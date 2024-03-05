Уряд Латвії затвердив 5-річний план укріплення кордону з РФ та Білоруссю вартістю 303 млн євро

Уряд Латвії затвердив 5-річний план укріплення кордону з Росією та Білоруссю вартістю 303 млн євро.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi.

План військового посилення та протимобільності східного кордону є частиною створення Балтійської лінії оборони, яка включатиме створення пунктів підтримки підрозділів Збройних сил вздовж усього кордону Росії та Білорусі — оборонних позицій для солдатів та укріплених позицій, різних загороджень, протитанкових ровів, складів боєприпасів.

Щоб перешкодити пересуванню противника, зміцнення кордону в Латвії розпочнеться з перекопування існуючих доріг, створення протитанкових ровів, а надалі — водовідвідних ровів, пізніше на протитанкові рови будуть перетворені існуючі меліораційні рови.

Також будуть розміщені різні види перешкоди: протитанкові рови будуть укріплені бетонними блоками та конструкціями, наприклад, так званими "зубами дракона" та протитанковими мінами. Розміщення перешкод буде адаптовано до місцевості, з використанням природних перешкод — боліт, лісів та інших природних об'єктів.

При цьому для оперативного посилення оборонних позицій у прикордонній зоні буде визначено та встановлено безпечні сховища вибухових речовин та мін, а також інженерно-технічних матеріалів.

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Нагадуємо, у січні цього року міністри оборони Латвії, Литви та Естонії підписали угоду про створення Балтійської лінії оборони для зміцнення східного кордону країн Балтії та НАТО. Балтійська лінія оборони будуватиметься скоординовано, але кожна країна робитиме це за рахунок власних бюджетних коштів. Угода країн Балтії не передбачає, що всі країни розпочнуть або завершать будівництво цієї лінії абсолютно синхронно в той самий день.