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Держдеп США запровадив нові санкції проти ПВК "Вагнер" і Повітряно-космічних сил РФ

сша,санкції

Державний департамент США запровадив нові санкції проти Росії. Під обмеження потрапили Повітряно-космічних сил РФ, а також угруповання ПВК "Вагнер".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на сайт Федерального реєстру США.

Під обмеження потрапили:

  • Повітряно-космічні сили Російської Федерації;
  • ПВК "Вагнера";
  • росіянин Павло Шевелін;
  • компанія "Елтехнорд" із Санкт-Петербурга;
  • громадянин КНДР.

Зазначені компанії та особи звинувачуються у порушенні національного законодавства щодо нерозповсюдження зброї масового знищення щодо Ірану, КНДР і Сирії.

Рішення про застосування обмежувальних заходів набуло чинності 27 лютого.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден продовжив дію санкцій проти Росії за війну в Україні

Автор: 

росія (65442) санкції (11900) США (23105) ПВК Вагнер (1540)


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Топ коментарі
+7
Отсанкциировали вагнер, который уже де факто не существует? Ну круто, шо тут скажешь.
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05.03.2024 18:40
+7
Ну хоч не євгена пригожина та дмитра уткіна особисто.
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05.03.2024 18:47
+3
громадянин КНДР? це брат Ли ***? потужно!
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05.03.2024 18:41
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Отсанкциировали вагнер, который уже де факто не существует? Ну круто, шо тут скажешь.
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05.03.2024 18:40 Відповісти
Ну хоч не євгена пригожина та дмитра уткіна особисто.
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05.03.2024 18:47 Відповісти
Жоско...
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05.03.2024 18:41 Відповісти
громадянин КНДР? це брат Ли ***? потужно!
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05.03.2024 18:41 Відповісти
ПекЕльні
Нічо не скажеш
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05.03.2024 18:43 Відповісти
Касапи інопланетяни..
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05.03.2024 18:43 Відповісти
Читаєш отаке і думка - напевно вони кудись ту русню заманюють. Ну не може це бути всерйоз...
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05.03.2024 18:45 Відповісти
все так- але як "наживку"....., кого використовують...
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05.03.2024 18:54 Відповісти
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05.03.2024 18:46 Відповісти
Ну да.. Санкції просто з
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05.03.2024 18:54 Відповісти
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05.03.2024 18:48 Відповісти
> ПВК "Вагнера"...

Знайшли prigogine у Венецуелі і підвісили за яйця?

Чи вони знущаються просто?
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05.03.2024 18:52 Відповісти
Так и написали? Против громадянина КНДР?
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05.03.2024 18:58 Відповісти
пекельні надпотужні санкції
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05.03.2024 19:04 Відповісти
Це вже позорище якесь. Штати над нами просто знущаються.
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05.03.2024 19:05 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/03/5/7445114/ Франция присоединится к Чехии в закупке 800 тысяч снарядов для Украины
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05.03.2024 19:08 Відповісти
Коли?
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05.03.2024 19:57 Відповісти
Це правда ?

Бандера Подільський
@bandera_khm
·
5 год
Група конгресменів США, що працює над комплексним звітом Конгресу про роботу законодавчого органу України, вирішила бути присутньою на засіданні Верховної Ради.

Керівництво ВРУ в паніці відмінило чергове засідання буквально в останній момент.
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05.03.2024 19:12 Відповісти
громадянин КНДР Еще не придумали против какого корейца, все на одно лицо?)
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05.03.2024 19:22 Відповісти
Надеюсь "гражданин КНДР" - это такой жирный с короткой стрижкой...
Ну его все знают, т.к. он ЕДИНСТВЕННЫЙ толстяк во всей КНДР

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05.03.2024 19:26 Відповісти
Проти "ваґнерів"?

Хіба це рівень США, щоб проти банди, створеної й керованої фсб, вводити санкції?

Тут треба діяти як з аль-каїдою. Але США чекають на новий "перл_гарбор"...
Тоді їм проясниться...
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05.03.2024 19:37 Відповісти
Судя по Ирану,санкции выступают как благо для страны.
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05.03.2024 19:52 Відповісти
Очередной "огромный" пук в лужу.
Кон чен ыр хоть знает...?!
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05.03.2024 19:54 Відповісти
Алюміній і уран США ще купують у рф?
Запитав у ШІ каже, що -За останній час Сполучені Штати Америки продовжують закуповувати уран від Росатому, російської корпорації, яка займається збагаченням урану.В першій половині 2023 року, США придбали рекордні 416 тонн урану від Росії, що вдвічі більше, ніж за аналогічний період 2022 року.
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05.03.2024 21:15 Відповісти
У дупу собі ці санкції засуньте!
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05.03.2024 22:28 Відповісти
 
 