думав...
показати весь коментар
05.03.2024 18:39
+7
Какое горе, ща расплачусь
показати весь коментар
05.03.2024 18:40
+5
Я вже злякався що бан перманентний,якраз одну ватну хвойду обматюкав
показати весь коментар
05.03.2024 18:41
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Та Вже Попустило....
Життя пішло далі...
показати весь коментар
05.03.2024 18:39 Відповісти
З пісьбухом давно попрощався.. щодо інсти навіть не думав...
показати весь коментар
05.03.2024 18:39 Відповісти
Какое горе, ща расплачусь
показати весь коментар
05.03.2024 18:40 Відповісти
Я вже злякався що бан перманентний,якраз одну ватну хвойду обматюкав
показати весь коментар
05.03.2024 18:41 Відповісти
"...540 тисяч користувачів..."
Це лиш тих хто поскаржився у ФБ
А скільки тих хто не могли цього зробити?
показати весь коментар
05.03.2024 18:41 Відповісти
Якось пох
показати весь коментар
05.03.2024 18:44 Відповісти
показати весь коментар
05.03.2024 18:45 Відповісти
інстасамочки на межі самогубств! ))
показати весь коментар
05.03.2024 18:51 Відповісти
Ну то звісно - хусити перегризли кабель у Червоному морі то і все вирубилось))
показати весь коментар
05.03.2024 18:51 Відповісти
Наверное хусситы и данные украли? А то рекомендуют сменить пароли, так как произошла утечка данных...
показати весь коментар
05.03.2024 18:55 Відповісти
ну і до чого то ви написали?
показати весь коментар
05.03.2024 19:07 Відповісти
Уже всё работает
показати весь коментар
05.03.2024 18:54 Відповісти
показати весь коментар
05.03.2024 18:56 Відповісти
попробовал https://uk-ua.facebook.com/ Facebook все работает
показати весь коментар
05.03.2024 18:59 Відповісти
хусиды перегрызли кабеля , биткоин под угрозой
показати весь коментар
05.03.2024 19:00 Відповісти
у меня 4G , когда были бои в Вознесенске я сидел с Инетом , а соседи с оптикой нет
показати весь коментар
05.03.2024 19:04 Відповісти
Ту муть потрібно взагалі позакривати.
показати весь коментар
05.03.2024 19:08 Відповісти
Вже минулось ніби.
показати весь коментар
05.03.2024 19:13 Відповісти
У нас є цензор.
показати весь коментар
05.03.2024 19:41 Відповісти
Хусити,проіранське проксі перебило кабель
показати весь коментар
05.03.2024 20:03 Відповісти
Що воно таке, той фасебоок і інстаґрам?

Чому всі такі стурбовані?
показати весь коментар
05.03.2024 21:25 Відповісти
 
 