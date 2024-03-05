Країни ЄС мають вирішити, як спрямувати заморожені активи Росії на посилення обороноздатності України - Боррель

У Євросоюзі мають знайти рішення, щодо використання заморожених активів РФ на користь України. І якщо їх можна направити на відновлення, то варто розглянути можливість їх використані для зміцнення оборонного потенціалу.

Про це заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми говоримо про нашу фінансову спроможність і про те, що стосується дискусій довкола заморожених російських активів. Якщо ми погоджуємося, що ці активи можуть бути використані з метою підтримки відновлення України, то вони також можуть бути використані, щоб уникнути руйнації України. Це означає - для підвищення військових спроможностей або оборонної технологічної бази України", - зазначив він.

Боррель додав, що для такого кроку все ще необхідно досягти погодження між країнами-членами, які мають отримати пропозицію в рамках Спільної зовнішньої та безпекової політики ЄС, з якою можуть погодитися одноголосно. Розробка такої угоди, за словами Борреля, наразі триває.

Він також нагадав, що допомога Україні, як і зміцнення оборонної промисловості ЄС, має вирішальне значення для безпеки Європи, оскільки мир в умовах сьогодення не може сприйматися як даність.

"Два роки тому, коли представляв Стратегічний компас, я сказав: "Європа в небезпеці". Дуже жаль, але я мав рацію. Європа у небезпеці, і сьогодні навіть у більшій небезпеці. Мир більше не є даністю, і війна (вирує) на наших кордонах. Російська агресивна війна створила ситуацію для невідкладного підвищення спроможностей нашої оборонної промисловості", - наголосив високий представник ЄС.

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