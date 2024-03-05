Якби Залужний створив партію, він міг би отримати більшість у парламенті, - опитування. ІНФОГРАФІКА

Якби ексголовком ЗСУ Валерій Залужний створив політичну партію, вона б отримала більшість на виборах до Верховної Ради.

Про це свідчать дані опитування соціологічної компанії SOCIS, проведеного на замовлення Цензор.НЕТ.

Так, громадяни відповіли, за яку політичну силу віддали б свої голоси, якби відбулися вибори до Верховної Ради.

За політсилу Валерія Залужного віддали б свій голос 34,2% (46,4% серед тих, хто визначився та піде на вибори). За політсилу Володимира Зеленського - 15,5% (21,1%). За Петра Порошенка - 5,5% (7,5%). Сергія Притулу - 5,1% (7.0%). А за Дмитра Разумкова - 5% (6,8%).

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Дослідження проводилося з 22 лютого по 1 березня 2024 року. Загалом було опитано 3000 респондентів за квотною стратифікованою вибіркою. Статистична похибка вибірки (довірчий інтервал): +/- 2,1%.

Метод дослідження: телефонне опитування (CATI) з використанням планшетів.

Вибірка дослідження наближена до репрезентативної на рівні всієї країни за показниками віку (старші 18 років), статі, типу поселення (місто/ село) та поділу на області. Максимально врахована кількість та структура населення внутрішньо переміщених осіб; громадян, які виїхали за кордон. тимчасово окупованих територій та місцевості, де неможливо провести соціологічне дослідження, з огляду на проведення активних бойових дій.

Опитування не проводилось в АР Крим, на території Донецької та Луганської областей, на тимчасово окупованих територіях та на територіях, де проходять активні бойові дії (частина Херсонської, Запорізької та Харківської областей).

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