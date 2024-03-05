Держдеп США запровадив нові санкції проти ПВК "Вагнер" і Повітряно-космічних сил РФ

Державний департамент США запровадив нові санкції проти Росії. Під обмеження потрапили Повітряно-космічних сил РФ, а також угруповання ПВК "Вагнер".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на сайт Федерального реєстру США.

Під обмеження потрапили:

Повітряно-космічні сили Російської Федерації;

ПВК "Вагнера";

росіянин Павло Шевелін;

компанія "Елтехнорд" із Санкт-Петербурга;

громадянин КНДР.

Зазначені компанії та особи звинувачуються у порушенні національного законодавства щодо нерозповсюдження зброї масового знищення щодо Ірану, КНДР і Сирії.

Рішення про застосування обмежувальних заходів набуло чинності 27 лютого.

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