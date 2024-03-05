Держдеп США запровадив нові санкції проти ПВК "Вагнер" і Повітряно-космічних сил РФ
Державний департамент США запровадив нові санкції проти Росії. Під обмеження потрапили Повітряно-космічних сил РФ, а також угруповання ПВК "Вагнер".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на сайт Федерального реєстру США.
Під обмеження потрапили:
- Повітряно-космічні сили Російської Федерації;
- ПВК "Вагнера";
- росіянин Павло Шевелін;
- компанія "Елтехнорд" із Санкт-Петербурга;
- громадянин КНДР.
Зазначені компанії та особи звинувачуються у порушенні національного законодавства щодо нерозповсюдження зброї масового знищення щодо Ірану, КНДР і Сирії.
Рішення про застосування обмежувальних заходів набуло чинності 27 лютого.
Топ коментарі
+7 Paul S
показати весь коментар05.03.2024 18:40
+7 Aleksander Lukashenko
показати весь коментар05.03.2024 18:47
+3 Sasha Poberailo #441732
показати весь коментар05.03.2024 18:41
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Нічо не скажеш
Знайшли prigogine у Венецуелі і підвісили за яйця?
Чи вони знущаються просто?
Бандера Подільський
@bandera_khm
·
5 год
Група конгресменів США, що працює над комплексним звітом Конгресу про роботу законодавчого органу України, вирішила бути присутньою на засіданні Верховної Ради.
Керівництво ВРУ в паніці відмінило чергове засідання буквально в останній момент.
Ну его все знают, т.к. он ЕДИНСТВЕННЫЙ толстяк во всей КНДР
Хіба це рівень США, щоб проти банди, створеної й керованої фсб, вводити санкції?
Тут треба діяти як з аль-каїдою. Але США чекають на новий "перл_гарбор"...
Тоді їм проясниться...
Кон чен ыр хоть знает...?!
Запитав у ШІ каже, що -За останній час Сполучені Штати Америки продовжують закуповувати уран від Росатому, російської корпорації, яка займається збагаченням урану.В першій половині 2023 року, США придбали рекордні 416 тонн урану від Росії, що вдвічі більше, ніж за аналогічний період 2022 року.