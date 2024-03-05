У роботі Facebook та Instagram стався збій

Користувачі повідомили про масштабний збій сервісів Meta.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Downdetector.

Користувачів додатків Facebook та Instagram викинуло з їхніх акаунтів. Дехто з них взагалі не міг зайти в обліковий запис, в інших - не оновлювались сторінки.

За пів години на збої у Facebook поскаржилось майже 540 тисяч користувачів. На невідповідну роботу Instagram надійшло понад 92 тисячі скарг.

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