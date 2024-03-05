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Новини
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Уряд Латвії затвердив 5-річний план укріплення кордону з РФ та Білоруссю вартістю 303 млн євро

кордон

Уряд Латвії затвердив 5-річний план укріплення кордону з Росією та Білоруссю вартістю 303 млн євро.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi.

План військового посилення та протимобільності східного кордону є частиною створення Балтійської лінії оборони, яка включатиме створення пунктів підтримки підрозділів Збройних сил вздовж усього кордону Росії та Білорусі — оборонних позицій для солдатів та укріплених позицій, різних загороджень, протитанкових ровів, складів боєприпасів.

Щоб перешкодити пересуванню противника, зміцнення кордону в Латвії розпочнеться з перекопування існуючих доріг, створення протитанкових ровів, а надалі — водовідвідних ровів, пізніше на протитанкові рови будуть перетворені існуючі меліораційні рови.

Також будуть розміщені різні види перешкоди: протитанкові рови будуть укріплені бетонними блоками та конструкціями, наприклад, так званими "зубами дракона" та протитанковими мінами. Розміщення перешкод буде адаптовано до місцевості, з використанням природних перешкод — боліт, лісів та інших природних об'єктів.

При цьому для оперативного посилення оборонних позицій у прикордонній зоні буде визначено та встановлено безпечні сховища вибухових речовин та мін, а також інженерно-технічних матеріалів. 

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Нагадуємо, у січні цього року міністри оборони Латвії, Литви та Естонії підписали угоду про створення Балтійської лінії оборони для зміцнення східного кордону країн Балтії та НАТО. Балтійська лінія оборони будуватиметься скоординовано, але кожна країна робитиме це за рахунок власних бюджетних коштів. Угода країн Балтії не передбачає, що всі країни розпочнуть або завершать будівництво цієї лінії абсолютно синхронно в той самий день.

Автор: 

кордон (4778) Латвія (1353) Балтія (345)


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Топ коментарі
+13
видно, що люди при розумі, не про шашлички думають...
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05.03.2024 21:27
+5
Звісно, що розумні, хрєн якій би назвав Латвію поввєю ніколи паспорта не отримав би не те що президентом став
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05.03.2024 21:49
+4
Ей, маряк, ти слішкам долга плавал...
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05.03.2024 21:32
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Ей, маряк, ти слішкам долга плавал...
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05.03.2024 21:32 Відповісти
Ані уже успєлі пратрєзвєть.
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05.03.2024 21:34 Відповісти
Здайоцца, папєрєднікі укралі у тєбя моск...
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05.03.2024 21:48 Відповісти
видно, що люди при розумі, не про шашлички думають...
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05.03.2024 21:27 Відповісти
Звісно, що розумні, хрєн якій би назвав Латвію поввєю ніколи паспорта не отримав би не те що президентом став
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05.03.2024 21:49 Відповісти
Були б при розумі, вони б це почали робити як мінімум в 2022-му році, а то й в 2014-му.
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05.03.2024 22:31 Відповісти
Балтійським країнам треба мур будувати, як у Грі престолів, бо ці п'яні білі ходоки все одно знайдуть як пролізти.
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05.03.2024 21:36 Відповісти
Проблему краще кардинально вирішити. Поки 90% російської "армії" штурмує Авдіївку...
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05.03.2024 21:42 Відповісти
Нема у вас 5 років.
І 1 року у вас на це нема.
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05.03.2024 21:53 Відповісти
Білорусь кацапська шльондра, і на Україну начебто не збиралась нападати, але 24.02.2022. саме з Білорусі рашистська армія почала свій наступ на Київ. Невже ви цього не знаєте? Зате країни Балтії це добре знають, тому правильно роблять що зводять мур на кордоні з бульбашами. На жаль не існує вже такої держави як Білорусь а є мінська губернія мрсковії.
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06.03.2024 08:08 Відповісти
Згинь мразота кацапська.
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06.03.2024 15:39 Відповісти
 
 